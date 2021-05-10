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Новости Политика Украины
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СБУ не расследует, как компания Зеленского продала сериал "Папик" санкционному российскому каналу "СТС". ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

СБУ не расследует, как компания Зеленского продала сериал

Служба безопасности Украины не расследует продажу прав на сериал "Папик" компанией "Студия "Квартал 95" российскому телевизионному каналу "СТС", принадлежащему Обществу с ограниченной ответственностью "СТС Медиа" и находящемуся под украинскими экономическими санкциями.

Об этом говорится в ответе СБУ на информационный запрос "Українських Новин", информирует Цензор.НЕТ.

"Служба безопасности Украины осуществляет мониторинг эффективности примененных санкций путем выявления схем и механизмов уклонения подсанкционными субъектами от применяемых ограничений. При необходимости вносит предложения по корректировке ограничительных мер, инициирует отмену или продление санкций. Уголовное производство по указанным Вами обстоятельствами следователями органов безопасности не осуществляется. Другая информация отсутствует", - сказано в ответе.

СБУ не расследует, как компания Зеленского продала сериал Папик санкционному российскому каналу СТС 01

Читайте на Цензор.НЕТ: СНБО не стал разбираться, как компания Зеленского продала находящемуся под санкциями российскому телеканалу "СТС" сериал "Папик". ДОКУМЕНТ

Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) заявил, что не занимается вопросами реализации и контроля соблюдения экономических санкций, примененных Украиной к Обществу с ограниченной ответственностью "СТС Медиа", владеющему телеканалом "СТС", а соответственно не проводит расследования факта продажи в обход санкций прав на сериал "Папик" компанией "Студия "Квартал 95" упомянутому российскому телеканалу.

Сериал "Папик", 2-й сезон которого был снят в Украине компанией "Студия Квартал-95" по заказу телеканала "1+1" и транслируется российским телеканалом "СТС", остается в числе наиболее популярных медиапродуктов в российском телеэфире в апреле-начале мая этого года (4-ю неделю входит в 20-ку самых популярных программ российского ТВ).

Также на Цензор.НЕТ: "Кварталовская" кинокомпания "Грин Филмс" в России за год увеличила доходы, - СМИ

Уточним, 14 мая 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел экономические санкции к некоторым юридическим лицам, среди которых было ООО "СТС Медиа". Телеканал "СТС" является российским федеральным телеканалом, принадлежащим холдингу "СТС Медиа". Против "СТС Медиа" на 3 года указом №184/2020 применены ограничительные экономические меры, в частности ограничение торговых операций и приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств.

Однако "Студия "Квартал 95" продала сериал "Папик" телеканалу "СТС" через шведскую компанию Eccho Rights, которая на протяжении многих лет является партнером студии, в обход санкций, запрещающих торговые операции "СТС" с украинскими компаниям. В результате "Квартал 95" за продажу прав на сериал "Папик" получил "доход от страны-агрессора".

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Также сооснователь компании "Студия "Квартал 95" Зеленский задекларировал за 2020 год 4,6 млн гривен роялти от "Квартала 95", "Киностолицы" и "Драйв продакшн".

