Куликове поле в Одесі тимчасово закрили на санобробку, - Нацполіція

Через проведення санітарної обробки після вранішніх масових заходів, присвячених 7-й річниці трагедії 2 травня 2014 року, правоохоронці тимчасово закрили для відвідування громадян площу Куликове поле в Одесі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації поліції Одеської області.

Доступ громадянам до площі наразі тимчасово обмежено.

"Просимо всіх із розумінням поставитися до цих заходів. Вони спрямовані на запобігання поширенню коронавірусної інфекції", - підкреслюють правоохоронці.

Як повідомлялося, в центрі Одеси в неділю відбулись заходи, присвячені 7-й річниці трагедії, що сталася у місті 2 травня 2014 року.

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Нагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі під час масових заворушень загинули 48 осіб і понад 200 зазнали поранень. Більшість загинули під час пожежі в Будинку профспілок. Правоохоронні органи відкрили близько десятка кримінальних проваджень, що стосуються різних фактів. Одне з найбільш резонансних із них - справа про події на Грецькій площі, де відбулися перші сутички між проросійськими і проукраїнськими активістами.

Одного з фігурантів "справи 2 травня" - російського бойовика Євгена Мефьодова, обвинуваченого в зазіханні на територіальну цілісність України - видали РФ у рамках обміну утримуваними особами.

2 травня 2020 року президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні зазначив, що в суспільстві є низка болючих питань, які потребують чесних відповідей. Зокрема, хто винен у трагедії 2 травня 2014?

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