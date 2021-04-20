Bellingcat планирует выпустить расследование о "вагнеровцах" в начале мая, - Грозев

Расследование об операции украинской спецслужбы по задержанию бойцов ЧВК "Вагнер" планируют выпустить в первой декаде мая.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Эхо Москвы" заявил журналист-расследователь Христо Грозев.

"Мы решили все-таки выпустить текстовое расследование раньше, чтобы не ждать окончательный фильм. Надеемся, что в первой декаде мая оно выйдет, именно по операции украинской спецслужбы, которая смогла выманить вагнеровцев", - рассказал он.

На вопрос, будет ли в расследовании идти речь о руководстве Украины и его роли в этой операции, Грозев сказал: "Я знаю, что половина Украины ожидают именно этого от нас, но это не цель нашего фильма. Конечно, задаются вопросы, почему операция была остановлена в конце, но наша цель - не найти мнимых или реальных предателей. Это будет на потом, скорее всего, не для нас будет задача. Наш фильм именно о том, как проводилась эта операция, - как она произошла, как готовилась, была ли она вообще (потому что это ставится под сомнение) и что было бы, если бы она закончилась по плану".

Также читайте: Некоторых разоблаченных шпионов из РФ отправляют в Сибирь, - расследователь Bellingcat Грозев

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Выход фильма Belligcat о провале спецоперации с "вагнеровцами" перенесли на конец апреля, - Бутусов