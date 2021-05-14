Одесский апелляционный суд оставил Стерненко и Демчука под круглосуточным домашним арестом

Одесский апелляционный суд отказал активистам Сергею Стерненко и Руслану Демчуку в изменении меры пресечения и оставил их под круглосуточным домашним арестом.

Об этом Стерненко сообщил в своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Суд отказал мне и Руслану Демчуку в изменении меры пресечения. Нас оставили под круглосуточным домашним арестом. Также суд отказал мне в возможности отбывать арест в Киеве", - отметил Стерненко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стерненко заявил о закрытии уголовного дела о покушении на него: "Это четкий сигнал криминалитету и дальше безнаказанно калечить и убивать активистов"

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

9 апреля Одесский апелляционный суд изменил меру пресечения Сергею Стерненко и Руслану Демчуку - их отправили под круглосуточный домашний арест.

19 апреля Стерненко заявил о закрытии уголовного дела о покушении на него. "Это четкий сигнал криминалитету и дальше безнаказанно калечить и убивать активистов", - отметил активист.