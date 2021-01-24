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Радник Єрмака визнав, що вбивство генерала СБУ замовив полковник СБУ Нескоромний, пов'язаний із Богданом

Радник Єрмака визнав, що вбивство генерала СБУ замовив полковник СБУ Нескоромний, пов'язаний із Богданом

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк підтверджує факт того, що полковник СБУ Дмитро Нескоромний хотів усунути начальника Главку СБ Андрія Наумова.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Подоляк, зокрема, зазначив, що Нескоромного свого часу звільнили з СБУ за збір компромату для ексглави ОП Андрія Богдана. А викрила його саме внутрішня безпека спецслужби: "Вся ця накопичувальна шантажна "малина" тривала до березня 2020 року, поки Нескоромного, якого чудово відпрацювала внутрішня служба безпеки, несподівано попросили на вихід із речами".

Подоляк зазначає, що підготовка замаху на нинішнього главу СБ СБУ Андрія Наумова є спробою повернути втрачене.

Читайте також: Слідство встановлює коло осіб, причетних до замаху на співробітника СБУ, наразі в розшук нікого не оголошено, - Буліч

"Андрій Йосипович Богдан у 2019 році щиро вважав, що особисто він прийшов надовго і тому потрібно швидко зміцнитися. Отримати доступи до компромату і потоків. І "ущільнити" бізнесовий простір. А для цього потрібні "факти" - результати перевірок для шантажних справ на фірмачів. І можливість проводити оперативно-слідчі дії, насамперед негласні. Керуючись саме цими приватно-корисливими інтересами, Богдан і зробив восени 2019-го Нескоромного першим заступником глави СБУ, підпорядкувавши йому найсмачніше - "кашників" і ДУ з питань боротьби з корупцією і організованою злочинністю. І вся ця накопичувальна шантажна "малина" тривала до березня 2020 року, поки Нескоромного, щодо якого відмінно відпрацювала внутрішня служба безпеки, несподівано попросили на вихід із речами. 

А разом із ним попросили й головного архітектора корупційної павутини Богдана. Здавалося б, крапка. Але ж ні. Богдан, закусивши вудила і проковтнувши дитячу образу, шукає зараз будь-який привід, щоб "нагадати про себе". А Нескоромний, по-перше, щиро не розуміє, як йому жити без роботи в управлінні, що давало змогу "доїти" бізнеси. І по-друге, як прибрати чорну мітку у ВБ СБУ, щоб йому дали спокій. Так у підсумку і з'явився радикальний план щодо Наумова (голови тієї самої ВБ). Після провалу якого одразу спрацював стандартний пропагандистський сценарій - хто завжди найголосніше кричить: "Тримай злодія"? Висновки? Майже жодних. Банальну кількамісячну спецроботу завершено. Банальні кримінальні претензії до Нескоромного висловлено. Далі – тільки слідство", - зазначає Подоляк.

Нагадаємо, 22 січня стало відомо, що полковника "Альфи" СБУ Юрія Расюка затримали в Києві за підготовку вбивства генерала СБУ Андрія Наумова.

Пізніше в СБУ заявили про запобігання вбивства співробітника. Шевченківський райсуд Києва заарештував Юрія Расюка без права застави.

Радник Єрмака визнав, що вбивство генерала СБУ замовив полковник СБУ Нескоромний, повязаний із Богданом 01 

Автор: 

СБУ (12790) Нескоромний Дмитро (33) Подоляк Михайло (305)


