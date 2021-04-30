РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5465 посетителей онлайн
Новости Трагедия в Одессе
1 223 18

Правоохранители полностью готовы обеспечить порядок в Одессе 2 мая, - Яровой

Правоохранители полностью готовы обеспечить порядок в Одессе 2 мая, - Яровой

Подразделения Национальной полиции, Национальной гвардии, Госпогранслужбы и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям полностью готовы к обеспечению безопасности в Одессе во время мероприятий 2 мая, в годовщину трагических событий 2014 года.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом  заявил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

Во время координационного совещания с руководителями правоохранительных органов Одесской области он заявил, что к обеспечению безопасности планируется привлечь более 2,5 тысяч правоохранителей, которые "готовы оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации".

"Проведена мощная превентивная работа, определены задачи по обеспечению общественной безопасности - мы готовы к любым вызовам, которые могут возникнуть во время массовых мероприятий 2 мая. Подразделения МВД и взаимодействующие органы готовы оперативно реагировать на любую ситуацию в государстве", - подчеркнул замминистра.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Шесть лет назад одесситы не дали превратить город в зону боевых действий. Вечная слава погибшему Игорю Иванову, уважение всем защитникам, - Стерненко. ВИДЕО

Также он призвал жителей региона соблюдать требования действующего законодательства и карантинных ограничений и запретов.

В свою очередь, начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Олег Бех доложил, что полиция Одесской готова к обеспечению того, чтобы майские мероприятия прошли мирно и спокойно.

"Подготовку к майским мероприятиям правоохранители начали с профилактической отработки Одессы и области, цель которой - не допустить дестабилизации обстановки в регионе и предупреждение противоправных действий и провокаций", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обращение Зеленского: "Кто виноват в трагедии 2 мая 2014?"

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 получили ранения. Большинство погибли во время пожара в Доме профсоюзов. Правоохранительные органы открыли около десятка уголовных производств, касающихся разных фактов. Одно из наиболее резонансных из них - дело о событиях на Греческой площади, где произошли первые столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами.

Одного из фигурантов "дела 2 мая" - российского боевика Евгения Мефедова, обвиняемого в посягательстве на территориальную целостность Украины - выдали РФ в рамках обмена удерживаемыми лицами.

2 мая 2020 года президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении отметил, что в обществе есть ряд болезненных вопросов, требующих честных ответов. "Кто виноват в трагедии 2 мая 2014?" - один из них.

Народные депутаты от партии "Слуга народа" Алексей Леонов и Артем Дмитрук возложили цветы к зданию Дома профсоюзов в Одессе, где 2 мая 2014 года погибла группа сепаратистов в ходе противостояния со сторонниками Евромайдана.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленскому, Дмитруку, Леонову надо посмотреть заявление сгоревшего в Доме профсоюзов Кушнарева, прежде чем сожалеть о "жертвах", - Бутусов. ВИДЕО

Автор: 

Одесса (7869) Яровой Сергей (98)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+6
почему "годовщина трагических событий 2014 года"?
надо так: годовщина победы Одесситов над сепарней!
показать весь комментарий
30.04.2021 21:08
+4
А что, когда-то в Одессе на 2 мая был беспорядок?
показать весь комментарий
30.04.2021 19:57
+4
2 Травня Одесити мають провести зібрання, масові, й святкувати день Перемоги міста над рашисстами та чумою-рюсскій "мір" .
показать весь комментарий
30.04.2021 21:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А что, когда-то в Одессе на 2 мая был беспорядок?
показать весь комментарий
30.04.2021 19:57 Ответить
Менты на неправильной стороне были...
показать весь комментарий
30.04.2021 20:04 Ответить
красный скотч выдали ? Ну как в 2014 . Ну и кто ж в этот раз мусорско-сепарские ряды сторить будет Ваню то вы ж на повышение отправили ? Кто не в курсе Ваня это мусор который строил ряды из мусоров и сепаров 2 мая, куча видео даже в ютубе, но Ваня на повышение пошел а не в тюрьму ...
показать весь комментарий
30.04.2021 20:17 Ответить
паковальни для ваты готовьте
показать весь комментарий
30.04.2021 20:22 Ответить
Шомпури будуть безкоштовно роздавати?
показать весь комментарий
30.04.2021 20:25 Ответить
День звільнення Одеси!
показать весь комментарий
30.04.2021 20:52 Ответить
Від рашисстов та рюсскага "міра" .... забули додати.
показать весь комментарий
30.04.2021 21:05 Ответить
2 Травня Одесити мають провести зібрання, масові, й святкувати день Перемоги міста над рашисстами та чумою-рюсскій "мір" .
показать весь комментарий
30.04.2021 21:04 Ответить
И пожарить свинью на мангале
показать весь комментарий
30.04.2021 21:10 Ответить
и при етом традиционное блюдо:
Правоохоронці повністю готові забезпечити порядок в Одесі 2 травня, - Яровий - Цензор.НЕТ 2973
показать весь комментарий
30.04.2021 21:16 Ответить
почему "годовщина трагических событий 2014 года"?
надо так: годовщина победы Одесситов над сепарней!
показать весь комментарий
30.04.2021 21:08 Ответить
Такие сообщения начинают настораживать
показать весь комментарий
30.04.2021 21:25 Ответить
Та отож, какая трагедия? Это праздничный день, удалось отстоять важнейший город Украины. Вот когда Славянск освободили, то шо, тоже по дохлым сепарам надо скорбеть?
показать весь комментарий
30.04.2021 21:59 Ответить
Да что вы говорите? А почему 2 мая 2014 нельзя было обеспечить порядок? Почему вы допустили чтоб пророссийский марш,на который не дали разрешения, прошел в Одессе?
показать весь комментарий
30.04.2021 22:54 Ответить
Правоохоронці повністю готові забезпечити порядок в Одесі 2 травня, - Яровий - Цензор.НЕТ 2490
показать весь комментарий
01.05.2021 02:17 Ответить
 
 