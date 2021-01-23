Суд заарештував затриманого співробітника СБУ Расюка без права застави. ВIДЕО
Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід затриманому напередодні за підготовку вбивства колеги співробітнику СБУ - утримання під вартою без можливості внесення застави.
Про це на брифінгу розповіли начальник слідчого управління Головного слідчого управління СБУ Анатолій Буліч і в.о. начальника відділу Офісу генерального прокурора Андрій Лисокобилка, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Прокурор повідомив, що затриманому оголошено про підозру за ознаками кримінальних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28 і ст. 348 Кримінального кодексу України.
За його словами, передбачене законом покарання за цими статтями - позбавлення волі на термін від 9 до 15 років або довічне позбавлення волі.
Суд визначив запобіжний захід, триває досудове розслідування.
"На запитання ЗМІ щодо причетності до резонансної справи колишнього першого заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного, Анатолій Буліч зазначив, що процесуальні норми наразі не дозволяють оприлюднювати цю інформацію. Однак він запевнив, що найближчим часом представники СБУ проведуть окремий брифінг, де нададуть нові матеріали стосовно розслідування, зокрема щодо цього питання також", - йдеться в повідомленні.
За словами начальника слідчого управління, затримання Расюка проведено саме тоді, коли було достатнього доказів планування злочину.
Буліч повідомив, що збір інформації відбувався тривалий час на етапі досудового розслідування. Слідчі СБУ встановили, що мала місце змова кількох осіб. Ними був розроблений план вчинення злочину. Організатор підшукав виконавця і запропонував за вбивство 50 тис. доларів.
"Він зазначив, що це кримінальне провадження попри різні інтерпретації в ЗМІ не є якимись "розбірками" між співробітниками СБУ, як це намагаються подати окремі зацікавлені особи, а є безпосереднім попередженням скоєння особливо тяжкого злочину. Також СБУ вважає, що згадування президента України у контексті цього затримання є лише бажанням різних сил привернути додаткову увагу до теми та спотворити інформацію", - наголошується в повідомленні.
Окремо Буліч додав, що також не відповідають дійсності будь-які чутки про те, що нібито хтось втік у наручниках із місця затримання.
Нагадаємо, 22 січня стало відомо, що полковника "Альфи" СБУ Юрія Расюка затримано в Києві за підготовку вбивства генерала СБУ Андрія Наумова.
Пізніше в СБУ заявили про запобігання вбивству співробітника. У Службі безпеки України просили Шевченківський райсуд Києва заарештувати Юрія Расюка на 2 місяці без права застави.
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ЗЕленский из службы безопасности сделал "Бригаду"
Только дело Шеремета лепили ради хайпа, а тут тупо прикрывают жопу Баканова, Уманского и Ермака.
У нього немає політичної інтуїції, у нього немає розуміння, як влаштований ******** світ, у нього немає здатності уявити наслідки своїх дій.
Він - людина, яка реактивно й тактично реагує на виклики. Я йому по-людськи співчуваю, що він - людина абсолютно далека від державного управління, взяла на себе відповідальність за життя багатомільйонної країни, яка ніколи не буде йому вдячна.
Що він фактично спаплюжив собі ім'я і життя цим недолугим рішенням 2019-го року. Недолугим для себе, недолугим для України, недолугим для будь-якої мислячої людини. Портніков.
а из Украины он сделал бордель !
(Певно,така інфа нецікава українцям )
это послание подельникам, мол, отвалите или сдам всех с потрохами
А дасть пресуху-взагалі буде бомба !
Але пресухи не буде.
Документи акуратно складені в шикарну шкіряну теку і покладені в надійне місце з приміткою "Вскрыть, если со мной чё-то случится"
Не вперший раз такий цирк..
А шо? и такие есть?
Экс-первый замглавы СБУ Нескоромный прибыл в Германию и пообещал рассказать о "даме сердца" Баканова из Москвы---такая информация появилась в телеграм-канале, который, предположительно, принадлежит Нескоромному.
