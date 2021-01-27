УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13753 відвідувача онлайн
Новини Події
14 628 49
замах (471) СБУ (10002) Нескоромний Дмитро (32) Наумов Андрій (52)

Нескоромному оголосили про підозру в підготовці замаху на Наумова. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події

Нескоромному оголосили про підозру в підготовці замаху на Наумова. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Колишнього першого заступника голови СБУ Нескоромного підозрюють в організації замаху на начальника ГУ внутрішньої безпеки СБУ Наумова.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Дмитро Нескоромний спільно зі співробітником Антитерористичного центру при СБУ Юрієм Расюком вирішили позбавити життя начальника ГУВБ СБУ Андрія Наумова", - сказано в повідомленні.

Це підтверджують фото- і відеоматеріали, та аудіозаписи розмов, на яких Нескоромний і Расюк обговорюють підготовку вбивства Наумова.

"Основним мотивом злочину стало те, що Андрій Наумов був перешкодою для повернення Дмитра Нескоромного на високу посаду в керівництві Служби, а також виступав проти призначення окремих членів екскоманди Нескоромного в СБУ", - сказано в повідомленні.

За даними слідства, Расюк за завданням Нескоромного з жовтня 2020 року по січень 2021 підшукав виконавців убивства, заплатив їм і організував за Наумовим стеження. Запобігти вбивству вдалося завдяки втручанню оперативників СБУ.


Нагадаємо, 22 січня стало відомо, що полковника "Альфи" СБУ Юрія Расюка затримано в Києві за підготовку вбивства генерала СБУ Андрія Наумова.

Пізніше в СБУ заявили про запобігання вбивства співробітника. Шевченківський райсуд Києва заарештував Юрія Расюка без права застави. 24 січня радник глави ОП Михайло Подоляк визнав, що вбивство генерала СБУ Андрія Наумова замовив полковник СБУ Дмитро Нескоромний.

Нескоромному оголосили про підозру в підготовці замаху на Наумова 01
Нескоромному оголосили про підозру в підготовці замаху на Наумова 02
Нескоромному оголосили про підозру в підготовці замаху на Наумова 03
Нескоромному оголосили про підозру в підготовці замаху на Наумова 04
Нескоромному оголосили про підозру в підготовці замаху на Наумова 05
Нескоромному оголосили про підозру в підготовці замаху на Наумова 06
Нескоромному оголосили про підозру в підготовці замаху на Наумова 07
Нескоромному оголосили про підозру в підготовці замаху на Наумова 08
Нескоромному оголосили про підозру в підготовці замаху на Наумова 09
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+18
Серед двох СБУшників - три зрадника і п'ять стукачів, і тому ми всі в жопі. Їх потрібно посадити за те що вони непрофесіонали!
показати весь коментар
27.01.2021 20:39
+13
Нескоромному сообщили о подозрении в подготовке покушения на Наумова - Цензор.НЕТ 4011

