Суд арестовал задержанного сотрудника СБУ Расюка без права залога. ВИДЕО

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения задержанному накануне за подготовку убийства коллеги сотруднику СБУ - содержание под стражей без возможности внесения залога.

Об этом на брифинге рассказали начальник следственного управления Главного следственного управления СБУ Анатолий Булич и и.о. начальника отдела Офиса Генерального прокурора Андрей Лысокобылка, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Службы.

Прокурор сообщил, что задержанному объявлено о подозрении по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 28 и ст. 348 Уголовного кодекса Украины.

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По его словам, предусмотренное законом наказание по этим статьям - лишение свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Суд определил меру пресечения, продолжается досудебное расследование.

"На вопрос СМИ об отношении к резонансному делу бывшего первого заместителя главы СБУ Дмитрия Нескоромного, Анатолий Булич отметил, что процессуальные нормы пока не позволяют обнародовать эту информацию. Однако он заверил, что в ближайшее время представители Службы безопасности проведут отдельный брифинг, где предоставят новые материалы относительно расследования, в том числе и по этому вопросу тоже", - говорится в сообщении.

По словам начальника следственного управления, задержание Расюка проведено ровно в тот момент, когда было достаточного доказательств планирования преступления.

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Булич сообщил, что сбор информации происходил длительное время на этапе досудебного расследования. Следователи СБУ установили, что имел место заговор нескольких человек. Ими был разработан план совершения преступления. Организатор подыскал исполнителя и предложил за убийство 50 тыс. долларов.

"Он отметил, что данное уголовное производство, несмотря на различные интерпретации в СМИ, не является какими-то "разборками" между сотрудниками СБУ, как это пытаются представить отдельные заинтересованные лица, а является непосредственным предупреждением совершения особо тяжкого преступления. При этом СБУ считает, что упоминание Президента Украины в контексте данного задержание является лишь желанием различных сил привлечь дополнительное внимание к теме и исказить информацию", - отмечается в сообщении.

Отдельно Булич добавил, что также не соответствуют действительности любые слухи о том, что якобы кто-то бежал в наручниках с места задержания.

Напомним, 22 января стало известно, что полковник "Альфы" СБУ Юрий Расюк задержан в Киеве за подготовку убийства генерала СБУ Андрея Наумова.

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Позже в СБУ заявили о предотвращении убийства сотрудника. В Службе просили Шевченковский райсуд Киева арестовать Юрия Расюка на 2 месяца без права залога.