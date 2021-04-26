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НАБУ не розслідує викрадення екссудді Чауса. ДОКУМЕНТ

НАБУ не розслідує викрадення екссудді Чауса. ДОКУМЕНТ

Українські правоохоронні органи не ведуть слідство за фактом викрадення на території Молдови колишнього українського судді Миколи Чауса.

Про це йдеться у відповіді Офісу генерального прокурора на запит журналістів "Слідство.Info", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Детективи Національного антикорупційного бюро України не здійснюють досудове розслідування у кримінальних провадженнях щодо зазначених фактів", - сказано в документі.

Журналісти запитували в Офісу генпрокурора, чи розслідують українські правоохоронці зникнення Чауса на території Молдови і його можливе вивезення на територію України. А також, чи була створена спільна з правоохоронними органами сусідньої країни слідча група.

НАБУ не розслідує викрадення екссудді Чауса 01

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Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря в розмірі $150 тис. Відразу після цього суддя пішов у відпустку, де перебував із 10 серпня по 1 вересня 2016 року. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України і 12 вересня 2016 року він був оголошений у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови, де перебуває до сьогодні. У липні 2017 року у Вищу раду правосуддя надійшла скарга Нелі Ластовки на систематичну відсутність Миколи Чауса на роботі, після чого 2 серпня щодо судді було відкрито дисциплінарну справу.

4 жовтня 2017 року Третя Дисциплінарна палата Ради правосуддя відсторонила Миколу Чауса від здійснення правосуддя і рекомендувала його звільнити. 6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку. Зараз у Кишиневі розглядається справа про екстрадицію Миколи Чауса в Україну.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

Детальніше про ситуацію з суддею Чаусом читайте в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова: "Викрадення судді Чауса співробітниками ГУР МО: скандал у Молдові задля дискредитації Бурби і вагнергейту".

Автор: 

НАБУ (5058) Молдова (2063) розслідування (2265) Чаус Микола (327) Офіс Генпрокурора (3236)


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Джо Чаус невловимий !!!)))
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26.04.2021 23:00 Відповісти
100відсоткову не допускають" до державної таємниці" - тому Чаус сам перебіг назад!!!
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27.04.2021 08:23 Відповісти
 
 