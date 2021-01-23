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Суд арестовал задержанного сотрудника СБУ Расюка без права залога. ВИДЕО

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения задержанному накануне за подготовку убийства коллеги сотруднику СБУ - содержание под стражей без возможности внесения залога.

Об этом на брифинге рассказали начальник следственного управления Главного следственного управления СБУ Анатолий Булич и и.о. начальника отдела Офиса Генерального прокурора Андрей Лысокобылка, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Службы.

Прокурор сообщил, что задержанному объявлено о подозрении по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 28 и ст. 348 Уголовного кодекса Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убийство начуправления ВБ СБУ готовилось долго, был разработан четкий план, организатор подыскивал исполнителя, - сотрудник Службы Булич

По его словам, предусмотренное законом наказание по этим статьям - лишение свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Суд определил меру пресечения, продолжается досудебное расследование.

"На вопрос СМИ об отношении к резонансному делу бывшего первого заместителя главы СБУ Дмитрия Нескоромного, Анатолий Булич отметил, что процессуальные нормы пока не позволяют обнародовать эту информацию. Однако он заверил, что в ближайшее время представители Службы безопасности проведут отдельный брифинг, где предоставят новые материалы относительно расследования, в том числе и по этому вопросу тоже", - говорится в сообщении.

По словам начальника следственного управления, задержание Расюка проведено ровно в тот момент, когда было достаточного доказательств планирования преступления.

Также читайте: Филатов о задержании Расюка: СБУ из спецслужбы превратилась в инструмент расправы, а ее руководство - в урок

Булич сообщил, что сбор информации происходил длительное время на этапе досудебного расследования. Следователи СБУ установили, что имел место заговор нескольких человек. Ими был разработан план совершения преступления. Организатор подыскал исполнителя и предложил за убийство 50 тыс. долларов.

"Он отметил, что данное уголовное производство, несмотря на различные интерпретации в СМИ, не является какими-то "разборками" между сотрудниками СБУ, как это пытаются представить отдельные заинтересованные лица, а является непосредственным предупреждением совершения особо тяжкого преступления. При этом СБУ считает, что упоминание Президента Украины в контексте данного задержание является лишь желанием различных сил привлечь дополнительное внимание к теме и исказить информацию", - отмечается в сообщении.

Отдельно Булич добавил, что также не соответствуют действительности любые слухи о том, что якобы кто-то бежал в наручниках с места задержания.

Напомним, 22 января стало известно, что полковник "Альфы" СБУ Юрий Расюк задержан в Киеве за подготовку убийства генерала СБУ Андрея Наумова.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Агент ФСБ и "МГБ ЛНР" Коваленко с псевдо Джигурда разоблачен контрразведкой СБУ на Херсонщине. ВИДЕО (обновлено)

Позже в СБУ заявили о предотвращении убийства сотрудника. В Службе просили Шевченковский райсуд Киева арестовать Юрия Расюка на 2 месяца без права залога.

Автор: 

СБУ (19871) Расюк Юрий (13) Офис Генпрокурора (2462)


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Топ комментарии
+13
Зеленський не народився політиком. Певних речей він не розуміє і ніколи не зрозуміє навіть, якщо 150 радників йому щось пояснять.

У нього немає політичної інтуїції, у нього немає розуміння, як влаштований ******** світ, у нього немає здатності уявити наслідки своїх дій.

Він - людина, яка реактивно й тактично реагує на виклики. Я йому по-людськи співчуваю, що він - людина абсолютно далека від державного управління, взяла на себе відповідальність за життя багатомільйонної країни, яка ніколи не буде йому вдячна.

Що він фактично спаплюжив собі ім'я і життя цим недолугим рішенням 2019-го року. Недолугим для себе, недолугим для України, недолугим для будь-якої мислячої людини. Портніков.
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23.01.2021 21:13
+10
а когда скажут, что прослеживается липкая карамельная рука из Липецка ?
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23.01.2021 20:58
+8
Суд арестовал задержанного сотрудника СБУ Расюка без возможности внесения залога - Цензор.НЕТ 1310
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23.01.2021 21:02
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а когда скажут, что прослеживается липкая карамельная рука из Липецка ?
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23.01.2021 20:58 Ответить
А, що там лИйтИнант Баканов?
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23.01.2021 21:00 Ответить
Він знайшов своє місце у житті. Одним сонце світить тому, що гріє, іншим сонце гріє тому, що світить. Всі інші живуть під місяцем.
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23.01.2021 21:07 Ответить
Caesaris uxoris suspici non est
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23.01.2021 21:10 Ответить
ПОЗОР СБУ !!!

