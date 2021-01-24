Радник Єрмака визнав, що вбивство генерала СБУ замовив полковник СБУ Нескоромний, пов'язаний із Богданом

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк підтверджує факт того, що полковник СБУ Дмитро Нескоромний хотів усунути начальника Главку СБ Андрія Наумова.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Подоляк, зокрема, зазначив, що Нескоромного свого часу звільнили з СБУ за збір компромату для ексглави ОП Андрія Богдана. А викрила його саме внутрішня безпека спецслужби: "Вся ця накопичувальна шантажна "малина" тривала до березня 2020 року, поки Нескоромного, якого чудово відпрацювала внутрішня служба безпеки, несподівано попросили на вихід із речами".

Подоляк зазначає, що підготовка замаху на нинішнього главу СБ СБУ Андрія Наумова є спробою повернути втрачене.

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"Андрій Йосипович Богдан у 2019 році щиро вважав, що особисто він прийшов надовго і тому потрібно швидко зміцнитися. Отримати доступи до компромату і потоків. І "ущільнити" бізнесовий простір. А для цього потрібні "факти" - результати перевірок для шантажних справ на фірмачів. І можливість проводити оперативно-слідчі дії, насамперед негласні. Керуючись саме цими приватно-корисливими інтересами, Богдан і зробив восени 2019-го Нескоромного першим заступником глави СБУ, підпорядкувавши йому найсмачніше - "кашників" і ДУ з питань боротьби з корупцією і організованою злочинністю. І вся ця накопичувальна шантажна "малина" тривала до березня 2020 року, поки Нескоромного, щодо якого відмінно відпрацювала внутрішня служба безпеки, несподівано попросили на вихід із речами.

А разом із ним попросили й головного архітектора корупційної павутини Богдана. Здавалося б, крапка. Але ж ні. Богдан, закусивши вудила і проковтнувши дитячу образу, шукає зараз будь-який привід, щоб "нагадати про себе". А Нескоромний, по-перше, щиро не розуміє, як йому жити без роботи в управлінні, що давало змогу "доїти" бізнеси. І по-друге, як прибрати чорну мітку у ВБ СБУ, щоб йому дали спокій. Так у підсумку і з'явився радикальний план щодо Наумова (голови тієї самої ВБ). Після провалу якого одразу спрацював стандартний пропагандистський сценарій - хто завжди найголосніше кричить: "Тримай злодія"? Висновки? Майже жодних. Банальну кількамісячну спецроботу завершено. Банальні кримінальні претензії до Нескоромного висловлено. Далі – тільки слідство", - зазначає Подоляк.

Нагадаємо, 22 січня стало відомо, що полковника "Альфи" СБУ Юрія Расюка затримали в Києві за підготовку вбивства генерала СБУ Андрія Наумова.

Пізніше в СБУ заявили про запобігання вбивства співробітника. Шевченківський райсуд Києва заарештував Юрія Расюка без права застави.