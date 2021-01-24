Радник Єрмака визнав, що вбивство генерала СБУ замовив полковник СБУ Нескоромний, пов'язаний із Богданом
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк підтверджує факт того, що полковник СБУ Дмитро Нескоромний хотів усунути начальника Главку СБ Андрія Наумова.
Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Подоляк, зокрема, зазначив, що Нескоромного свого часу звільнили з СБУ за збір компромату для ексглави ОП Андрія Богдана. А викрила його саме внутрішня безпека спецслужби: "Вся ця накопичувальна шантажна "малина" тривала до березня 2020 року, поки Нескоромного, якого чудово відпрацювала внутрішня служба безпеки, несподівано попросили на вихід із речами".
Подоляк зазначає, що підготовка замаху на нинішнього главу СБ СБУ Андрія Наумова є спробою повернути втрачене.
"Андрій Йосипович Богдан у 2019 році щиро вважав, що особисто він прийшов надовго і тому потрібно швидко зміцнитися. Отримати доступи до компромату і потоків. І "ущільнити" бізнесовий простір. А для цього потрібні "факти" - результати перевірок для шантажних справ на фірмачів. І можливість проводити оперативно-слідчі дії, насамперед негласні. Керуючись саме цими приватно-корисливими інтересами, Богдан і зробив восени 2019-го Нескоромного першим заступником глави СБУ, підпорядкувавши йому найсмачніше - "кашників" і ДУ з питань боротьби з корупцією і організованою злочинністю. І вся ця накопичувальна шантажна "малина" тривала до березня 2020 року, поки Нескоромного, щодо якого відмінно відпрацювала внутрішня служба безпеки, несподівано попросили на вихід із речами.
А разом із ним попросили й головного архітектора корупційної павутини Богдана. Здавалося б, крапка. Але ж ні. Богдан, закусивши вудила і проковтнувши дитячу образу, шукає зараз будь-який привід, щоб "нагадати про себе". А Нескоромний, по-перше, щиро не розуміє, як йому жити без роботи в управлінні, що давало змогу "доїти" бізнеси. І по-друге, як прибрати чорну мітку у ВБ СБУ, щоб йому дали спокій. Так у підсумку і з'явився радикальний план щодо Наумова (голови тієї самої ВБ). Після провалу якого одразу спрацював стандартний пропагандистський сценарій - хто завжди найголосніше кричить: "Тримай злодія"? Висновки? Майже жодних. Банальну кількамісячну спецроботу завершено. Банальні кримінальні претензії до Нескоромного висловлено. Далі – тільки слідство", - зазначає Подоляк.
Нагадаємо, 22 січня стало відомо, що полковника "Альфи" СБУ Юрія Расюка затримали в Києві за підготовку вбивства генерала СБУ Андрія Наумова.
Пізніше в СБУ заявили про запобігання вбивства співробітника. Шевченківський райсуд Києва заарештував Юрія Расюка без права застави.
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судьба неоднозначна
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Зеленський нагородив орденами слідчих Євгена Коваля і Олександра Рувіна, які сфальсифікували справу проти Ріффа,Кузьменко і Дугарь.
Согласно законодательству Украины непосредственное решение всех кадровых вопросов в СБУ - личная прерогатива президента Украины. За период своего правления с мая 2019 года Зеленский издал свыше 250 указов касающихся кадровых вопросов в деятельности СБУ. В некоторых управлениях и региональных подразделениях руководители менялись два и более раз за эти полтора года. Количество сотрудников СБУ имеющих генеральские звания возросло почти вдвое. Зеленский по должности несет личную ответственность за кадровые провалы в работе СБУ.
Тобто,якщо в когось і були сумніви в наявності компромату проти Баканова і Єрмака, представник Зєлі розвіює сумніви:Нескоромного й усунули з-за збору компромату
(А скільки справ баканівське СБУ відкрило по "главному архитектору коррупционной паутины Богдану "?)
кто бы сомневался.
Сами себя спалили...
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"Советник Ермака признал, что убийство генерала СБУ заказал полковник СБУ Нескоромный" А откуда об этом знает какой то Подоляк, у которого даже нет допуска к секретным документам?
Може вже є якась важлива інхформація?..
названих подоляком фактів:
1. Чому "сірійшого і хамовитого" богдана призначили на таку посаду?
2. Яким чином богдан зміг "зробити" нескоромного заступником голови сбу?
3. Коли подоляки почнуть говорити, хто насправді стоїть за цим всім безладом у владі, а не ліпити тупі відмазки? Сам відповім. Не раніше, ніж їх самих "пришвартують".
История с подготовкой покушения на начальника ГУ ВБ СБУ Наумова безусловно войдет в историю. Раньше лжепокушения как правило устраивал Валерий Гелетей и другие руководители УДО. И на Президентов. Но додуматься устроить лжепокушение на какого-то начальника «гестапо» - это реально «ноу-хау». Да еще всего за 5 тысяч долларов. Потом следаки увеличили сумму до 50 тысяч долларов, чтоб не так глупо выглядеть.
Об этом https://ord-ua.com/2021/01/24/neskoromnaya-istoriya/ говорится в сегодняшней статье бывшего пресс-секретаря СБУ, экс-советника министра внутренних дел Станислава Речинского для издания ОРД».
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/01/%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D0%B1%D1%83-%D0%BE-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81.html Бандитские разборки в СБУ: о чем не рассказали силовики
Интересна хронология этой истории.
