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ФСБ РФ заявила, що консул Сосонюк цікавився базами даних росіян. ВIДЕО

ФСБ РФ заявила, що консул Сосонюк цікавився базами даних росіян. ВIДЕО

У ФСБ РФ заявляють, що затриманий у Санкт-Петербурзі український консул Олександр Сосонюк у середині березня хотів придбай закриті бази даних росіян.

"Чоловік шукав бази даних на громадян РФ. Цікавився житловими прописками, щодо машин, реєстраційними номерами. Ще даними ФСБ і базою даних кримінальних справ", - повідомляється у відео спецслужби, поширеному Центром громадських зв'язків (ЦГЗ), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У відео уточнюється, що Сосонюк хотів придбати ці бази даних у середині березня.

На відео також присутній продавець із ярмарку "Юнона" в Петербурзі, який розповів, що Сосонюк нібито планував саме там придбай потрібну йому інформацію.

У російській спецслужбі заявляють, що затриманого консула України викрито в шпигунстві: "Ви затримані за протиправні дії, які називаються шпигунство", - сказав співробітник спецслужби Сосонюку. Це було відображено на відео ФСБ, поширеному в суботу.

Судячи з відео ФСБ, Сосонюка було затримано в ресторані. Пізніше його доставили в УФСБ у Санкт-Петербурзі і Ленінградській області. Туди ж прибули українські диппрацівників.

Раніше у ФСБ Росії повідомили про затримання у Петербурзі консула України в цьому місті Олександра Сосонюка нібито під час отримання закритої інформації з баз російських правоохоронних органів.

Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін назвав провокацією дії ФСБ щодо Сосонюка, оскільки український консул не причетний до отримання секретної інформації з баз правоохоронних органів РФ.

Пізніше МЗС РФ повідомило, що Сосонюк має покинути територію Росії упродовж 72 годин.

Автор: 

Санкт-Петербург (279) ФСБ (1459) консул (134)


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Топ коментарі
+38
Дикари даже отмазку придумать не в состоянии. Любая база данных вскрывается хакерами, а не продавцом с рынка.
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17.04.2021 18:50 Відповісти
+24
На хера ? Вата у нас давно вся в одной базе ,в базе ДЕБИЛОВ !
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17.04.2021 18:49 Відповісти
+21
Совершенно непонятно, зачем посетителю зоопарка список мартышек...
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17.04.2021 18:52 Відповісти
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Вообще, ситуация крайне схожа с 41-м годом
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17.04.2021 21:33 Відповісти
так на видосе он молчит, а за него говорят, не?
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17.04.2021 21:45 Відповісти
Все добре. Операція прикриття пройшла успішно. Наружка ФСБ відпрацювала по об'єкту прикриття. А основа операція досягла цілей. Кого треба завербували, що треба отримали.
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17.04.2021 21:46 Відповісти
В рамках центрального поединка 22-го тура чемпионата Украины Шахтер играет против Динамо.Довольно необычное событие произошло за несколько минут до стартового свистка - защитник Шахтера Додо пел гимн Украины.
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17.04.2021 21:49 Відповісти
Грубая "работа". Задержание дипломата в ресторане с дамой - затем на видео "показания" даёт какой-то мужской голос - "торговца базами данных".
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17.04.2021 23:11 Відповісти
Очередной бред от ФСБ. В век IT технологий не обязательно быть на территории рф чтобы вскрыть любую базу данных Уже и не знают что нам навесить....
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17.04.2021 23:13 Відповісти
А зачем это делать в открытую?
Беллингкэт и штаб Навального купили все данные за недорого через интернет: и машины, и полёты, и прописки, и страховки...
Даже узнали что "Петров" "Баширову" (или наоборот) свою машину продал...
Муть какая-то.
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18.04.2021 00:58 Відповісти
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