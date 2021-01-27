Нескоромному оголосили про підозру в підготовці замаху на Наумова. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Колишнього першого заступника голови СБУ Нескоромного підозрюють в організації замаху на начальника ГУ внутрішньої безпеки СБУ Наумова.
Про це повідомляє пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Дмитро Нескоромний спільно зі співробітником Антитерористичного центру при СБУ Юрієм Расюком вирішили позбавити життя начальника ГУВБ СБУ Андрія Наумова", - сказано в повідомленні.
Це підтверджують фото- і відеоматеріали, та аудіозаписи розмов, на яких Нескоромний і Расюк обговорюють підготовку вбивства Наумова.
"Основним мотивом злочину стало те, що Андрій Наумов був перешкодою для повернення Дмитра Нескоромного на високу посаду в керівництві Служби, а також виступав проти призначення окремих членів екскоманди Нескоромного в СБУ", - сказано в повідомленні.
За даними слідства, Расюк за завданням Нескоромного з жовтня 2020 року по січень 2021 підшукав виконавців убивства, заплатив їм і організував за Наумовим стеження. Запобігти вбивству вдалося завдяки втручанню оперативників СБУ.
Нагадаємо, 22 січня стало відомо, що полковника "Альфи" СБУ Юрія Расюка затримано в Києві за підготовку вбивства генерала СБУ Андрія Наумова.
Пізніше в СБУ заявили про запобігання вбивства співробітника. Шевченківський райсуд Києва заарештував Юрія Расюка без права застави. 24 січня радник глави ОП Михайло Подоляк визнав, що вбивство генерала СБУ Андрія Наумова замовив полковник СБУ Дмитро Нескоромний.
Будь ласка, зачекайте...
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Уже мафия Зеленского начала договариваться, чтобы молчал?
tZE inform
Г-ну Нескоромному. США лояльно относятся к врагам. Пытаются сделать их друзьями. Не получится - уничтожают. Но к предателям они беспощадны. Это мы на всякий случай, если вам вдруг захочеться договорится с Зеленским и К. Впрочем вам то не знать ...
Представляете теперь, какие возможности у генералов СБУ?
Date/Time
Date(s) - 02/02/2021
10:00 - 11:30
Press Club Brussels Europe
Неохота переводить, все и так очевидно...
Трафик настолько стал мощным, что положил сайт на несколько минут.
Пресс-конференция состоится «Press Club Brussels Europe» 2 февраля с 10:00 до 11:30. https://www.pressclub.be/event/press-conference-corruption-in-ukraine-a-former-high-ranking-officer-of-the-security-service-of-ukraine-dmytro-neskromnyi-will-talk-about-the-abuses-of-the-countrys-high-level-officials/?fbclid=IwAR3sTaxhU0uMY7J1AYWt-**************************************
NTa11y@NTa11y 9 мин
специ з ФСБ #росії взяли Зелень в оборот і "правлять бал"(
Його що знайшли? Чи по інтернету на його телеграм-канал (якщо канал справді його). Тільки що подивився, так от його відповідь
І, взагалі, чекаємо на прес-конференцію Нескоромного з Брюселю, ну, якщо його не видадуть
-так Нескоромний хотів вбити Наумова,чи щоб "з лікарні півроку не виходив" ?
- яким чином пов'язане усунення Наумова і призначення Нескоромного ?
- чому УП'ячці ще позавчора злили справу з усіма подробицями,озвученими на сьогоднішній конференції ?Таємні матеріали СБУ: Хто замовив напад на "праву руку" Баканова і до чого тут брат Єрмака
- Чи правда,що тим офіцером,який продемонструва Зєлі у вересні "плівки Єрмака" (брата) і був Нескоромний ? (а значить,правда й те,що це Зєля відмовив його давати пресконференцію
з цього приводу,й невдовзі був звільнений).
-і т.п...
Карти на стіл,чекатимемо пресуху 2 лютого.
Трафик настолько стал мощным, что положил сайт на несколько минут.
