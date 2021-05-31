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Прокуратура Молдови вивчає відео з колишнім суддею Чаусом

Новини Цензор.НЕТ Події

Прокуратура Молдови вивчає відео з колишнім суддею Чаусом

Прокуратура Молдови вивчає відеозапис, на якому екссуддя Микола Чаус, викрадений із території Молдови 3 квітня, каже, що з ним усе добре, що він перебуває в безпеці і його ніхто не викрадав.

Про це повідомили у відомстві 17 травня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на молдавське видання Newsmaker.

"Розслідування справи йде повним ходом, а двоє затриманих залишаються під арештом. Як тільки це стане можливим, прокуратура повідомить додаткову інформацію", - зазначили в прокуратурі й додали, що відеозапис перевіряють усі органи слідства.

Нагадаємо, що на відео, яке з'явилося 17 травня в Telegram, Чаус повідомив, що живий і здоровий та перебуває в цілковитій безпеці.

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря в розмірі $150 тис. Відразу після цього суддя пішов у відпустку, де перебував із 10 серпня по 1 вересня 2016 року. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку. Зараз у Кишиневі розглядається справа про екстрадицію Миколи Чауса в Україну.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.

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Топ коментарі
+5
Схоже на то, что зебилы любое гавно схавают
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17.05.2021 17:31
+4
Требовать он может от своей жены, а не от президента другой страны
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17.05.2021 17:35
+4
У Молдовы есть ВСЕ документы дела о похищению Чауса (кто, когда и зачем) а Зепоц пургу трусит им, нам и в сми..
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17.05.2021 17:39
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интересно если по словам похищенного не было никакого похищения и с ним все о-кей то на каком оснвоании молдоване задерждали 2 украинцев и какое о чем дело они открыли и что они исследуют анализы испражнений президента Санду???!!!
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17.05.2021 17:25 Відповісти
схоже на те, що чаус захотів виїхати із Молдови як і в"їхав.
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17.05.2021 17:29 Відповісти
Схоже на то, что зебилы любое гавно схавают
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17.05.2021 17:31 Відповісти
Интересно, если чаус завтра скажет, что он инопланетянин, зебилы тоже схавают?
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17.05.2021 17:48 Відповісти
нехай вперед вивчають як він до них попав з чужим паспортом?
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17.05.2021 17:27 Відповісти
Прокуратура Молдовы изучает видео с бывшим судьей Чаусом - Цензор.НЕТ 4948 шапито 95
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17.05.2021 17:28 Відповісти
В Киев едет премьер Молдовы с требованием к Зеленскому прекратить цирк по Чаусу. Прокуратура Молдови вивчає відео з колишнім суддею Чаусом - Цензор.НЕТ 8619
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17.05.2021 17:31 Відповісти
Требовать он может от своей жены, а не от президента другой страны
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17.05.2021 17:35 Відповісти
У Молдовы есть ВСЕ документы дела о похищению Чауса (кто, когда и зачем) а Зепоц пургу трусит им, нам и в сми..
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17.05.2021 17:39 Відповісти
Ти не вмієш читати, чи не вмієш слухати? Чаус молдаванам, тобі і таким як ти на зрозумілому вам московському діалекті руської мови чітко сказав, що його ніхто не викрадав, що він сам лише збирається повернутися в Україну. Всі молдаванські документи після цієї заяви можна віддати М. Санду на туалетний папір (останнім часом вона сильно його потребує на всіх напрямках своє кипучої діяльності).
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17.05.2021 19:00 Відповісти
ха.. ты внатуре Зебил !!! у молдавских спецслужб есть видео камер наблюдения где его похитили и вывезли силой, есть свидетели, и есть документы кто из Украины к этому причастен !!!
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17.05.2021 19:05 Відповісти
Так он от Президента и не требует, а требует от клована
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17.05.2021 17:46 Відповісти
Ой вы и наивный. Ещё как может он требовать. Тем более, что у Зели есть его чудесный аватар по кличке Козырь, от которого можно и нужно требовать.
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17.05.2021 19:02 Відповісти
Требовалка у этого мамалыжника не выросла!
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17.05.2021 19:53 Відповісти
В ходе визита в Украину 17 мая вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, и.о. премьер-министра, министр иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Аурелиу Чокой и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подписали меморандум об учреждении Ассоциированного Трио - трехстороннем формате усиленного сотрудничества по европейской интеграции. Об этом сообщает МИД Украины.
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17.05.2021 18:27 Відповісти
После истории с Чаучом (а есть еще и история с вагнеровцами), нас и грузины и молдаване да и ВСЕ пошлют нах чтобы не позорится с этой властью.. А меморандум - это пустая бумажка...
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17.05.2021 18:33 Відповісти
( В ходе визита в Украину 17 мая и.о. премьер-министра, министр иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова) Прокуратура Молдови вивчає відео з колишнім суддею Чаусом - Цензор.НЕТ 2941
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17.05.2021 18:40 Відповісти
ну и что тут смешного !? не напишут же в сми что едет бить ногами Зе и для антуража чет там подпишут с ним!?
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17.05.2021 18:54 Відповісти
Ну вот он приехал, что дальше?
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17.05.2021 19:14 Відповісти
Зе-методичку посмотри и узнаешь и нам поведаешь..
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17.05.2021 19:39 Відповісти
Сидит в номере отеля и требует....больше вина к ужину Прокуратура Молдови вивчає відео з колишнім суддею Чаусом - Цензор.НЕТ 3487
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17.05.2021 19:55 Відповісти
Прокуратура Молдови вивчає відео з колишнім суддею Чаусом - Цензор.НЕТ 9534
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17.05.2021 17:34 Відповісти
говорит, что с ним все в порядке, что он находится в безопасности, и его никто не похищал.Источник: https://censor.net/ru/n3265800
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17.05.2021 17:34 Відповісти
Вот просто очень интересно, после всей "божьей росы" и прочих факапах зелёной власти, какой процент населения серьёзно воспримет сказанное на этом видео ?
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17.05.2021 17:46 Відповісти
да не так важно что он там читал, главное все видят что он живой
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17.05.2021 17:54 Відповісти
Населению по барабану , а вот судебной перспективы у этого дела нет от слова вообще- так и вижу , как прокурор заявляет - нам показалось , что вас похитили ))))
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18.05.2021 09:13 Відповісти
схоже, що довго будуть вивчати....
малдаванє....
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17.05.2021 18:13 Відповісти
 
 