ЗЕленский из службы безопасности сделал "Бригаду"
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23.01.2021 21:23 Ответить
Суд заарештував затриманого співробітника СБУ Расюка без можливості внесення застави - Цензор.НЕТ 9160
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23.01.2021 21:41 Ответить
Так имено из-за него вся эта буча. Нескромный шото на него накопал.
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23.01.2021 21:57 Ответить
Поки що це все вигляда як "справа Шеремета" 2.
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23.01.2021 21:02 Ответить
Именно.

Только дело Шеремета лепили ради хайпа, а тут тупо прикрывают жопу Баканова, Уманского и Ермака.
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23.01.2021 21:58 Ответить
Суд арестовал задержанного сотрудника СБУ Расюка без возможности внесения залога - Цензор.НЕТ 1310
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23.01.2021 21:02 Ответить
Зеленський не народився політиком. Певних речей він не розуміє і ніколи не зрозуміє навіть, якщо 150 радників йому щось пояснять.

У нього немає політичної інтуїції, у нього немає розуміння, як влаштований ******** світ, у нього немає здатності уявити наслідки своїх дій.

Він - людина, яка реактивно й тактично реагує на виклики. Я йому по-людськи співчуваю, що він - людина абсолютно далека від державного управління, взяла на себе відповідальність за життя багатомільйонної країни, яка ніколи не буде йому вдячна.

Що він фактично спаплюжив собі ім'я і життя цим недолугим рішенням 2019-го року. Недолугим для себе, недолугим для України, недолугим для будь-якої мислячої людини. Портніков.
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23.01.2021 21:13 Ответить
Зеленский - клоун,
а из Украины он сделал бордель !
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23.01.2021 21:25 Ответить
"...Зеленський не народився політиком... не розуміє..." Зате ненавидить українців і Україну, і свідомо навертає у російське ярмо. Правильно говорив Порошенко перед виборами: "Вибирайте, або ЄС або Росія", Він знав наперед.
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24.01.2021 09:32 Ответить
А ігнорувати заяви Нескоромного довго будемо ? Чи сьогодні Наваляний в трендах ?
(Певно,така інфа нецікава українцям )
Суд арестовал задержанного сотрудника СБУ Расюка без возможности внесения залога - Цензор.НЕТ 1652
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23.01.2021 21:14 Ответить
это послание не украинцам и ничего он не оприлюднить.

это послание подельникам, мол, отвалите или сдам всех с потрохами
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23.01.2021 21:35 Ответить
Так це ж найцікавіше ! Якщо відмажуть ("На запитання ЗМІ щодо причетності до резонансної справи колишнього першого заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного, Анатолій Буліч зазначив, що процесуальні норми наразі не дозволяють оприлюднювати цю інформацію."),значить сказане в телеграмі-правда
А дасть пресуху-взагалі буде бомба !
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23.01.2021 21:49 Ответить
То, шо це правда, я ні на мить не сумніваюся.

Але пресухи не буде.

