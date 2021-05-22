Кличко відповів Зеленському: "Я думав, що у нас спільні вороги"

Лідер "УДАРу", мер Києва Віталій Кличко звернувся до президента Володимира Зеленського.

Як передає Цензор.НЕТ, в ефірі ток-шоу Савіка Шустера він нагадав президенту, з чим необхідно спільно боротися.

"Намагаються зробити ворогів. Я президенту не ворог. Я думав, що у нас спільні вороги: захмарні тарифи, маленькі зарплати, бідність, боротьба з коронавірусом, російська агресія і багато інших. Це наші спільні виклики. Я приходжу до президента не з особистих питань - особистих питань у мене немає. Як мер міста, вирішуючи проблеми людей, як голова асоціації міст України - за тарифами, цінами на газ. Безліч питань щодня. І це вкрай важливо - комунікація. Я переконаний, що повинна бути синергія", - сказав Кличко.

Він зазначив, що боротьба всередині країни завжди має негативні наслідки.

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"Я в минулому боєць. І завжди залишаюся бійцем. Борюся постійно. Але в жодному разі я не хочу боротися всередині країни. Це велика помилка. У нас дійсно багато викликів. І наші так звані друзі дуже чекають, що ми почнемо боротися один з іншим. Нам потрібно об'єднувати зусилля перед викликами", - підкреслив лідер "УДАРу".

Кличко переконаний, що інтереси людей повинні бути вище політичних амбіцій.

"Переконаний, що загострення такої ситуації може нести негативні наслідки і дестабілізації. Якщо буде дестабілізація в серці країни, це буде мати наслідки у всіх регіонах. Інтереси людей мають бути в пріоритеті перед персональними амбіціями тих чи інших політиків. Я завжди за це боротимуся" , - підсумував лідер "УДАРу".

Нагадаємо, під час недавньої пресконференції президент Зеленський прокоментував обшуки в КМДА, які Кличко пов'язує з політичним тиском. "Мій глава Офісу не бере хабарів, тому ми не конкуренти", - заявив Зеленський.