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Топ коментарі
+62
Еще один хорек скрипучий назначил виновного без суда и следствия. Теперь суд уже и не нужен, наверное?
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24.01.2021 15:52
+36
Брешет наверное эта падоляка...в зеленом стаде все брешут....
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24.01.2021 15:52
+31
судя по биграфии, этот подоляк такое же сепарское дерьмо, как и зеленский с дерьмаком
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24.01.2021 15:54
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нескромный у немилостивых стал болтливы
судьба неоднозначна
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24.01.2021 16:46 Відповісти
Радник Єрмака визнав, що вбивство генерала СБУ замовив полковник СБУ Нескоромний - Цензор.НЕТ 7844
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24.01.2021 16:49 Відповісти
В країні немає інших справ, ніж займатись фентезі 95 кварталу?
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24.01.2021 16:49 Відповісти
https://twitter.com/svecha62

https://twitter.com/svecha62 вічка



Зеленський нагородив орденами слідчих Євгена Коваля і Олександра Рувіна, які сфальсифікували справу проти Ріффа,Кузьменко і Дугарь.

Радник Єрмака визнав, що вбивство генерала СБУ замовив полковник СБУ Нескоромний - Цензор.НЕТ 7654
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24.01.2021 16:52 Відповісти
Все такие политики...аж страх..
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24.01.2021 16:54 Відповісти
"Как последние урки, они еще и "заказывают" друг друга. Весьма прогнозируемый конец. Теперь им только осталось нагадить друг другу перед порогом служебных кабинетов", - написал по поводу скандала в СБУ мэр Днепра Борис Филатов.
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24.01.2021 16:54 Відповісти
Эти "простые ребята" примитивные до невозможности. Правовое государство это для них - это фейк.
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24.01.2021 16:55 Відповісти
Нескоромный эвакуирован в Германию, куда вывезен посольством одной хорошей страны.

