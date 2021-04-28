Пропозиція очолити "Нафтогаз" надійшла від президента і прем'єра, - Вітренко

Обійняти посаду глави правління НАК "Нафтогаз України" в.о. міністру енергетики Юрію Вітренку запропонували президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Про це Вітренко розповів в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Це не було моєю ініціативою. Просто коли стало зрозуміло, що план призначити мене першим віцепрем'єром - міністром енергетики через об'єктивні і суб'єктивні причини не вдається реалізувати, тоді керівництво країни - і президент, і прем'єр-міністр - запропонували розглянути такий варіант", - сказав в.о. міністра, який до приходу в Міненерго тривалий час був виконавчим директором "Нафтогазу".

Вітренко зазначив, що це буде вже п'яте чи шосте його повернення в компанію. Додавши, що з нинішнім призначенням все вирішувалося за лічені години.

Посадовець відкинув припущення, які звучать у ЗМІ, що фактор його складних відносин з главою правління Андрієм Коболєвим міг зіграти якусь роль у зміні голови правління "Нафтогазу". "Якби це було так, то могло б спрацювати набагато раніше", - сказав глава Міненерго.

Читайте також: Кабмін призначив Вітренка головою правління "Нафтогазу" строком на рік з 29 квітня, - розпорядження

Вітренко зазначив, що протиріччя з Коболєвим виникли через те, що він почав задавати голові правління питання, не виносячи їх на публіку, щодо проблем у роботі компанії, її неефективності та необхідності міняти підходи з низки напрямів. "Я зазначав ще у 2018 році, що треба міняти "Нафтогаз", адже якщо нічого не робити, то "Нафтогаз" стане збитковим", - заявив Вітренко.

На думку колишнього виконавчого директора НАК, вибір його кандидатури пояснюється тим, що напрями в компанії, які він курирував - запуск реверсу і диверсифікація поставок газу, відносини з "Газпромом", Стокгольмський арбітраж - були успішними, зокрема "Нафтогаз" виграв велику суму коштів і домігся підписання нового контракту на транзит.

"Це не було якоюсь моєю персональною мрією. Я просто це роблю (приймаю пропозицію очолити НАК - ред.), оскільки розумію відповідальність. Це може пафосно звучить, але компанія для мене рідна. Мені завжди було боляче дивитися на якісь проблеми "Нафтогазу", що за іншими напрямами не було тих успіхів, на які можна було б розраховувати", - пояснив свою мотивацію новий глава Нафтогазу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Коболєва звільнили з посади глави "Нафтогазу". Сам Коболєв заявив, що ніяких заяв про звільнення не писав.