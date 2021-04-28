Пропозиція очолити "Нафтогаз" надійшла від президента і прем'єра, - Вітренко
Обійняти посаду глави правління НАК "Нафтогаз України" в.о. міністру енергетики Юрію Вітренку запропонували президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Про це Вітренко розповів в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"Це не було моєю ініціативою. Просто коли стало зрозуміло, що план призначити мене першим віцепрем'єром - міністром енергетики через об'єктивні і суб'єктивні причини не вдається реалізувати, тоді керівництво країни - і президент, і прем'єр-міністр - запропонували розглянути такий варіант", - сказав в.о. міністра, який до приходу в Міненерго тривалий час був виконавчим директором "Нафтогазу".
Вітренко зазначив, що це буде вже п'яте чи шосте його повернення в компанію. Додавши, що з нинішнім призначенням все вирішувалося за лічені години.
Посадовець відкинув припущення, які звучать у ЗМІ, що фактор його складних відносин з главою правління Андрієм Коболєвим міг зіграти якусь роль у зміні голови правління "Нафтогазу". "Якби це було так, то могло б спрацювати набагато раніше", - сказав глава Міненерго.
Вітренко зазначив, що протиріччя з Коболєвим виникли через те, що він почав задавати голові правління питання, не виносячи їх на публіку, щодо проблем у роботі компанії, її неефективності та необхідності міняти підходи з низки напрямів. "Я зазначав ще у 2018 році, що треба міняти "Нафтогаз", адже якщо нічого не робити, то "Нафтогаз" стане збитковим", - заявив Вітренко.
На думку колишнього виконавчого директора НАК, вибір його кандидатури пояснюється тим, що напрями в компанії, які він курирував - запуск реверсу і диверсифікація поставок газу, відносини з "Газпромом", Стокгольмський арбітраж - були успішними, зокрема "Нафтогаз" виграв велику суму коштів і домігся підписання нового контракту на транзит.
"Це не було якоюсь моєю персональною мрією. Я просто це роблю (приймаю пропозицію очолити НАК - ред.), оскільки розумію відповідальність. Це може пафосно звучить, але компанія для мене рідна. Мені завжди було боляче дивитися на якісь проблеми "Нафтогазу", що за іншими напрямами не було тих успіхів, на які можна було б розраховувати", - пояснив свою мотивацію новий глава Нафтогазу.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Коболєва звільнили з посади глави "Нафтогазу". Сам Коболєв заявив, що ніяких заяв про звільнення не писав.
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та треба ж добить його з другого раза !
Наверное, мама Римма рожала найвелычнишого стоя. Он, бедный, ударился при этом головой об бетон, и с тех пор стал неизлечимым идиотом и улыбается как дебил.
Да, зебанутые?
За выигранный суд Коболев получил миллионные бонусы, кстати!
А за миллиардные убытки Украине Коболев ничего не должен получить?!
Але сам Кабмін, включно із профільним міністерством енергетики, не робив нічого, щоб домогтися погашення цих боргів. Замість цього Кабмін пробує назначити в.о. міністра енергетики новим головою Нафтогазу.
А тепер, нарешті, про політичну.
Учора CNN повідомили про те, що до нас їде державний секретар США Ентоні Блінкен. Цей візит мав би стати запевненням, що США підтримують Україну у її конфлікті з РФ та на шляху реформ.
Однією з умов подальших взаємодій України та Сполучених Штатів, а також низки міжнародних інституцій, була боротьба з корупцією та корпоративна реформа. Сутність корпоративної реформи - в тому, що держава в особі виконавчої влади лише стежить за тим, щоб у наглядові ради та керівництво держпідприємств потрапляли професіонали згідно законної процедури. Але не лізе, не ставить своїх, не протягує, не звільняє.
Таким чином, влада України вже вдруге втрутилася в роботу ключової установи, щоб замінити незручне керівництво на слухняне. Першим випадком був Національний банк України.
Таким чином, влада України розписалася в тому, що не здатна, або не хоче грати за цивілізованими правилами. І що зі своїми умовами міжнародні партнери можуть йти кудись подалі.
Нас чекають дуже скрутні часи."
= Віктор Трегубов =
А вот метод избавления от него, когда сначала на пару дней уволили Наблюдательный совет «Нефтегаза», который только и имеет право увольнять главу «Нефтегаза», потом решением Кабмина убрали Коболева, а потом вернули Набсовет - это покруче, чем указ об отмене указа о назначении конституционных судей. Сказать, что эти выкрутасы добивают законность в стране - это констатация очевидного, это как похвалить Киву за ученость.(с)
В не туди свої 5 копійок вкинули... )))
Какую еще реформу мы не откатывали?
Почему сейчас? Воспользовались тем, что вышла плохая отчетность за 2020 год. И решили, что можно. Почему отчетность 2020 года у Нафтогаза была плохой? Во-первых, сравнивая с 2019 годом, из нее пропали доходы от транзита. Просто потому что теперь труба не у Нафтогаза. Это минус $3 млрд. Почти 100 млрд грн. Вот вам и минус. Вторая причина - долги Фирташа. Ему сказали, что можно не платить, ведь коронавирус. Вот он и не платил. И третья причина - сам 2020 год. Когда в убытке оказался весь сектор. Цены были на минимуме, в результате, потери были и у Нафтогза, и у Газпрома. Да вообще у всех.
Какую еще реформу мы не откатывали?
Можно ли сказать, что убыток случился по вине менеджмента? А где тут менеджмент? В тех трех причинах? Разве что Коболев лично слетал в Ухань и привез оттуда ручную летучую мышь. После чего все началось. Разве что Коболев вселился в Фирташа и решил за него не платить Нафтогазу. И разве что анбандлинг нужен был лично Коболеву. Мы не видели коррупционных скандалов. Нафтогаз не подписывал невыгодных контрактов. Нафтогаз не покупал по завышенным ценам вышки Бойко. Хотя, может именно за это и увольняют в Украине менеджмент госпредприятий?
Что это значит? Что отчетность - просто повод. Не причина. Просто нужна была дымовая завеса. Ее дождались. И пошли в наступление. Пошли не по закону. Пошли против договоренностей с нашими западными партнерами. Пошли против программы МВФ. Хорошо еще, что деньги успели взять под еврооблигации. Как раз в понедельник. В пятницу могли бы уже и не дать.
Кто больше празднует увольнение Коболева? Кроме одного украинского министра? Правильно - Газпром. И Фирташ. Позиции которого за последние годы, в первую очередь благодаря реформе рынка газа, были подорваны. Но теперь Коболев уволен. А Фирташ и Газпром открывают шампанское. Ведь в Украине уволили человека, которого ненавидели в Кремле. Который вместе с командой изменил лицо газового рынка Украины. Который вместе с командой пошел в Стокгольм и унизил там Газпром.
А вы еще спрашиваете, почему у нас нет программы МВФ? И почему мы до сих пор не в НАТО? Вот почему.
https://nv.ua/opinion/kobolev-uvolen-chto-budet-s-naftogazom-novosti-ukrainy-50157196.html
Замість пинати колишне керівництво компанії, краще "протерендіть" усім, у чому ж великий сенс заміни ненависного "Кобеля" на не менш ненависного Вітренка ??
Заради заволодіння 50 млрд грн, які поки що є на рахунках цієї компанії, щоб їх розпиряти на "велике будівництво"?
Чи ради того, щоб остаточно побити горшки у відносинах з гадським Заходом, забути про його підтримку і про кредити МВФ ...