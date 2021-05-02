Куликово поле в Одессе временно закрыли на санобработку, - Нацполиция
Из-за проведения санитарной обработки после прошедших утром массовых мероприятий, посвященных 7-ой годовщине трагедии 2 мая 2014 года, правоохранители временно закрыли для посещения граждан площадь Куликово поле в Одессе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, этом сообщает Департамент коммуникации полиции Одесской области.
Доступ граждан к площади сейчас временно ограничен.
"Просим всех с пониманием отнестись к этим мерам - они направлены на предотвращение распространения коронавирусной инфекции", - подчеркивают правоохранители.
Как сообщалось, в центре Одессы в воскресенье прошли мероприятия, посвященные 7-ой годовщине трагедии, произошедшей в городе 2 мая 2014 года.
Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 получили ранения. Большинство погибли во время пожара в Доме профсоюзов. Правоохранительные органы открыли около десятка уголовных производств, касающихся разных фактов. Одно из наиболее резонансных из них - дело о событиях на Греческой площади, где произошли первые столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами.
Одного из фигурантов "дела 2 мая" - российского боевика Евгения Мефедова, обвиняемого в посягательстве на территориальную целостность Украины - выдали РФ в рамках обмена удерживаемыми лицами.
2 мая 2020 года президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении отметил, что в обществе есть ряд болезненных вопросов, требующих честных ответов. "Кто виноват в трагедии 2 мая 2014?" - один из них.
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зачетная штуковина для "молодых республик"....
Пусть колоборанты воспевают своих погорельцев на каком-нибудь Поле героев УПА.