Пресс-конференция состоится «Press Club Brussels Europe» 2 февраля с 10:00 до 11:30. https://www.pressclub.be/event/press-conference-corruption-in-ukraine-a-former-high-ranking-officer-of-the-security-service-of-ukraine-dmytro-neskromnyi-will-talk-about-the-abuses-of-the-countrys-high-level-officials/?fbclid=IwAR3sTaxhU0uMY7J1AYWt-**************************************
Знімати розслідування про Андрія Наумова «Схеми» почали наприкінці серпня - на початку вересня 2020 року, розповіла головна редакторка проєкту.
https://ord-ua.com/2021/01/26/natalka-sedlecka-zatrimanij-sbu-rasyuk-ne-mav-zhodnogo-stosunku-do-pidgotovki-materialu-shem/
Опаньки! СБУшники обнародовали "доказательства" причастности бывшего первого заместителя главы СБУ к организации убийства.
В частности, Нескоромному объявили о подозрении в совершении преступления - организации подготовки убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.
Дословно: "Главное следственное управление, которое проводит досудебное расследование этого преступления под процессуальным руководством Офиса, установило, что Дмитрий Нескоромный вместе с сотрудником Антитеррористического центра Служба Юрием Расюк решили лишить жизни Андрея Наумова."
Лишить жизни! - о, как патетично!))
А ведь ещё 3 дня назад заявляли, что, мол, претензий нет, в розыск не объявляли.
Но, судя, по всему, поняли, что назначенная на 2 февраля пресс-конференция Нескоромного - не блеф, и рассказать он может очень много - как про Зеленского, так и про Баканова.
Жабы против гадюк.
Все на стадион - будет интересно!
Helgi Sharp
А тем временем, пожар в избушке Баканова разгорался. Даже не пожар, а скорее, «бордельеро». После того, как Нескоромный анонсировал пресс-конференцию в Брюсселе о художествах Баканова, Баканов мощно выстрелил. Провел обыск дома у Нескоромного, завел фейковый аккаунт в ФБ от имени Нескоромного и выложил выступление какого-то лысого перепуганного Булича, который прочитал на камеру текст от Миши Подоляка - на сайте СБУ. Это было настолько мощно, что весь мир содрогнулся. От хохота.
Так начинается сегодняшняя статья известного журналиста, бывшего пресс-секретаря СБУ, экс-советника министра внутренних дел Станислава Речинского для издания ОРД».
В тему:
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- Нескоромный анонсировал громкую пресс-конференцию из Брюсселя о коррупции в Украине
Первый вопрос. Как Наумов мог препятствовать назначению Нескоромного в СБУ, если с его должности Первого зампреда СБУ он мог вернуться только в эту же должность или выше? А назначения такого уровня - это прерогатива Зеленского. Наумов нашептывал Зеленскому, а тот не назначал? Бред какой-то. Вы что, против Зеленского спецоперацию проводите? Видимо, все-таки правда, что Зеленский встречался с Нескоромным и предлагал ему вернуться в СБУ на должность или первого зампреда или вместо Баканова. Но Баканов с Наумовым перепугались и устроили это шоу. Хотя, это уже реально не шоу, а спецоперация против Зеленского. Ну-ну, доиграетесь.
Второй вопрос. Почему Нескоромного нет в материалах дела по Расюку и компании? Он должен быть там как заказчик. Или все это время шли какие-то торги, и Баканов надеялся договориться или запугать Нескоромного? Откуда он вдруг выпрыгнул, как чертик из табакерки? И как вы могли предъявить ему подозрение, если он в Брюсселе? Успели туда следователя послать? Сомнительно.
Третье. Качество записей весьма сомнительное. Да и Расюк никогда бы не стал обращаться к Нескоромному "брат". Субординация все-таки, не тот уровень. Тщательнее нужно быть.
В общем, Баканов продолжает дискредитировать «службу», как умеет.
Интересную версию событий изложил Иван Ступак. Цитируем: «"С нетерпением ждал опубликования СБУ материалов подтверждающих причастность Дмитрия Нескоромного и Юрия Расюка к покушению на Андрея Наумова.
Хмммммм.
По опубликованным записям так и не прояснилась роль в этом цирке Дмитрия Нескоромного.
Вообще! Совсем!
На фото обыска выложены фотографии серьезного боевого арсенала, однако в разговорах идёт речь об «отправить его больничный», а не расстрелять весь жилмассив.
Сотрудники Альфы нуууу уж очень любят оружие, но откуда оно у него взялось и в таком количестве это уже совсем другая история.