...
показати весь коментар
27.01.2021 20:32
+8
Нескоромный анонсировал громкую пресс-конференцию из Брюсселя о коррупции в Украине27 января, 2021Без рубрикиКомментарии: 0Нескоромному сообщили о подозрении в подготовке покушения на Наумова - Цензор.НЕТ 1923Полковник Службы безопасности Украины Дмитрий Нескоромный, который бежал из страны после задержания за якобы заказ убийства генерала спецслужбы Андрея Наумова, анонсировал громкую пресс-конференцию из столицы Бельгии Брюсселя.Читать далее
показати весь коментар
27.01.2021 20:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Серед двох СБУшників - три зрадника і п'ять стукачів, і тому ми всі в жопі. Їх потрібно посадити за те що вони непрофесіонали!
показати весь коментар
27.01.2021 20:39 Відповісти
Сумно що вони не довели справу до кінця і тепер будуть сидіти просто так, а могли сидіти Робін Гудами.
показати весь коментар
27.01.2021 20:42 Відповісти
Просфестіонали чужими руками жар загрібати.
показати весь коментар
28.01.2021 07:15 Відповісти
- Революция! - ответил бывший слепой Паниковский. - Раньше я платил городовому на углу Крещатика и Прорезной пять рублей в месяц, и меня никто не трогал. Городовой следил даже, чтоб меня не обижали. Хороший был человек. Он теперь музыкальный критик. А сейчас! Разве можно связываться с милицией? Не видал хуже народа!(с)
показати весь коментар
28.01.2021 14:28 Відповісти
Зараз реально соромно за Службу Божу України.
показати весь коментар
27.01.2021 20:30 Відповісти
Точно, СБУ проводит "расследование" в прямом эфире, а стыдно всем слушающим налогоплатильщикам
показати весь коментар
27.01.2021 20:33 Відповісти
Кажу виключно за себе.
показати весь коментар
27.01.2021 20:39 Відповісти
Стыд был бы им к лицу. Но... там нет ни стыда, ни совести. Причем уже многие десятилетия.
показати весь коментар
27.01.2021 21:08 Відповісти
Люди- різні. Там теж. За багатьох звідти не соромно.
показати весь коментар
27.01.2021 21:10 Відповісти
Увы, система сгнила Систему менять надо.
показати весь коментар
27.01.2021 21:21 Відповісти
Система згнила ще в совку. Після цього там були окремі нормальні люди.
показати весь коментар
27.01.2021 21:27 Відповісти
Нескоромному сообщили о подозрении в подготовке покушения на Наумова - Цензор.НЕТ 4011

...
показати весь коментар
27.01.2021 20:32 Відповісти
Он заплакал и забился в угол? Или спокойно живет за границей, и срывает развешенные ранее обьявления о поиске киллера на заказ.
показати весь коментар
27.01.2021 20:32 Відповісти
Він СКРОМНО, відійшов у тінь. У світлі софітів на великій сцені грають аматори. 😁
показати весь коментар
27.01.2021 20:37 Відповісти
Нескоромный анонсировал громкую пресс-конференцию из Брюсселя о коррупции в Украине27 января, 2021Без рубрикиКомментарии: 0Нескоромному сообщили о подозрении в подготовке покушения на Наумова - Цензор.НЕТ 1923Полковник Службы безопасности Украины Дмитрий Нескоромный, который бежал из страны после задержания за якобы заказ убийства генерала спецслужбы Андрея Наумова, анонсировал громкую пресс-конференцию из столицы Бельгии Брюсселя.Читать далее
показати весь коментар
27.01.2021 20:32 Відповісти
Що про це скажуть Наливайченко і Трепак?
показати весь коментар
27.01.2021 22:11 Відповісти
ОПГ СБУ ... эту группировку давно пора разогнать
показати весь коментар
27.01.2021 20:33 Відповісти
Докерувалися криворогівські дружбани!!!
показати весь коментар
27.01.2021 20:37 Відповісти
Верхівку розігнати, і повернути Грицака. А то призначенці Зеленського, мало того, що відмовлялися (що Нескоромний, що Наумов) в АТО їхати, то й іще уже однин одного вбивати збираються.
показати весь коментар
27.01.2021 20:40 Відповісти
Може краще відразу тумбочку Рубана з недобитою Бабченкою? Нескоромному оголосили про підозру в підготовці замаху на Наумова - Цензор.НЕТ 4384
показати весь коментар
27.01.2021 22:15 Відповісти


Уже мафия Зеленского начала договариваться, чтобы молчал?
tZE inform

Г-ну Нескоромному. США лояльно относятся к врагам. Пытаются сделать их друзьями. Не получится - уничтожают. Но к предателям они беспощадны. Это мы на всякий случай, если вам вдруг захочеться договорится с Зеленским и К. Впрочем вам то не знать ...

