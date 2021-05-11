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Новости Политика Украины
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НАТО (8940) ПДЧ (137) членство в НАТО (1215) Жовква Игорь (125)

Украина готова пройти получить ПДЧ и обрести статус члена НАТО, - Жовква

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина готова пройти получить ПДЧ и обрести статус члена НАТО, - Жовква
Фото: bituk.media

Заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква заявил, что следующий этап, который должна пройти Украина, состоит в получении Плана действий относительно членства в НАТО, и она к этому готова.

Об этом он заявил во время выступления на Всеукраинском форуме "Украина 30. Безопасность страны", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Следующий этап, который должна пройти Украина, - это получение ПДЧ … Этот этап мы сегодня хотим пройти, и мы готовы внутренне к тому, чтобы получить такой статус", - сказал Жовква.

По его словам, НАТО является самой эффективной системой безопасности, которая соответствует европейским ценностям Украины.

Жовква также отметил, что сейчас Украина имеет интенсивное практическое взаимодействие с НАТО.

Читайте на Цензор.НЕТ: Стратегический курс Украины - членство в ЕС и НАТО. В июне можем получить мощный сигнал от стран Альянса, - Зеленский

"Партнерство с расширенными возможностями – это, прежде всего, совместимость вооруженных сил, и сейчас Украина продолжает развивать такую совместимость ВСУ с вооруженными силами государств - членов НАТО", - добавил он.

По словам Жовквы, и США, и страны-члены НАТО и ЕС сегодня четко понимают, что Украина - ключевая страна для стабильности всей Европы.

"Но в то же время наша страна не имеет надлежащих гарантий безопасности. Поэтому Президент Владимир Зеленский сегодня начал обсуждать с государствами - партнерами НАТО пути получения Украиной таких гарантий", - резюмировал он.

Также на Цензор.НЕТ: "Членство Украины в НАТО является исторически неизбежным", - Кулеба

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+10
Досить трин.іть, час робить.
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11.05.2021 20:09
+10
Украина готова пройти получить ПДЧ и обрести статус члена НАТО, - Жовква - Цензор.НЕТ 6625
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11.05.2021 20:13
+10
Звіздіти не мішки тягати і на язиці мозолей не буває !!!)))
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11.05.2021 20:14
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Досить трин.іть, час робить.
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11.05.2021 20:09 Ответить
Звіздіти не мішки тягати і на язиці мозолей не буває !!!)))
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11.05.2021 20:14 Ответить
Это все бла-бла-бла для лохов. У нас в альянсе уже два года нет законного представителя. От слова совсем.
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11.05.2021 20:17 Ответить
Досить трин.іть, час робить------------------ Лялька з ганчір"я,напхана тирсою не спроможна самостійно діяти чи мислити ,дійство відбувається лише за сценарієм та волею ляльковода !!!)))
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11.05.2021 20:21 Ответить
....готова пройти получить....


