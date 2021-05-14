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Одеський апеляційний суд залишив Стерненка і Демчука під цілодобовим домашнім арештом

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Одеський апеляційний суд залишив Стерненка і Демчука під цілодобовим домашнім арештом

Одеський апеляційний суд відмовив активістам Сергію Стерненку і Руслану Демчуку в зміні запобіжного заходу і залишив їх під цілодобовим домашнім арештом.

Про це Стерненко повідомив у своєму Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Суд відмовив мені і Руслану Демчуку в зміні запобіжного заходу. Нас залишили під цілодобовим домашнім арештом. Також суд відмовив мені у можливості відбувати арешт у Києві", - зазначив Стерненко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд Одеси відправив Стерненка і Демчука під цілодобовий домашній арешт

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

9 квітня Одеська апеляційний суд змінив запобіжний захід Сергію Стерненко і Руслану Демчуку - їх відправили під цілодобовий домашній арешт.

19 квітня Стерненко заявив про закриття кримінальної справи про замах на нього. "Це чіткий сигнал криміналітету і далі безкарно калічити і вбивати активістів", - зазначив активіст.
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Топ коментарі
+9
Головне не дати суддям втекти з України.Їх має судити народ своїм судом. Одесский апелляционный суд оставил Стерненко и Демчука под круглосуточным домашним арестом - Цензор.НЕТ 2955
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14.05.2021 17:55
+7
Ахаха, ситуация с Мертвечуком подтверждает постановочное шоу от ЗЕленой власти. Сначала ни с того ни с сего изменили меру пресечения Антоненко и Стерненко. Для чего? А для того, чтобы домашний арест Мертвечука не выглядел столь нагло, типа патриотов и ветеранов в сизо, а ушлепка-предателя под домашний арест. Режиссеры одни, роли расписаны, "мудрый нарид" схавает.
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14.05.2021 17:48
+3
Да! Одесский апелляционный суд оставил Стерненко и Демчука под круглосуточным домашним арестом - Цензор.НЕТ 2482
Уже -3 олигарха. Одесский апелляционный суд оставил Стерненко и Демчука под круглосуточным домашним арестом - Цензор.НЕТ 2482
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14.05.2021 17:45
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Демчук Стерненко и Демчука оставили под круглосуточным домашним арестом - Цензор.НЕТ 8894 , это кто и за что его?)
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14.05.2021 17:33 Відповісти
Напарник Стерненко по этому делу. Были вдвоём.
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14.05.2021 17:34 Відповісти
не знал, спс..
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14.05.2021 17:53 Відповісти
Да не за что. О нем все как-то забыли, даже журналисты и даже когда выносили приговор. Как будто и нет такого человека.
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14.05.2021 17:58 Відповісти
Кому-то было выгодно пропиарить Стерненко.
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14.05.2021 18:16 Відповісти
Раньше про него никто не вспоминал.
"Виноват? Пусть отвечает."
Но потом поняли, если виноват он, значит виноват и стерненко.
Теперь они оба не виноваты. Одесский апелляционный суд оставил Стерненко и Демчука под круглосуточным домашним арестом - Цензор.НЕТ 23
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14.05.2021 17:44 Відповісти
Це ти Сидорова вбив, Йоші? Визнавайся. В тебе ж це на пиці намальовано. Зауваж, визнання провини впливає на пом'якшення вироку. Навіщо ти вбив Сідорова, Йоші?
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14.05.2021 18:17 Відповісти
Так они теперь как Мертверчук?
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14.05.2021 17:33 Відповісти
или Медведчук как они?

у ЗЕдебила ничего не поймешь.... Одесский апелляционный суд оставил Стерненко и Демчука под круглосуточным домашним арестом - Цензор.НЕТ 4379
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14.05.2021 17:34 Відповісти
Да! Одесский апелляционный суд оставил Стерненко и Демчука под круглосуточным домашним арестом - Цензор.НЕТ 2482
Уже -3 олигарха. Одесский апелляционный суд оставил Стерненко и Демчука под круглосуточным домашним арестом - Цензор.НЕТ 2482
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14.05.2021 17:45 Відповісти
Перебирайтесь к Вите, что нибудь замутите втроем.
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14.05.2021 17:35 Відповісти
Ахаха, ситуация с Мертвечуком подтверждает постановочное шоу от ЗЕленой власти. Сначала ни с того ни с сего изменили меру пресечения Антоненко и Стерненко. Для чего? А для того, чтобы домашний арест Мертвечука не выглядел столь нагло, типа патриотов и ветеранов в сизо, а ушлепка-предателя под домашний арест. Режиссеры одни, роли расписаны, "мудрый нарид" схавает.
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14.05.2021 17:48 Відповісти
Головне не дати суддям втекти з України.Їх має судити народ своїм судом. Одесский апелляционный суд оставил Стерненко и Демчука под круглосуточным домашним арестом - Цензор.НЕТ 2955
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14.05.2021 17:55 Відповісти
Эти уроды-выносят приговоры именем Украины.Позор. Одеський апеляційний суд залишив Стерненка і Демчука під цілодобовим домашнім арештом - Цензор.НЕТ 1372
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14.05.2021 18:18 Відповісти
Вот в Одессе суд более строгий, чем в Киеве.
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14.05.2021 17:57 Відповісти
Более зависим от Труханова, который и заказывал Стерненко неоднократно.
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14.05.2021 18:27 Відповісти
Читаю про суди в Україні і доходжу до висновку - що могло б втримати Україну від прірви, так це суди дідуся Лінча. Бо на судову систему України, разом з всіма досудовими силовими структурами, надії нема ніякої. від слова зовсім.
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14.05.2021 17:58 Відповісти
Зєлю геть. Дострокові.
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14.05.2021 18:13 Відповісти
Ага, і 73 % виберуть чергову ківу
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15.05.2021 00:02 Відповісти
я надеюсь домашний арест как у Медведчука . в пределах Одесской области ? Одеський апеляційний суд залишив Стерненка і Демчука під цілодобовим домашнім арештом - Цензор.НЕТ 7830
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14.05.2021 18:25 Відповісти
 
 