Согласно законодательству Украины непосредственное решение всех кадровых вопросов в СБУ - личная прерогатива президента Украины. За период своего правления с мая 2019 года Зеленский издал свыше 250 указов касающихся кадровых вопросов в деятельности СБУ. В некоторых управлениях и региональных подразделениях руководители менялись два и более раз за эти полтора года. Количество сотрудников СБУ имеющих генеральские звания возросло почти вдвое. Зеленский по должности несет личную ответственность за кадровые провалы в работе СБУ.
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24.01.2021 17:00 Відповісти
Зєля фактично донищив спецслужбу.
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24.01.2021 17:49 Відповісти
Прямо вдруг сейчас это у тебя вызвало удивление. А в марте 19 года когда за юльку подстилку бенину голосовал ,а потом за зедебила ,ты не догадывался? Да сулейман баран.
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24.01.2021 23:04 Відповісти
Я сам - в ступоре , мол, почему пан Сулейманович не сменил свое погоняло , так позориться с каждой тегой...
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25.01.2021 07:43 Відповісти
Тупорилий Подоляк власноруч спалює мости для відступу Зєрмаківської банди.
Тобто,якщо в когось і були сумніви в наявності компромату проти Баканова і Єрмака, представник Зєлі розвіює сумніви:Нескоромного й усунули з-за збору компромату
(А скільки справ баканівське СБУ відкрило по "главному архитектору коррупционной паутины Богдану "?)
Радник Єрмака визнав, що вбивство генерала СБУ замовив полковник СБУ Нескоромний, пов'язаний із Богданом - Цензор.НЕТ 4448
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24.01.2021 17:06 Відповісти
Та Богдан завчасно чи випадково у Латинській америці зараз. Купається зараз в океані
Радник Єрмака визнав, що вбивство генерала СБУ замовив полковник СБУ Нескоромний, пов'язаний із Богданом - Цензор.НЕТ 5066
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25.01.2021 08:53 Відповісти
У нас советник Ермака тот, кто дебилом себя назначил?
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24.01.2021 17:08 Відповісти
Лядь, честь мундиру захищає ОПа. Це вже як знущання
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24.01.2021 17:08 Відповісти
Радник Єрмака визнав, що вбивство генерала СБУ замовив полковник СБУ Нескоромний, пов'язаний із Богданом - Цензор.НЕТ 61
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24.01.2021 17:12 Відповісти
"отлезь, гнида"
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24.01.2021 18:32 Відповісти
Если и были какие то иллюзии по поводу власти,то после выступления этого клоуна их уже нет. Прощай Украина. Покойся с миром... .
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24.01.2021 17:23 Відповісти
зеленська шайка.
Радник Єрмака визнав, що вбивство генерала СБУ замовив полковник СБУ Нескоромний, пов'язаний із Богданом - Цензор.НЕТ 696
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24.01.2021 17:24 Відповісти
Пауки в банці, а нам терпіти.
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24.01.2021 17:29 Відповісти
А ти не терпи, Василю, а вимагай. Дострокові?
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24.01.2021 18:38 Відповісти
Чья б корова мычала , ты привёл 🤢🤡🎪💩👃🏻🎹 бандюков -ворюг к корыту !
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24.01.2021 19:15 Відповісти
Подумав.... і зрозумів: у 2004-му та 2014-му бандюків-ворюг до влади я таки приводив. А от у 1991-му, 1994-му, 1999-му, 2010-му та 2018-му бандюки-ворюги приходили без моєї підтримки.
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24.01.2021 20:26 Відповісти
Мародер вже заробітчан в Німетчини до себе в ботоферму набирає? Але ти - кацапюра, походу.
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25.01.2021 09:26 Відповісти
От цікаво було б і дуже важливо ще би знати всім, що з цього приводу думає прибиральниця ОП?)))
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24.01.2021 17:37 Відповісти
Играют по какому-то написаному сценарию. Клоуны.
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24.01.2021 17:41 Відповісти
Зегадюшник виходить?
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24.01.2021 17:43 Відповісти
Подоляк-наслідувач "вчення" Гебельса,однак,нахабно-тупуватий і не "креативний",нудний! Бреше настільки примітивно що з нього сміятиметься навіть та буздумна й обмежена аудиторія на яку він розраховує! Хай говорить-він здасть всіх і вся!
