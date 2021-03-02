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Новини Політика України
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НАЗК запрошує ексзаступника голови СБУ Нескоромного для дачі пояснень

Новини Цензор.НЕТ Політика України

НАЗК запрошує ексзаступника голови СБУ Нескоромного для дачі пояснень

Національне агентство із запобігання корупції запрошує експершого заступника глави Служби безпеки України Дмитра Нескоромного для дачі пояснень у зв'язку з несвоєчасним наданням декларації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу  НАЗК.

У зв'язку з несвоєчасним наданням декларації Нескоромний запрошується в НАЗК 9 березня.

Для дачі пояснень запрошується також екснардеп Іван Фурсін, на 4 березня о 10:00.

Також дивіться: Ексзаступник голови СБУ Нескоромний тісно співпрацював з главою ОАСК Вовком, - ЗМІ. ВIДЕО

Нагадаємо, 22 січня стало відомо, що полковника "Альфи" СБУ Юрія Расюка затримано в Києві за підготовку вбивства генерала СБУ Андрія Наумова.

Пізніше в СБУ заявили про запобігання вбивству співробітника. Шевченківський райсуд Києва заарештував Юрія Расюка без права застави. 24 січня радник глави ОП Михайло Подоляк визнав, що вбивство генерала СБУ Андрія Наумова замовив полковник СБУ Дмитро Нескоромний.

27 січня СБУ оголосило Нескоромному підозру в організації замаху на Наумова. Спецслужба оприлюднила низку доказів у справі, зокрема переговори Нескоромного і ще одного організатора замаху Расюка, якого затримали під час передачі грошей.

Автор: Анастасія Потіха
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Воры. Кругом одни воры. Его сейчас будут уговаривать заполнить всё-таки декларацию. Воровать умеют. А показать в декларациях, что они наворовали боятся.
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02.03.2021 10:16 Відповісти
Так здається, що цей Нескоромний примчиться першим же рейсом з Росії "давати поясненя"...
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02.03.2021 17:00 Відповісти
 
 