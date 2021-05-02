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Новости Трагедия в Одессе
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Куликово поле в Одессе временно закрыли на санобработку, - Нацполиция

Куликово поле в Одессе временно закрыли на санобработку, - Нацполиция

Из-за проведения санитарной обработки после прошедших утром массовых мероприятий, посвященных 7-ой годовщине трагедии 2 мая 2014 года, правоохранители временно закрыли для посещения граждан площадь Куликово поле в Одессе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, этом сообщает Департамент коммуникации полиции Одесской области.

Доступ граждан к площади сейчас временно ограничен.

"Просим всех с пониманием отнестись к этим мерам - они направлены на предотвращение распространения коронавирусной инфекции", - подчеркивают правоохранители.

Как сообщалось, в центре Одессы в воскресенье прошли мероприятия, посвященные 7-ой годовщине трагедии, произошедшей в городе 2 мая 2014 года.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Годовщина трагедии в Одессе: на Соборной площади проходит марш патриотов. ФОТОрепортаж

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 получили ранения. Большинство погибли во время пожара в Доме профсоюзов. Правоохранительные органы открыли около десятка уголовных производств, касающихся разных фактов. Одно из наиболее резонансных из них - дело о событиях на Греческой площади, где произошли первые столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами.

Одного из фигурантов "дела 2 мая" - российского боевика Евгения Мефедова, обвиняемого в посягательстве на территориальную целостность Украины - выдали РФ в рамках обмена удерживаемыми лицами.

2 мая 2020 года президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении отметил, что в обществе есть ряд болезненных вопросов, требующих честных ответов. "Кто виноват в трагедии 2 мая 2014?" - один из них.

Также смотрите: Закревская ответила Зеленскому: Подозреваемый в организации событий 2 мая в Одессе - россиянин Фоминов. ФОТО

Автор: 

Одесса (7872) Нацполиция (16442)


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Топ комментарии
+34
Будут обробатывать от колорадского жука !
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02.05.2021 18:23
+24
Від московських бліх та українських гнид.
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02.05.2021 18:26
+21
...вот такую?
Куликовое поле в Одессе временно закрыли на санобработку, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 452
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02.05.2021 18:24
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Будут обробатывать от колорадского жука !
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02.05.2021 18:23 Ответить
Від московських бліх та українських гнид.
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02.05.2021 18:26 Ответить
👏👏👏🎯
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02.05.2021 18:31 Ответить
напалм - лучший санитайзер колорадов
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02.05.2021 19:21 Ответить
...вот такую?
Куликовое поле в Одессе временно закрыли на санобработку, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 452
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02.05.2021 18:24 Ответить
О !!!!!!!!!!!!!!

зачетная штуковина для "молодых республик"....
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02.05.2021 19:23 Ответить
Вот так тренируются контролировать массовые скопления людей. Под видом санобработки.
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02.05.2021 18:26 Ответить
Даааааа... Треба ретельно від кацапсятини дезінфекцію робити...
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02.05.2021 19:17 Ответить
В Печерской Лавре надо было делать, а не в чистом поле.
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02.05.2021 19:24 Ответить
после москально-свинячего биомусора надо было хлоркой обработать,чтоб не воняло!
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02.05.2021 20:15 Ответить
Все правильно делают: короладский жук должен быть уничтожен
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02.05.2021 18:26 Ответить
нормальный троллинг...вату санэпидемстанцией до результата...
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02.05.2021 18:27 Ответить
После непродолжительной гражданской панихиды, толпа спокойно разошлась. (с)
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02.05.2021 18:29 Ответить
все верно..после ваты нужно обработать тщатильно
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02.05.2021 18:33 Ответить
Вообще-то нужно чтобы вата там и находилась. И напалмом обработать.
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02.05.2021 18:37 Ответить
Следующий раз пусть закроют на ремонт, а название площади - рашистское изменят.
Пусть колоборанты воспевают своих погорельцев на каком-нибудь Поле героев УПА.
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02.05.2021 18:46 Ответить
вместо "куликово поле"-"шашлыково поле"?
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02.05.2021 20:19 Ответить
Да можно типа "Поле жареных ватников"
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02.05.2021 21:23 Ответить
Вогнеметами - тошонада...
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02.05.2021 18:51 Ответить
научились наконец!
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02.05.2021 18:57 Ответить
Мля куда не пусти ватников они везде нагадят! Надо было по сто гривен брать за вход. Я думаю никто бы не пришел!
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02.05.2021 18:57 Ответить
там итак почти никто не пришел
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02.05.2021 20:20 Ответить
Ну насрали! Это как в анекдоте "Желудок котенка меньше наперстка но как насрет"!
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02.05.2021 21:02 Ответить
Сделали б там фстиваль барбекью. У ваты бы жэпы порэпались...
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02.05.2021 18:59 Ответить
З.Ы. Напоминаю, чисто если кто призабыл. Компания KFC (Kentucky Fried Chicken) несколько лет назад открывала свой филиал в доме профсоюзов в Киеве ровно в годовщину пожара при втором Майдане. Вот вам пример качественного троллинга от противников (не думаю, что это вышло случайно, слишком прозрачные намёки).
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02.05.2021 19:12 Ответить
Куликове поле в Одесі тимчасово закрили на санобробку, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4619
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02.05.2021 19:21 Ответить
хлорки по больше , хлорки
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02.05.2021 19:30 Ответить
и с дустом (от колорадкого жука)
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02.05.2021 20:20 Ответить
Яка трагедія? Свято має бути, Одесити відбилися від сРуськава "міра" й живуть нормально.
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02.05.2021 19:32 Ответить
я бы даже предложил одесситам праздновать День победы не 9 мая а 2 мая!
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02.05.2021 20:21 Ответить
Там два этапа. Вначале репоедов обработать напалмом до нужной кондиции, а потом вымыть все с хлоркой от этой гадости.
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02.05.2021 20:00 Ответить
Правильно сделали! После репоедов необходима сан.обработка и тщательная уборка территории!
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02.05.2021 20:19 Ответить
троллинг сепарной нечисти -защитан!
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02.05.2021 20:23 Ответить
Во во,помыть после кацапов,чтоб не воняло.
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02.05.2021 21:25 Ответить
Прикольно - спочатку хай вони там всі позаражаються, а вже після них все продезинфікувати.
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02.05.2021 21:28 Ответить
Молодці одесити. Слід і Києву перейняти від них естафету, тільки не на площах.
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03.05.2021 07:42 Ответить
 
 