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24.01.2021 17:44 Відповісти
Подоляк завжди бреше з дуже серьозною харьою на морді.
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24.01.2021 17:45 Відповісти
це ти закликав таке обирати
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24.01.2021 22:52 Відповісти
Мародерський троль з ботоферми! Тати тобі недоїдок?
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25.01.2021 09:27 Відповісти
Почти как ты. Вы из одного стада ,зедебилов.Ты же его лично и назначил проголосовав за зедебила.
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25.01.2021 09:57 Відповісти
Гадюшник СБУ то таке , вони наїхали на Богдана, а він знає багато ..
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24.01.2021 17:46 Відповісти
Пауки в банке
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24.01.2021 17:49 Відповісти
ну вот и обьявились заинтересанты в скандале.... с Офиса Президента.
кто бы сомневался.
Сами себя спалили...
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24.01.2021 17:57 Відповісти
У них життя нервове, робота така -- палити всі інституції держави, поки нічого не залишиться.
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25.01.2021 07:52 Відповісти
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"Советник Ермака признал, что убийство генерала СБУ заказал полковник СБУ Нескоромный" А откуда об этом знает какой то Подоляк, у которого даже нет допуска к секретным документам?
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24.01.2021 18:08 Відповісти
А чи не відомо, що сказав радник радника?
Може вже є якась важлива інхформація?..
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24.01.2021 18:15 Відповісти
С Богданом Хмельницким?
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24.01.2021 18:21 Відповісти
Який преЗЕдент, така й СБУ. Оборотні дурноголові всі!!!
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24.01.2021 18:24 Відповісти
А що, не Порошенко, а це все Богдан?
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24.01.2021 18:30 Відповісти
А він що в слідчій групі оперативно-розшукових псом працює що знає всі деталі справи?
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24.01.2021 18:35 Відповісти
шоб вы там все недоноски зеленые друуг друга поперехерачили, срань квартальная!
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24.01.2021 18:37 Відповісти
Кого невозьми одни скудоумные и моральные выродки ! Где Зе-дурко их только находит ????????????????????????????????????????????????????????????
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24.01.2021 18:41 Відповісти
Із зебілів тут на гілці нарисувались лише Alex_dos, Маск13, Борис Бойда, Lvbnhj, sulima ivan. Жидковато...
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24.01.2021 18:44 Відповісти
Зато соевых деградантов хоть отбавляй.
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25.01.2021 09:24 Відповісти
Деградантам платить російський шпигун Мародер, щоб вони ділили українців. Був би не Мародер, то Клоуна вже давно б українці нагнали. Але Мародер очолив протести проти Клоуна, а нормальні люди поруч з Мародером на мітінгах навіть з'являтись не хочуть. Все продумано.
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25.01.2021 09:36 Відповісти
Да вы свергуны знатные ))))))
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25.01.2021 09:59 Відповісти
Я розумію , що ми, читачі і дописувачі цензору, багато не знаємо про підкилимні процесі у владі та ще й пов'язані з сбу. Але ось прості питанн, щодо в
названих подоляком фактів:
1. Чому "сірійшого і хамовитого" богдана призначили на таку посаду?
2. Яким чином богдан зміг "зробити" нескоромного заступником голови сбу?
3. Коли подоляки почнуть говорити, хто насправді стоїть за цим всім безладом у владі, а не ліпити тупі відмазки? Сам відповім. Не раніше, ніж їх самих "пришвартують".
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24.01.2021 18:57 Відповісти
Ніяк не доходить? А вже весь світ знає агентів фсб і їхні позивні, що тепер при владі.
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25.01.2021 07:59 Відповісти
Між іншим, при янику фсб і сбу були разом. Зеля веде нас туди.
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25.01.2021 08:41 Відповісти
Точніше, "вели согласованньіе действия".
