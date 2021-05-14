Одеський апеляційний суд залишив Стерненка і Демчука під цілодобовим домашнім арештом
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Одеський апеляційний суд відмовив активістам Сергію Стерненку і Руслану Демчуку в зміні запобіжного заходу і залишив їх під цілодобовим домашнім арештом.
Про це Стерненко повідомив у своєму Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Суд відмовив мені і Руслану Демчуку в зміні запобіжного заходу. Нас залишили під цілодобовим домашнім арештом. Також суд відмовив мені у можливості відбувати арешт у Києві", - зазначив Стерненко.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.
9 квітня Одеська апеляційний суд змінив запобіжний захід Сергію Стерненко і Руслану Демчуку - їх відправили під цілодобовий домашній арешт.
19 квітня Стерненко заявив про закриття кримінальної справи про замах на нього. "Це чіткий сигнал криміналітету і далі безкарно калічити і вбивати активістів", - зазначив активіст.
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"Виноват? Пусть отвечает."
Но потом поняли, если виноват он, значит виноват и стерненко.
Теперь они оба не виноваты.
у ЗЕдебила ничего не поймешь....
Уже -3 олигарха.