Хто з нардепів не підтримав відставку Степанова. СПИСОК
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Народний депутат "Європейської солідарності" Яна Зінкевич опублікувала список членів комітету ВР з охорони здоров'я, які підтримали і які не підтримали відставку міністра Степанова.
Список вона опублікувала у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Він має такий вигляд:
- Булах (СН) - за;
- Вагнер (СН) - утримався;
- Дмитрієва (СН) - утрималась;
- Довгий (позафракційний) - за;
- Дубиль (Батьківщина) - утримався;
- Дубневич (За майбутнє) - за;
- Дубнов (СН) - утримався;
- Заславський (СН) - утримався;
- Зінкевич (ЄС) - за;
- Зуб (СН) - утримався;
- Кузьміних (СН) - утримався;
- Макаренко (ОПЗЖ) - проти;
- Перебийніс (СН) - за;
- Радуцький (СН) - за;
- Стефанишина (Голос) - за.
Зінкевич зазначила, що для того, щоб рекомендувати Верховній Раді відправити Степанова у відставку, не вистачило всього одного голосу.
"Колеги, які утрималися від голосування - це на вашій совісті, у мене немає слів", - зазначила Зінкевич.
Вона також наголосила, що остаточне рішення буде прийматися в залі парламенту. І припустила, що в "Слузі народу" сьогодні "будуть серйозні скандали".
Нагадаємо, раніше комітет ВР із питань охорони здоров'я не підтримав подання прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова.
Шмигаль каже, що Степанова хочуть позбавити посади через провал вакцинації. Степанов стверджує, що його хочуть прибрати нібито через боротьбу за високі зарплати для медиків.
Будь ласка, зачекайте...
Чтобы всем было понятно от кого пришел степашка
слуги урода такие.. уроды.
Ваш степашка - санітар, шістка бедарна, у медицині "0". Здатен лише створювати хаос, потоки та відкати. Наживатись. Саме те, що, дійсно, знищила Супрун.
Вот и найден крайний
Щас Ляшко вам наминистрирует, добьёт, убьёт остатки медицины, разбегутся оставшиеся медики, и будет вам, тупорылым, улюлюкающим за отставку Степанова, "счастье", будете у ветеринаров лечиться и в хлеву, в лучшем случае, если не передохните.