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25.01.2021 08:44 Відповісти
бала жаба гадюку
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24.01.2021 19:10 Відповісти
Нужно чистить все, не сортируя и не разбираясь, и набирать молодежь и западных спецов.
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24.01.2021 19:11 Відповісти
молодежи у слуг полно, но качество этой молодежи -ЗЕленая плесень восновном.
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24.01.2021 22:09 Відповісти
це один з перших камінців у вежу для виправдання бубочки перед байденом, це не ми, це все Богдан із своїми пацанами. А Богдан в свою чергу, це не я це єрмак із своїм братом. Однак цікаво буде послухати, як єрмак через дядю колю став конфідентом у містечкових з Брайтон-бічу. А то павук (єрмак) сплів міцну (як був упевнений) павутину для байдена на прохання руді, однак з берегів Потомаку прилетів джміль і пробив велику діру у цій павутині, генпрокурорша не запиваючи водою зїла справу, а діра в павутині так і залишись.
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24.01.2021 19:24 Відповісти
На морді Падоляко все написано. Морда така ж як в Татаров. Ато що Наумов весь контрабас кришує, то це журналісти довели!!! А чорт Баканов хоче бути білий і пухнастий Жар чужими руками загрибати!!!
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24.01.2021 19:27 Відповісти
Завтра - друга (точніше: чергова) серія скандалу. Впевнений, що завтра Нескоромний дасть безліч матеріалу, принаймі, для роздумів. І впевнений на всі 100%, що в ОПг вже мріють про те, щоб Нескоромного трясця взяла.
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24.01.2021 19:48 Відповісти
Слава Богу в Офисе осла сразу разобрались кто заказчик и кому выгодно. Проффсора. Ой, проффессионалы ёпт.
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24.01.2021 19:50 Відповісти
Просфістіонали.
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25.01.2021 08:07 Відповісти
Офіс на офісі:- усі про усе знають, а хто "здав" вагнерівців - мовчать падлюки. І радник має радника - ото зграя!!!
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24.01.2021 19:56 Відповісти
А оно откуда знает?
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24.01.2021 20:02 Відповісти
а никому не странно что всего лишь (советник) ермака а обладает такой обширной инфой? та чем же реально занимаються в ОП?
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24.01.2021 20:26 Відповісти
умный поймет . дурак никогда ))
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24.01.2021 20:53 Відповісти
Чим вони там займаються в ОП, дуже нагадує сюжет фільму "Три дні "Кондора"?
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24.01.2021 20:53 Відповісти
Богдан выходит соучасник.
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24.01.2021 21:02 Відповісти
Фейк, придуманий фаршмаком і зе для відволікання уваги народу, від повного провалу їх злочинних дій.
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24.01.2021 21:54 Відповісти
Хто "жаба", а хто "гадюка"?
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24.01.2021 21:04 Відповісти
«Нескоромная» история - Станислав Речинский 24 января, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/01/%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2-%d1%80%d0%b5.html#respond Комментарии: 0
Радник Єрмака визнав, що вбивство генерала СБУ замовив полковник СБУ Нескоромний, пов'язаний із Богданом - Цензор.НЕТ 4110История с подготовкой покушения на начальника ГУ ВБ СБУ Наумова безусловно войдет в историю. Раньше лжепокушения как правило устраивал Валерий Гелетей и другие руководители УДО. И на Президентов. Но додуматься устроить лжепокушение на какого-то начальника «гестапо» - это реально «ноу-хау». Да еще всего за 5 тысяч долларов. Потом следаки увеличили сумму до 50 тысяч долларов, чтоб не так глупо выглядеть.
Об этом https://ord-ua.com/2021/01/24/neskoromnaya-istoriya/ говорится в сегодняшней статье бывшего пресс-секретаря СБУ, экс-советника министра внутренних дел Станислава Речинского для издания ОРД».
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/01/%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D0%B1%D1%83-%D0%BE-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81.html Бандитские разборки в СБУ: о чем не рассказали силовики
Интересна хронология этой истории.