Нескоромному сообщили о подозрении в подготовке покушения на Наумова - Цензор.НЕТ 2906
показати весь коментар
27.01.2021 20:35 Відповісти
Учора стрімив Гончаренко з Брюселю разом з Рябошапкою ,котрий обіцяв дуже скоро гучну заяву - чи не у цій справі?
показати весь коментар
27.01.2021 20:40 Відповісти
Хе будет такое "И ЧЁ" не более.
показати весь коментар
27.01.2021 20:40 Відповісти
Вовочка, пора твоего "сослуживца" по детскому садику гнать ссаными тряпками, как последнего черта!
показати весь коментар
27.01.2021 20:41 Відповісти
Это НЕ в орду сбежало, с чьей то помощью,хотя заявляет что в Париже.
показати весь коментар
27.01.2021 20:45 Відповісти
Заметьте, с какой легкостью "разыскиваемый всеми" пересек границу (в период пандемии!). Это простым людям невозможно, а погоны полковника СБУ помогают творить чудеса.
Представляете теперь, какие возможности у генералов СБУ?
показати весь коментар
27.01.2021 21:07 Відповісти
Press conference: Corruption in Ukraine: a former high-ranking officer of the Security Service of Ukraine Dmytro Neskoromnyi will talk about the abuses of the country's high level officials.

Date/Time
Date(s) - 02/02/2021
10:00 - 11:30

Press Club Brussels Europe

Неохота переводить, все и так очевидно...
показати весь коментар
27.01.2021 20:45 Відповісти
Экс-первый зам главы СБУ Дмитрий НЕСКОРОМНЫЙ ОПУБЛИКОВАЛ У СЕБЯ В ТЕЛЕГРАМЕ ССЫЛКУ НА СВОЮ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЮ (ПРЕСС-РЕЛИЗ).
Трафик настолько стал мощным, что положил сайт на несколько минут.
Пресс-конференция состоится «Press Club Brussels Europe» 2 февраля с 10:00 до 11:30. https://www.pressclub.be/event/press-conference-corruption-in-ukraine-a-former-high-ranking-officer-of-the-security-service-of-ukraine-dmytro-neskromnyi-will-talk-about-the-abuses-of-the-countrys-high-level-officials/?fbclid=IwAR3sTaxhU0uMY7J1AYWt-**************************************
показати весь коментар
27.01.2021 21:52 Відповісти


NTa11y@NTa11y 9 мин

специ з ФСБ #росії взяли Зелень в оборот і "правлять бал"(
показати весь коментар
27.01.2021 20:46 Відповісти
Я от зрозуміти не можу у який спосіб Нескоромного повідомили про підозру в підготовці замаху на Наумова?
Його що знайшли? Чи по інтернету на його телеграм-канал (якщо канал справді його). Тільки що подивився, так от його відповідь
Нескоромного повідомили про підозру в підготовці замаху на Наумова - Цензор.НЕТ 3189