В одном из постов говорится, что Нескоромный находится в Германии и вскоре может обнародовать информацию о "любимой женщине (главы СБУ Ивана) Баканова из Москвы", через которую якобы идет шантаж со стороны ФСБ, а также про откаты с "Большой стройки", связи Ермака с Россией и про то, кто сорвал обмен пленными.
https://replyua.net/people/145-dmitriy-yarosh.html Дмитрий Ярош пишет у себя в Facebook, с началом русско-украинской войны Служба безопасности Украины перестала быть филиалом российской «спецуры» и начала процесс активного становления, как украинская национальная спецслужба. Тысячи офицеров-патриотов начали жертвенную борьбу против российской агрессии, проводя сотни специальных операций по защите государственности и территориальной целостности нашего государства. Было много побед, были болезненные потери и поражения, довольно часто спецоперации проводились на уровне лучших спецслужб мира.
«Знаю об этом не со слов «кого-то», потому что порой украинские добровольцы были непосредственными участниками таких действий... И мне неоднократно приходилось «давать добро» и влиять на те или иные процессы, действуя с собратьями из СБУ», - написал Ярош. Он добавляет, конечно, в деятельности Службы было всегда много ошибок и недостатков. Так бывает, когда огромная специальная структура развивается и действует, а к тому же, в ее деятельность часто вмешивается политиканство. Но никогда не было сомнений в патриотизме и профессионализме руководства Службы. Дмитрий Ярош называет генералов Василия Грицака, Виталия Маликова и других офицеров своими братьями по оружию. По мнению Яроша, они достойно руководили Службой и могут честно смотреть в глаза украинцев. «Теперь же сердце кровью обливается, когда видишь, как «зеленая» власть превращает в пепел все, к чему прикасается. В том числе речь идет и о Службе безопасности Украины...», - возмутился нардеп. Он отмечает, последние события с https://replyua.net/blog/pavel-nuss/240205-nuss-eto-dichayshaya-novost-no-s-uverennostyu-mogu-skazat-chto-u-zelenskogo-sdelayut-vse-vozmozhnoe-chtoby-pokryt-pravdu.html криминальными «разборками» внутри Службы, с участием представителей различных «финансовых кланов», расставили все точки над «і».
Ярош отмечает, теперь всем стало понятно, что «странная» кадровая политика Зеленского и Баканова, когда на большинство высших должностей в СБУ назначались люди, которые не имели никакого отношения к войне за независимость, когда звание «бригадный генерал» давалось за «верноподаннечество» и умение «сбивать бабло», а не за заслуги перед Родиной или профессиональное и качественное управление подразделениями Службы. Все это было только началом попытки ликвидации СБУ как одного из важнейших факторов в защите государства во время войны за независимость. И это - непосредственная зона ответственности Владимира Зеленского. Дмитрий Ярош считает, что немедленно по факту «заказа убийства» одними офицерами СБУ других должно быть созвано экстренное заседание СНБО, проведено закрытое заседание комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, отправлен в отставку лейтенант Баканов.
БЕС ПОПУТАЛ. 😆😅🤣😂😝
Он отмечает, упомянутый бакановский полковник СБУ сообщил, что никуда он от своей СБУ и не убегал, а хотел разоблачить бесчинства в бакановской СБУ, поэтому сам уволился и хотел выйти на брифинг, но его убедил не делать это лично сам Зеленский, который перед тем устроил в СБУ и полковника, который хотел убить, и полковника, который помогал, и генерала, которого они хотели убить, и самого Баканова, который весь этот кордебалет там развел.
Тарас Черновил пишет, сейчас уже вроде бы и полковник СБУ сообщает, что он уже где-то в Европе и брифинг таки проведет, но теперь для тамошних спецслужб и чиновников. «Скажите: есть ли еще хоть что-то в этой стране, к чему бы не прикоснулся Зеленский и за что бы не было так адски стыдно...», - резюмировал политолог.
