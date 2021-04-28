Предложение возглавить "Нафтогаз" поступило от президента и премьера, – Витренко

Занять пост главы правления НАК "Нафтогаз Украины" и.о. министру энергетики Юрию Витренко предложили президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль

Об этом Витренко рассказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Это не было моей инициативой. Просто когда стало понятно, что план назначить меня первым вице-премьером – министром энергетики из-за объективных и субъективных обстоятельств не удается реализовать, тогда руководство страны – и президент, и премьер-министр – предложили рассмотреть такой вариант", – сказал и.о. министра, который до прихода в Минэнерго долгое время был исполнительным директором "Нафтогаза".

Витренко отметил, что это будет уже пятое или шестое его возвращение в компанию. Добавив, что с нынешним назначением все решалось в считанные часы.

Чиновник отверг звучащие в СМИ предположения, что фактор его сложных отношений с главой правления НАК Андреем Коболевым мог сыграть какую-то роль в смене главы правления "Нафтогаза". "Если бы это было так, то могло бы сработать намного раньше", – сказал глава Минэнерго.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Об "увольнении" узнал из новостей. Никаких заявлений не писал, - Коболев

Витренко отметил, что противоречия с Коболевым возникли из-за того, что он начал задавать главе правления вопросы, не вынося их на публику, о проблемах в работе компании, ее неэффективности и необходимости менять подходы по ряду направлений. "Я отмечал еще в 2018 году, что надо менять "Нафтогаз", потому что если ничего не делать, то "Нафтогаз" станет убыточным", – заявил Витренко.

По мнению экс-исполнительного директора НАК, выбор его кандидатуры объясняется тем, что курируемые им направления в компании – запуск реверса и диверсификация поставок газа, отношения с "Газпромом", Стокгольмский арбитраж – были успешными, в частности "Нафтогаз" выиграл крупную сумму средств и добился подписания нового контракта на транзит.

Также читайте: Кабмин назначил Витренко главой правления "Нафтогаза" сроком на год с 29 апреля, - распоряжение

"Это не было какой-то моей персональной мечтой. Я просто это делаю (принимаю предложение возглавить НАК – ред.), потому что понимаю ответственность. Это может пафосно звучит, но компания для меня родная. Мне всегда было больно смотреть на какие-то проблемы "Нафтогаза", что по другим направлениям не было тех успехов, на которые можно было бы рассчитывать", – пояснил свою мотивацию новый глава Нафтогаза.

Напомним, ранее сообщалось, что Коболева уволили с должности главы "Нафтогаза". Сам Коболев заявил, что никаких заявлений об увольнении не писал.