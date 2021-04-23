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Новини
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Апеляційний суд скасував заочний арешт ексзаступника голови СБУ Нескоромного

Апеляційний суд скасував заочний арешт ексзаступника голови СБУ Нескоромного

Київський апеляційний суд скасував заочний арешт колишнього заступника голови Служби безпеки України Дмитра Нескоромного. Його підозрюють у замовленні вбивства чинного начальника управління внутрішньої безпеки спецслужби Андрія Наумова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення суду, передає Цензор.НЕТ.

Апеляційний суд 6 квітня в закритому режимі розглянув скаргу адвокатів Нескоромного на рішення суду першої інстанції про арешт екс-СБУшника.

Колишній заступник голови спецслужби підозрюють в тому, що разом з іншим співробітником цього органу - Юрієм Расюком - намагався організувати замах на генерала Наумова. Вартість операції по усуненню потерпілого вони оцінили в 50 тисяч доларів.

Расюк був затриманий і заарештований в січні поточного року. Нескоромний виїхав з України і йому повідомили про підозру заочно.

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Водночас, адвокати ексзаступника голови СБУ заперечують, що їхній клієнт отримав статус підозрюваного. За їх словами, слідство СБУ не мало право розслідувати справу проти свого співробітника, а крім того, повідомлення про підозру Нескоромному було вручено неналежним чином. Зокрема, документ залишили на прохідній його будинку, на роботі, а також вручили його сестрі, яка одночасно є і його адвокатом.

СБУ заявляє, що 29 січня оголосило екс-співробітника в міжнародний розшук.

Але в апеляційному суді стало відомо, що крім винесення відповідної постанови, правоохоронці не зробили подальших кроків для міжнародного розшуку підозрюваного. Наприклад, не подали відповідне клопотання для Інтерполу.

З огляду на це, апеляційний суд визнав факт відсутності Нескоромного в міжнародному розшуку, а також скасував рішення про його заочний арешт.

Рішення суду оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, 22 січня стало відомо, що полковника "Альфи" СБУ Юрія Расюка затримано в Києві за підготовку вбивства генерала СБУ Андрія Наумова.

Пізніше в СБУ заявили про запобігання вбивствуспівробітника. Шевченківський райсуд Києва заарештував Юрія Расюка без права застави. 24 січня радник глави ОП Михайло Подоляк визнав, що вбивство генерала СБУ Андрія Наумова замовив полковник СБУ Дмитро Нескоромний.

27 січня СБУ оголосило Нескоромному підозру в організації замаху на Наумова. Спецслужба оприлюднила низку доказів у справі, зокрема переговори Нескоромного і ще одного організатора замаху Расюка, якого затримали під час передачі грошей.

Автор: 

апеляція (503) арешт (2540) розшук (657) Апеляційний суд (402) запобіжний захід (514) Нескоромний Дмитро (33)


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Топ коментарі
+7
ржу. не влада а суцільний цирк! надіюсь 73% то ікатиметься і не раз
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23.04.2021 10:40 Відповісти
+4
На жаль тут не тільки 73% повинно ікати, а всі 100%.
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23.04.2021 10:49 Відповісти
+4
Насправді ці внутріутробні війни в зеленому організмі є війнами за бабло і до державних інтересів стосунку не мають.
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23.04.2021 10:54 Відповісти
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ржу. не влада а суцільний цирк! надіюсь 73% то ікатиметься і не раз
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23.04.2021 10:40 Відповісти
На жаль тут не тільки 73% повинно ікати, а всі 100%.
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23.04.2021 10:49 Відповісти
банду - геть!
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23.04.2021 10:41 Відповісти
офигеть. подозреваемого в заказном убийстве отпускают...
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23.04.2021 10:45 Відповісти
..ну его и не ловили (и не поймали)..
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23.04.2021 22:48 Відповісти
Вже невинний як сльоза комсомолки?
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23.04.2021 10:46 Відповісти
очевидно що нікчемні і огидні торги відбулись і завершились позитивно для всіх зацікавлених сторін.
не держава а гівно якесь, коли і хто це змінить?
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23.04.2021 10:52 Відповісти
Насправді ці внутріутробні війни в зеленому організмі є війнами за бабло і до державних інтересів стосунку не мають.
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23.04.2021 10:54 Відповісти
Рукожопы за деньги налогоплательщиков: новая серия бесконечного сериала.
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23.04.2021 11:07 Відповісти
И все так чинно- благородно.
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23.04.2021 11:39 Відповісти
Нікчемна жалюгідна влада
Судова, законодавча і виконавча- зграя підарасів
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23.04.2021 12:55 Відповісти
"СБУ... оголосило екс-співробітника в міжнародний розшук." Але "не подали відповідне клопотання для Інтерполу."
Ха-ха-ха
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23.04.2021 13:06 Відповісти
Полная профанация в профессионализме!!! И из каждого утюга звучит об успехах СБУ... И чему верить?
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23.04.2021 13:42 Відповісти
с этого момента наличие второго гражданства у Зеленского можно считать доказанным.

https://ibigdan.livejournal.com/?utm_medium=endless_scroll ibigdan April 23 2021
Стороны договорились полюбовноАпеляційний суд скасував заочний арешт ексзаступника голови СБУ Нескоромного - Цензор.НЕТ 2385

Апеляційний суд скасував заочний арешт ексзаступника голови СБУ Нескоромного - Цензор.НЕТ 4727

В принципе, с этого момента наличие второго гражданства у Зеленского можно считать доказанным. Ваши версии, чей паспорт скрывает под подушкой наше ничтожество?
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23.04.2021 19:42 Відповісти
 
 