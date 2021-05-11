Украина готова пройти получить ПДЧ и обрести статус члена НАТО, - Жовква
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Заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква заявил, что следующий этап, который должна пройти Украина, состоит в получении Плана действий относительно членства в НАТО, и она к этому готова.
Об этом он заявил во время выступления на Всеукраинском форуме "Украина 30. Безопасность страны", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Следующий этап, который должна пройти Украина, - это получение ПДЧ … Этот этап мы сегодня хотим пройти, и мы готовы внутренне к тому, чтобы получить такой статус", - сказал Жовква.
По его словам, НАТО является самой эффективной системой безопасности, которая соответствует европейским ценностям Украины.
Жовква также отметил, что сейчас Украина имеет интенсивное практическое взаимодействие с НАТО.
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"Партнерство с расширенными возможностями – это, прежде всего, совместимость вооруженных сил, и сейчас Украина продолжает развивать такую совместимость ВСУ с вооруженными силами государств - членов НАТО", - добавил он.
По словам Жовквы, и США, и страны-члены НАТО и ЕС сегодня четко понимают, что Украина - ключевая страна для стабильности всей Европы.
"Но в то же время наша страна не имеет надлежащих гарантий безопасности. Поэтому Президент Владимир Зеленский сегодня начал обсуждать с государствами - партнерами НАТО пути получения Украиной таких гарантий", - резюмировал он.
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это как это?
как это так ?
це взагалi якою мовою???