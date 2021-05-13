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Из очереди в "Дие" начнут вакцинировать только людей старше 65 лет, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Из очереди в

15-16 мая начнется вакцинация против коронавируса только тех украинцев, ставших в очередь через приложение "Дия", которые относятся к приоритетным группам населения.

Об этом сообщил главный санврач Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

По словам чиновника, в Украине нет 500 тыс. доз вакцины для прививки людей, которые записались в очередь на вакцинацию через приложение "Дия".

"Сейчас приоритетом для нас являются люди, старше 65 лет. В листе ожидания в "Дие" у нас таких есть 23 900 человек и мы попробуем провакцинировать их в эти выходные ", - пояснил Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ляшко о вакцинации от COVID-19 вне очереди: Будут служебные проверки. Кто нарушает - должен нести ответственность

Так он уточнил заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля, что записанные на вакцинацию против коронавируса через "Дию" смогут получить прививки уже на этих выходных,

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+10
Как обычно разводняк шмарклей. Сколько же людей старше 65 лет пользуются Дієй? Нахрена было вообще этот функционал добавлять, как обычно ради пиара?
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12.05.2021 23:21
+6
Напоминает старый длиннючий анекдот.
Москва. Зима. Время дефицита. Приезжает иностранная делегация, и нужно показать, что в СССР всё хорошо. На Верху решают, что нужно устроить распродажу черной икры. Выбирают магазин поближе к центру, и объявляют акцию, обвешивают магазин плакатами:
Чёрная икра по 40 копеек!
В день распродажи, с 5 утра начинает собираться толпа, несмотря на мороз. Ещё бы - икра по 40 копеек. К открытию магазина очередь становиться уже довольно большой.
9.00 - Открываются двери магазина, выходит директор и громко говорит: "Товарищи! Скоро начнется распродажа черной икры по 40 копеек!", и уходит. Все обрадовались и засуетились. Мороз. Мимо проходят иностранцы и удивляются щедрости.
11.00 - Открываются двери магазина, выходит директор, оглядывает взглядом толпу и говорит: "Товарищи! Скоро начнется распродажа черной икры по 40 копеек, но на всех не хватит! С Верху пришло решение - икру евреям не продавать!". Евреи повозмущались, но толпа начала кричать: "Правильно! Убирайтесь, жиды!" Евреи начали расходиться. Директор закрыл дверь и ушел. Мороз. Мимо проходят иностранцы и удивляются щедрости.
16.00 - Открываются двери магазина, выходит директор, оглядывает взглядом толпу и говорит: "Товарищи! Скоро начнется распродажа черной икры по 40 копеек, но на всех не хватит! С Верху пришло решение - икру продавать только ветеранам войны!". Все уже изрядно замерзли, махнули рукой и пошли. Остались только ветераны войны. Директор закрыл дверь и ушел. Мороз. Мимо проходят иностранцы и удивляются щедрости.
19.00 - Открываются двери магазина, выходит директор, оглядывает то, что осталось от толпы и говорит: "Товарищи! Скоро начнется распродажа черной икры по 40 копеек, но на всех не хватит! С Верху пришло решение - икру продавать только ветеранам гражданской войны!". Все ушли - остался один человек. Директор закрыл дверь и ушел. Мороз.
21.00 - Открываются двери магазина, выходит директор, видит, что стоит один старик - ни живой, ни мертвый. Подбегает к нему, берёт за плечи и ведёт в магазин. Наливает стакан водки. Старик выпивает, и понемногу отходит. Директор начинает: - Понимаешь мужик, страна в упадке, нет ничего, а тем более икры, мы эту акцию для иностранцев сделали. - Да, понимаю я всё, - говорит замерзшим голосом старик, - понимаю, всё, кроме одного: Почему вы евреев первыми отпустили?
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12.05.2021 23:42
+5