Документи акуратно складені в шикарну шкіряну теку і покладені в надійне місце з приміткою "Вскрыть, если со мной чё-то случится"
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23.01.2021 22:29 Ответить
Друзья внєсут..
Не вперший раз такий цирк..
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23.01.2021 21:15 Ответить
ты эту бютовскую блевотину по разнарядке распространяешь или по тупизне ?
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23.01.2021 21:36 Ответить
а шо при внутриведомственных преступлениях тоже можно залоги вносить? ну вы даете! типа выкрыли шпиона а он раз залог внес и на свободу..,. блин ну у вас в службе и нравы....
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23.01.2021 21:17 Ответить
а шо при внутриведомственных преступлениях.......
Суд заарештував затриманого співробітника СБУ Расюка без можливості внесення застави - Цензор.НЕТ 542 А шо? и такие есть?
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23.01.2021 21:41 Ответить
объясняю для любителей смайликов - это когда внутри силового ведомства что то случается, но об этом никто из украинского общества ничего не знает и никогда не узнает. для этого и существует отдельная военная прокуратура и военный трибунал. в данном случае произошел выток инфы и она стала достоянием журналистов. не знаю почему, может быть так было и задумано. кому то выгодно чтобы внутри службы начался срач. теперь понятно? а скептик?
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23.01.2021 23:53 Ответить
Суд заарештував затриманого співробітника СБУ Расюка без можливості внесення застави - Цензор.НЕТ 8074
Экс-первый замглавы СБУ Нескоромный прибыл в Германию и пообещал рассказать о "даме сердца" Баканова из Москвы---такая информация появилась в телеграм-канале, который, предположительно, принадлежит Нескоромному.
В одном из постов говорится, что Нескоромный находится в Германии и вскоре может обнародовать информацию о "любимой женщине (главы СБУ Ивана) Баканова из Москвы", через которую якобы идет шантаж со стороны ФСБ, а также про откаты с "Большой стройки", связи Ермака с Россией и про то, кто сорвал обмен пленными.
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23.01.2021 21:18 Ответить
Ставлю $20 что Лысокобылка на фото слева
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23.01.2021 21:31 Ответить
Ярош о скандале в рядах СБУ: лучший выход для всего украинского народа - это отставка президента Украины и проведения досрочных выборов
https://replyua.net/people/145-dmitriy-yarosh.html Дмитрий Ярош пишет у себя в Facebook, с началом русско-украинской войны Служба безопасности Украины перестала быть филиалом российской «спецуры» и начала процесс активного становления, как украинская национальная спецслужба. Тысячи офицеров-патриотов начали жертвенную борьбу против российской агрессии, проводя сотни специальных операций по защите государственности и территориальной целостности нашего государства. Было много побед, были болезненные потери и поражения, довольно часто спецоперации проводились на уровне лучших спецслужб мира.
«Знаю об этом не со слов «кого-то», потому что порой украинские добровольцы были непосредственными участниками таких действий... И мне неоднократно приходилось «давать добро» и влиять на те или иные процессы, действуя с собратьями из СБУ», - написал Ярош. Он добавляет, конечно, в деятельности Службы было всегда много ошибок и недостатков. Так бывает, когда огромная специальная структура развивается и действует, а к тому же, в ее деятельность часто вмешивается политиканство. Но никогда не было сомнений в патриотизме и профессионализме руководства Службы. Дмитрий Ярош называет генералов Василия Грицака, Виталия Маликова и других офицеров своими братьями по оружию. По мнению Яроша, они достойно руководили Службой и могут честно смотреть в глаза украинцев. «Теперь же сердце кровью обливается, когда видишь, как «зеленая» власть превращает в пепел все, к чему прикасается. В том числе речь идет и о Службе безопасности Украины...», - возмутился нардеп. Он отмечает, последние события с https://replyua.net/blog/pavel-nuss/240205-nuss-eto-dichayshaya-novost-no-s-uverennostyu-mogu-skazat-chto-u-zelenskogo-sdelayut-vse-vozmozhnoe-chtoby-pokryt-pravdu.html криминальными «разборками» внутри Службы, с участием представителей различных «финансовых кланов», расставили все точки над «і».

Ярош отмечает, теперь всем стало понятно, что «странная» кадровая политика Зеленского и Баканова, когда на большинство высших должностей в СБУ назначались люди, которые не имели никакого отношения к войне за независимость, когда звание «бригадный генерал» давалось за «верноподаннечество» и умение «сбивать бабло», а не за заслуги перед Родиной или профессиональное и качественное управление подразделениями Службы. Все это было только началом попытки ликвидации СБУ как одного из важнейших факторов в защите государства во время войны за независимость. И это - непосредственная зона ответственности Владимира Зеленского. Дмитрий Ярош считает, что немедленно по факту «заказа убийства» одними офицерами СБУ других должно быть созвано экстренное заседание СНБО, проведено закрытое заседание комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, отправлен в отставку лейтенант Баканов.
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23.01.2021 21:33 Ответить
Тысячи офицеров-патриотов начали жертвенную борьбу против российской агрессии, проводя сотни специальных операций ...... И мне неоднократно приходилось «давать добро» и влиять на те или иные процессы, действуя с собратьями из СБУ», - написал Ярош.