І, взагалі, чекаємо на прес-конференцію Нескоромного з Брюселю, ну, якщо його не видадуть
показати весь коментар
27.01.2021 20:49 Відповісти
Нескоромного повідомили про підозру в підготовці замаху на Наумова - Цензор.НЕТ 1497
показати весь коментар
27.01.2021 20:54 Відповісти
І знову виникає купа питань.Навскидку.
-так Нескоромний хотів вбити Наумова,чи щоб "з лікарні півроку не виходив" ?
- яким чином пов'язане усунення Наумова і призначення Нескоромного ?
- чому УП'ячці ще позавчора злили справу з усіма подробицями,озвученими на сьогоднішній конференції ?Таємні матеріали СБУ: Хто замовив напад на "праву руку" Баканова і до чого тут брат Єрмака
- Чи правда,що тим офіцером,який продемонструва Зєлі у вересні "плівки Єрмака" (брата) і був Нескоромний ? (а значить,правда й те,що це Зєля відмовив його давати пресконференцію
з цього приводу,й невдовзі був звільнений).
-і т.п...
Карти на стіл,чекатимемо пресуху 2 лютого.
показати весь коментар
27.01.2021 21:01 Відповісти
Ну и нравы у них, в этом СБУ... Точнее, полное отсутствие нравов и совести. Только дух наживы, дух продажности, когда продается всё и вся.
показати весь коментар
27.01.2021 21:04 Відповісти
власть что пресс конференции этого несромного боится? есть чего боятся? помните как в старом совковском фильме говорил папанов - " ... тебя посодют зятёк, боишься? а ты не воруй!". правильно люся арестович сказал в своем посте - что мол вы пересичные не обладая информацией ,которой обладаю я ,даже не знаете как все у нас в державе плохо и даже не догадуетесь насколько..... видимо действительно киздец ! довел гарант страну до ручки!!!!
показати весь коментар
27.01.2021 21:16 Відповісти
взял попкорн буду ждать когда этого нескромного новичком или талием травить начнут! а чего ? запросто! у коллег из фсб попросят...
показати весь коментар
27.01.2021 21:18 Відповісти
Вот это патриотизм! Один по перед одного ...Змагаються за кращого захисника держави!
показати весь коментар
27.01.2021 21:40 Відповісти
Экс-первый зам главы СБУ Дмитрий НЕСКОРОМНЫЙ ОПУБЛИКОВАЛ У СЕБЯ В ТЕЛЕГРАМЕ ССЫЛКУ НА СВОЮ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЮ (ПРЕСС-РЕЛИЗ).
Трафик настолько стал мощным, что положил сайт на несколько минут.
Пресс-конференция состоится «Press Club Brussels Europe» 2 февраля с 10:00 до 11:30. https://www.pressclub.be/event/press-conference-corruption-in-ukraine-a-former-high-ranking-officer-of-the-security-service-of-ukraine-dmytro-neskromnyi-will-talk-about-the-abuses-of-the-countrys-high-level-officials/?fbclid=IwAR3sTaxhU0uMY7J1AYWt-**************************************
показати весь коментар
27.01.2021 21:52 Відповісти
а это точно СБУ? похоже на какой-то преступный синдикат..., чем эти люди занимаются за наши деньги, никакой безопасностью никого и ничего здесь даже не пахнет, обыкновенное криминальное кодло...
показати весь коментар
27.01.2021 22:11 Відповісти
Затриманий СБУ Расюк не мав жодного стосунку до підготовки матеріалу «Схем»
Знімати розслідування про Андрія Наумова «Схеми» почали наприкінці серпня - на початку вересня 2020 року, розповіла головна редакторка проєкту.
https://ord-ua.com/2021/01/26/natalka-sedlecka-zatrimanij-sbu-rasyuk-ne-mav-zhodnogo-stosunku-do-pidgotovki-materialu-shem/
показати весь коментар
27.01.2021 22:11 Відповісти
Жабы против гадюк. Все на стадион - будет интересно!

