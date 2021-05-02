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Новини Трагедія в Одесі
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Куликове поле в Одесі тимчасово закрили на санобробку, - Нацполіція

Куликове поле в Одесі тимчасово закрили на санобробку, - Нацполіція

Через проведення санітарної обробки після вранішніх масових заходів, присвячених 7-й річниці трагедії 2 травня 2014 року, правоохоронці тимчасово закрили для відвідування громадян площу Куликове поле в Одесі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації поліції Одеської області.

Доступ громадянам до площі наразі тимчасово обмежено.

"Просимо всіх із розумінням поставитися до цих заходів. Вони спрямовані на запобігання поширенню коронавірусної інфекції", - підкреслюють правоохоронці.

Як повідомлялося, в центрі Одеси в неділю відбулись заходи, присвячені 7-й річниці трагедії, що сталася у місті 2 травня 2014 року.

Дивіться також: Річниця трагедії в Одесі: на Соборній площі відбувається марш патріотів. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі під час масових заворушень загинули 48 осіб і понад 200 зазнали поранень. Більшість загинули під час пожежі в Будинку профспілок. Правоохоронні органи відкрили близько десятка кримінальних проваджень, що стосуються різних фактів. Одне з найбільш резонансних із них - справа про події на Грецькій площі, де відбулися перші сутички між проросійськими і проукраїнськими активістами.

Одного з фігурантів "справи 2 травня" - російського бойовика Євгена Мефьодова, обвинуваченого в зазіханні на територіальну цілісність України - видали РФ у рамках обміну утримуваними особами.

2 травня 2020 року президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні зазначив, що в суспільстві є низка болючих питань, які потребують чесних відповідей. Зокрема, хто винен у трагедії 2 травня 2014?

Читайте також: Закревська відповіла Зеленському: Підозрюваний в організації подій 2 травня в Одесі - росіянин Фомінов. ФОТО

Автор: 

Одеса (5440) Нацполіція (15142)


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Топ коментарі
+34
Будут обробатывать от колорадского жука !
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02.05.2021 18:23
+24
Від московських бліх та українських гнид.
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02.05.2021 18:26
+21
...вот такую?
Куликовое поле в Одессе временно закрыли на санобработку, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 452
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02.05.2021 18:24
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Будут обробатывать от колорадского жука !
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02.05.2021 18:23 Відповісти
Від московських бліх та українських гнид.
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02.05.2021 18:26 Відповісти
👏👏👏🎯
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02.05.2021 18:31 Відповісти
напалм - лучший санитайзер колорадов
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02.05.2021 19:21 Відповісти
...вот такую?
Куликовое поле в Одессе временно закрыли на санобработку, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 452
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02.05.2021 18:24 Відповісти
О !!!!!!!!!!!!!!

зачетная штуковина для "молодых республик"....
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02.05.2021 19:23 Відповісти
Вот так тренируются контролировать массовые скопления людей. Под видом санобработки.
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02.05.2021 18:26 Відповісти
Даааааа... Треба ретельно від кацапсятини дезінфекцію робити...
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02.05.2021 19:17 Відповісти
В Печерской Лавре надо было делать, а не в чистом поле.
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02.05.2021 19:24 Відповісти
после москально-свинячего биомусора надо было хлоркой обработать,чтоб не воняло!
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02.05.2021 20:15 Відповісти
Все правильно делают: короладский жук должен быть уничтожен
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02.05.2021 18:26 Відповісти
нормальный троллинг...вату санэпидемстанцией до результата...
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02.05.2021 18:27 Відповісти
После непродолжительной гражданской панихиды, толпа спокойно разошлась. (с)
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02.05.2021 18:29 Відповісти
все верно..после ваты нужно обработать тщатильно
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02.05.2021 18:33 Відповісти
Вообще-то нужно чтобы вата там и находилась. И напалмом обработать.
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02.05.2021 18:37 Відповісти
Следующий раз пусть закроют на ремонт, а название площади - рашистское изменят.
Пусть колоборанты воспевают своих погорельцев на каком-нибудь Поле героев УПА.
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02.05.2021 18:46 Відповісти
вместо "куликово поле"-"шашлыково поле"?
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02.05.2021 20:19 Відповісти
Да можно типа "Поле жареных ватников"
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02.05.2021 21:23 Відповісти
Вогнеметами - тошонада...
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02.05.2021 18:51 Відповісти
научились наконец!
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02.05.2021 18:57 Відповісти
Мля куда не пусти ватников они везде нагадят! Надо было по сто гривен брать за вход. Я думаю никто бы не пришел!
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02.05.2021 18:57 Відповісти
там итак почти никто не пришел
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02.05.2021 20:20 Відповісти
Ну насрали! Это как в анекдоте "Желудок котенка меньше наперстка но как насрет"!
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02.05.2021 21:02 Відповісти
Сделали б там фстиваль барбекью. У ваты бы жэпы порэпались...
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02.05.2021 18:59 Відповісти
З.Ы. Напоминаю, чисто если кто призабыл. Компания KFC (Kentucky Fried Chicken) несколько лет назад открывала свой филиал в доме профсоюзов в Киеве ровно в годовщину пожара при втором Майдане. Вот вам пример качественного троллинга от противников (не думаю, что это вышло случайно, слишком прозрачные намёки).
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02.05.2021 19:12 Відповісти
Куликове поле в Одесі тимчасово закрили на санобробку, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4619
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02.05.2021 19:21 Відповісти
хлорки по больше , хлорки
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02.05.2021 19:30 Відповісти
и с дустом (от колорадкого жука)
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02.05.2021 20:20 Відповісти
Яка трагедія? Свято має бути, Одесити відбилися від сРуськава "міра" й живуть нормально.
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02.05.2021 19:32 Відповісти
я бы даже предложил одесситам праздновать День победы не 9 мая а 2 мая!
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02.05.2021 20:21 Відповісти
Там два этапа. Вначале репоедов обработать напалмом до нужной кондиции, а потом вымыть все с хлоркой от этой гадости.
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02.05.2021 20:00 Відповісти
Правильно сделали! После репоедов необходима сан.обработка и тщательная уборка территории!
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02.05.2021 20:19 Відповісти
троллинг сепарной нечисти -защитан!
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02.05.2021 20:23 Відповісти
Во во,помыть после кацапов,чтоб не воняло.
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02.05.2021 21:25 Відповісти
Прикольно - спочатку хай вони там всі позаражаються, а вже після них все продезинфікувати.
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02.05.2021 21:28 Відповісти
Молодці одесити. Слід і Києву перейняти від них естафету, тільки не на площах.
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03.05.2021 07:42 Відповісти
 
 