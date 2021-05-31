Прокуратура Молдови вивчає відео з колишнім суддею Чаусом

Прокуратура Молдови вивчає відеозапис, на якому екссуддя Микола Чаус, викрадений із території Молдови 3 квітня, каже, що з ним усе добре, що він перебуває в безпеці і його ніхто не викрадав.

Про це повідомили у відомстві 17 травня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на молдавське видання Newsmaker.

"Розслідування справи йде повним ходом, а двоє затриманих залишаються під арештом. Як тільки це стане можливим, прокуратура повідомить додаткову інформацію", - зазначили в прокуратурі й додали, що відеозапис перевіряють усі органи слідства.

Нагадаємо, що на відео, яке з'явилося 17 травня в Telegram, Чаус повідомив, що живий і здоровий та перебуває в цілковитій безпеці.

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря в розмірі $150 тис. Відразу після цього суддя пішов у відпустку, де перебував із 10 серпня по 1 вересня 2016 року. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку. Зараз у Кишиневі розглядається справа про екстрадицію Миколи Чауса в Україну.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.