Bellingcat планує випустити розслідування про "вагнерівців" на початку травня, - Грозєв

Розслідування про операції української спецслужби із затримання бійців ПВК "Вагнер" планують випустити в першій декаді травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Эхо Москвы" заявив журналіст-розслідувач Христо Грозєв.

"Ми вирішили все-таки випустити текстове розслідування раніше, щоб не чекати остаточний фільм. Сподіваємося, що в першій декаді травня воно вийде, саме щодо операції української спецслужби, яка змогла виманити вагнерівців", - розповів він.

На питання, чи буде в розслідуванні йтися про керівництво України і його роль у цій операції, Грозєв сказав: "Я знаю, що половина України очікують саме цього від нас, але це не мета нашого фільму. Звичайно, ставлять запитання, чому операція була зупинена в кінці, але наша мета - не знайти уявних чи реальних зрадників. Це буде на потім, швидше за все, не для нас буде завдання. Наш фільм саме про те, як проводилася ця операція, - як вона сталася, як готувалася, чи була вона взагалі (бо це ставиться під сумнів) і що було б, якби вона закінчилася за планом".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Деяких викритих шпигунів із РФ відправляють до Сибіру, ​​- розслідувач Bellingcat Грозєв

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.

Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

Також читайте: Росія не повідомляла Білорусь про перекидання сил ПВК через територію республіки, - Радбез Білорусі

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін запропонував видати затриманих у Білорусі бойовиків Україні.

Посольство Росії заявило, що не отримувало від Білорусі офіційних даних про затримання громадян РФ під Мінськом.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".

У зв'язку із затриманням МЗС Білорусі збирається запросити послів Росії та України. Українського дипломата хочуть бачити через те, що частина бойовиків раніше воювали на Донбасі.

У четвер вранці держсекретар СБ Білорусі Андрій Равков заявив, що затримані під Мінськом росіяни з ПВК "Вагнер" дають свідчення.