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+50
СБУ не расследует разбираться, как компания Зеленского продала сериал "Папик" санкционному российскому каналу "СТС" - Цензор.НЕТ 9637
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10.05.2021 21:38
+43
Сменится президент расследуют...осел не вечен..
И деятельность бакланова расследуют...и дело вагнеровцев....никто и ничего не забыл...
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10.05.2021 21:39
+43
СБУ не расследует разбираться, как компания Зеленского продала сериал "Папик" санкционному российскому каналу "СТС" - Цензор.НЕТ 8623
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10.05.2021 21:41
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5 лет президентства для Украины непозволительная роскошь, когда к власти добрались мошенники! 1 год максимум!
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11.05.2021 00:13 Ответить
А коли вже шмаркля розкаже про свою ксіву з двоголовою куркою?
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11.05.2021 00:51 Ответить
Куди продають "папіків" і "сватів" зі "слугами" одна справа . А за те , що наробили цієї мерзоти вже треба повикидати в московію без права повернення в Україну . Або закрити в дурку за такі збочення .
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11.05.2021 03:47 Ответить
нарушение закона было? надо проводить расследование, а не бла-бла.
Украине вон вся пользуется "словацким" газом добытым в рф и ничего.
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11.05.2021 05:01 Ответить
СБУ не розслідує, як компанія Зеленського продала серіал "Папік" санкційному російському каналу "СТС" - Цензор.НЕТ 2209
ШИРОКА СТРАНА МОЯ РОДНАЯ ! ЛАПОТНАЯ КАЦАПСКАЯ !
МНОГО В НЕЙ...и ₽ КОТОРЫХ ОХ КАК Я СИЛЬНО ЛЮБЛЮ!
А УКРАИНА? ТАК ОНА ПО МНЕ ШЛЮХА! А УКРАИНЦЫ ОНИ-ТЕРМОСА!
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11.05.2021 06:56 Ответить
Який "Папік"? Вам дали ліпецькую фабрику і довольствуйтєсь. Ніяких "папіків" "сватів" і Голобородьок - то святе Бені. Вам дозволено гавкати тільки в бік Порошенко. Де там Сирожа Лящара? Дочекався свою поліцайку? То давай починай гавкати. А де пуштун НАЙОМний? Заснув, чи що? За які такі оченята пристроєні на хлібні посади? Давай гавкай на Порошенко. Бубочка добрий, Бубочка вумний, Бубочка жесть. Йому все можна. Що тільки одна юся буде горло драти?
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11.05.2021 07:30 Ответить
Где информация о датах? Когда фильм снимался? Когда шведам продался? Вед это крайне важно: до выборов или после?
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11.05.2021 07:37 Ответить
Інформація в тирнетах : фільм знято ПІСЛЯ виборів . Продаж здійснено , звісно , теж після них .
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11.05.2021 12:45 Ответить
це пороху не можно було торгувати з ***********, а квартальному виродку 73-х процентові дебіли дозволяють!
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11.05.2021 07:46 Ответить
Порушення санкцій підконтрольною Зе-президенту компанією- це що кримінал,або може Портнов чи його ставленики Татаров і Цуцкірідзе уже нову статтю в Кримінальний кодекс України придумали. Розслідування проводяться по злочинах , а не по хотелках того чи іншого журналіста. Не можуть вестись розслідування ні по цивільних, ні адміністративних справах. А СБУ Баканова то причому , вони з гарантом з однієї підворотні, то навіть думати про кримінал кореша не можна .Тому треба вести розслідування за зраду в офісі ЗЕ-команди, вагнергейт, чаусогейт, Коломоно-гейт (у поняттях підриву економічної і фінансової безпеки країни), необхідно розслідувати злочинну діяльність в Україні кількох олігархічних синдикатів і їх владний симбіоз, направлений на нищівне пограбування країни ....Ой-йо, кажуть в Галичині, диви з москалями торгують фільмами (контентом), ще й з москалів гроші викачують, то ж не фінансування тероризму, то добре що вони кацапів розводять на бабки , це ж прибуток ...
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11.05.2021 08:03 Ответить
ковидный барыга-уклонист плевал на вас, 73% дебилы-экспериментаторы.. воно зелено-совєцьке сцить вам у очі, а ви - радісно вмиваєтеся
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11.05.2021 08:37 Ответить
Недолейтенант бакланов службу понял
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11.05.2021 08:41 Ответить
Что - то, сторонники голобородьки не защищают свой выбор - гробовое молчание....Или остатки совести не позволяют открывать рот....Или они прозрели и теперь поносят нецензурно лживого, алчного, продажного ватного скомороха...
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11.05.2021 09:20 Ответить
Вы недооцениваете их слабоумие---молча копят злость на клятых ,,порохоботов,, что заставили их голосовать за это гавно.
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11.05.2021 10:10 Ответить
Та хай продає!Хай знають кацапи, шо це український продукт!
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11.05.2021 09:43 Ответить
Ну хоть поржём. Да ЗЕбилы?
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11.05.2021 10:16 Ответить
Всё нормально, зЕплесень как плесень...
зЕслуге закон не писан! Сколько плесени не запрещай, всё без толку, только уничтожать! Обидно другое, что и СБУ и прокуратура заразилась, этим зЕленским дерьмом...
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11.05.2021 10:31 Ответить
Очень рад за пенсионеров. Теперь почта не будет разносить им пенсии на-дом, они будут приходить на счета в банке....А там будут автоматически списываться в счёт оплаты коммуналки...Оставшиеся 50-100 гривен можно будет использовать на всякие нужды и на сбережения на чёрный день....
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11.05.2021 14:33 Ответить
В любом расследовании главное не выйти на самих себя (с).
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11.05.2021 18:34 Ответить
фарсом с мертвечуком отвлекают внимание от "вагнергейта" и "Папика", а с мертвечуком поступят, как в той байке: "...і щуку кинули у річку" - дадут спетлять на Ростов или вообще развалят все дела на него в итоге
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11.05.2021 19:21 Ответить
Зато зебобики хавають про підозру мєртвєтчуку. А ця новина - то таке, ну з ким не буває?
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11.05.2021 19:21 Ответить
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