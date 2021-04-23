Апелляционный суд отменил заочный арест экс-замглавы СБУ Нескоромного

Киевский апелляционный суд отменил заочный арест бывшего заместителя главы Службы безопасности Украины Дмитрия Нескоромного. Его подозревают в заказе убийства действующего начальника управления внутренней безопасности спецслужбы Андрея Наумова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда, передает Цензор.НЕТ.

Апелляционный суд 6 апреля в закрытом режиме рассмотрел жалобу адвокатов Нескоромного на решение суда первой инстанции об аресте экс-сбушника.

Бывший зампред спецслужбы подозревается в том, что вместе с другим сотрудником этого органа – Юрием Расюком – пытался организовать покушение на генерала Наумова. Стоимость операции по устранению потерпевшего они оценили в 50 тысяч долларов.

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Расюк был задержан и арестован в январе текущего года. Нескоромный выехал из Украины и ему сообщили о подозрении заочно.

В то же время, адвокаты экс-замглавы СБУ отрицают, что их клиент приобрел статус подозреваемого. По их словам, следствие СБУ не имело право расследовать дело против своего сотрудника, а кроме того, сообщение о подозрении Нескоромному было вручено ненадлежащим образом. В частности, документ оставили на проходной его дома, на работе, а также вручили его сестре, которая одновременно является и его адвокатом.

СБУ заявляет, что 29 января объявило экс-сотрудника в международный розыск.

Но в апелляционном суде стало известно, что кроме вынесения соответствующего постановления, правоохранители не предприняли дальнейших шагов для международного розыска подозреваемого. Например, не подали соответствующее ходатайство для Интерпола.

Учитывая это, апелляционный суд признал факт отсутствия Нескоромного в международном розыске, а также отменил решение о его заочном аресте.

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Решение суда обжалованию не подлежит.

Напомним, 22 января стало известно, что полковник "Альфы" СБУ Юрий Расюк задержан в Киеве за подготовку убийства генерала СБУ Андрея Наумова.

Позже в СБУ заявили о предотвращении убийства сотрудника. Шевченковский райсуд Киева арестовал Юрия Расюка без права залога. 24 января советник главы ОП Михаил Подоляк признал, что убийство генерала СБУ Андрея Наумова заказал полковник СБУ Дмитрий Нескоромный.

27 января СБУ огласило Нескоромному подозрение в организации покушения на Наумова. Спецслужба обнародовала ряд доказательств по делу, в частности, переговоры Нескоромного и еще одного организатора покушения Расюка, которого задержали при передаче денег.