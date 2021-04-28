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Новости
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Предложение возглавить "Нафтогаз" поступило от президента и премьера, – Витренко

Предложение возглавить

Занять пост главы правления НАК "Нафтогаз Украины" и.о. министру энергетики Юрию Витренко предложили президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль

Об этом Витренко рассказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Это не было моей инициативой. Просто когда стало понятно, что план назначить меня первым вице-премьером – министром энергетики из-за объективных и субъективных обстоятельств не удается реализовать, тогда руководство страны – и президент, и премьер-министр – предложили рассмотреть такой вариант", – сказал и.о. министра, который до прихода в Минэнерго долгое время был исполнительным директором "Нафтогаза".

Витренко отметил, что это будет уже пятое или шестое его возвращение в компанию. Добавив, что с нынешним назначением все решалось в считанные часы.

Чиновник отверг звучащие в СМИ предположения, что фактор его сложных отношений с главой правления НАК Андреем Коболевым мог сыграть какую-то роль в смене главы правления "Нафтогаза". "Если бы это было так, то могло бы сработать намного раньше", – сказал глава Минэнерго.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Об "увольнении" узнал из новостей. Никаких заявлений не писал, - Коболев

Витренко отметил, что противоречия с Коболевым возникли из-за того, что он начал задавать главе правления вопросы, не вынося их на публику, о проблемах в работе компании, ее неэффективности и необходимости менять подходы по ряду направлений. "Я отмечал еще в 2018 году, что надо менять "Нафтогаз", потому что если ничего не делать, то "Нафтогаз" станет убыточным", – заявил Витренко.

По мнению экс-исполнительного директора НАК, выбор его кандидатуры объясняется тем, что курируемые им направления в компании – запуск реверса и диверсификация поставок газа, отношения с "Газпромом", Стокгольмский арбитраж – были успешными, в частности "Нафтогаз" выиграл крупную сумму средств и добился подписания нового контракта на транзит.

Также читайте: Кабмин назначил Витренко главой правления "Нафтогаза" сроком на год с 29 апреля, - распоряжение

"Это не было какой-то моей персональной мечтой. Я просто это делаю (принимаю предложение возглавить НАК – ред.), потому что понимаю ответственность. Это может пафосно звучит, но компания для меня родная. Мне всегда было больно смотреть на какие-то проблемы "Нафтогаза", что по другим направлениям не было тех успехов, на которые можно было бы рассчитывать", – пояснил свою мотивацию новый глава Нафтогаза.

Напомним, ранее сообщалось, что Коболева уволили с должности главы "Нафтогаза". Сам Коболев заявил, что никаких заявлений об увольнении не писал.

Автор: 

Нафтогаз (3112) Витренко Юрий (377)