Задержание Расюка СБУ провела в пятницу 22 января. 23 января, в субботу, кто-то осуществил массовую рассылку фотографий с задержания сотрудникам СБУ и журналистам. А 24 января, в воскресенье у СВРУ - профессиональный праздник. И Валерий Кондратюк (на фото вверху) заранее пригласил на него Президента. Какой, однако, прекрасный повод обсудить скандал в СБУ, слабость руководства и как выходить из ситуации. А выход есть! И зовут его Кондратюк. Хитрый Валера все рассчитал. Правда, подставил при этом всех, в первую очередь Зеленского. Но это ведь тоже часть Плана. Кондратюк считает, что он будет куда более сильным Президентом, чем Зеленский.
А в чате тг-канала «Украинский Обозреватель» читатели подсказывают, что в этом деле есть еще более интересные подробности. Цитируем: «Хронометраж интереснее, посмотрите на дату начала разработки "убийц Наумова". А потом на дату назначения главы СВР.
https://www.economics-prorok.com/2020/06/%D1%83-%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83-%D1%82%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8-%D0%B8.html У Баканова нашли сразу три прослушки и еще одну у его жены - нардеп
https://www.economics-prorok.com/2020/02/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0.html фашистское государство , страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) та справжні причини, чому був зірваний обмін полоненими.
Впродовж останньої доби Баканов і його команда форсованим маршем підкорювали нові висоти розумової відсталості і професійної некомпетентності.
1) Учора вдень ЗМІ був оприлюднений текст підозри у справі про організацію і підготовку вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ генерала Андрія Наумова. У ньому немає мого прізвища. 2) Учора ввечері на прес-конференції представники СБУ заявили, що мене ніхто не затримував, що я не тікав від «Альфи» в наручниках, і що я взагалі не підозрюваний. 3) Про те, що я не є підозрюваним, вчора заявили також представники Прокуратури.
У забігу розумового неповноцінних активну участь взяли чорні піарники Баканова (будете сміється, але автозаміна пропонує писати його прізвище то як Бакланов, то як Баранов, - навіть не знаю, що вірніше, обидва варіанти гарні своєю точністю). Згідно з їх версіями: 1) я простий хлопець з Луганська, і тому не можу говорити і писати українською мовою, 2) все, що відбувається - інтриги Андрія Богдана.
Спеціально для відсталих: 1) так, я простий хлопець з Луганська, який вивчав українську мову в школі, в державним університеті внутрішніх справ, а потім щодня використовував її впродовж 21 року перебування на державній службі. Я багато що вмію і багато чого знаю - Баканов буде здивований. 2) це не Богдан в п'ятницю ввечері розповсюдив від імені СБУ дезу, що я замовив вбивство, був затриманий, а потім втік в наручниках. І вже точно не Богдан оголосив план «Перехоплення» по моєму затриманню. Але в цілому я задоволений тим, як баканівська зграя метушитися і намагається перекласти відповідальність на інших.
https://www.economics-prorok.com/2021/01/%D1%8D%D0%BA%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B-%D1%81%D0%B1%D1%83-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%89%D0%B0.html Экс-замглавы СБУ Нескоромный пообещал сообщить о связях Ермака с Россией и не только это
Пока писали материал, нарисовался тупой пиарщик Банковой Миша Подоляк.
Миша, «кашники» и Главное управление по борьбе с коррупцией и оргпреступностью - это одно и то же. И зачем же так тупо палить участие ОП в этой дешевой «постанове».
Мотивы всех авторов этой «постановы» весьма прозрачны. Ермак мстит Богдану. Баканов мстит Богдану и Нескоромному. Наумов пытается создать себе образ «комиссара Катаньи», а не прожженного вора. А Кондратюк надеется, что скандал похоронит Баканова и он займет его место. «Ну, як черви». Как говорил Леонид Кучма.
В общем, ждем продолжения этого концерта.
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24.01.2021 21:07 Відповісти
Радник Єрмака визнав, що вбивство генерала СБУ замовив полковник СБУ Нескоромний, пов'язаний із Богданом - Цензор.НЕТ 6271
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24.01.2021 21:23 Відповісти
Что-то Богдан знает про Зелю
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24.01.2021 21:49 Відповісти
советник ермака, некто подоляк такой же как и его начальник - агенты.
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24.01.2021 22:07 Відповісти
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durdom.in.ua

