Росфінмоніторинг вніс "Штаби Навального" до списку терористів та екстремістів
"Штаби Навального" внесено до переліку організацій, причетних до тероризму та екстремізму.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, такий запис з'явився на сайті Росфінмоніторингу, який веде цей реєстр.
Таким чином, у "Штабів Навального" будуть заблоковані банківські рахунки. Організації також будуть позбавлені можливості відкривати нові рахунки.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що регіональні штаби Навального припиняють роботу і заморожують соцмережі.
Пізніше соратник Навального Волков заявив про офіційний розпуск усіх регіональних штабів політика.
Топ коментарі
+17 Oljik
показати весь коментар30.04.2021 15:49
+7 bios22
показати весь коментар30.04.2021 15:49
+5 Lvbnhj
показати весь коментар30.04.2021 15:52
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
максим, это могут кинуть стаканчиком с водой в россгвардейца..
ЗНИКАЮЧА ЗОНА ВІДЧУЖЕННЯ https://youtu.be/MT8A1InGuMQ