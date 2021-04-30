Росфинмониторинг внес "Штабы Навального" в список террористов и экстремистов

"Штабы Навального" внесены в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, такая запись появилась на сайте Росфинмониторинга, который ведет этот реестр.

Таким образом, у "Штабов Навального" будут заблокированы банковские счета. Организации также будут лишены возможности открывать новые счета.

Напомним, ранее сообщалось, что региональные штабы Навального прекращают работу и замораживают соцсети.

Позже соратник Навального Волков заявил об официальном роспуске всех региональных штабов политика.

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