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23.01.2021 21:44 Ответить
НИКОГДА ТАКОГО НЕБЫЛО И ВОТ ОПЯТЬ... 😆😅🤣😂😝
БЕС ПОПУТАЛ. 😆😅🤣😂😝
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24.01.2021 01:41 Ответить
Украина призвала международное сообщество к более решительному давлению на Кремль для прекращения насилия российской власти против своего народа.
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23.01.2021 21:34 Ответить
а Нас в тихаря тарифами давят
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23.01.2021 21:35 Ответить
в какого тихаря ?
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23.01.2021 21:39 Ответить
СБУ Баканова сообщила, что задержала полковника СБУ Баканова из-за того, что он вместе с другим полковником СБУ Баканова готовил убийство генерала СБУ Баканова, но тот полковник СБУ бежал в наручниках с места ареста от доблестной СБУ Баканова. Об этом пишет на своей странице в Facebook украинский политолог и блогер Тарас Черновил.
Он отмечает, упомянутый бакановский полковник СБУ сообщил, что никуда он от своей СБУ и не убегал, а хотел разоблачить бесчинства в бакановской СБУ, поэтому сам уволился и хотел выйти на брифинг, но его убедил не делать это лично сам Зеленский, который перед тем устроил в СБУ и полковника, который хотел убить, и полковника, который помогал, и генерала, которого они хотели убить, и самого Баканова, который весь этот кордебалет там развел.
Тарас Черновил пишет, сейчас уже вроде бы и полковник СБУ сообщает, что он уже где-то в Европе и брифинг таки проведет, но теперь для тамошних спецслужб и чиновников. «Скажите: есть ли еще хоть что-то в этой стране, к чему бы не прикоснулся Зеленский и за что бы не было так адски стыдно...», - резюмировал политолог.
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23.01.2021 21:37 Ответить
І знову проФФесіонали... ГАНЬБА!!!
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23.01.2021 21:43 Ответить
Так за что хотели убрать то!?
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23.01.2021 21:50 Ответить
Никого. Хотели срочно закрыть чувака, который много узнал про Баканова.
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23.01.2021 21:55 Ответить
Про мотив мовчать. А це головне. "...змова кількох осіб... операція готувалась давно... заступник Нескоромний, полковник Расюк..." Схоже, що усувають українських патріотів, а лишають наумових.
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24.01.2021 07:31 Ответить
Отож и я об 'том думаю! Сказали все c чем не связывать (мотив), но не сказали с чем связать, даже намека! И чем мне слабо верится , что чел который проработал в силовых структурах не один год, зная как говорится все изнутри, как работает система, попался на мелочи в 50 косых.. НЕ ВЕРЮ!
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24.01.2021 09:54 Ответить
Суд заарештував затриманого співробітника СБУ Расюка без можливості внесення застави - Цензор.НЕТ 123
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23.01.2021 21:51 Ответить
Какие-то доброжелатели сообщили нашему герою о том, что ему пора возвращаться на вторую родину - Россию.
Очевидцы утверждают, что у Нескоромного, его жены и детей давно российские паспорта. Более того, он постоянно избегал обязанности ездить в АТО, отказывался сопровождать дела Майдана.
https://antikor.com.ua/articles/433769-kommercheskie_razborki_v_sbu_o_chem_vam_ne_rasskazali_siloviki
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23.01.2021 23:51 Ответить
А про лядь Баканова в Москве и контакты Ермака в ФСБ я бы все равно послушал.
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24.01.2021 02:02 Ответить
Буде весело, як і передбачив Парубій на інавгурації преЗЕдента.
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24.01.2021 02:07 Ответить
Да уже скоро 2 года будет, как сплошная хохма.
У зеленых зубожилов от смеха уже портки спадают. На трассы потянулисть милостыню на коммуналку просить.
Обвиняемые по липовому делу Шеремета уже год в тюрьме ухахатываются наверное.
Угля нет. Энергетики нет. Экономики нет. Промышленности уже почти нет. Вакцин нет.