Опаньки! СБУшники обнародовали "доказательства" причастности бывшего первого заместителя главы СБУ к организации убийства.
В частности, Нескоромному объявили о подозрении в совершении преступления - организации подготовки убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.
Дословно: "Главное следственное управление, которое проводит досудебное расследование этого преступления под процессуальным руководством Офиса, установило, что Дмитрий Нескоромный вместе с сотрудником Антитеррористического центра Служба Юрием Расюк решили лишить жизни Андрея Наумова."
Лишить жизни! - о, как патетично!))
А ведь ещё 3 дня назад заявляли, что, мол, претензий нет, в розыск не объявляли.
Но, судя, по всему, поняли, что назначенная на 2 февраля пресс-конференция Нескоромного - не блеф, и рассказать он может очень много - как про Зеленского, так и про Баканова.
Жабы против гадюк.
Все на стадион - будет интересно!
Helgi Sharp
показати весь коментар
27.01.2021 22:16 Відповісти
А наумов ще дихає? Несправедливо...
показати весь коментар
28.01.2021 07:30 Відповісти
Страна победившего быдла (с)
показати весь коментар
27.01.2021 22:29 Відповісти
Нескоромному оголосили про підозру в підготовці замаху на Наумова - Цензор.НЕТ 3584
показати весь коментар
28.01.2021 01:58 Відповісти
Рівень СБУ в епоху Порошенка П.О. і нинішня епоха....ЛАЙНА ПОВСЮДНОГО!Яка "влада" таке і СБУ з Генпроходимцями!
показати весь коментар
28.01.2021 02:56 Відповісти
Падлюки зовсім страх втратили, таке творять. А якогось діда старого по судах тягають за те, що написав в Фейсбуці , що всю цю владу , всіх цих гнид, треба зібрати на стадіоні, як було в Чилі, і перестріляти нах.... Чоловіку інкримінують заклики до повалення існуючоі влади. А нащо нам така влада? Ви , суки, краще б самі себе перестріляли і не давали клопоту нам.
показати весь коментар
28.01.2021 08:42 Відповісти
Гляньте хто в цьому СБУ окопався -одні кацапи на вищих посадах, в них навіть мова блатняків:" Слышь, брат, ты пойми...." Таки має рацію дід, цих паскуд треба зібрати на стадіоні і престріляти. Але ж нема кому організувати народ. От в чім біда!
показати весь коментар
28.01.2021 08:48 Відповісти
"Бл@дский цирк" лейтенанта Баканова - Речинский 28 января, 2021Без рубрикиКомментарии: 0
Нескоромному оголосили про підозру в підготовці замаху на Наумова - Цензор.НЕТ 9937А тем временем, пожар в избушке Баканова разгорался. Даже не пожар, а скорее, «бордельеро». После того, как Нескоромный анонсировал пресс-конференцию в Брюсселе о художествах Баканова, Баканов мощно выстрелил. Провел обыск дома у Нескоромного, завел фейковый аккаунт в ФБ от имени Нескоромного и выложил выступление какого-то лысого перепуганного Булича, который прочитал на камеру текст от Миши Подоляка - на сайте СБУ. Это было настолько мощно, что весь мир содрогнулся. От хохота.
Так начинается сегодняшняя статья известного журналиста, бывшего пресс-секретаря СБУ, экс-советника министра внутренних дел Станислава Речинского для издания ОРД».
В тему:
- Экс-замглавы СБУ Нескоромный пообещал сообщить о связях Ермака с Россией и не только это
- Нескоромный анонсировал громкую пресс-конференцию из Брюсселя о коррупции в Украине
Первый вопрос. Как Наумов мог препятствовать назначению Нескоромного в СБУ, если с его должности Первого зампреда СБУ он мог вернуться только в эту же должность или выше? А назначения такого уровня - это прерогатива Зеленского. Наумов нашептывал Зеленскому, а тот не назначал? Бред какой-то. Вы что, против Зеленского спецоперацию проводите? Видимо, все-таки правда, что Зеленский встречался с Нескоромным и предлагал ему вернуться в СБУ на должность или первого зампреда или вместо Баканова. Но Баканов с Наумовым перепугались и устроили это шоу. Хотя, это уже реально не шоу, а спецоперация против Зеленского. Ну-ну, доиграетесь.
Второй вопрос. Почему Нескоромного нет в материалах дела по Расюку и компании? Он должен быть там как заказчик. Или все это время шли какие-то торги, и Баканов надеялся договориться или запугать Нескоромного? Откуда он вдруг выпрыгнул, как чертик из табакерки? И как вы могли предъявить ему подозрение, если он в Брюсселе? Успели туда следователя послать? Сомнительно.
Нескоромному оголосили про підозру в підготовці замаху на Наумова - Цензор.НЕТ 9937Третье. Качество записей весьма сомнительное. Да и Расюк никогда бы не стал обращаться к Нескоромному "брат". Субординация все-таки, не тот уровень. Тщательнее нужно быть.
В общем, Баканов продолжает дискредитировать «службу», как умеет.
Интересную версию событий изложил Иван Ступак. Цитируем: «"С нетерпением ждал опубликования СБУ материалов подтверждающих причастность Дмитрия Нескоромного и Юрия Расюка к покушению на Андрея Наумова.
Хмммммм.
По опубликованным записям так и не прояснилась роль в этом цирке Дмитрия Нескоромного.
