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Новости Политика Украины
20200 55
ВР (10582) отставка (1008) Зинкевич (39) Степанов Максим (1982)

Кто из нардепов не поддержал отставку Степанова. СПИСОК

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кто из нардепов не поддержал отставку Степанова. СПИСОК

Народный депутат "Европейской солидарности" Яна Зинкевич опубликовала список членов комитета ВР по здравоохранению, поддержавших и не поддержавших отставку министра Степанова.

Список она опубликовала в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Он выглядит так:

  • Булах (СН) - за;
  • Вагнер (СН) - воздержался;
  • Дмитриева (СН) - воздержалась;
  • Довгий (внефракционный) - за;
  • Дубиль (Батькивщина) - воздержался;
  • Дубневич (За майбутнє) - за;
  • Дубнов (СН) - воздержался;
  • Заславский (СН) - воздержался;
  • Зинкевич (ЕС) - за;
  • Зуб (СН) - воздержался;
  • Кузьминых (СН) - воздержался;
  • Макаренко (ОПЗЖ) - против;
  • Перебийнис (СН) - за;
  • Радуцкий (СН) - за;
  • Стефанишина (Голос) - за.

Зинкевич отметила, что для того, чтобы рекомендовать Верховной Раде отправить Степанова в отставку, не хватило всего одного голоса.

"Коллеги, которые воздержались от голосования - это на вашей совести, у меня нет слов", - отметила Зинкевич.

Также читайте: Комитет Рады не поддержал представление Шмыгаля об отставке Степанова. Вопрос оставили на рассмотрение парламента

Она также подчеркнула, что окончательное решение будет приниматься в зале парламента. И предположила, что в "Слуге народа" сегодня "будут серьезные скандалы".

Кто из нардепов не поддержал отставку Степанова 01

Напомним, ранее комитет ВР по вопросам здравоохранения не поддержал представление премьер-министра Дениса Шмыгаля об отставке министра здравоохранения Максима Степанова.

Шмыгаль говорит, что Степанова хотят лишить поста из-за провала вакцинации. Степанов утверждает, что его хотят убрать якобы из-за борьбы за высокие зарплаты для медиков.