Вместо всего только сплошная ржака осталась. По сути ЗЕ свершил мечты кацапов - превратил Украину в нищее посмешище.
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24.01.2021 02:15 Ответить
Техника, которая фиксировала все разговоры Дмитрия Нескоромного, которого сегодня https://zn.ua/UKRAINE/smi-v-sbu-podtverdili-zaderzhanie-polkovnika-spetspodrazdelenija-alfa.html обвиняют в заказе убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова , была установлена в его авто еще несколько месяцев назад. https://zn.ua/UKRAINE/znua-sobralo-10-pazlov-o-vojne-myshej-i-ljahushek-v-sbu.html ZN.UA собрало 10 пазлов о войне мышей и лягушек в СБУ
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23.01.2021 21:59 Ответить
И експертизу английского королевского профессора по походке не забудьте к делу приобщить.
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23.01.2021 22:03 Ответить
https://www.facebook.com/policecontrolukraine/posts/3534032463487937 І ще трохи про історію з нібито спробою ліквідації генерала СБУ Андрія Наумова

Із клопотання слідчому судді про застосування запобіжного заходу відносно затриманого СБУшника Юрія Расюка вбачається, що ВБ СБУ самостійно «виявило» підготовку до злочину ще в липні 2020 року.

Як могли відкрити справу за кілька місяців до того, як він щось почав робити?

Підтверджуючими документами у справі є рапорт СБ, декілька листів СБ і протоколи допиту свідків та матеріали https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BD%D1%81%D1%80%D0%B4?__eep__=6&__cft__[0]=********************************************************************************************************************************************************&__tn__=*NK-R #НСРД .

Також не називається особа, якій нібито належало провести ліквідацію Наумова. Його називають просто, «Олег» і, ймовірно, він є «агентосом» СБУ.

Ох, уж ці Олеги

Слід зазначити, що враховуючи відповідні дані, СБУ давно знало про підготовку вбивства Наумова, а саме з липня 2020 року Суд заарештував затриманого співробітника СБУ Расюка без можливості внесення застави - Цензор.НЕТ 7303Але при цьому не вживало ніяких кроків для його захисту ...

І наостанок, у жовтні 2020 журналісти «Схеми: корупція в деталях - RFERL», готуючи розслідування, спокійнесенько вистежували і каталися за Наумовим

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR0JFWwYbzDYo-6f-UoHey_NxiYwbcW9-x5qmw2gQliaeXO6aP2YKJIFubI&v=luca5RXG3mg&feature=youtu.be&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0


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23.01.2021 22:16 Ответить
Смотрю на президента-вижу 95 квартал
Глянул в окно-95 квартал
Открыл холодильник-95 квартал
В унитазе-95 квартал
ДОСИТЬ
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23.01.2021 22:37 Ответить
Андрей Наумов, начальник департамента внутренней безопасности Службы. Это очень интересный персонаж, который пришел в "контору" с Генеральной прокуратуры, где отвечал за хозяйственную часть, но в "конторе" сделал головокружительную карьеру - за полтора года выросши от завхоза, говорят, до бригадного генерала. По некоторым данным, Иван Геннадиевич Баканов очень доверяет Наумову.Кроме того, "бригадный" Наумов решает ключевые кадровые вопросы, и именно он якобы зачистил людей всех "предшественников" и конкурентов по силовому бизнесу.
Фактически, два должностных лица, назначенные указом Зеленского, просто устроили бандитские разборки за право "зарабатывать" на СБУшном функционале. Чем вам не сюжет для очередного сезона "Слуги народа"?

