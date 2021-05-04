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Госдума РФ предлагает запретить баллотироваться сотрудникам и спонсорам ФБК Навального

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Госдума РФ предлагает запретить баллотироваться сотрудникам и спонсорам ФБК Навального

Депутаты Госдумы РФ внесли на рассмотрение парламента законопроект о запрете баллотироваться в Думу причастным к деятельности общественного или религиозного объединения, которое запретили в России как экстремистское или террористическое.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылко на The Insider.

Как говорится в законопроекте, руководители таких организаций не смогут избираться депутатами в течение пяти лет, а сотрудники — в течение трех лет после того, как вступило в силу решение суда о запрете или ликвидации организации.

Также предлагается распространить запрет на "иных лиц, причастных к деятельности таких организаций". Тем, кто "предоставлял денежные средства, имущественную, организационно-методическую, консультативную или иную помощь" предлагается запретить баллотироваться в течение трех лет.

Также в Госдуму внесли законопроект, который предлагает наделять статусом "нежелательной" иностранную организацию, которую "уличили" в финансовых связях с другой "нежелательной" организацией. Законопроект также запрещает россиянам участвовать в деятельности такой организации за рубежом.

Третьим внесли законопроект, предлагающий внести изменения в Уголовный кодекс и ввести наказание за участие в деятельности "нежелательной" организации до четырех лет лишения свободы. В текущей версии закона участие в такой организацией и руководство ей наказывается лишением свободы на срок от двух до шести лет.

Напомним, ранее прокуратура Москвы приостановила деятельность движения "Штабов Навального" и попросила Мосгорсуд приостановить деятельность Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан

Позже Росфинмониторинг внес "Штабы Навального" в список террористов и экстремистов

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+4



Олег Кавун

@watermelonONK

·3 мая

Бандеровцы поймали советского офицера и сейчас... Ой, нет, это спецгруппа Станиславского управления МГБ СССР. Они изображали отряд УПА или ОУН. Под видом "бандеровцев" грабили, пытали, насиловали, убивали. В том числе и детей.

Госдума РФ предлагает запретить баллотироваться сотрудникам и спонсорам ФБК Навального - Цензор.НЕТ 6463
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04.05.2021 23:49
+3
Псевдобоївка на привалі. Терор капітана НКВД А. Соколова (на першому плані) під маскою вояків УПА
Держдума РФ пропонує заборонити балотуватися співробітникам і спонсорам ФБК Навального - Цензор.НЕТ 2111
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05.05.2021 00:02
+2
Вот и ГУЛАГовское "по рогам" - поражение в правах, теперь должны пойти враги народа, и, конечно тройки ОСО.
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05.05.2021 01:04
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Олег Кавун

@watermelonONK

·3 мая

Бандеровцы поймали советского офицера и сейчас... Ой, нет, это спецгруппа Станиславского управления МГБ СССР. Они изображали отряд УПА или ОУН. Под видом "бандеровцев" грабили, пытали, насиловали, убивали. В том числе и детей.

Госдума РФ предлагает запретить баллотироваться сотрудникам и спонсорам ФБК Навального - Цензор.НЕТ 6463
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04.05.2021 23:49 Ответить
Псевдобоївка на привалі. Терор капітана НКВД А. Соколова (на першому плані) під маскою вояків УПА
Держдума РФ пропонує заборонити балотуватися співробітникам і спонсорам ФБК Навального - Цензор.НЕТ 2111
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05.05.2021 00:02 Ответить
как не прикидывайся, а рож вОнюшек из сраней-рязаней не скроешь.))
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05.05.2021 02:11 Ответить
первый ряд, первый слева - тато пыни?
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05.05.2021 01:37 Ответить
тато в Польше так промышлял, шобы сорвать восстание.
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05.05.2021 01:38 Ответить
Вот это царский подход! Смерд должен знать свое место!
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04.05.2021 23:55 Ответить
Госдума РФ предлагает запретить баллотироваться сотрудникам и спонсорам ФБК Навального

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а еще лучше запретить выборы вообще на масковии. Лишние растраты...
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05.05.2021 00:03 Ответить
КГБисты больные на голову с времен красного террора Феликса Эдмундовича...мочили в сортире миллионы классовых врагов и буржуинов... Держдума РФ пропонує заборонити балотуватися співробітникам і спонсорам ФБК Навального - Цензор.НЕТ 842 Держдума РФ пропонує заборонити балотуватися співробітникам і спонсорам ФБК Навального - Цензор.НЕТ 842
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05.05.2021 00:37 Ответить
и временБерзина - основателя сети ГУЛАГ
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05.05.2021 01:52 Ответить
Вот и ГУЛАГовское "по рогам" - поражение в правах, теперь должны пойти враги народа, и, конечно тройки ОСО.
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05.05.2021 01:04 Ответить
Смотри ЗЕ, как надо.
Это тебе не просто парламент распустить, чтобы туда своих мартышек завести.
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05.05.2021 01:09 Ответить
Я - тока за. пусть там имперцы а хоть и перегрызут друг друга.
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05.05.2021 01:40 Ответить
А почему-бы Украине не преренять этот "замечательный" расеянский опыт в отношении разных там сторонников бойко, рабиновича, медведчука и прочей антиукраинской швали?
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05.05.2021 07:53 Ответить
Скоро буде так:
Держдума РФ пропонує заборонити балотуватися.
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05.05.2021 10:23 Ответить
 
 