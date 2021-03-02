НАЗК запрошує ексзаступника голови СБУ Нескоромного для дачі пояснень

Національне агентство із запобігання корупції запрошує експершого заступника глави Служби безпеки України Дмитра Нескоромного для дачі пояснень у зв'язку з несвоєчасним наданням декларації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК.

У зв'язку з несвоєчасним наданням декларації Нескоромний запрошується в НАЗК 9 березня.

Для дачі пояснень запрошується також екснардеп Іван Фурсін, на 4 березня о 10:00.

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Нагадаємо, 22 січня стало відомо, що полковника "Альфи" СБУ Юрія Расюка затримано в Києві за підготовку вбивства генерала СБУ Андрія Наумова.

Пізніше в СБУ заявили про запобігання вбивству співробітника. Шевченківський райсуд Києва заарештував Юрія Расюка без права застави. 24 січня радник глави ОП Михайло Подоляк визнав, що вбивство генерала СБУ Андрія Наумова замовив полковник СБУ Дмитро Нескоромний.

27 січня СБУ оголосило Нескоромному підозру в організації замаху на Наумова. Спецслужба оприлюднила низку доказів у справі, зокрема переговори Нескоромного і ще одного організатора замаху Расюка, якого затримали під час передачі грошей.