Очевидцы утверждают, что у Нескоромного, его жены и детей давно российские паспорта. Более того, он постоянно избегал обязанности ездить в АТО, отказывался сопровождать дела Майдана.
https://antikor.com.ua/articles/433769-kommercheskie_razborki_v_sbu_o_chem_vam_ne_rasskazali_siloviki
У зеленых зубожилов от смеха уже портки спадают. На трассы потянулисть милостыню на коммуналку просить.
Обвиняемые по липовому делу Шеремета уже год в тюрьме ухахатываются наверное.
Угля нет. Энергетики нет. Экономики нет. Промышленности уже почти нет. Вакцин нет.
Вместо всего только сплошная ржака осталась. По сути ЗЕ свершил мечты кацапов - превратил Украину в нищее посмешище.
Із клопотання слідчому судді про застосування запобіжного заходу відносно затриманого СБУшника Юрія Расюка вбачається, що ВБ СБУ самостійно «виявило» підготовку до злочину ще в липні 2020 року.
Як могли відкрити справу за кілька місяців до того, як він щось почав робити?
Підтверджуючими документами у справі є рапорт СБ, декілька листів СБ і протоколи допиту свідків та матеріали https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BD%D1%81%D1%80%D0%B4?__eep__=6&__cft__[0]=********************************************************************************************************************************************************&__tn__=*NK-R #НСРД .
Також не називається особа, якій нібито належало провести ліквідацію Наумова. Його називають просто, «Олег» і, ймовірно, він є «агентосом» СБУ.
Ох, уж ці Олеги
Слід зазначити, що враховуючи відповідні дані, СБУ давно знало про підготовку вбивства Наумова, а саме з липня 2020 року Але при цьому не вживало ніяких кроків для його захисту ...
І наостанок, у жовтні 2020 журналісти «Схеми: корупція в деталях - RFERL», готуючи розслідування, спокійнесенько вистежували і каталися за Наумовим
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR0JFWwYbzDYo-6f-UoHey_NxiYwbcW9-x5qmw2gQliaeXO6aP2YKJIFubI&v=luca5RXG3mg&feature=youtu.be&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0
Глянул в окно-95 квартал
Открыл холодильник-95 квартал
В унитазе-95 квартал
ДОСИТЬ
Фактически, два должностных лица, назначенные указом Зеленского, просто устроили бандитские разборки за право "зарабатывать" на СБУшном функционале. Чем вам не сюжет для очередного сезона "Слуги народа"?
Люди из окружения Наумова утверждают, что прокурорские задокументировали, как Нескоромный сливал материалы дел своим друзьям адвокатам, среди которых был... Андрей Богдан. Соответственно, по данным наших источников, после победы на выборах Владимира Зеленского, уже глава офиса президента Богдан завел Нескоромного на должность... вопреки воле Баканова и Наумова.
Отстраненный от потоков Нескоромный, по нашим данным, попросил своего бывшего ординарца Юрия Расюка заказать конкурента. А Расюк - по традиции - обратился к бандитам. Это давняя практика силовиков заказывать мокруху у своих уголовных партнеров. Последний раз подобная гипотеза появилась в деле Шеремета, где также звучала версия о том, что СБУшники заказали бандитам убийство известного журналиста. Бандиты "охотно" убирают по заказу журналистов, бизнесменов и чиновников мелкого пошива.
Но когда пришел наряд на целого генерала СБУ, "бойцы невидимого фронта" сразу постучались в контору и доложили о заказе.
В результате было задокументировано действия и Расюка, и Нескоромного и принято решение брать их. Но СБУ напоминает сегодня очень гнилое сито, через которое вытекает практически вся информация. В том числе, какие-то доброжелатели сообщили нашему герою о том, что ему пора возвращаться на вторую родину - Россию. Очевидцы утверждают, что у Нескоромного, его жены и детей давно российские паспорта. Более того, он постоянно избегал обязанности ездить в АТО, отказывался сопровождать дела Майдана.
https://antikor.com.ua/articles/433769-kommercheskie_razborki_v_sbu_o_chem_vam_ne_rasskazali_siloviki
не на того чёрта зеля нацеливал. и даже не на тупицкого.
бес
толочь
(фееричные твари. все.)
Ганьба!