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Топ комментарии
+18
Против проголосовал только член опзж.
Чтобы всем было понятно от кого пришел степашка
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17.05.2021 18:43
+13
Лялькова вистава зеленого балагана триває !!)))
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17.05.2021 18:45
+12
Головного балаганщика.
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17.05.2021 18:50
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Против проголосовал только член опзж.
Чтобы всем было понятно от кого пришел степашка
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17.05.2021 18:43 Ответить
Переставляння ліжок нічого не змінить.
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17.05.2021 18:46 Ответить
Від зміни місць доданків ,сума не змінюється !!!))
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17.05.2021 18:47 Ответить
Тада проституток менять надо
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17.05.2021 18:48 Ответить
Головного балаганщика.
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17.05.2021 18:50 Ответить
На жаль ,впливати на РФію ми неспроможні !!!)))
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17.05.2021 18:53 Ответить
та и "воздержался" - это, по сути, тоже ПРОТИВ отставки степанова..
слуги урода такие.. уроды.
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17.05.2021 18:46 Ответить
Утримувавшийся завжди опосередкованно підтримує переможця !!!)))
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17.05.2021 18:49 Ответить
Согласен полностью. Это "воздержался" идет от совка. Должно быть или отсутствовал или не голосовал. А воздержался говорит либо об неосознании самого вопроса голосования (мягко говоря лишний член в комиссии), или о полном пофигизме в решении этого самого вопроса. (встает вопрос о нахождении такого члена в комиссии).
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17.05.2021 18:58 Ответить
Помиляєшься ,в СРСР все було одноголосно,вибори 99,9% перемогав блок комуністів та безпартійних !!)))
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17.05.2021 19:04 Ответить
То для народа было, там голосовали только одного кандидата "за" или "против". Против даже думать боялись. А вот выборы в ЦК КПСС вот там битва была, Санта-Барбара отдыхает с припадками персонажей.
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17.05.2021 19:08 Ответить
Над ЦК знаходилось Політбюро,ото був гадюшник !!!)))
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17.05.2021 19:16 Ответить
Помню году примерно в 1983-1984 ходил голосовать с родителями за Щербицкого. Меня тогда удивило само название "выборы" кандидат-то один. На мой удивленный вопрос "почему выборы, кандидат-то всего один?" Родители ответили "Раз он кандидат то надо голосовать".
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17.05.2021 19:27 Ответить
Я в 1985 р. отримав запис в особисту справу-"Присвоения офицерского звания ,по морально-политическим взглядам,не достоен "(мова орігинала) ТВАИУ !!! Поцікавився ,нах..мені в Україні здався Тульский городской совет рабоче-крестьянских и солдатских депутатов !!!)))
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17.05.2021 19:40 Ответить
ТВАИУ это не Тамбовское инженерно-авиационное училище случайно?
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17.05.2021 19:46 Ответить
Арт.-інженерне !!!))
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17.05.2021 19:51 Ответить
Тульске!! Тула ,Тула ,Тула-я ,Тула родина моя !! А в Тамбові ,в Пушкарях мій рідний брат похован !!!))
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17.05.2021 19:54 Ответить
Даугавпилсское инженерно-авиационное училище (ДВВАИУ). Выпуск 1993 года, крайний в Латвии. Потом в Тамбов перевели.
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17.05.2021 20:22 Ответить
Ну и так, для хохмы. По специальности "авиационное вооружение"))) Так что понятие калибра нарезных артиллерийских стволов знаю)))
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17.05.2021 20:24 Ответить
Ну справделивости ради против не отличаеться от воздержался с точки зрения результата.
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17.05.2021 18:46 Ответить
Саме так,проігнорувавши вибори ,виборець,опосередкованно,підтримує переможця !!!))
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17.05.2021 18:51 Ответить
Доктор смерть остается на посаде, потому что уже лето, пальтишко нужно спрятать до следующей зимы, а вот элитных летних шорт пока у Степанова нет.
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17.05.2021 18:45 Ответить
А тут кричали шо дохтур смерть Супрунша. Странна, аднака. Кто из нардепов не поддержал отставку Степанова - Цензор.НЕТ 2290
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17.05.2021 18:48 Ответить
Лялькова вистава зеленого балагана триває !!)))
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17.05.2021 18:45 Ответить
Когда мы займем 1-е место вире по ковиду по количеству умерших, тогда его и снимут, а может сам умрет.
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17.05.2021 18:46 Ответить
Пойдет под домашний арест
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17.05.2021 18:47 Ответить
А яка різниця між ляльками з однієї скрині???)))
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17.05.2021 18:46 Ответить
Следующего тоже быстро израсходуют) При зе, что то резиновые изделия не долговечные совсем)) Хто з нардепів не підтримав відставку Степанова - Цензор.НЕТ 1271
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17.05.2021 18:55 Ответить
Винувате вище керівництво країни, а не цап-відбувайло Степанов. Заміна його, тим більш на Ляшка, нічого позитивного не принесе.
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17.05.2021 18:57 Ответить
Шило на мило или часи на труси !!!)))
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17.05.2021 19:01 Ответить
Так это ещё утром было известно -степашка к ермачиле ездил сегодня ,перед этим)
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17.05.2021 19:00 Ответить
