Росфинмониторинг внес "Штабы Навального" в список террористов и экстремистов
"Штабы Навального" внесены в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, такая запись появилась на сайте Росфинмониторинга, который ведет этот реестр.
Таким образом, у "Штабов Навального" будут заблокированы банковские счета. Организации также будут лишены возможности открывать новые счета.
Напомним, ранее сообщалось, что региональные штабы Навального прекращают работу и замораживают соцсети.
Позже соратник Навального Волков заявил об официальном роспуске всех региональных штабов политика.
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максим, это могут кинуть стаканчиком с водой в россгвардейца..
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