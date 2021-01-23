Суд заарештував затриманого співробітника СБУ Расюка без права застави. ВIДЕО

Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід затриманому напередодні за підготовку вбивства колеги співробітнику СБУ - утримання під вартою без можливості внесення застави.

Про це на брифінгу розповіли начальник слідчого управління Головного слідчого управління СБУ Анатолій Буліч і в.о. начальника відділу Офісу генерального прокурора Андрій Лисокобилка, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Прокурор повідомив, що затриманому оголошено про підозру за ознаками кримінальних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28 і ст. 348 Кримінального кодексу України.

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За його словами, передбачене законом покарання за цими статтями - позбавлення волі на термін від 9 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Суд визначив запобіжний захід, триває досудове розслідування.

"На запитання ЗМІ щодо причетності до резонансної справи колишнього першого заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного, Анатолій Буліч зазначив, що процесуальні норми наразі не дозволяють оприлюднювати цю інформацію. Однак він запевнив, що найближчим часом представники СБУ проведуть окремий брифінг, де нададуть нові матеріали стосовно розслідування, зокрема щодо цього питання також", - йдеться в повідомленні.

За словами начальника слідчого управління, затримання Расюка проведено саме тоді, коли було достатнього доказів планування злочину.

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Буліч повідомив, що збір інформації відбувався тривалий час на етапі досудового розслідування. Слідчі СБУ встановили, що мала місце змова кількох осіб. Ними був розроблений план вчинення злочину. Організатор підшукав виконавця і запропонував за вбивство 50 тис. доларів.

"Він зазначив, що це кримінальне провадження попри різні інтерпретації в ЗМІ не є якимись "розбірками" між співробітниками СБУ, як це намагаються подати окремі зацікавлені особи, а є безпосереднім попередженням скоєння особливо тяжкого злочину. Також СБУ вважає, що згадування президента України у контексті цього затримання є лише бажанням різних сил привернути додаткову увагу до теми та спотворити інформацію", - наголошується в повідомленні.

Окремо Буліч додав, що також не відповідають дійсності будь-які чутки про те, що нібито хтось втік у наручниках із місця затримання.

Нагадаємо, 22 січня стало відомо, що полковника "Альфи" СБУ Юрія Расюка затримано в Києві за підготовку вбивства генерала СБУ Андрія Наумова.

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Пізніше в СБУ заявили про запобігання вбивству співробітника. У Службі безпеки України просили Шевченківський райсуд Києва заарештувати Юрія Расюка на 2 місяці без права застави.