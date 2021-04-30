Правоохранители полностью готовы обеспечить порядок в Одессе 2 мая, - Яровой

Подразделения Национальной полиции, Национальной гвардии, Госпогранслужбы и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям полностью готовы к обеспечению безопасности в Одессе во время мероприятий 2 мая, в годовщину трагических событий 2014 года.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

Во время координационного совещания с руководителями правоохранительных органов Одесской области он заявил, что к обеспечению безопасности планируется привлечь более 2,5 тысяч правоохранителей, которые "готовы оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации".

"Проведена мощная превентивная работа, определены задачи по обеспечению общественной безопасности - мы готовы к любым вызовам, которые могут возникнуть во время массовых мероприятий 2 мая. Подразделения МВД и взаимодействующие органы готовы оперативно реагировать на любую ситуацию в государстве", - подчеркнул замминистра.

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Также он призвал жителей региона соблюдать требования действующего законодательства и карантинных ограничений и запретов.

В свою очередь, начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Олег Бех доложил, что полиция Одесской готова к обеспечению того, чтобы майские мероприятия прошли мирно и спокойно.

"Подготовку к майским мероприятиям правоохранители начали с профилактической отработки Одессы и области, цель которой - не допустить дестабилизации обстановки в регионе и предупреждение противоправных действий и провокаций", - отметил он.

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Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 получили ранения. Большинство погибли во время пожара в Доме профсоюзов. Правоохранительные органы открыли около десятка уголовных производств, касающихся разных фактов. Одно из наиболее резонансных из них - дело о событиях на Греческой площади, где произошли первые столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами.

Одного из фигурантов "дела 2 мая" - российского боевика Евгения Мефедова, обвиняемого в посягательстве на территориальную целостность Украины - выдали РФ в рамках обмена удерживаемыми лицами.

2 мая 2020 года президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении отметил, что в обществе есть ряд болезненных вопросов, требующих честных ответов. "Кто виноват в трагедии 2 мая 2014?" - один из них.

Народные депутаты от партии "Слуга народа" Алексей Леонов и Артем Дмитрук возложили цветы к зданию Дома профсоюзов в Одессе, где 2 мая 2014 года погибла группа сепаратистов в ходе противостояния со сторонниками Евромайдана.

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