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Топ комментарии
+11
Предложение возглавить "Нафтогаз" поступило от президента и премьера, – Витренко - Цензор.НЕТ 3614
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28.04.2021 23:03
+5
Наталка Витренко каже що сыночок оправдає даверие Путлера
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28.04.2021 23:07
+5
Коболев отсудил в международных Судах включая Стокгольмский Арбитраж 5 ярдов долларов у РАБссии и ГрязьПрома...а потому виновен в злодеяниях против банды Путлера...
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28.04.2021 23:13
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бедалага.. так сопротивлялся, так сопротивлячлся назначению... гады - заставили беднягу в шесчтой раз вернуться на кормовое место.. тфю, читать огидно!
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28.04.2021 23:02 Ответить
Предложение возглавить "Нафтогаз" поступило от президента и премьера, – Витренко - Цензор.НЕТ 3614
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28.04.2021 23:03 Ответить
дивлюсь на проблеми свого "Нафтогаза"...
та треба ж добить його з другого раза !
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28.04.2021 23:04 Ответить
https://www.economics-prorok.com/2021/04/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b8%d0%bb-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bc-%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%89.html Зеленский предложил министром Галущенко, работающего на Россию и олигархов - нардеп 28 апреля, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/04/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b8%d0%bb-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bc-%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%89.html#respond Комментарии: 0 https://www.economics-prorok.com/2021/04/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b8%d0%bb-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bc-%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%89.html Предложение возглавить "Нафтогаз" поступило от президента и премьера, – Витренко - Цензор.НЕТ 5512 Завтра Верховная Рада будет голосовать за нового министра энергетики Германа Галущенко (укр.).https://www.economics-prorok.com/2021/04/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b8%d0%bb-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bc-%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%89.html#more-131014 Читать далее
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28.04.2021 23:04 Ответить
"Мама любит газ"
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28.04.2021 23:05 Ответить
Наталка Витренко каже що сыночок оправдає даверие Путлера
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28.04.2021 23:07 Ответить
Предложение возглавить "Нафтогаз" поступило от президента и премьера, – Витренко - Цензор.НЕТ 2798
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28.04.2021 23:07 Ответить
Почему президент и премьер принимают решения об увольнении и назначении председателя правления, когда по уставу компании это делает наблюдательный совет?! Или в нашей "банановой республике" упоминать о законности полномочий это дурной тон?
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28.04.2021 23:08 Ответить
В Украине сейчас всем руководит бубочка. Но этот зебанутый идиот не понимает, что и ответить прийдется за все.
Наверное, мама Римма рожала найвелычнишого стоя. Он, бедный, ударился при этом головой об бетон, и с тех пор стал неизлечимым идиотом и улыбается как дебил.
Да, зебанутые?
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29.04.2021 07:35 Ответить
Этот хитрей будет. Понял что быдло раздражает высокие зарплаты, будет получать минималку и откатами воровать десятки миллионов. Быдло будет в экстазе. "Ничего что убытки миллиардные главное что не больше моей зарплаты".
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28.04.2021 23:08 Ответить
Коболев отсудил в международных Судах включая Стокгольмский Арбитраж 5 ярдов долларов у РАБссии и ГрязьПрома...а потому виновен в злодеяниях против банды Путлера...
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28.04.2021 23:13 Ответить
по правді сказати, питаннями Стокгольмського арбітражу займався саме Вітренко. Разом з Зеркаль.
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28.04.2021 23:55 Ответить
Це якась ідея фікс. Декілька країн Європи виграли суди в Газпрому і не роблять з цього якогось дива. Чому в нас про це триндять як про велику персональну заслугу якогось Кобеля і Вітренка ??? В Нафтогазі існує ціле юридичне управління. До справи залучалися іноземні юристи. Що унікального в цій справі ??? Нічого !!!!
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29.04.2021 14:52 Ответить
Вы отрицаете факт отсутствия прибыли Нафтогаза, а даже убытков?
За выигранный суд Коболев получил миллионные бонусы, кстати!
А за миллиардные убытки Украине Коболев ничего не должен получить?!
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29.04.2021 16:05 Ответить
"Причиною звільнення Коболева Кабмін вказав збитковість Нафтогазу. Але проблема в тому, що причина цієї збитковості - астрономічні борги пана Фірташа та його облгазів перед Нафтогазом. Якби не це - Нафтогаз був би прибутковим, як був ним попередні роки. І Кабмін би не мав навіть формального приводу звільняти його керівництво.
Але сам Кабмін, включно із профільним міністерством енергетики, не робив нічого, щоб домогтися погашення цих боргів. Замість цього Кабмін пробує назначити в.о. міністра енергетики новим головою Нафтогазу.
А тепер, нарешті, про політичну.
Учора CNN повідомили про те, що до нас їде державний секретар США Ентоні Блінкен. Цей візит мав би стати запевненням, що США підтримують Україну у її конфлікті з РФ та на шляху реформ.
Однією з умов подальших взаємодій України та Сполучених Штатів, а також низки міжнародних інституцій, була боротьба з корупцією та корпоративна реформа. Сутність корпоративної реформи - в тому, що держава в особі виконавчої влади лише стежить за тим, щоб у наглядові ради та керівництво держпідприємств потрапляли професіонали згідно законної процедури. Але не лізе, не ставить своїх, не протягує, не звільняє.
Таким чином, влада України вже вдруге втрутилася в роботу ключової установи, щоб замінити незручне керівництво на слухняне. Першим випадком був Національний банк України.
Таким чином, влада України розписалася в тому, що не здатна, або не хоче грати за цивілізованими правилами. І що зі своїми умовами міжнародні партнери можуть йти кудись подалі.
Нас чекають дуже скрутні часи."
