РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10953 посетителя онлайн
Новости
5 409 14

Апелляционный суд отменил заочный арест экс-замглавы СБУ Нескоромного

Апелляционный суд отменил заочный арест экс-замглавы СБУ Нескоромного

Киевский апелляционный суд отменил заочный арест бывшего заместителя главы Службы безопасности Украины Дмитрия Нескоромного. Его подозревают в заказе убийства действующего начальника управления внутренней безопасности спецслужбы Андрея Наумова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда, передает Цензор.НЕТ.

Апелляционный суд 6 апреля в закрытом режиме рассмотрел жалобу адвокатов Нескоромного на решение суда первой инстанции об аресте экс-сбушника.

Бывший зампред спецслужбы подозревается в том, что вместе с другим сотрудником этого органа – Юрием Расюком – пытался организовать покушение на генерала Наумова. Стоимость операции по устранению потерпевшего они оценили в 50 тысяч долларов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Я не боюсь Баканова и его окружения", - обвиняемый в покушении на убийство экс-заместитель главы СБУ Нескоромный угрожает опубликовать компромат на высших украинских чиновников. ВИДЕО

Расюк был задержан и арестован в январе текущего года. Нескоромный выехал из Украины и ему сообщили о подозрении заочно.

В то же время, адвокаты экс-замглавы СБУ отрицают, что их клиент приобрел статус подозреваемого. По их словам, следствие СБУ не имело право расследовать дело против своего сотрудника, а кроме того, сообщение о подозрении Нескоромному было вручено ненадлежащим образом. В частности, документ оставили на проходной его дома, на работе, а также вручили его сестре, которая одновременно является и его адвокатом.

СБУ заявляет, что 29 января объявило экс-сотрудника в международный розыск.

Но в апелляционном суде стало известно, что кроме вынесения соответствующего постановления, правоохранители не предприняли дальнейших шагов для международного розыска подозреваемого. Например, не подали соответствующее ходатайство для Интерпола.

Учитывая это, апелляционный суд признал факт отсутствия Нескоромного в международном розыске, а также отменил решение о его заочном аресте.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Экс-замглавы СБУ Нескоромный тесно сотрудничал с главой ОАСК Вовком, - СМИ. ВИДЕО

Решение суда обжалованию не подлежит.

Напомним, 22 января стало известно, что полковник "Альфы" СБУ Юрий Расюк задержан в Киеве за подготовку убийства генерала СБУ Андрея Наумова.

Позже в СБУ заявили о предотвращении убийства сотрудника. Шевченковский райсуд Киева арестовал Юрия Расюка без права залога. 24 января советник главы ОП Михаил Подоляк признал, что убийство генерала СБУ Андрея Наумова заказал полковник СБУ Дмитрий Нескоромный.

27 января СБУ огласило Нескоромному подозрение в организации покушения на Наумова. Спецслужба обнародовала ряд доказательств по делу, в частности, переговоры Нескоромного и еще одного организатора покушения Расюка, которого задержали при передаче денег.

Автор: 

апелляция (628) арест (10465) розыск (844) Апелляционный суд (413) мера пресечения (482) Нескоромный Дмитрий (32)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+7
ржу. не влада а суцільний цирк! надіюсь 73% то ікатиметься і не раз
показать весь комментарий
23.04.2021 10:40 Ответить
+4
На жаль тут не тільки 73% повинно ікати, а всі 100%.
показать весь комментарий
23.04.2021 10:49 Ответить
+4
Насправді ці внутріутробні війни в зеленому організмі є війнами за бабло і до державних інтересів стосунку не мають.
показать весь комментарий
23.04.2021 10:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ржу. не влада а суцільний цирк! надіюсь 73% то ікатиметься і не раз
показать весь комментарий
23.04.2021 10:40 Ответить
На жаль тут не тільки 73% повинно ікати, а всі 100%.
показать весь комментарий
23.04.2021 10:49 Ответить
банду - геть!
показать весь комментарий
23.04.2021 10:41 Ответить
офигеть. подозреваемого в заказном убийстве отпускают...
показать весь комментарий
23.04.2021 10:45 Ответить
..ну его и не ловили (и не поймали)..
показать весь комментарий
23.04.2021 22:48 Ответить
Вже невинний як сльоза комсомолки?
показать весь комментарий
23.04.2021 10:46 Ответить
очевидно що нікчемні і огидні торги відбулись і завершились позитивно для всіх зацікавлених сторін.
не держава а гівно якесь, коли і хто це змінить?
показать весь комментарий
23.04.2021 10:52 Ответить
Насправді ці внутріутробні війни в зеленому організмі є війнами за бабло і до державних інтересів стосунку не мають.
показать весь комментарий
23.04.2021 10:54 Ответить
Рукожопы за деньги налогоплательщиков: новая серия бесконечного сериала.
показать весь комментарий
23.04.2021 11:07 Ответить
И все так чинно- благородно.
показать весь комментарий
23.04.2021 11:39 Ответить
Нікчемна жалюгідна влада
Судова, законодавча і виконавча- зграя підарасів
показать весь комментарий
23.04.2021 12:55 Ответить
"СБУ... оголосило екс-співробітника в міжнародний розшук." Але "не подали відповідне клопотання для Інтерполу."
Ха-ха-ха
показать весь комментарий
23.04.2021 13:06 Ответить
Полная профанация в профессионализме!!! И из каждого утюга звучит об успехах СБУ... И чему верить?
показать весь комментарий
23.04.2021 13:42 Ответить
с этого момента наличие второго гражданства у Зеленского можно считать доказанным.

https://ibigdan.livejournal.com/?utm_medium=endless_scroll ibigdan April 23 2021
Стороны договорились полюбовноАпеляційний суд скасував заочний арешт ексзаступника голови СБУ Нескоромного - Цензор.НЕТ 2385

Апеляційний суд скасував заочний арешт ексзаступника голови СБУ Нескоромного - Цензор.НЕТ 4727

В принципе, с этого момента наличие второго гражданства у Зеленского можно считать доказанным. Ваши версии, чей паспорт скрывает под подушкой наше ничтожество?
показать весь комментарий
23.04.2021 19:42 Ответить
 
 