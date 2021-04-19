Через 3-4 недели после Пасхи ждем роста количества больных COVID-19, - Степанов
Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, будет ли специальный карантинный режим на Пасхальные праздники.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".
"По поводу ограничений на Пасху. Я считаю, что мы должны соблюдать те правила, который у нас установлены, и они так же должны соблюдаться на Пасху. Тогда мы не будем видеть серьезных вспышек COVID-19. Я не анонсировал никаких особых режимов, я говорю о том, что если регион будет находиться, например, на красном уровне, то должны действовать все ограничения, которые существуют в красном уровне", - сказал министр.
Степанов отметил, что сейчас наблюдается позитивная динамика.
"Если мы посмотрим на ситуацию, которая есть сейчас, вы видите, что у нас есть позитивная динамика, что мы росли, как прогнозировал Минздрав, до середины апреля, потом ситуация стабилизировалась. Сейчас количество заболевших, как показывает статистика, пошло вниз. Если сравнивать неделю к неделе, то минус 14 тыс. за прошлую неделю. Это обнадеживает", - объяснил он.
При этом министр отметил, что после праздников ожидается новый рост заболеваемости.
"В любом случае мы ждем еще после Пасхи, через 3-4 недели, мы ждем роста количества больных. Я сейчас не могу сказать, до какой степени будет этот рост. Надо будем посмотреть, как пройдут праздники, там не просто Пасха, а череда праздников, с 1 мая по 10 мая, это сопровождается мобильностью населения. С точки зрения эпидемиологии это прибавит заболеваемости", - подытожил глава Минздрава.
Напомним, ранее президент Зеленский заявил, что Пасха очень важна, но в период пандемии стоит быть рассудительными.
Уверен, что все здравомыслящие украинцы надеялись услышать совсем другое от Степанова, например такое - "мы увеличили количество вакцинаций - в сутки 250 тысяч, к середине лета будет вакцинирована вся Украина".
Или, в крайнем случае, "я все верну, только не в тюрьму"!
Человек, который обещал начать всеобщую вакцинацию 2 месяца назад, не сделал этого.
При этом смертность по причине ковида выросла. .
Зебилы, разве ваш выдвиженец не достоин погоняла "доктор смерть"?!
Ну что зевыборци ,они учатся на ваших смертях и не только....
Пасха (евр. пе́сах; греч. па́сха) была введена в последний вечер перед выходом из Египта. Первую Пасху отметили 14 авива (названного позднее нисаном) 1513 г. до н. э., приблизительно в полнолуние. После этого Пасху следовало отмечать ежегодно (Исх 12:17-20, 24-27). Авив (нисан) соответствует марту-апрелю по григорианскому календарю. Вслед за Пасхой отмечали семидневный Праздник пресных лепешек, длившийся с 15 по 21 нисана. Пасху отмечали в память об освобождении израильтян из Египта и об избавлении их первенцев, когда ангел Иеговы, уничтожая первенцев египтян, прошел мимо их домов. Этот праздник совпадал с началом сбора ячменя (Исх 12:14, 24-47; Лв 23:10).
В соответствии с предназначением Пасхи в Писании повелевалось: «И когда ваши сыновья спросят у вас: "Что значит для вас это служение?" - скажите: "Это пасхальная жертва Иегове, который прошел мимо домов сыновей Израиля в Египте, когда поражал египтян, и избавил наши семьи"» (Исх 12:26, 27).
Поскольку иудеи считали, что день начинается с заходом солнца и продолжается до следующего захода солнца, 14 нисана начиналось после захода солнца. Следовательно, Пасху отмечали вечером, по окончании 13 нисана. Поскольку в Библии прямо сказано, что Иисус - наша пасхальная жертва (1Кр 5:7) и что он отметил Пасху вечером накануне своей смерти, получается, что он умер 14-го, а не 15 нисана; таким образом, что касается времени, в точности исполнился прообраз, или тень, которую имел Закон (Евр 10:1).