Люди из окружения Наумова утверждают, что прокурорские задокументировали, как Нескоромный сливал материалы дел своим друзьям адвокатам, среди которых был... Андрей Богдан. Соответственно, по данным наших источников, после победы на выборах Владимира Зеленского, уже глава офиса президента Богдан завел Нескоромного на должность... вопреки воле Баканова и Наумова.
Отстраненный от потоков Нескоромный, по нашим данным, попросил своего бывшего ординарца Юрия Расюка заказать конкурента. А Расюк - по традиции - обратился к бандитам. Это давняя практика силовиков заказывать мокруху у своих уголовных партнеров. Последний раз подобная гипотеза появилась в деле Шеремета, где также звучала версия о том, что СБУшники заказали бандитам убийство известного журналиста. Бандиты "охотно" убирают по заказу журналистов, бизнесменов и чиновников мелкого пошива.
Но когда пришел наряд на целого генерала СБУ, "бойцы невидимого фронта" сразу постучались в контору и доложили о заказе.
В результате было задокументировано действия и Расюка, и Нескоромного и принято решение брать их. Но СБУ напоминает сегодня очень гнилое сито, через которое вытекает практически вся информация. В том числе, какие-то доброжелатели сообщили нашему герою о том, что ему пора возвращаться на вторую родину - Россию. Очевидцы утверждают, что у Нескоромного, его жены и детей давно российские паспорта. Более того, он постоянно избегал обязанности ездить в АТО, отказывался сопровождать дела Майдана.
https://antikor.com.ua/articles/433769-kommercheskie_razborki_v_sbu_o_chem_vam_ne_rasskazali_siloviki
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24.01.2021 00:21 Ответить
.

не на того чёрта зеля нацеливал. и даже не на тупицкого.
бес
толочь
(фееричные твари. все.)
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24.01.2021 01:31 Ответить
Суд заарештував затриманого співробітника СБУ Расюка без можливості внесення застави - Цензор.НЕТ 2414
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24.01.2021 02:08 Ответить
Це не скандал, це корупція в особливо великих масштабах, і коли в Україні з'явиться проукраїнська влада - сядуть усі. От Гладковського, до Пєті
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24.01.2021 12:09 Ответить
Бидло73% жде що клоун посадить Порошенка.Прийдеться довго ждати. А от у клоуна є всі шанси сісти, і на довго. Якщо в Ростов не втече.
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24.01.2021 12:17 Ответить
У Януковоща гораздо лучше получалось, как у шпиона. Лаптеногие россияне в Украине до сих пор, Азаровым восхищаются. До последнего продержался миф о "профессиональности" агентов. Секосоты по селам были уверены, что скоро все наладится, и пойдет по старому. Им будут стучать, а они приговаривать. В образовании, потужный Табачник восстанавливал основы самого "грамотного" в мире советского образования . Пылесосили деньги из экономики, и курс стоял, как... у молодого. А эти, мелкосочие стукачи, так и не пригнули выше дупы. Все валится с рук. За что не возьмутся - ж,. Вот, гебнявые, вылезли уже со своим пиаром (ужас!!) доказывая что никакой уже украинской службы безопасности не существует, даже как филиала фсб. Страна разваливается на глазах - а всем, хоть бы хны. Сериальчики подавай! Зрелищ!
Ганьба!
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24.01.2021 05:49 Ответить
"... чи ви спали, чи п'яні Україну в карти програли..."
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24.01.2021 07:45 Ответить
Та ні, то в квітні 2019 року неначе люди подуріли...... (а можливо такими були).
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24.01.2021 09:01 Ответить
Ну, якщо ще буде брифінг, то все, "сплетуть лапті" Расюку. Піде в камеру до Антоненка.
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24.01.2021 08:59 Ответить
Ах вот как! Когда арестовывают кого-то за покушение на очередного царька из службы бабла украинцев, так сразу без залога?
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24.01.2021 12:07 Ответить
это все пешки, когда займетесь билетером 95 квартала с липовым званием и фигуранта нескольких уголовных дел, халуем суркисов бакановым???
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24.01.2021 16:25 Ответить
Завтра - друга (точніше: чергова) серія скандалу. Впевнений, що завтра Нескоромний дасть безліч матеріалу, принаймі, для роздумів. І впевнений на всі 100%, що в ОПг вже мріють про те, щоб Нескоромного трясця взяла.
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24.01.2021 19:47 Ответить
 
 