Вообще! Совсем!
На фото обыска выложены фотографии серьезного боевого арсенала, однако в разговорах идёт речь об «отправить его больничный», а не расстрелять весь жилмассив.
Сотрудники Альфы нуууу уж очень любят оружие, но откуда оно у него взялось и в таком количестве это уже совсем другая история.
Дмитрий Нескоромный, специально приобрёл неброский автомобиль жизнерадостного серого цвета, который использовал для встреч как со своими коллегами, так и самыми разнообразными людьми.
Скорее всего с целью сбора компрометирующей информации о руководстве СБУ, для их публичной дискредитации и своего триумфального возвращения в родные стены.
Иван Баканов и Андрей Наумов, в какой-то момент времени просекли эту активность и пошли в наступление. Сразу после этого Андрей Наумов написал рапорт, в котором пытается обелить/оправдать все свои темные дела и встречи - служебной необходимостью на благо страны.
В автомобиль Нескоромного и его квартиру была вмонтирована прослушка.
Основная задача: выявить действующих сотрудников, которые могли ему сливать внутреннюю информацию.
В результате такой «рыбалки» в Центральном аппарате несколько крупных начальников сняты со своих должностей.
Кстати, предвидя возможное обнаружение прослушки, прямо с территории автосервиса, СБУ была срочно изъята машина Нескоромного
Теперь интересное:
Юрий Расюк, после помещения его в СИЗО, имел продолжительную беседу с людьми в погонах.
Вероятно их доводы были крайне убедительными для Юрия Ивановича.
Он резко и не поясняя причин отказался от услуг очень качественных и дорогих адвокатов, которых ему нашли его друзья.
Очевидно, это говорит о том, что его готовят к сделки со следствием, да и он не против.
Теперь важное:
Дмитрий Нескоромный анонсировал в Брюсселе свою пресс-конференцию, на которой планирует рассказать о злоупотреблениях среди украинских политических ТОПов.
Мероприятие запланировано только на 2 февраля.
Очевидно, это сделано с целью выторговать себе время для существенного торга как с Иваном Бакановым, так и с Офисом Президента.
Резня компроматов продолжается…. Нескоромному оголосили про підозру в підготовці замаху на Наумова - Цензор.НЕТ 9937"
Кстати, мы тоже подумали, что Расюк в этой истории как-то странно себя ведет. А послушав «разговоры» вообще создалось впечатление, что он изначально был наумовской «торпедой», которая целенаправленно говорила под запись и о роли «Схем» и о том, что нужно Наумова «замочить». Нескоромный на записях (если это он) - вообще сторона пассивная и старается это дело отложить на «после праздников».
В общем, как и следовало ожидать, если поставить руководить СБУ двух мошенников с уголовными делами за спиной (а у Баканова и Наумова такие дела есть) - то СБУ превратится с одной стороны чисто в криминально-коммерческую структуру. А с другой - в ******** цирк. И, как мы понимаем, выступление труппы только началось, до парад-алле еще далеко. Аплодируем!
p.s. Вспомнилось, кстати. 16 апреля 2020 года СБУ задержала в Киеве фигуранта дела генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, бывшего сотрудника Центра спецопераций «А» СБУ, который также поддерживал контакты с полковником ФСБ РФ Игорем Егоровым. И тоже с арсеналом оружия. Этот фигурант часом в "деле Нескоромного" не проходит? "
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Контрразведчики СБУ задержали в Киеве фигуранта дела генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, бывшего сотрудника Центра спецопераций "А" СБУ, который также поддерживал контакты с полковником ФСБ РФ Егоровым. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, информирует УНН.
"Во время проведения обысков по месту жительства фигуранта сотрудники СБУ обнаружили большой арсенал огнестрельного оружия и боеприпасов. Правоохранители изъяли ручной противотанковый гранатомет РПГ-26, подствольный гранатомет и 2 гранаты к нему, пистолет STEYR 1914 с глушителем, винтовку типа карабин, ружье Mauser-Werks, самодельную винтовку с глушителем, 3 гранаты РГД-5 и запалы к ним, похожий на пластид материал, 12 капсюлей-детонаторов и более 9000 патронов различного калибра", - говорится в сообщении.
Отмечается, что изъятые образцы вооружения и боеприпасов приобщены к уголовному производству, в качестве доказательств и направлены на экспертизу. Сейчас фигуранту производства сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Выясняются все обстоятельства и характер связей подозреваемого с российской спецслужбой."
Что самое интересное. Этого сообщения на сайте СБУ уже нет. Ссылка есть, но выдает 404. Забавно. "
"Контрразведчики СБУ задержали в Киеве фигуранта дела генерала Шайтанова, бывшего сотрудника Центра спецопераций "А" СБУ, который также поддерживал контакты с полковником ФСБ РФ Егоровым.
показати весь коментар
28.01.2021 09:26 Відповісти
 
 