Кличко ответил Зеленскому: "Я думал, что у нас общие враги"
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Лидер "УДАРа", мэр Киева Виталий Кличко обратился к президенту Владимиру Зеленскому.
Как передает Цензор.НЕТ, в эфире ток-шоу Савика Шустера он напомнил президенту, с чем необходимо совместно бороться.
"Пытаются сделать врагов. Я президенту не враг. Я думал, что у нас общие враги: заоблачные тарифы, маленькие зарплаты, бедность, борьба с коронавирусом, российская агрессия и многие другие. Это наши общие вызовы. Я прихожу к президенту не по личным вопросам - личных вопросов у меня нет. Как мэр города, решая проблемы людей, как председатель ассоциации городов Украины - по тарифам, ценам на газ. Множество вопросов каждый день. И это крайне важно - коммуникация. Я убежден, что должна быть синергия", - сказал Кличко.
Он отметил, что борьба внутри страны всегда имеет негативные последствия.
"Я в прошлом боец. И всегда остаюсь бойцом. Борюсь постоянно. Но ни в коем случае я не хочу бороться внутри страны. Это большая ошибка. У нас действительно много вызовов. И наши так называемые друзья очень ждут, что мы начнем бороться друг с другом. Нам нужно объединять усилия перед вызовами", - подчеркнул лидер "УДАРа".
Кличко убежден, что интересы людей должны быть выше политических амбиций.
"Убежден, что обострение такой ситуации может нести негативные последствия и дестабилизации. Если будет дестабилизация в сердце страны, это будет иметь последствия по всем регионам. Интересы людей должны быть в приоритете перед персональными амбициями тех или иных политиков. Я всегда за это буду бороться", - подытожил лидер "УДАРа".
Напомним, в ходе недавней пресс-конференции президент Зеленский прокомментировал обыски в КГГА, которые Кличко связывает с политическим давлением. "Мой глава Офиса не берет взятки, поэтому мы не конкуренты", - заявил Зеленский.
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навіть якщо він і професійний боксер...... ,??!?
От не вийшло і рибку з'їсти,й десь тав сісти.Тепер вигрібай.
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