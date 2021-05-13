Из очереди в "Дие" начнут вакцинировать только людей старше 65 лет, - Ляшко

15-16 мая начнется вакцинация против коронавируса только тех украинцев, ставших в очередь через приложение "Дия", которые относятся к приоритетным группам населения.

Об этом сообщил главный санврач Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

По словам чиновника, в Украине нет 500 тыс. доз вакцины для прививки людей, которые записались в очередь на вакцинацию через приложение "Дия".

"Сейчас приоритетом для нас являются люди, старше 65 лет. В листе ожидания в "Дие" у нас таких есть 23 900 человек и мы попробуем провакцинировать их в эти выходные ", - пояснил Ляшко.

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Так он уточнил заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля, что записанные на вакцинацию против коронавируса через "Дию" смогут получить прививки уже на этих выходных,