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Новини
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Росфінмоніторинг вніс "Штаби Навального" до списку терористів та екстремістів

Росфінмоніторинг вніс

"Штаби Навального" внесено до переліку організацій, причетних до тероризму та екстремізму.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, такий запис з'явився на сайті Росфінмоніторингу, який веде цей реєстр.

Таким чином, у "Штабів Навального" будуть заблоковані банківські рахунки. Організації також будуть позбавлені можливості відкривати нові рахунки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що регіональні штаби Навального припиняють роботу і заморожують соцмережі.

Пізніше соратник Навального Волков заявив про офіційний розпуск усіх регіональних штабів політика.

Також читайте: Російський опозиціонер Навальний подав до суду на СІЗО "Матроська тиша" через те, що його визнали схильним до втечі

Автор: 

росія (64984) тероризм (2865) екстремізм (75) Навальний Олексій (612)


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Топ коментарі
+17
Цікаво, скільки Штаб Навального убив людей в Сирії, підірвав будинків в Наросії, отруїв, згвалтував...і т.д?
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30.04.2021 15:49
+7
абсолютно все кацапы террористы и экстремисты !
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30.04.2021 15:49
+5
Росфинмониторинг внес "Штабы Навального" в список террористов и экстремистов - Цензор.НЕТ 7374
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30.04.2021 15:52
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абсолютно все кацапы террористы и экстремисты !
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30.04.2021 15:49 Відповісти
Включая Навального
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30.04.2021 16:10 Відповісти
Цікаво, скільки Штаб Навального убив людей в Сирії, підірвав будинків в Наросії, отруїв, згвалтував...і т.д?
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30.04.2021 15:49 Відповісти
вот и я про тоже!.. какой-то "террорист/экстремист" пошол на Рассии хилый..
максим, это могут кинуть стаканчиком с водой в россгвардейца..
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30.04.2021 15:55 Відповісти
а от мені цікаво скільки людей в Сирії, Грузії чи Україні штаб навального міг би врятувати аби проводив акції протесту проти агресивних дій своєї кровожерливої діри.
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30.04.2021 16:51 Відповісти
Следующих шаг - запрет бутербродов на РФ !
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30.04.2021 15:51 Відповісти
теперь они (работники штабов) дружно встанут на колени и поползут к Кремлю каяться и извиняться.
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30.04.2021 15:52 Відповісти
Росфинмониторинг внес "Штабы Навального" в список террористов и экстремистов - Цензор.НЕТ 7374
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30.04.2021 15:52 Відповісти
Умножили на ноль.
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30.04.2021 15:55 Відповісти
Приколитесь.Эксклюзив.Могила бабусi Навального на Полесье.Смотреть с 6ой минуты
ЗНИКАЮЧА ЗОНА ВІДЧУЖЕННЯ https://youtu.be/MT8A1InGuMQ
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30.04.2021 15:55 Відповісти
Росфинмониторинг внес "Штабы Навального" в список террористов и экстремистов - Цензор.НЕТ 7553
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30.04.2021 15:57 Відповісти
Страна кривых зеркал...
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30.04.2021 16:02 Відповісти
Террористы? а чем они терроризировали? в чем их терроризм? они как русня, теракты в 2014м в харькове делали? или может многоетажки в воронеже взрывали? при этом не особо скрывая корочки фсб.
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30.04.2021 16:19 Відповісти
Кремлефашисты идут по сценарию прописанному Оруэллом: «Незнание - это сила», «Свобода - это рабство», «Война - это мир»
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30.04.2021 16:21 Відповісти
Я даже не представляю чтоб сделали в роиссе если к примеру аналог партии ОПЗЖ который бы открыто работал на агрессора и врага в случаи окупации кацапии,они бы не просуществовали бы,а жопоблок у нас в открытую поддерживает врага и до сих пор не снята и не запрещена как комунисты в свое время
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30.04.2021 16:24 Відповісти
Нам нужно брать с них пример и сделать то же самое с партиями Петушария и ОПЗЖ
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30.04.2021 16:53 Відповісти
на правду нам потрібно зробити так, аби уся ця колаборантська нечисть живою з України не втікла.
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30.04.2021 16:56 Відповісти
Все правильно. Разве можно на весь мир показывать наиболее секретные строительные объекты страны, включая джакузи, массажные, криокамеры, казино и прочую хренотень для престарелого ******?
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30.04.2021 16:54 Відповісти
Тепер уся та пошесть усі ті лицеміри, які варнякали виключно про корупцію в кремлі і жодного слова не сказали про те що їх ублюдочна країна вбиває тисячі людей на сході України та в Криму приповзуть до нас і будуть пNздіти про нетаких кацапів які не хочуть війни і українці мають їх приймати і пробачати. Готуйтеся.
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30.04.2021 16:55 Відповісти
Легально бороться с ордынской властью власти запретили - остались нелегальные меподы работы, которыми еще в Российской империи много лет занимались и эсеры, и большевики. Внутренние конфликты, которые обостряет власть в орде, несколько раз в истории приводили к краху империи - в 1600...1612 годах, в 1917...1922 годах, в 1991 году.
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30.04.2021 17:13 Відповісти
Неужели, сейчас, наконец, поднимутся?
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30.04.2021 19:28 Відповісти
КУДА СМОТРИТ МЕЖДУНАРОДНОЕ СООБЩЕСТВО !? ТЕРРОРИСТЫ ОБВИНЯЮТ В ТЕРРОРИЗМЕ !!!
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30.04.2021 23:14 Відповісти
 
 