Ліжка в борделі перставляти немає сенсу. Нехай йдуть у відставку усім своїм недолугим Кабміном. P.S. Зінкевич після лизання дупи Супрун побоялася б бога гнівити ще когось у чомусь звинувачувати, не їй це робити. Її підримка Супрунихи, що ліквідувала служби швидкої допомоги і єпідемічну, з паралельним скорочення лікарень і ліжок у тих, що залишались (і це напередодні епідемії!!) це факап нечуваного розміру. Ну, таке буває - патріотка, і одночасно ТП. Це найбільш небезпечне поєднання, до речі, гірше розумного ворога.
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17.05.2021 19:09 Ответить
"Як свідчить офіційна відповідь МОЗ на запит народного депутата з «Європейської Солідарності» Ростислава Павленка, жодного медичного закладу державної форми власності ліквідовано не було. Про це Павленко повідомив під час брифінгу у Верховній Раді."
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17.05.2021 21:46 Ответить
Капец!!! он конечно вор, но уволить нельзя, бо все схемы мародерства у депутатов рухнут!!! Хто з нардепів не підтримав відставку Степанова - Цензор.НЕТ 88
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17.05.2021 19:14 Ответить
эти стандартные шкандалі слуг, так утомляют народ ))))
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17.05.2021 19:17 Ответить
7 - за , 8 - воздєржалісь (проти ) . Значить у 8 нардепів з'явились нові куртки - від Стєпашки ,, інші 7 ходитимуть у старих . Хто з нардепів не підтримав відставку Степанова - Цензор.НЕТ 7154 .
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17.05.2021 19:45 Ответить
Пять из восьми "слуг" за то, что бы продолжать богатеть на СМЕРТЯХ украинцев.
Хто з нардепів не підтримав відставку Степанова - Цензор.НЕТ 2395
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17.05.2021 19:47 Ответить
Я вообще не понимаю как он стал министром. Мед.образование у него есть - факт. Но этот человек ни дня не работал врачом. Вся его деятельность это бизнес. И , вдруг, - Министр Охраны Здоровья.
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17.05.2021 20:16 Ответить
Нарід називав Супрун санітаркою, хоча вона булав висококваліфікованою лікаркою. Хотів санітара, отримав.
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17.05.2021 20:57 Ответить
Як на мене то Супрун робила невідомо що в галузі медицини. Ніби працювала , а толку..як з козла молока..Жодна з її * реформ* так і не прижилась. Те саме робить і степашка.Вони відірвані від реальності.
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18.05.2021 08:40 Ответить
На "Цензорі" працює команда узагальнювачів. "А шо, ваш Порошенко (Супрун) був луЧЧе?"
Ваш степашка - санітар, шістка бедарна, у медицині "0". Здатен лише створювати хаос, потоки та відкати. Наживатись. Саме те, що, дійсно, знищила Супрун.
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18.05.2021 10:01 Ответить
Степашка энд :Слуги * такі ж мої як ваш Місяць. Так що не вішайте ярлики.
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18.05.2021 12:52 Ответить
Бо не варто узагальнювати. Степашкі до Супрун, як до неба рачки, як і ВАЗеленському до Порошенка.
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18.05.2021 12:57 Ответить
Немає різниці між Супрун і степашкою Як було до них так все і залишилось. Ви напевно давно були в лікарні. Там вам навіть аналіз не візьмуть якщо не принесете свій шприц. Про все інше взагалі мовчу. Ваш порох барига і ніхто мене не переконає в протилежному. Топіть за нього в іншому місці Він мені ,так само як комедіант, не цікаві. Зрозуміло ?
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18.05.2021 20:14 Ответить
Пропоную Порошенка на місце Степанова. Гарантовано люди перестануть мерти від ковіду Кожному лоху втулять по вакцині на другий день після призначення ного. Медицина буде негайно реформована, лікарі отримають 4000 євро зарплатні. Ну і вишенькою на тортик буде зміна відомого титулу з "ар-мо-вір", на "ар-мед-мо-вір". Хто з нардепів не підтримав відставку Степанова - Цензор.НЕТ 1519
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17.05.2021 20:16 Ответить
З "неукраїнськими слугами" зрозуміло, а що з "матьківщиною"?
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17.05.2021 20:53 Ответить
Зелені тягнули жереб кому голосувати "за" чи в них це вже робить в смартфоні програма "Зелені слуги (Слуги зелених)" ?
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17.05.2021 21:08 Ответить
Степанов! Где деньги из ковидного фонда? А?
Вот и найден крайний
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17.05.2021 21:09 Ответить
Лучший министр, действительно министр, а не пустое место, за всю историю независимой Украины. А снимают его лишь по одной причине, потому что требует денег для здравоохранения и возмутился когда растынькали ковидные деньги.
Щас Ляшко вам наминистрирует, добьёт, убьёт остатки медицины, разбегутся оставшиеся медики, и будет вам, тупорылым, улюлюкающим за отставку Степанова, "счастье", будете у ветеринаров лечиться и в хлеву, в лучшем случае, если не передохните.
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18.05.2021 07:53 Ответить
Як так Ви ж кажете що він *лучший министр* і тут же - *остатки медицины * Так в чому він ЛУЧШИЙ ? Чому -остатки ? Він же лучший. Раз лучший то мав би розвинути медицину..., а не продовжувати її агонію Чому не ввів , не закріпив за кожнім пенсіонером, інвалідом , кошти ? Тоді б пенсіонер сам визначався де і коли йому лікуватись. Не ввів тому що потім не зможуть відмити ці кошти- вкрасти. Дійшло до того що протезування повністю платним стало Пенсіонер отримує пенсію 2000-2200 , а протезування 1200 Всі знают і ніхто нічого не робить Раз питання проблемне зразу перекладают на місцеві органи влади А місцеві - Немає коштів для пільговиків. Ви би визначились спочатку... Дай Бог вам ніколи, нічим не хворіти Бо без грошей в лікарнях робити нічого Хоча , згідно конституції , у гас медицина безкоштовна І ніхто цього , в конституції , не відмінив.
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18.05.2021 20:23 Ответить
 
 