= Віктор Трегубов =
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28.04.2021 23:21 Ответить
Хм... Корпоративна реформа ??? державного підприємства ??? Що за х... маячня????
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29.04.2021 14:55 Ответить
Коболев давно это заслужил, при этом выйдет он с «Нефтегаза» - ну совсем не бедным. Опять же, у активистов транснационалов траур, что отдельно приятно.
А вот метод избавления от него, когда сначала на пару дней уволили Наблюдательный совет «Нефтегаза», который только и имеет право увольнять главу «Нефтегаза», потом решением Кабмина убрали Коболева, а потом вернули Набсовет - это покруче, чем указ об отмене указа о назначении конституционных судей. Сказать, что эти выкрутасы добивают законность в стране - это констатация очевидного, это как похвалить Киву за ученость.(с)
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28.04.2021 23:40 Ответить
Но не это самый Главный вопрос! Главный вопрос содержится в учебнике физики за 6-й класс - При каком давлении и температуре расчитываются кубометры для населения? Закон Бойля-Мариотта для идеального газа обойти невозможно! Для справки (проверьте пжст...) согласно ТУ, давление газа для населения находится в пределах 0,003-0,0007 Мпа. И газовым баллоном 50л (двадцатая часть кубометра) готовлю кушать 7 месяцев весна-осень...
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28.04.2021 23:41 Ответить
В балоні газ в рідкому стані.
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29.04.2021 00:03 Ответить
Помиляєтесь. В рідкому стані він в легковому авто. Вантажівки, в більшості, їздять саме стислому газі. І саме такий газ в побутових газових балонах...
В не туди свої 5 копійок вкинули... )))
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29.04.2021 00:39 Ответить
Кста... Увольнение Коболева с должности главы "Нафтогаза" и назначение Втренко вместо него с дикими нарушениями процедуры и законов - это выведение "Нафтогаза" в зону юридического кризиса, когда любое его решение может быть легко оспорено. Это дестабилизация работы украинского транспортера газа перед решением по "Северному потоку-2". (с)
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28.04.2021 23:48 Ответить
В очередной раз надругались над реформой корпоративного управления. Коболева уволили, несмотря на действующий контракт. Несмотря на то, что нет полномочий увольнять. Несмотря на то, что есть независимый наблюдательный совет. Который и должен защищать госкомпании от желаний украинских политиков. Но желания пока побеждают. Мешает Набсовет? Так можно его уволить. И избавимся от этих скучных людей. И от здравого смысла.
Какую еще реформу мы не откатывали?
Почему сейчас? Воспользовались тем, что вышла плохая отчетность за 2020 год. И решили, что можно. Почему отчетность 2020 года у Нафтогаза была плохой? Во-первых, сравнивая с 2019 годом, из нее пропали доходы от транзита. Просто потому что теперь труба не у Нафтогаза. Это минус $3 млрд. Почти 100 млрд грн. Вот вам и минус. Вторая причина - долги Фирташа. Ему сказали, что можно не платить, ведь коронавирус. Вот он и не платил. И третья причина - сам 2020 год. Когда в убытке оказался весь сектор. Цены были на минимуме, в результате, потери были и у Нафтогза, и у Газпрома. Да вообще у всех.
Какую еще реформу мы не откатывали?
Можно ли сказать, что убыток случился по вине менеджмента? А где тут менеджмент? В тех трех причинах? Разве что Коболев лично слетал в Ухань и привез оттуда ручную летучую мышь. После чего все началось. Разве что Коболев вселился в Фирташа и решил за него не платить Нафтогазу. И разве что анбандлинг нужен был лично Коболеву. Мы не видели коррупционных скандалов. Нафтогаз не подписывал невыгодных контрактов. Нафтогаз не покупал по завышенным ценам вышки Бойко. Хотя, может именно за это и увольняют в Украине менеджмент госпредприятий?
Что это значит? Что отчетность - просто повод. Не причина. Просто нужна была дымовая завеса. Ее дождались. И пошли в наступление. Пошли не по закону. Пошли против договоренностей с нашими западными партнерами. Пошли против программы МВФ. Хорошо еще, что деньги успели взять под еврооблигации. Как раз в понедельник. В пятницу могли бы уже и не дать.
Кто больше празднует увольнение Коболева? Кроме одного украинского министра? Правильно - Газпром. И Фирташ. Позиции которого за последние годы, в первую очередь благодаря реформе рынка газа, были подорваны. Но теперь Коболев уволен. А Фирташ и Газпром открывают шампанское. Ведь в Украине уволили человека, которого ненавидели в Кремле. Который вместе с командой изменил лицо газового рынка Украины. Который вместе с командой пошел в Стокгольм и унизил там Газпром.
А вы еще спрашиваете, почему у нас нет программы МВФ? И почему мы до сих пор не в НАТО? Вот почему.
https://nv.ua/opinion/kobolev-uvolen-chto-budet-s-naftogazom-novosti-ukrainy-50157196.html
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29.04.2021 00:14 Ответить
Це якась ідея фікс. Декілька країн Європи виграли суди в Газпрому і не роблять з цього якогось дива. Чому в нас про це триндять як про велику персональну заслугу якогось Кобеля і Вітренка ??? В Нафтогазі існує ціле юридичне управління. До справи залучалися іноземні юристи. Що унікального в цій справі ??? Нічого !!!!
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29.04.2021 14:59 Ответить
Ксенія, для якої головна "ідея фікс", що муляє у задне місце - заробітки "якигось Кобеля і Вітренка".
Замість пинати колишне керівництво компанії, краще "протерендіть" усім, у чому ж великий сенс заміни ненависного "Кобеля" на не менш ненависного Вітренка ??
Заради заволодіння 50 млрд грн, які поки що є на рахунках цієї компанії, щоб їх розпиряти на "велике будівництво"?
Чи ради того, щоб остаточно побити горшки у відносинах з гадським Заходом, забути про його підтримку і про кредити МВФ ...
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30.04.2021 16:04 Ответить
Из цирка Коболев-Витренко, субъективное. НАК Нафтогаз априори не может быть убыточным от слова НИКОГДА! Но мин. заявленная цифра убытков -17 млрд. грн. макс -36 млрд. грн на многих подействовала. Это шок! Убежден, произошла очередная мошенническая схема для трансформации НАФТОГАЗ. Не забывайте что эта компания уже давно управляется из вне... Так же нужно принять во внимание что к концу лета заработает NSII Что ждёт украинскую ГТС? Как она будет использоваться дальше? Все эти вопросы очень взаимосвязаны. Напомню Украина с ГТС имела + от 25 млрд. грн в год.(с)
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29.04.2021 00:43 Ответить
 
 