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Росфинмониторинг внес "Штабы Навального" в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес

"Штабы Навального" внесены в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, такая запись появилась на сайте Росфинмониторинга, который ведет этот реестр.

Таким образом, у "Штабов Навального" будут заблокированы банковские счета. Организации также будут лишены возможности открывать новые счета.

Напомним, ранее сообщалось, что региональные штабы Навального прекращают работу и замораживают соцсети.

Позже соратник Навального Волков заявил об официальном роспуске всех региональных штабов политика.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российский оппозиционер Навальный заявил о прекращении голодовки

Автор: 

россия (95402) терроризм (18689) экстремизм (142) Навальный Алексей (855)


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Топ комментарии
+17
Цікаво, скільки Штаб Навального убив людей в Сирії, підірвав будинків в Наросії, отруїв, згвалтував...і т.д?
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30.04.2021 15:49
+7
абсолютно все кацапы террористы и экстремисты !
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30.04.2021 15:49
+5
Росфинмониторинг внес "Штабы Навального" в список террористов и экстремистов - Цензор.НЕТ 7374
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30.04.2021 15:52
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абсолютно все кацапы террористы и экстремисты !
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30.04.2021 15:49 Ответить
Включая Навального
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30.04.2021 16:10 Ответить
Цікаво, скільки Штаб Навального убив людей в Сирії, підірвав будинків в Наросії, отруїв, згвалтував...і т.д?
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30.04.2021 15:49 Ответить
вот и я про тоже!.. какой-то "террорист/экстремист" пошол на Рассии хилый..
максим, это могут кинуть стаканчиком с водой в россгвардейца..
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30.04.2021 15:55 Ответить
а от мені цікаво скільки людей в Сирії, Грузії чи Україні штаб навального міг би врятувати аби проводив акції протесту проти агресивних дій своєї кровожерливої діри.
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30.04.2021 16:51 Ответить
Следующих шаг - запрет бутербродов на РФ !
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30.04.2021 15:51 Ответить
теперь они (работники штабов) дружно встанут на колени и поползут к Кремлю каяться и извиняться.
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30.04.2021 15:52 Ответить
Росфинмониторинг внес "Штабы Навального" в список террористов и экстремистов - Цензор.НЕТ 7374
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30.04.2021 15:52 Ответить
Умножили на ноль.
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30.04.2021 15:55 Ответить
Приколитесь.Эксклюзив.Могила бабусi Навального на Полесье.Смотреть с 6ой минуты
ЗНИКАЮЧА ЗОНА ВІДЧУЖЕННЯ https://youtu.be/MT8A1InGuMQ
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30.04.2021 15:55 Ответить
Росфинмониторинг внес "Штабы Навального" в список террористов и экстремистов - Цензор.НЕТ 7553
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30.04.2021 15:57 Ответить
Страна кривых зеркал...
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30.04.2021 16:02 Ответить
Террористы? а чем они терроризировали? в чем их терроризм? они как русня, теракты в 2014м в харькове делали? или может многоетажки в воронеже взрывали? при этом не особо скрывая корочки фсб.
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30.04.2021 16:19 Ответить
Кремлефашисты идут по сценарию прописанному Оруэллом: «Незнание - это сила», «Свобода - это рабство», «Война - это мир»
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30.04.2021 16:21 Ответить
Я даже не представляю чтоб сделали в роиссе если к примеру аналог партии ОПЗЖ который бы открыто работал на агрессора и врага в случаи окупации кацапии,они бы не просуществовали бы,а жопоблок у нас в открытую поддерживает врага и до сих пор не снята и не запрещена как комунисты в свое время
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30.04.2021 16:24 Ответить
Нам нужно брать с них пример и сделать то же самое с партиями Петушария и ОПЗЖ
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30.04.2021 16:53 Ответить
на правду нам потрібно зробити так, аби уся ця колаборантська нечисть живою з України не втікла.
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30.04.2021 16:56 Ответить
Все правильно. Разве можно на весь мир показывать наиболее секретные строительные объекты страны, включая джакузи, массажные, криокамеры, казино и прочую хренотень для престарелого ******?
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30.04.2021 16:54 Ответить
Тепер уся та пошесть усі ті лицеміри, які варнякали виключно про корупцію в кремлі і жодного слова не сказали про те що їх ублюдочна країна вбиває тисячі людей на сході України та в Криму приповзуть до нас і будуть пNздіти про нетаких кацапів які не хочуть війни і українці мають їх приймати і пробачати. Готуйтеся.
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30.04.2021 16:55 Ответить
Легально бороться с ордынской властью власти запретили - остались нелегальные меподы работы, которыми еще в Российской империи много лет занимались и эсеры, и большевики. Внутренние конфликты, которые обостряет власть в орде, несколько раз в истории приводили к краху империи - в 1600...1612 годах, в 1917...1922 годах, в 1991 году.
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30.04.2021 17:13 Ответить
Неужели, сейчас, наконец, поднимутся?
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30.04.2021 19:28 Ответить
КУДА СМОТРИТ МЕЖДУНАРОДНОЕ СООБЩЕСТВО !? ТЕРРОРИСТЫ ОБВИНЯЮТ В ТЕРРОРИЗМЕ !!!
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30.04.2021 23:14 Ответить
 
 