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Одесский апелляционный суд оставил Стерненко и Демчука под круглосуточным домашним арестом

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Одесский апелляционный суд оставил Стерненко и Демчука под круглосуточным домашним арестом

Одесский апелляционный суд отказал активистам Сергею Стерненко и Руслану Демчуку в изменении меры пресечения и оставил их под круглосуточным домашним арестом.

Об этом Стерненко сообщил в своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Суд отказал мне и Руслану Демчуку в изменении меры пресечения. Нас оставили под круглосуточным домашним арестом. Также суд отказал мне в возможности отбывать арест в Киеве", - отметил Стерненко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стерненко заявил о закрытии уголовного дела о покушении на него: "Это четкий сигнал криминалитету и дальше безнаказанно калечить и убивать активистов"

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

9 апреля Одесский апелляционный суд изменил меру пресечения Сергею Стерненко и Руслану Демчуку - их отправили под круглосуточный домашний арест.

19 апреля Стерненко заявил о закрытии уголовного дела о покушении на него. "Это четкий сигнал криминалитету и дальше безнаказанно калечить и убивать активистов", - отметил активист.
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Топ комментарии
+9
Головне не дати суддям втекти з України.Їх має судити народ своїм судом. Одесский апелляционный суд оставил Стерненко и Демчука под круглосуточным домашним арестом - Цензор.НЕТ 2955
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14.05.2021 17:55
+7
Ахаха, ситуация с Мертвечуком подтверждает постановочное шоу от ЗЕленой власти. Сначала ни с того ни с сего изменили меру пресечения Антоненко и Стерненко. Для чего? А для того, чтобы домашний арест Мертвечука не выглядел столь нагло, типа патриотов и ветеранов в сизо, а ушлепка-предателя под домашний арест. Режиссеры одни, роли расписаны, "мудрый нарид" схавает.
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14.05.2021 17:48
+3
Да! Одесский апелляционный суд оставил Стерненко и Демчука под круглосуточным домашним арестом - Цензор.НЕТ 2482
Уже -3 олигарха. Одесский апелляционный суд оставил Стерненко и Демчука под круглосуточным домашним арестом - Цензор.НЕТ 2482
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14.05.2021 17:45
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Демчук Стерненко и Демчука оставили под круглосуточным домашним арестом - Цензор.НЕТ 8894 , это кто и за что его?)
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14.05.2021 17:33 Ответить
Напарник Стерненко по этому делу. Были вдвоём.
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14.05.2021 17:34 Ответить
не знал, спс..
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14.05.2021 17:53 Ответить
Да не за что. О нем все как-то забыли, даже журналисты и даже когда выносили приговор. Как будто и нет такого человека.
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14.05.2021 17:58 Ответить
Кому-то было выгодно пропиарить Стерненко.
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14.05.2021 18:16 Ответить
Раньше про него никто не вспоминал.
"Виноват? Пусть отвечает."
Но потом поняли, если виноват он, значит виноват и стерненко.
Теперь они оба не виноваты. Одесский апелляционный суд оставил Стерненко и Демчука под круглосуточным домашним арестом - Цензор.НЕТ 23
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14.05.2021 17:44 Ответить
Це ти Сидорова вбив, Йоші? Визнавайся. В тебе ж це на пиці намальовано. Зауваж, визнання провини впливає на пом'якшення вироку. Навіщо ти вбив Сідорова, Йоші?
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14.05.2021 18:17 Ответить
Так они теперь как Мертверчук?
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14.05.2021 17:33 Ответить
или Медведчук как они?

у ЗЕдебила ничего не поймешь.... Одесский апелляционный суд оставил Стерненко и Демчука под круглосуточным домашним арестом - Цензор.НЕТ 4379
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14.05.2021 17:34 Ответить
Да! Одесский апелляционный суд оставил Стерненко и Демчука под круглосуточным домашним арестом - Цензор.НЕТ 2482
Уже -3 олигарха. Одесский апелляционный суд оставил Стерненко и Демчука под круглосуточным домашним арестом - Цензор.НЕТ 2482
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14.05.2021 17:45 Ответить
Перебирайтесь к Вите, что нибудь замутите втроем.
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14.05.2021 17:35 Ответить
Ахаха, ситуация с Мертвечуком подтверждает постановочное шоу от ЗЕленой власти. Сначала ни с того ни с сего изменили меру пресечения Антоненко и Стерненко. Для чего? А для того, чтобы домашний арест Мертвечука не выглядел столь нагло, типа патриотов и ветеранов в сизо, а ушлепка-предателя под домашний арест. Режиссеры одни, роли расписаны, "мудрый нарид" схавает.
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14.05.2021 17:48 Ответить
Головне не дати суддям втекти з України.Їх має судити народ своїм судом. Одесский апелляционный суд оставил Стерненко и Демчука под круглосуточным домашним арестом - Цензор.НЕТ 2955
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14.05.2021 17:55 Ответить
Эти уроды-выносят приговоры именем Украины.Позор. Одеський апеляційний суд залишив Стерненка і Демчука під цілодобовим домашнім арештом - Цензор.НЕТ 1372
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14.05.2021 18:18 Ответить
Вот в Одессе суд более строгий, чем в Киеве.
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14.05.2021 17:57 Ответить
Более зависим от Труханова, который и заказывал Стерненко неоднократно.
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14.05.2021 18:27 Ответить
Читаю про суди в Україні і доходжу до висновку - що могло б втримати Україну від прірви, так це суди дідуся Лінча. Бо на судову систему України, разом з всіма досудовими силовими структурами, надії нема ніякої. від слова зовсім.
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14.05.2021 17:58 Ответить
Зєлю геть. Дострокові.
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14.05.2021 18:13 Ответить
Ага, і 73 % виберуть чергову ківу
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15.05.2021 00:02 Ответить
я надеюсь домашний арест как у Медведчука . в пределах Одесской области ? Одеський апеляційний суд залишив Стерненка і Демчука під цілодобовим домашнім арештом - Цензор.НЕТ 7830
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14.05.2021 18:25 Ответить
 
 