НАБУ не расследует похищение экс-судьи Чауса. ДОКУМЕНТ

Украинские правоохранительные органы не ведут следствие по факту похищения на территории Молдовы бывшего украинского судьи Николая Чауса.

Об этом говорится в ответе Офиса генерального прокурора на запрос журналистов "Слідство.Info", сообщает Цензор.НЕТ.

"Детективами Национального антикоррупционного бюро Украины не осуществляется досудебное расследование по уголовным производствах в отношении указанных фактов", - говорится в документе.

Журналисты спрашивали у Офиса генпрокурора, расследуют ли украинские правоохранители исчезновение Чауса на территории Молдовы и его возможный вывоз на территорию Украины. А также, была ли создана совместная с правоохранительными органами соседней страны следственная группа.

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Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. Сразу после этого судья ушел в отпуск, где находился с 10 августа по 1 сентября 2016 года. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года он был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы, где находится до сих пор. В июле 2017 года в Высший совет правосудия поступила жалоба Нели Ластовки на систематическое отсутствие Чауса на работе, после чего 2 августа в отношении судьи было открыто дисциплинарное дело.

4 октября 2017 года Третья Дисциплинарная палата Совета правосудия отстранила Николая Чауса от осуществления правосудия и рекомендовала его уволить. 6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище. В настоящее время в Кишиневе рассматривается дело об экстрадиции судьи в Украину.

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4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

Подробнее о ситуации с судьей Чаусом читайте в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова: "Похищение судьи Чауса сотрудниками ГУР МО: скандал в Молдове ради дискредитации Бурбы и Вагнергейта".