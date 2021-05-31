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Прокуратура Молдовы изучает видео с бывшим судьей Чаусом

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Прокуратура Молдовы изучает видео с бывшим судьей Чаусом

Прокуратура Молдовы изучает видеозапись, на которой экс-судья Николай Чаус, похищенный с территории Молдовы 3 апреля, говорит, что с ним все в порядке, что он находится в безопасности, и его никто не похищал.

Об этом сообщили в ведомстве 17 мая, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на молдавское издание Newsmaker.

"Расследование дела идет полным ходом, а двое задержанных остаются под арестом. Как только это станет возможно, прокуратура сообщит дополнительную информацию", - отметили в прокуратуре и добавили, что видеозапись проверяют все органы следствия.

Напомним, что на появившемся 17 мая в Telegram видео Чаус сообщил, что жив и здоров и находится в полной безопасности.

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый считает, что эти заявления не могут считаться добровольными

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Топ комментарии
+5
Схоже на то, что зебилы любое гавно схавают
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17.05.2021 17:31
+4
Требовать он может от своей жены, а не от президента другой страны
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17.05.2021 17:35
+4
У Молдовы есть ВСЕ документы дела о похищению Чауса (кто, когда и зачем) а Зепоц пургу трусит им, нам и в сми..
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17.05.2021 17:39
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интересно если по словам похищенного не было никакого похищения и с ним все о-кей то на каком оснвоании молдоване задерждали 2 украинцев и какое о чем дело они открыли и что они исследуют анализы испражнений президента Санду???!!!
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17.05.2021 17:25 Ответить
схоже на те, що чаус захотів виїхати із Молдови як і в"їхав.
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17.05.2021 17:29 Ответить
Схоже на то, что зебилы любое гавно схавают
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17.05.2021 17:31 Ответить
Интересно, если чаус завтра скажет, что он инопланетянин, зебилы тоже схавают?
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17.05.2021 17:48 Ответить
нехай вперед вивчають як він до них попав з чужим паспортом?
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17.05.2021 17:27 Ответить
Прокуратура Молдовы изучает видео с бывшим судьей Чаусом - Цензор.НЕТ 4948 шапито 95
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17.05.2021 17:28 Ответить
В Киев едет премьер Молдовы с требованием к Зеленскому прекратить цирк по Чаусу. Прокуратура Молдови вивчає відео з колишнім суддею Чаусом - Цензор.НЕТ 8619
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17.05.2021 17:31 Ответить
Требовать он может от своей жены, а не от президента другой страны
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17.05.2021 17:35 Ответить
У Молдовы есть ВСЕ документы дела о похищению Чауса (кто, когда и зачем) а Зепоц пургу трусит им, нам и в сми..
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17.05.2021 17:39 Ответить
Ти не вмієш читати, чи не вмієш слухати? Чаус молдаванам, тобі і таким як ти на зрозумілому вам московському діалекті руської мови чітко сказав, що його ніхто не викрадав, що він сам лише збирається повернутися в Україну. Всі молдаванські документи після цієї заяви можна віддати М. Санду на туалетний папір (останнім часом вона сильно його потребує на всіх напрямках своє кипучої діяльності).
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17.05.2021 19:00 Ответить
ха.. ты внатуре Зебил !!! у молдавских спецслужб есть видео камер наблюдения где его похитили и вывезли силой, есть свидетели, и есть документы кто из Украины к этому причастен !!!
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17.05.2021 19:05 Ответить
Так он от Президента и не требует, а требует от клована
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17.05.2021 17:46 Ответить
Ой вы и наивный. Ещё как может он требовать. Тем более, что у Зели есть его чудесный аватар по кличке Козырь, от которого можно и нужно требовать.
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17.05.2021 19:02 Ответить
Требовалка у этого мамалыжника не выросла!
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17.05.2021 19:53 Ответить
В ходе визита в Украину 17 мая вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, и.о. премьер-министра, министр иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Аурелиу Чокой и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подписали меморандум об учреждении Ассоциированного Трио - трехстороннем формате усиленного сотрудничества по европейской интеграции. Об этом сообщает МИД Украины.
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17.05.2021 18:27 Ответить
После истории с Чаучом (а есть еще и история с вагнеровцами), нас и грузины и молдаване да и ВСЕ пошлют нах чтобы не позорится с этой властью.. А меморандум - это пустая бумажка...
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17.05.2021 18:33 Ответить
( В ходе визита в Украину 17 мая и.о. премьер-министра, министр иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова) Прокуратура Молдови вивчає відео з колишнім суддею Чаусом - Цензор.НЕТ 2941
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17.05.2021 18:40 Ответить
ну и что тут смешного !? не напишут же в сми что едет бить ногами Зе и для антуража чет там подпишут с ним!?
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17.05.2021 18:54 Ответить
Ну вот он приехал, что дальше?
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17.05.2021 19:14 Ответить
Зе-методичку посмотри и узнаешь и нам поведаешь..
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17.05.2021 19:39 Ответить
Сидит в номере отеля и требует....больше вина к ужину Прокуратура Молдови вивчає відео з колишнім суддею Чаусом - Цензор.НЕТ 3487
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17.05.2021 19:55 Ответить
Прокуратура Молдови вивчає відео з колишнім суддею Чаусом - Цензор.НЕТ 9534
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17.05.2021 17:34 Ответить
говорит, что с ним все в порядке, что он находится в безопасности, и его никто не похищал.Источник: https://censor.net/ru/n3265800
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17.05.2021 17:34 Ответить
Вот просто очень интересно, после всей "божьей росы" и прочих факапах зелёной власти, какой процент населения серьёзно воспримет сказанное на этом видео ?
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17.05.2021 17:46 Ответить
да не так важно что он там читал, главное все видят что он живой
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17.05.2021 17:54 Ответить
Населению по барабану , а вот судебной перспективы у этого дела нет от слова вообще- так и вижу , как прокурор заявляет - нам показалось , что вас похитили ))))
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18.05.2021 09:13 Ответить
схоже, що довго будуть вивчати....
малдаванє....
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17.05.2021 18:13 Ответить
 
 