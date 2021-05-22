РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15132 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
18 410 116
Зеленский (16519) Кличко (4511)

Кличко ответил Зеленскому: "Я думал, что у нас общие враги"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кличко ответил Зеленскому:

Лидер "УДАРа", мэр Киева Виталий Кличко обратился к президенту Владимиру Зеленскому.

Как передает Цензор.НЕТ, в эфире ток-шоу Савика Шустера он напомнил президенту, с чем необходимо совместно бороться.

"Пытаются сделать врагов. Я президенту не враг. Я думал, что у нас общие враги: заоблачные тарифы, маленькие зарплаты, бедность, борьба с коронавирусом, российская агрессия и многие другие. Это наши общие вызовы. Я прихожу к президенту не по личным вопросам - личных вопросов у меня нет. Как мэр города, решая проблемы людей, как председатель ассоциации городов Украины - по тарифам, ценам на газ. Множество вопросов каждый день. И это крайне важно - коммуникация. Я убежден, что должна быть синергия", - сказал Кличко.

Он отметил, что борьба внутри страны всегда имеет негативные последствия.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Кличко выложил запись "маски шоу" под его квартирой с камер наблюдения (обновлено). ВИДЕО

"Я в прошлом боец. И всегда остаюсь бойцом. Борюсь постоянно. Но ни в коем случае я не хочу бороться внутри страны. Это большая ошибка. У нас действительно много вызовов. И наши так называемые друзья очень ждут, что мы начнем бороться друг с другом. Нам нужно объединять усилия перед вызовами", - подчеркнул лидер "УДАРа".

Кличко убежден, что интересы людей должны быть выше политических амбиций.

"Убежден, что обострение такой ситуации может нести негативные последствия и дестабилизации. Если будет дестабилизация в сердце страны, это будет иметь последствия по всем регионам. Интересы людей должны быть в приоритете перед персональными амбициями тех или иных политиков. Я всегда за это буду бороться", - подытожил лидер "УДАРа".

Напомним, в ходе недавней пресс-конференции президент Зеленский прокомментировал обыски в КГГА, которые Кличко связывает с политическим давлением. "Мой глава Офиса не берет взятки, поэтому мы не конкуренты", - заявил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Я вам не Черновецкий. А вы - наследники Януковича. И где сейчас Янукович? - Кличко

Автор: Вадим Куц
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+58
. "Мой глава Офиса не берет взятки, поэтому мы не конкуренты"

Это Ермак-то шоле не берет? Он целыми областями экономики и госпредприятиями берет.
Один захват Нафтогаза только чего стоит.
показать весь комментарий
22.05.2021 14:19
+37
его брат отлично показал ка не брете 6 лямов за назначение на долджность. Или вы президенту не верите?
показать весь комментарий
22.05.2021 14:21
+36
Виталя - делай свое дело в Киеве....
ничего общего у тебя с криворогатой кацапней нет и дальше делай точно так.
показать весь комментарий
22.05.2021 14:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
це пан Кличко ще очікує від Янелоха Шмаркатого адекватної відповіді??!?
навіть якщо він і професійний боксер...... ,??!?
показать весь комментарий
22.05.2021 17:56 Ответить
Кидок еврея еврем. Боже на что мне щирому и испоконукраинцу в этой жизни расчитывать!Вокруг одни ....андоны.
показать весь комментарий
22.05.2021 18:16 Ответить
пэдалик, ты о чем? у тебя шлюхрич в кумовьях.
показать весь комментарий
22.05.2021 19:20 Ответить
Виталя!! 400 лямов на пешеходный мост где бетона и металла максимум на 5 млн))) иди в попу виталя
показать весь комментарий
22.05.2021 19:36 Ответить
Зебилоиди чуют шо скоро придется рвать когти.
показать весь комментарий
22.05.2021 19:56 Ответить
Петрові?
показать весь комментарий
22.05.2021 21:40 Ответить
Єто ж каким надо бить чмом по жизни, чтоб работать зелеботом, бути умственноотсталим рукожопом. Страна ашкашей и вирожденцев.
показать весь комментарий
23.05.2021 10:55 Ответить
Тобто Віталік не знав,хто ворог №1 у Зєліка та його хазяїв ?
От не вийшло і рибку з'їсти,й десь тав сісти.Тепер вигрібай.
показать весь комментарий
22.05.2021 20:47 Ответить
правильно.
показать весь комментарий
22.05.2021 21:16 Ответить
Гаранту хронічно не вистачає 100відсоткових!!!
показать весь комментарий
22.05.2021 21:42 Ответить
Все що потрібно знати про братів Кличко...

Кличко відповів Зеленському: "Я думав, що у нас спільні вороги" - Цензор.НЕТ 2840

Марченко підтвердила, що хрестила з Володимиром Кличком доньку Шуфрича
https://tsn.ua/glamur/marchenko-pidtverdila-scho-hrestila-z-volodimirom-klichkom-donku-shufricha-943838.html
показать весь комментарий
22.05.2021 21:50 Ответить
Младшенький не чета старшему.
показать весь комментарий
24.05.2021 00:41 Ответить
Ага, младшенький просто проходил мимо, а тут крестины... Кличко відповів Зеленському: "Я думав, що у нас спільні вороги" - Цензор.НЕТ 5695
показать весь комментарий
24.05.2021 08:45 Ответить
Младшенький живет своей жизнью, он вроде зебила, не видит разници.
показать весь комментарий
24.05.2021 19:02 Ответить
Сомневаюсь, что тебе докладывали!... Кличко відповів Зеленському: "Я думав, що у нас спільні вороги" - Цензор.НЕТ 6201
показать весь комментарий
24.05.2021 19:05 Ответить
Зачем мне докладивать, я его с 94 знаю.
показать весь комментарий
24.05.2021 19:10 Ответить
Страница 2 из 2
 
 