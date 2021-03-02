НАПК приглашает экс-замглавы СБУ Нескоромного для дачи объяснений

Национальное агентство по предотвращению коррупции приглашает экс-первого заместителя главы Службы безопасности Украины Дмитрия Нескоромного для дачи объяснений в связи с несвоевременным предоставлением декларации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.

В связи с несвоевременным предоставлением декларации Нескоромный приглашается в НАПК 9 марта.

Для дачи пояснений приглашается также экс-нардеп Иван Фурсин, на 4 марта в 10:00.

Напомним, 22 января стало известно, что полковник "Альфы" СБУ Юрий Расюк задержан в Киеве за подготовку убийства генерала СБУ Андрея Наумова.

Позже в СБУ заявили о предотвращении убийства сотрудника. Шевченковский райсуд Киева арестовал Юрия Расюка без права залога. 24 января советник главы ОП Михаил Подоляк признал, что убийство генерала СБУ Андрея Наумова заказал полковник СБУ Дмитрий Нескоромный.

27 января СБУ огласило Нескоромному подозрение в организации покушения на Наумова. Спецслужба обнародовала ряд доказательств по делу, в частности, переговоры Нескоромного и еще одного организатора покушения Расюка, которого задержали при передаче денег.

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