Нескоромному оголосили про підозру в підготовці замаху на Наумова. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Колишнього першого заступника голови СБУ Нескоромного підозрюють в організації замаху на начальника ГУ внутрішньої безпеки СБУ Наумова.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Дмитро Нескоромний спільно зі співробітником Антитерористичного центру при СБУ Юрієм Расюком вирішили позбавити життя начальника ГУВБ СБУ Андрія Наумова", - сказано в повідомленні.

Це підтверджують фото- і відеоматеріали, та аудіозаписи розмов, на яких Нескоромний і Расюк обговорюють підготовку вбивства Наумова.

"Основним мотивом злочину стало те, що Андрій Наумов був перешкодою для повернення Дмитра Нескоромного на високу посаду в керівництві Служби, а також виступав проти призначення окремих членів екскоманди Нескоромного в СБУ", - сказано в повідомленні.

За даними слідства, Расюк за завданням Нескоромного з жовтня 2020 року по січень 2021 підшукав виконавців убивства, заплатив їм і організував за Наумовим стеження. Запобігти вбивству вдалося завдяки втручанню оперативників СБУ.





Нагадаємо, 22 січня стало відомо, що полковника "Альфи" СБУ Юрія Расюка затримано в Києві за підготовку вбивства генерала СБУ Андрія Наумова.

Пізніше в СБУ заявили про запобігання вбивства співробітника. Шевченківський райсуд Києва заарештував Юрія Расюка без права застави. 24 січня радник глави ОП Михайло Подоляк визнав, що вбивство генерала СБУ Андрія Наумова замовив полковник СБУ Дмитро Нескоромний.

