Задержание Расюка СБУ провела в пятницу 22 января. 23 января, в субботу, кто-то осуществил массовую рассылку фотографий с задержания сотрудникам СБУ и журналистам. А 24 января, в воскресенье у СВРУ - профессиональный праздник. И Валерий Кондратюк (на фото вверху) заранее пригласил на него Президента. Какой, однако, прекрасный повод обсудить скандал в СБУ, слабость руководства и как выходить из ситуации. А выход есть! И зовут его Кондратюк. Хитрый Валера все рассчитал. Правда, подставил при этом всех, в первую очередь Зеленского. Но это ведь тоже часть Плана. Кондратюк считает, что он будет куда более сильным Президентом, чем Зеленский.
А в чате тг-канала «Украинский Обозреватель» читатели подсказывают, что в этом деле есть еще более интересные подробности. Цитируем: «Хронометраж интереснее, посмотрите на дату начала разработки "убийц Наумова". А потом на дату назначения главы СВР.
https://www.economics-prorok.com/2020/06/%D1%83-%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83-%D1%82%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8-%D0%B8.html У Баканова нашли сразу три прослушки и еще одну у его жены - нардеп
https://www.economics-prorok.com/2020/02/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0.html фашистское государство , страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) та справжні причини, чому був зірваний обмін полоненими.
Впродовж останньої доби Баканов і його команда форсованим маршем підкорювали нові висоти розумової відсталості і професійної некомпетентності.
1) Учора вдень ЗМІ був оприлюднений текст підозри у справі про організацію і підготовку вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ генерала Андрія Наумова. У ньому немає мого прізвища. 2) Учора ввечері на прес-конференції представники СБУ заявили, що мене ніхто не затримував, що я не тікав від «Альфи» в наручниках, і що я взагалі не підозрюваний. 3) Про те, що я не є підозрюваним, вчора заявили також представники Прокуратури.
У забігу розумового неповноцінних активну участь взяли чорні піарники Баканова (будете сміється, але автозаміна пропонує писати його прізвище то як Бакланов, то як Баранов, - навіть не знаю, що вірніше, обидва варіанти гарні своєю точністю). Згідно з їх версіями: 1) я простий хлопець з Луганська, і тому не можу говорити і писати українською мовою, 2) все, що відбувається - інтриги Андрія Богдана.
Спеціально для відсталих: 1) так, я простий хлопець з Луганська, який вивчав українську мову в школі, в державним університеті внутрішніх справ, а потім щодня використовував її впродовж 21 року перебування на державній службі. Я багато що вмію і багато чого знаю - Баканов буде здивований. 2) це не Богдан в п'ятницю ввечері розповсюдив від імені СБУ дезу, що я замовив вбивство, був затриманий, а потім втік в наручниках. І вже точно не Богдан оголосив план «Перехоплення» по моєму затриманню. Але в цілому я задоволений тим, як баканівська зграя метушитися і намагається перекласти відповідальність на інших.
https://www.economics-prorok.com/2021/01/%D1%8D%D0%BA%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B-%D1%81%D0%B1%D1%83-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%89%D0%B0.html Экс-замглавы СБУ Нескоромный пообещал сообщить о связях Ермака с Россией и не только это
Пока писали материал, нарисовался тупой пиарщик Банковой Миша Подоляк.
Миша, «кашники» и Главное управление по борьбе с коррупцией и оргпреступностью - это одно и то же. И зачем же так тупо палить участие ОП в этой дешевой «постанове».
Мотивы всех авторов этой «постановы» весьма прозрачны. Ермак мстит Богдану. Баканов мстит Богдану и Нескоромному. Наумов пытается создать себе образ «комиссара Катаньи», а не прожженного вора. А Кондратюк надеется, что скандал похоронит Баканова и он займет его место. «Ну, як черви». Как говорил Леонид Кучма.
В общем, ждем продолжения этого концерта.
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·https://twitter.com/durdominua/status/1353382441696727046 3 ч Голлівуд відпочиває..
Кругом одні вороги
А в 2004 году, за действия, которые «могут привести к дестабилизации общественного согласия и политической ситуации в республике», депортирован в Украину.
По возвращению в Украину, как утверждает https://dosye.info/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D1%8F Соня Кошкина (работала вместе с Подоляком в «Обозревателе»), Подоляк осуществлял пиар-сопровождение экс-советника главы СБУ, председателя правления группы компаний «ТЕКТ», (№106 в рейтинге 130 самых богатых людей Украины), https://dosye.info/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1,_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Вадима Гриба .
31 августа 2010 года, на страницах белорусского сайта «Свободные новости плюс» вышло интервью Михаила Подоляка
В этом интервью Подоляк, якобы, утверждал, что имел связи со спецслужбами России и Украины, которые его подхватили и помогли после депортации открыть свое пиар-агентство в Украине.
Более того интервьюер не скрывал того, что ЗАНИМАЕТСЯ ИНФОРМАЦИОННЫМИ ВОЙНАМИ НА СТОРОНЕ ТЕХ ПОЛИТИКОВ, КОТОРЫЕ ГОТОВЫ ПЛАТИТЬ ЕМУ ДЕНЬГИ. https://dosye.info
По данным СМИ, секрет заключался в том, что Подоляк был советником главы Администрации Януковича СЕРГЕЯ ЛЕВОЧКИНА
Хотя в тёплых креслах уютных кабинетов благостно прогревать жопы и томно высиживать яйца сподручно круглый год.