Из очереди в "Дие" начнут вакцинировать только людей из приоритетных групп, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2009 Из очереди в "Дие" начнут вакцинировать только людей из приоритетных групп, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2009 Из очереди в "Дие" начнут вакцинировать только людей из приоритетных групп, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2009 Это полный звиздец, товарищи!!! Да вы записывайтесь, записывайтесь! Из очереди в "Дие" начнут вакцинировать только людей из приоритетных групп, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2009 Из очереди в "Дие" начнут вакцинировать только людей из приоритетных групп, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2009 Из очереди в "Дие" начнут вакцинировать только людей из приоритетных групп, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2009
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12.05.2021 23:24
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И во сколько это обойдется?
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12.05.2021 23:13 Ответить
Добряча шпигунська программа....
Нашої Держави-Україна....
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12.05.2021 23:19 Ответить
Как обычно разводняк шмарклей. Сколько же людей старше 65 лет пользуются Дієй? Нахрена было вообще этот функционал добавлять, как обычно ради пиара?
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12.05.2021 23:21 Ответить
" у нас таких есть 23 900 человек и мы попробуем провакцинировать их в эти выходные ", - пояснил Ляшко. Источник: https://censor.net/ru/n3264913
З черги в "Дії" почнуть вакцинувати лише людей старших за 65 років, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3988 З черги в "Дії" почнуть вакцинувати лише людей старших за 65 років, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6937 З черги в "Дії" почнуть вакцинувати лише людей старших за 65 років, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2791
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13.05.2021 00:15 Ответить
молодші родичі підсобили. але дія реєструє лише на вакцинацію у цілому, а не на вакцинацію якоюсь конкретною вакциною. цим людям зараз 2 дні будуть дзвонити і складати із низ списки, а пфайзера для них немає, чи захочуть вони іншу, побачимо за результатами у понеділок.
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13.05.2021 00:23 Ответить
Из очереди в "Дие" начнут вакцинировать только людей из приоритетных групп, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2009 Из очереди в "Дие" начнут вакцинировать только людей из приоритетных групп, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2009 Из очереди в "Дие" начнут вакцинировать только людей из приоритетных групп, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2009 Это полный звиздец, товарищи!!! Да вы записывайтесь, записывайтесь! Из очереди в "Дие" начнут вакцинировать только людей из приоритетных групп, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2009 Из очереди в "Дие" начнут вакцинировать только людей из приоритетных групп, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2009 Из очереди в "Дие" начнут вакцинировать только людей из приоритетных групп, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2009
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12.05.2021 23:24 Ответить
Лол. А до этого как очередь была?
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12.05.2021 23:29 Ответить
просто яку люди першу інфу отримали, туди і записали. вони видно думали, що у дії від 65 не буде, бо дію зовсім ще не трогали, кололи за списками паперовими списками. а зараз народ каже, як так колоти 500 тищ із дії, коли від 65 із дії не уколоті.
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13.05.2021 00:27 Ответить
Я понимаю, что русскоязычная версия, но зачем такие извращения склонений, как в "Дие" ?
Неужелинельзя оставить имя нарицательное "Дії" ?
То же типа "Укрзализныци"
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12.05.2021 23:31 Ответить
Єнто рузькочелюстная гілка сайта.... Зверху в правому кутку є
Українська та Англійська(інформативна..на жаль)...
😁
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12.05.2021 23:39 Ответить
