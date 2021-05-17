Кто из нардепов не поддержал отставку Степанова. СПИСОК

Народный депутат "Европейской солидарности" Яна Зинкевич опубликовала список членов комитета ВР по здравоохранению, поддержавших и не поддержавших отставку министра Степанова.

Список она опубликовала в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Он выглядит так:

Булах (СН) - за;

Вагнер (СН) - воздержался;

Дмитриева (СН) - воздержалась;

Довгий (внефракционный) - за;

Дубиль (Батькивщина) - воздержался;

Дубневич (За майбутнє) - за;

Дубнов (СН) - воздержался;

Заславский (СН) - воздержался;

Зинкевич (ЕС) - за;

Зуб (СН) - воздержался;

Кузьминых (СН) - воздержался;

Макаренко (ОПЗЖ) - против;

Перебийнис (СН) - за;

Радуцкий (СН) - за;

Стефанишина (Голос) - за.

Зинкевич отметила, что для того, чтобы рекомендовать Верховной Раде отправить Степанова в отставку, не хватило всего одного голоса.

"Коллеги, которые воздержались от голосования - это на вашей совести, у меня нет слов", - отметила Зинкевич.

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Она также подчеркнула, что окончательное решение будет приниматься в зале парламента. И предположила, что в "Слуге народа" сегодня "будут серьезные скандалы".

Напомним, ранее комитет ВР по вопросам здравоохранения не поддержал представление премьер-министра Дениса Шмыгаля об отставке министра здравоохранения Максима Степанова.

Шмыгаль говорит, что Степанова хотят лишить поста из-за провала вакцинации. Степанов утверждает, что его хотят убрать якобы из-за борьбы за высокие зарплаты для медиков.