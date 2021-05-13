Из очереди в "Дие" начнут вакцинировать только людей старше 65 лет, - Ляшко
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
15-16 мая начнется вакцинация против коронавируса только тех украинцев, ставших в очередь через приложение "Дия", которые относятся к приоритетным группам населения.
Об этом сообщил главный санврач Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
По словам чиновника, в Украине нет 500 тыс. доз вакцины для прививки людей, которые записались в очередь на вакцинацию через приложение "Дия".
"Сейчас приоритетом для нас являются люди, старше 65 лет. В листе ожидания в "Дие" у нас таких есть 23 900 человек и мы попробуем провакцинировать их в эти выходные ", - пояснил Ляшко.
Так он уточнил заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля, что записанные на вакцинацию против коронавируса через "Дию" смогут получить прививки уже на этих выходных,
Пожалуйста, подождите...
Нашої Держави-Україна....
Неужелинельзя оставить имя нарицательное "Дії" ?
То же типа "Укрзализныци"
Українська та Англійська(інформативна..на жаль)...
😁
😁
Москва. Зима. Время дефицита. Приезжает иностранная делегация, и нужно показать, что в СССР всё хорошо. На Верху решают, что нужно устроить распродажу черной икры. Выбирают магазин поближе к центру, и объявляют акцию, обвешивают магазин плакатами:
Чёрная икра по 40 копеек!
В день распродажи, с 5 утра начинает собираться толпа, несмотря на мороз. Ещё бы - икра по 40 копеек. К открытию магазина очередь становиться уже довольно большой.
9.00 - Открываются двери магазина, выходит директор и громко говорит: "Товарищи! Скоро начнется распродажа черной икры по 40 копеек!", и уходит. Все обрадовались и засуетились. Мороз. Мимо проходят иностранцы и удивляются щедрости.
11.00 - Открываются двери магазина, выходит директор, оглядывает взглядом толпу и говорит: "Товарищи! Скоро начнется распродажа черной икры по 40 копеек, но на всех не хватит! С Верху пришло решение - икру евреям не продавать!". Евреи повозмущались, но толпа начала кричать: "Правильно! Убирайтесь, жиды!" Евреи начали расходиться. Директор закрыл дверь и ушел. Мороз. Мимо проходят иностранцы и удивляются щедрости.
16.00 - Открываются двери магазина, выходит директор, оглядывает взглядом толпу и говорит: "Товарищи! Скоро начнется распродажа черной икры по 40 копеек, но на всех не хватит! С Верху пришло решение - икру продавать только ветеранам войны!". Все уже изрядно замерзли, махнули рукой и пошли. Остались только ветераны войны. Директор закрыл дверь и ушел. Мороз. Мимо проходят иностранцы и удивляются щедрости.
19.00 - Открываются двери магазина, выходит директор, оглядывает то, что осталось от толпы и говорит: "Товарищи! Скоро начнется распродажа черной икры по 40 копеек, но на всех не хватит! С Верху пришло решение - икру продавать только ветеранам гражданской войны!". Все ушли - остался один человек. Директор закрыл дверь и ушел. Мороз.
21.00 - Открываются двери магазина, выходит директор, видит, что стоит один старик - ни живой, ни мертвый. Подбегает к нему, берёт за плечи и ведёт в магазин. Наливает стакан водки. Старик выпивает, и понемногу отходит. Директор начинает: - Понимаешь мужик, страна в упадке, нет ничего, а тем более икры, мы эту акцию для иностранцев сделали. - Да, понимаю я всё, - говорит замерзшим голосом старик, - понимаю, всё, кроме одного: Почему вы евреев первыми отпустили?
Не збираюся...
Нехай молодші колються..
Поступаюся чергою..
🤗
Це у Вас??
Та просто відмовився, життя прожив офігенно-люди скільки не живуть..
А таки сумно, шо у вас така фігня як і у Нас...))
Що не зрозуміло? 😁
Мову з перекладачем, нульовочко...
Leck mich am Arsch!
🤑
Кожному-Своє!!
😂
Антилюдська діяльність українського МОЗ