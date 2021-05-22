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Зеленський (17415) Кличко (2811)

Кличко відповів Зеленському: "Я думав, що у нас спільні вороги"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кличко відповів Зеленському:

Лідер "УДАРу", мер Києва Віталій Кличко звернувся до президента Володимира Зеленського.

Як передає Цензор.НЕТ, в ефірі ток-шоу Савіка Шустера він нагадав президенту, з чим необхідно спільно боротися.

"Намагаються зробити ворогів. Я президенту не ворог. Я думав, що у нас спільні вороги: захмарні тарифи, маленькі зарплати, бідність, боротьба з коронавірусом, російська агресія і багато інших. Це наші спільні виклики. Я приходжу до президента не з особистих питань - особистих питань у мене немає. Як мер міста, вирішуючи проблеми людей, як голова асоціації міст України - за тарифами, цінами на газ. Безліч питань щодня. І це вкрай важливо - комунікація. Я переконаний, що повинна бути синергія", - сказав Кличко.

Він зазначив, що боротьба всередині країни завжди має негативні наслідки.

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"Я в минулому боєць. І завжди залишаюся бійцем. Борюся постійно. Але в жодному разі я не хочу боротися всередині країни. Це велика помилка. У нас дійсно багато викликів. І наші так звані друзі дуже чекають, що ми почнемо боротися один з іншим. Нам потрібно об'єднувати зусилля перед викликами", - підкреслив лідер "УДАРу".

Кличко переконаний, що інтереси людей повинні бути вище політичних амбіцій.

"Переконаний, що загострення такої ситуації може нести негативні наслідки і дестабілізації. Якщо буде дестабілізація в серці країни, це буде мати наслідки у всіх регіонах. Інтереси людей мають бути в пріоритеті перед персональними амбіціями тих чи інших політиків. Я завжди за це боротимуся" , - підсумував лідер "УДАРу".

Нагадаємо, під час недавньої пресконференції президент Зеленський прокоментував обшуки в КМДА, які Кличко пов'язує з політичним тиском. "Мій глава Офісу не бере хабарів, тому ми не конкуренти", - заявив Зеленський.
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Топ коментарі
+58
. "Мой глава Офиса не берет взятки, поэтому мы не конкуренты"

Это Ермак-то шоле не берет? Он целыми областями экономики и госпредприятиями берет.
Один захват Нафтогаза только чего стоит.
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22.05.2021 14:19
+37
его брат отлично показал ка не брете 6 лямов за назначение на долджность. Или вы президенту не верите?
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22.05.2021 14:21
+36
Виталя - делай свое дело в Киеве....
ничего общего у тебя с криворогатой кацапней нет и дальше делай точно так.
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22.05.2021 14:33
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це пан Кличко ще очікує від Янелоха Шмаркатого адекватної відповіді??!?
навіть якщо він і професійний боксер...... ,??!?
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22.05.2021 17:56 Відповісти
Кидок еврея еврем. Боже на что мне щирому и испоконукраинцу в этой жизни расчитывать!Вокруг одни ....андоны.
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22.05.2021 18:16 Відповісти
пэдалик, ты о чем? у тебя шлюхрич в кумовьях.
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22.05.2021 19:20 Відповісти
Виталя!! 400 лямов на пешеходный мост где бетона и металла максимум на 5 млн))) иди в попу виталя
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22.05.2021 19:36 Відповісти
Зебилоиди чуют шо скоро придется рвать когти.
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22.05.2021 19:56 Відповісти
Петрові?
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22.05.2021 21:40 Відповісти
Єто ж каким надо бить чмом по жизни, чтоб работать зелеботом, бути умственноотсталим рукожопом. Страна ашкашей и вирожденцев.
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23.05.2021 10:55 Відповісти
Тобто Віталік не знав,хто ворог №1 у Зєліка та його хазяїв ?
От не вийшло і рибку з'їсти,й десь тав сісти.Тепер вигрібай.
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22.05.2021 20:47 Відповісти
правильно.
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22.05.2021 21:16 Відповісти
Гаранту хронічно не вистачає 100відсоткових!!!
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22.05.2021 21:42 Відповісти
Все що потрібно знати про братів Кличко...

Кличко відповів Зеленському: "Я думав, що у нас спільні вороги" - Цензор.НЕТ 2840

Марченко підтвердила, що хрестила з Володимиром Кличком доньку Шуфрича
https://tsn.ua/glamur/marchenko-pidtverdila-scho-hrestila-z-volodimirom-klichkom-donku-shufricha-943838.html
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22.05.2021 21:50 Відповісти
Младшенький не чета старшему.
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24.05.2021 00:41 Відповісти
Ага, младшенький просто проходил мимо, а тут крестины... Кличко відповів Зеленському: "Я думав, що у нас спільні вороги" - Цензор.НЕТ 5695
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24.05.2021 08:45 Відповісти
Младшенький живет своей жизнью, он вроде зебила, не видит разници.
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24.05.2021 19:02 Відповісти
Сомневаюсь, что тебе докладывали!... Кличко відповів Зеленському: "Я думав, що у нас спільні вороги" - Цензор.НЕТ 6201
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24.05.2021 19:05 Відповісти
Зачем мне докладивать, я его с 94 знаю.
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24.05.2021 19:10 Відповісти
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