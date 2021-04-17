ФСБ РФ заявила, що консул Сосонюк цікавився базами даних росіян. ВIДЕО
У ФСБ РФ заявляють, що затриманий у Санкт-Петербурзі український консул Олександр Сосонюк у середині березня хотів придбай закриті бази даних росіян.
"Чоловік шукав бази даних на громадян РФ. Цікавився житловими прописками, щодо машин, реєстраційними номерами. Ще даними ФСБ і базою даних кримінальних справ", - повідомляється у відео спецслужби, поширеному Центром громадських зв'язків (ЦГЗ), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
У відео уточнюється, що Сосонюк хотів придбати ці бази даних у середині березня.
На відео також присутній продавець із ярмарку "Юнона" в Петербурзі, який розповів, що Сосонюк нібито планував саме там придбай потрібну йому інформацію.
У російській спецслужбі заявляють, що затриманого консула України викрито в шпигунстві: "Ви затримані за протиправні дії, які називаються шпигунство", - сказав співробітник спецслужби Сосонюку. Це було відображено на відео ФСБ, поширеному в суботу.
Судячи з відео ФСБ, Сосонюка було затримано в ресторані. Пізніше його доставили в УФСБ у Санкт-Петербурзі і Ленінградській області. Туди ж прибули українські диппрацівників.
Раніше у ФСБ Росії повідомили про затримання у Петербурзі консула України в цьому місті Олександра Сосонюка нібито під час отримання закритої інформації з баз російських правоохоронних органів.
Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін назвав провокацією дії ФСБ щодо Сосонюка, оскільки український консул не причетний до отримання секретної інформації з баз правоохоронних органів РФ.
Пізніше МЗС РФ повідомило, що Сосонюк має покинути територію Росії упродовж 72 годин.
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