По словам чиновника, в Украине нет 500 тыс. доз вакцины для прививки людей, которые записались в очередь на вакцинацию через приложение "Дия" З черги в "Дії" почнуть вакцинувати лише людей із пріоритетних груп, - Ляшко - Цензор.НЕТ 646 И эту клоуны еще рассказывают что они до конца года половину населения вакцинируют... Да пока вы вакцинируете, вирус сам умрет.
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12.05.2021 23:39 Ответить
А че не зрозуміло- ЗЕМЕЛЬКУ треба ослобонити!!
😁
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12.05.2021 23:42 Ответить
До речі, тому хто перехворів потрібно вакцинуватись лише 1 раз.
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12.05.2021 23:43 Ответить
Ну да... Успеют, если в украине будет 4 млн... А не 40... Судя по скорости их работы
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12.05.2021 23:44 Ответить
бо вони на сей раз вирішили, що поставки ділитимуть на дві частини, тобто друга доза зарезервована для тих, хто отримав першу. їм нарешті дійшло, що важливіше, щоб вакцинація була закінчена у тих, хто отримав першу дозу.
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13.05.2021 00:29 Ответить
До дня Незележності встигнете? Адже кловун обіцяв до цієї дати вакцинувати 70% населення.
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12.05.2021 23:40 Ответить
який там день незалежності: 23 квітня прийшла вакцина Астразенека із Ю.Кореї, що має дату використати до 31.05.21.
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13.05.2021 00:31 Ответить
ШО, ОПЯТЬ? ОНИ Ж ИХ ВОТ 4 МЕСЯЦА ВАКЦИНИРОВАЛИ ВМЕСТЕ С МЕДИКАМИ... ЧО ЗА ХЕРНЯ? КОГДА МОЯ ОЧЕРЕДЬ ПРИДЕТ НАКОНЕЦ ТО? ИЛИ СТАРШЕ 30, ПРИОБРЕТУТ ИМУНИТЕТ БЕЗ ВАКЦИН?
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12.05.2021 23:42 Ответить
Напоминает старый длиннючий анекдот.
Москва. Зима. Время дефицита. Приезжает иностранная делегация, и нужно показать, что в СССР всё хорошо. На Верху решают, что нужно устроить распродажу черной икры. Выбирают магазин поближе к центру, и объявляют акцию, обвешивают магазин плакатами:
Чёрная икра по 40 копеек!
В день распродажи, с 5 утра начинает собираться толпа, несмотря на мороз. Ещё бы - икра по 40 копеек. К открытию магазина очередь становиться уже довольно большой.
9.00 - Открываются двери магазина, выходит директор и громко говорит: "Товарищи! Скоро начнется распродажа черной икры по 40 копеек!", и уходит. Все обрадовались и засуетились. Мороз. Мимо проходят иностранцы и удивляются щедрости.
11.00 - Открываются двери магазина, выходит директор, оглядывает взглядом толпу и говорит: "Товарищи! Скоро начнется распродажа черной икры по 40 копеек, но на всех не хватит! С Верху пришло решение - икру евреям не продавать!". Евреи повозмущались, но толпа начала кричать: "Правильно! Убирайтесь, жиды!" Евреи начали расходиться. Директор закрыл дверь и ушел. Мороз. Мимо проходят иностранцы и удивляются щедрости.
16.00 - Открываются двери магазина, выходит директор, оглядывает взглядом толпу и говорит: "Товарищи! Скоро начнется распродажа черной икры по 40 копеек, но на всех не хватит! С Верху пришло решение - икру продавать только ветеранам войны!". Все уже изрядно замерзли, махнули рукой и пошли. Остались только ветераны войны. Директор закрыл дверь и ушел. Мороз. Мимо проходят иностранцы и удивляются щедрости.
19.00 - Открываются двери магазина, выходит директор, оглядывает то, что осталось от толпы и говорит: "Товарищи! Скоро начнется распродажа черной икры по 40 копеек, но на всех не хватит! С Верху пришло решение - икру продавать только ветеранам гражданской войны!". Все ушли - остался один человек. Директор закрыл дверь и ушел. Мороз.
21.00 - Открываются двери магазина, выходит директор, видит, что стоит один старик - ни живой, ни мертвый. Подбегает к нему, берёт за плечи и ведёт в магазин. Наливает стакан водки. Старик выпивает, и понемногу отходит. Директор начинает: - Понимаешь мужик, страна в упадке, нет ничего, а тем более икры, мы эту акцию для иностранцев сделали. - Да, понимаю я всё, - говорит замерзшим голосом старик, - понимаю, всё, кроме одного: Почему вы евреев первыми отпустили?
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12.05.2021 23:42 Ответить
