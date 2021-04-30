Росфінмоніторинг вніс "Штаби Навального" до списку терористів та екстремістів

"Штаби Навального" внесено до переліку організацій, причетних до тероризму та екстремізму.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, такий запис з'явився на сайті Росфінмоніторингу, який веде цей реєстр.

Таким чином, у "Штабів Навального" будуть заблоковані банківські рахунки. Організації також будуть позбавлені можливості відкривати нові рахунки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що регіональні штаби Навального припиняють роботу і заморожують соцмережі.

Пізніше соратник Навального Волков заявив про офіційний розпуск усіх регіональних штабів політика.

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