Дмитрий Нескоромный, специально приобрёл неброский автомобиль жизнерадостного серого цвета, который использовал для встреч как со своими коллегами, так и самыми разнообразными людьми.
Скорее всего с целью сбора компрометирующей информации о руководстве СБУ, для их публичной дискредитации и своего триумфального возвращения в родные стены.
Иван Баканов и Андрей Наумов, в какой-то момент времени просекли эту активность и пошли в наступление. Сразу после этого Андрей Наумов написал рапорт, в котором пытается обелить/оправдать все свои темные дела и встречи - служебной необходимостью на благо страны.
В автомобиль Нескоромного и его квартиру была вмонтирована прослушка.
Основная задача: выявить действующих сотрудников, которые могли ему сливать внутреннюю информацию.
В результате такой «рыбалки» в Центральном аппарате несколько крупных начальников сняты со своих должностей.
Кстати, предвидя возможное обнаружение прослушки, прямо с территории автосервиса, СБУ была срочно изъята машина Нескоромного
Теперь интересное:
Юрий Расюк, после помещения его в СИЗО, имел продолжительную беседу с людьми в погонах.
Вероятно их доводы были крайне убедительными для Юрия Ивановича.
Он резко и не поясняя причин отказался от услуг очень качественных и дорогих адвокатов, которых ему нашли его друзья.
Очевидно, это говорит о том, что его готовят к сделки со следствием, да и он не против.
Теперь важное:
Дмитрий Нескоромный анонсировал в Брюсселе свою пресс-конференцию, на которой планирует рассказать о злоупотреблениях среди украинских политических ТОПов.
Мероприятие запланировано только на 2 февраля.
Очевидно, это сделано с целью выторговать себе время для существенного торга как с Иваном Бакановым, так и с Офисом Президента.
Резня компроматов продолжается…. "
Кстати, мы тоже подумали, что Расюк в этой истории как-то странно себя ведет. А послушав «разговоры» вообще создалось впечатление, что он изначально был наумовской «торпедой», которая целенаправленно говорила под запись и о роли «Схем» и о том, что нужно Наумова «замочить». Нескоромный на записях (если это он) - вообще сторона пассивная и старается это дело отложить на «после праздников».
В общем, как и следовало ожидать, если поставить руководить СБУ двух мошенников с уголовными делами за спиной (а у Баканова и Наумова такие дела есть) - то СБУ превратится с одной стороны чисто в криминально-коммерческую структуру. А с другой - в ******** цирк. И, как мы понимаем, выступление труппы только началось, до парад-алле еще далеко. Аплодируем!
p.s. Вспомнилось, кстати. 16 апреля 2020 года СБУ задержала в Киеве фигуранта дела генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, бывшего сотрудника Центра спецопераций «А» СБУ, который также поддерживал контакты с полковником ФСБ РФ Игорем Егоровым. И тоже с арсеналом оружия. Этот фигурант часом в "деле Нескоромного" не проходит? "
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Контрразведчики СБУ задержали в Киеве фигуранта дела генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, бывшего сотрудника Центра спецопераций "А" СБУ, который также поддерживал контакты с полковником ФСБ РФ Егоровым. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, информирует УНН.
"Во время проведения обысков по месту жительства фигуранта сотрудники СБУ обнаружили большой арсенал огнестрельного оружия и боеприпасов. Правоохранители изъяли ручной противотанковый гранатомет РПГ-26, подствольный гранатомет и 2 гранаты к нему, пистолет STEYR 1914 с глушителем, винтовку типа карабин, ружье Mauser-Werks, самодельную винтовку с глушителем, 3 гранаты РГД-5 и запалы к ним, похожий на пластид материал, 12 капсюлей-детонаторов и более 9000 патронов различного калибра", - говорится в сообщении.
Отмечается, что изъятые образцы вооружения и боеприпасов приобщены к уголовному производству, в качестве доказательств и направлены на экспертизу. Сейчас фигуранту производства сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Выясняются все обстоятельства и характер связей подозреваемого с российской спецслужбой."
Что самое интересное. Этого сообщения на сайте СБУ уже нет. Ссылка есть, но выдает 404. Забавно. "
"Контрразведчики СБУ задержали в Киеве фигуранта дела генерала Шайтанова, бывшего сотрудника Центра спецопераций "А" СБУ, который также поддерживал контакты с полковником ФСБ РФ Егоровым.