правильно, пусть медики, учителя, работоспособные и плательщики налогов мрут как мухи. Будем колоть пфайзер только 95 летним бабкам, дай им Бог здоровья!
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12.05.2021 23:54 Ответить
ви про шо? пфайзера 117 000, поділити на 2 це 58 500, бо друга доза резервується за уколотим першою. на сьогодні виколото 53 000 на першу дозу. у них немає пфайзера для цих 23 000 на першу дозу.
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13.05.2021 00:35 Ответить
Мені більше 65...
Не збираюся...
Нехай молодші колються..
Поступаюся чергою..
🤗
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12.05.2021 23:59 Ответить
фіг там, молодшим обіцяють дать по шиї чи тим, хто їх допустить поза царською директивою "зараз колемо від 65".
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13.05.2021 00:37 Ответить
Вибачаюсь, германський стяг, розумію, що в бані.
Це у Вас??
Та просто відмовився, життя прожив офігенно-люди скільки не живуть..
А таки сумно, шо у вас така фігня як і у Нас...))
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13.05.2021 00:48 Ответить
мова за Україну. стаття ж про Україну. чи тобі аби молоть?
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13.05.2021 01:00 Ответить
Моя Країна -УКРАЇНА!
Що не зрозуміло? 😁
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13.05.2021 01:14 Ответить
і моя країна - Україна. шо то тобі гебнявому не понятно?
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13.05.2021 02:18 Ответить
не вибачаю. нік у тебе продажний, так що не тягнеш ти на те, про що заявляєш.
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13.05.2021 02:21 Ответить
Таки "понятно" пацакчику!
Мову з перекладачем, нульовочко...
Leck mich am Arsch!
🤑
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13.05.2021 02:29 Ответить
хаха, кіс май ез, ти, штазі шалава.
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13.05.2021 10:42 Ответить
Хто тобі так переклав?
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13.05.2021 06:37 Ответить
Феерически!!!!А ещё лучше тех кому за 80,они вообще смартфонами не пользуются и не зарегистрированы в Дие, а бабло можно будет стырить😁😁😁
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12.05.2021 23:59 Ответить
Блин, тут в 50 років у знайомих -кнопочні!!
Кожному-Своє!!
😂
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13.05.2021 00:08 Ответить
Ни дня без развода зеленого лохтората З черги в "Дії" почнуть вакцинувати лише людей старших за 65 років, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9355
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13.05.2021 00:09 Ответить
вакцинация провалена. Бубочка привился а остальным Степанов.
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13.05.2021 00:11 Ответить
Короче - вакцинация народа ОТМЕНЯЕТСЯ. Можно прикрывать Дию как бесполезный и лживый инструмент.
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13.05.2021 04:45 Ответить
Це тому , що люди старші 65 років , "Дією" практично не користуються . Більшість з них навіть досі користуються кнопочними телефонами-дзвонілками . В кого з них є смартфон , той не обов'язково зареєстрований в Дії . Хто зареєстрований в Дії , той не обовязково схоче вакцинуватись . Це все , що треба знати про стан вакцинації при теперішній "владі" . Молодих не вакцинуємо , бо вони не старі , а старих не вакцинуємо , бо в них кнопочні телефони , або вони не зареєстровані (чи не стали в чергу на вакцинацію) в Дія .
Антилюдська діяльність українського МОЗ
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13.05.2021 06:26 Ответить
А в чем гениальная идея вакцинировать по выходным. Дебилы
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13.05.2021 07:57 Ответить
Если учесть, что у большинства людей старше 65 лет кнопочный телефон... ну вы поняли.
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13.05.2021 09:28 Ответить
не морочте мозг людям своими зелеными диями, делайте прививки по предворительной записи по телефону
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13.05.2021 11:55 Ответить
 
 