@durdominua

·https://twitter.com/durdominua/status/1353382441696727046 3 ч Голлівуд відпочиває..

Радник Єрмака визнав, що вбивство генерала СБУ замовив полковник СБУ Нескоромний, пов'язаний із Богданом - Цензор.НЕТ 4558
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24.01.2021 22:08 Відповісти
западляк ,уже не знает ,что еще збрехать. Что не зеленое лицо то урод брехливый. Кто вообще это чмо что бы раздавать коментарии.
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24.01.2021 22:56 Відповісти
Советник ермака, он что, советует ему что делать, да? Тогда вопрос, а нахрена тогда нужен сам ермак???
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24.01.2021 23:21 Відповісти
Уууууу....
Кругом одні вороги
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24.01.2021 23:37 Відповісти
Нинішня влада патріотів не тримає у своїй сворі.
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25.01.2021 08:20 Відповісти
После всего фееричного трепа Подоляка остается выяснить только одно - почему тогда в уголовном деле о подготовке покушения на бригадного генерала СБУ Наумова, полковником СБУ Расюком , имя Дмитрия Нескроромного даже не упоминается ?
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25.01.2021 05:30 Відповісти
вы посмотрите на .бало этого советника,урка уркой,впрочем, как и вся зеленая шваль
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25.01.2021 06:15 Відповісти
Нескромного сняли за сбор компромата - поставили Наумова, который компромат не собирал (а что он тогда делал?). Нескромный обиделся и решил его убить, чтобы опять занять свое место. А почему Нескромный должен был считать, что после убийства его снова назначат на освободившееся кормное место?Не вижу логики. Убивать тогда нужно было того, кто его снял. И вообще тема увлечения Нескромным теорией превосходства арийской расы Подоляком не раскрыта
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25.01.2021 07:26 Відповісти
Тю, ведь все это домыслы... Там все проще, зебик влился в бразды управления с " командой под стать себе - злобных и мстительных...
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25.01.2021 07:46 Відповісти
Я бачу логіку. "...змова ще кількох осіб..." проти наумова, -- була не для того, щоб "занять его место", а щоб очистити сбу від ворогів і агентів фсб. Оце і вся логіка. Але не вийшло. Бо спочатку треба очистити оп.
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25.01.2021 08:29 Відповісти
Шо то этот Подаляк ,похож на тамбовского волка , породистый оскал 👀🙄🤔🤣🤣🤣🤣
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25.01.2021 08:04 Відповісти
На диво "ЗНАТОКИ"!- краще б розповів хто вагнерівців "ЗДАВ"?!!!
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25.01.2021 08:32 Відповісти
На диво "ЗНАТОКИ"!- краще б розповів хто вагнерівців "ЗДАВ"?!!! - а знає ж СЛУГА, - по очах видно!!!
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25.01.2021 08:34 Відповісти
А почему ,присвоили звание бригадный генерал ,а не генерал губернатор 🤔🙄🐏🤣 это не правильно для феодального государства ,намеревающегося войти в империю 🤣
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25.01.2021 08:43 Відповісти
скоро ФСБ, под заказ, перебьет все СБУ)))
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25.01.2021 09:27 Відповісти
Третий день нам говорят про космические войны.Почему "н","н"заказал?Он всего лишь ему одному мешал.А баканов всем.Будем надеятся,что когда-нибудь,этот весь непотриб,на пожизненно сядет,как фей-кал салатовый.А падло-ляк и кодло, про вагнеровцев пусть не забывают.
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25.01.2021 12:16 Відповісти
В 2002 году, в Беларуси, по решению суда, ПОДОЛЯК был оштрафован на 60 тысяч долларов за клевету.
А в 2004 году, за действия, которые «могут привести к дестабилизации общественного согласия и политической ситуации в республике», депортирован в Украину.
По возвращению в Украину, как утверждает https://dosye.info/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D1%8F Соня Кошкина (работала вместе с Подоляком в «Обозревателе»), Подоляк осуществлял пиар-сопровождение экс-советника главы СБУ, председателя правления группы компаний «ТЕКТ», (№106 в рейтинге 130 самых богатых людей Украины), https://dosye.info/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1,_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Вадима Гриба .
31 августа 2010 года, на страницах белорусского сайта «Свободные новости плюс» вышло интервью Михаила Подоляка
В этом интервью Подоляк, якобы, утверждал, что имел связи со спецслужбами России и Украины, которые его подхватили и помогли после депортации открыть свое пиар-агентство в Украине.
Более того интервьюер не скрывал того, что ЗАНИМАЕТСЯ ИНФОРМАЦИОННЫМИ ВОЙНАМИ НА СТОРОНЕ ТЕХ ПОЛИТИКОВ, КОТОРЫЕ ГОТОВЫ ПЛАТИТЬ ЕМУ ДЕНЬГИ. https://dosye.info
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25.01.2021 12:24 Відповісти
Всех удивляло, за какие такие заслуги непубличный журналист (ПОДОЛЯК) оказался в пуле журналистов у беглого экс-президента Януковича.
По данным СМИ, секрет заключался в том, что Подоляк был советником главы Администрации Януковича СЕРГЕЯ ЛЕВОЧКИНА
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25.01.2021 12:29 Відповісти
Шото в стае Бакланов Баканова преждевременно началось токование.
Хотя в тёплых креслах уютных кабинетов благостно прогревать жопы и томно высиживать яйца сподручно круглый год.
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25.01.2021 12:34 Відповісти
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