Апеляційний суд скасував заочний арешт ексзаступника голови СБУ Нескоромного

Київський апеляційний суд скасував заочний арешт колишнього заступника голови Служби безпеки України Дмитра Нескоромного. Його підозрюють у замовленні вбивства чинного начальника управління внутрішньої безпеки спецслужби Андрія Наумова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення суду, передає Цензор.НЕТ.

Апеляційний суд 6 квітня в закритому режимі розглянув скаргу адвокатів Нескоромного на рішення суду першої інстанції про арешт екс-СБУшника.

Колишній заступник голови спецслужби підозрюють в тому, що разом з іншим співробітником цього органу - Юрієм Расюком - намагався організувати замах на генерала Наумова. Вартість операції по усуненню потерпілого вони оцінили в 50 тисяч доларів.

Расюк був затриманий і заарештований в січні поточного року. Нескоромний виїхав з України і йому повідомили про підозру заочно.

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Водночас, адвокати ексзаступника голови СБУ заперечують, що їхній клієнт отримав статус підозрюваного. За їх словами, слідство СБУ не мало право розслідувати справу проти свого співробітника, а крім того, повідомлення про підозру Нескоромному було вручено неналежним чином. Зокрема, документ залишили на прохідній його будинку, на роботі, а також вручили його сестрі, яка одночасно є і його адвокатом.

СБУ заявляє, що 29 січня оголосило екс-співробітника в міжнародний розшук.

Але в апеляційному суді стало відомо, що крім винесення відповідної постанови, правоохоронці не зробили подальших кроків для міжнародного розшуку підозрюваного. Наприклад, не подали відповідне клопотання для Інтерполу.

З огляду на це, апеляційний суд визнав факт відсутності Нескоромного в міжнародному розшуку, а також скасував рішення про його заочний арешт.

Рішення суду оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, 22 січня стало відомо, що полковника "Альфи" СБУ Юрія Расюка затримано в Києві за підготовку вбивства генерала СБУ Андрія Наумова.

Пізніше в СБУ заявили про запобігання вбивствуспівробітника. Шевченківський райсуд Києва заарештував Юрія Расюка без права застави. 24 січня радник глави ОП Михайло Подоляк визнав, що вбивство генерала СБУ Андрія Наумова замовив полковник СБУ Дмитро Нескоромний.

27 січня СБУ оголосило Нескоромному підозру в організації замаху на Наумова. Спецслужба оприлюднила низку доказів у справі, зокрема переговори Нескоромного і ще одного організатора замаху Расюка, якого затримали під час передачі грошей.