это как это?
как это так ? Украина готова пройти получить ПДЧ и обрести статус члена НАТО, - Жовква - Цензор.НЕТ 4900
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11.05.2021 20:31 Ответить
Как таллон на повидло...
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11.05.2021 20:35 Ответить
Це на щиром русском украинским !!!)))
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11.05.2021 20:46 Ответить
Готова пройти мимо получения
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11.05.2021 23:42 Ответить
Слава Україні!!!
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11.05.2021 20:12 Ответить
Героям слава.
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11.05.2021 21:10 Ответить
Украина готова пройти получить ПДЧ и обрести статус члена НАТО, - Жовква - Цензор.НЕТ 6625
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11.05.2021 20:13 Ответить
Да вы скажите Зеле, что для начала нужно назначить главу миссии Украины при НАТО. Два года уже прошло, как у нас нет там представителя.
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11.05.2021 20:15 Ответить
и фсе?)) Україна готова пройти етап отримання ПДЧ і набути статусу члена НАТО, - Жовква - Цензор.НЕТ 1193
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11.05.2021 22:41 Ответить
Готова корова))))
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11.05.2021 20:20 Ответить
Ага. Токо на останній саміт Україну трошки не запросили.
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11.05.2021 20:21 Ответить
Порошенка шось нема . Десь офшори мабуть свої оформляє , після вояжу Госдепа .
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11.05.2021 20:25 Ответить
офшоры есть у каждой б/м приличной компании, которая работает на экспорт-импорт. быдлу73 для которых пивной ларек в собственности предел мечтаний, не понять.
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11.05.2021 20:30 Ответить
Ні, перемальовує ціни на олію і гречку для зебілів...
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11.05.2021 20:42 Ответить
По ночам. Щоб Бубочку підставити. Украина готова пройти получить ПДЧ и обрести статус члена НАТО, - Жовква - Цензор.НЕТ 2756 Украина готова пройти получить ПДЧ и обрести статус члена НАТО, - Жовква - Цензор.НЕТ 1963
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11.05.2021 20:50 Ответить
Да , да , - особенно , когда есть общая труба и цель " Уренгой - помары - Ужгород " . Сначала северный поток , потом - южный , потом снова -- северный и так до бесконечности ипать европу )) .
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11.05.2021 20:46 Ответить
Позорники. Доболтали языками. Что теперь никто в мире им не верит.
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11.05.2021 20:47 Ответить
Як думаєте чи потрібна НАТО Україна в якій більша половина чиновників працює на ***** проти якого і існує НАТО і про це знають силові структури України але не приймають ніяких мір.
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11.05.2021 20:47 Ответить
НАТА любит страны-воины, страны-технологии, страны-ввп, на худой конец страны-ненавидящие совок...а 40 лимонов ватного-невнятного, нищего и вороватого населения, не воюющего за свои земли... им не нужны..не в виде пдч.. не в виде участниц....
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11.05.2021 21:33 Ответить
готова пройти получить ПДЧ и обрести статус члена НАТО...



це взагалi якою мовою???
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11.05.2021 21:56 Ответить
пока в Нато 2 известных страны, ПДЧ Украине не видать, там коммерция и прибыли от нее глаза напрочь залили... Україна готова пройти етап отримання ПДЧ і набути статусу члена НАТО, - Жовква - Цензор.НЕТ 8432...и все эти требования для вступа якобы, для лохов, хотели б- приняли как балканские страны и пр....если сам Буш мл. лично на саммите не смог надавить на этих крутоевропейцев, то о чем речь тогда...
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11.05.2021 22:40 Ответить
Є такий анекдот, про мужика який впав на коліна і просить Бога про допомогу.До Господа Бога звертаються ангели , ну поможи ж йому, бач як молиться. Господь Бог відповідає, Та я йому допоміг би, та хай він хоч піде і лотерейний квиток купить. От цього мужика мені нагадує зараз оця шобла 95 кварталу з головним піаністом геніталіями на чолі. Вони провалили самміт НАТО в грудні 2019року в Лондоні. Тоді завдяки Порошенку запрошення для України було. Саме на цьому ювілейному самміті НАТО питання що до ПДЧ для України мало вирішитись в позитивну сторону. Порошенко в цьому напрямі працював., і працював наполегливо. З Порошенком рахувались. Тепер самміт 2021 року. Ця Зелена шобла палець об палець не вдарили шоб хоча б бути запрошеними на цей червневий самміт. Для того щоб було ПДЧ то те ПДЧ для України ще треба підготувати і написати,щоб був хоча б предмет для обговорення. А воно за один день не робиться. Такі питання готуються мінімум за пів року. Шоб був предмет для обговорення то Зеленський мав би подати заявку від держави Україна на отримання ПДЧ . Сам цю заявку підписати, Мав підписати Шмигаль як премєр міністр.Щоб був хоч предмет для обговорення і рішення. Але обговорювати нічого. Україна не подала заявку на вступ в альянс. Яке ПДЧ????? Тут інше. Попрыгунья стрекоза лето красное пропела, оглянуться не успела а зима катит в глаза. Про що воно меле той Кулеба. Вони Українців за ідіотів мають?????
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11.05.2021 23:48 Ответить
Халява прийди-готовы принять с любой стороны. А что ты сделал,что бы это произошло?
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12.05.2021 10:18 Ответить
 
 