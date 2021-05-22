Законопроект о медиа доработают до конца мая, - "слуга народа" Потураев
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Народные депутаты планируют доработать законопроект о медиа до конца мая.
Об этом сообщил член парламентской фракции "Слуга народа" и председатель комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев в интервью Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.
Как отметил ведущий, в конце апреля Потураев рассказывал, что законопроект на финальном этапе, и его должны завершить до середины мая.
"Немного не успеваем. Думаю, что до конца мая закончим", - сказал Потураев.
Ведущий отметил, что, по данным Национального союза журналистов Украины, не одобряют этот текст законопроекту 85% редакторов газет.
"Мы вели диалог с журналистами. Я считаю, что значительным количеством членов НСЖУ просто манипулируют. И мы вели аж такой диалог, который ни один закон в Украине не проходил через такие ограничения", - заявил Потураев.
Напомним, 28 декабря 2019 года Народные депутаты от "Слуги народа" и "За майбутнє" подали в Верховную Раду законопроект 2693 о медиа. Инициаторами законопроекта стали 10 нардепов от "Слуги народа" и 1 из депутатской группы "За майбутнє", в частности, от СН экс-руководитель канала 1+1, принадлежащего олигарху Игорю Коломойскому, а ныне глава комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.
19 мая 2020 года Верховная Рада отправила законопроект о медиа на повторное первое чтение.
1 июля комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал парламенту принять за основу доработанный законопроект о медиа, несмотря на призывы общественных организаций и журналистов отклонить его.
В мае 2021 года Национальный союз журналистов Украины призвал Верховную Раду снять с рассмотрения законопроект "О медиа" и направить его в Венецианскую комиссию Совета Европы для анализа на соответствие европейским стандартам и обязательствам Украины перед ЕС.
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Він стверджує, що за блокування реформ і небажання їх запроваджувати до нинішніх українських високопосадовців можуть застосувати санкції, аналогічні тим, які застосували США та ряд країн Європи щодо російських посадовців, причетних до корупції та порушення прав людини (їм заборонили в'їзд до західних країн та наклали арешт на їхні активи за кордоном).
"Можуть бути санкції щодо оточення президента: за те, що вони блокують проведення реформ і фактично блокують розвиток країни. Є закон, який називається "Акт Магнітського", прийнятий у Сполучених Штатах. Схожий закон є вже в інших країнах, Великій Британії, мені здається, навіть, у Франції щось подібне ухвалено. Якщо такий закон і санкційний механізм буде прийнято і буде застосовано щодо українських чиновників, мені здається, це може бути хорошим стимулом для того, щоб вони діяли не у власних інтересах, а в інтересах українців", - зазначив Рябошапка.
За словами Рябошапки, варіант запровадження подібних санкцій проти українських посадовців вже обговорюється.
"Ця дискусія ведеться (з міжнародниками, - ред.), вже зараз: і про те, що такий закон може бути, і про те, що такий закон потрібен Україні", - наголосив колишній генпрокурор.
"Якщо люди з Офісу президента не хочуть реформ і озираються на Москву, розповідають, що це зовнішній вплив, коли мова йде про міжнародних експертів, то нехай тоді ці люди їздять відпочивати на Валдай чи на Ангару, а не їздять у Францію чи Італію відпочивати. Принаймні, таким чином можна було б стимулювати бажання цих людей працювати в інтересах не Москви, а українців", - додав він.Детальніше - за лінком "Проти команди Зеленського можуть запровадити санкції за прикладом «Акту Магнітського»"
Як повідомив двоюрідний племінник майора Миколи Мельниченка, який працює в офісі Президента, минулого тижня там відбулася нарада за участі голови Офісу Андрія Єрмака, його заступника, що курує силовий блок Андрія Смірнова та шефа Зовнішньої розвідки Валерія Кондратюка. Зеленський нараду прогуляв, але його проінформували про ухвалене рішення.
Одразу після цього в Кишиневі сталося дивне викрадення екс-судді, якого підозрюють у отриманні 150 тис.дол. Миколи Чауса, що втік з Батьківщини й нині судиться у Молдові за отримання статусу політбіженця. За словами адвоката Чауса, у квітні очікувалися засідання, які б легалізували його клієнта в Молдові. Не чекаючи цієї прикрої події, на Банковій вирішили діяти на випередження й тупо викрали біженця-хабарника.
Когось здивує така прискіплива увага влади до рядового негідника?
Але, таким він виглядає лише на погляд необізнаної людини. Справа в тім, що нинішній заступник Голови Офісу Президента АНДРІЙ СМІРНОВ, що курує силові структури й надає матєрно-процесуальні вказівки шефу ДБР, розглядається як кандидатура на посаду чергового Генпрокурора України.
АЛЕ ЗА МАТЕРІАЛАМИ СПРАВИ, ЯКУ НИНІ РОЗСЛІДУЄ НАБУ, САМЕ СМІРНОВ ОСОБИСТО ВІДПОВІДАВ ЗА ПЕРЕХОВУВАННЯ В КИЄВІ Й ВТЕЧУ ЗА КОРДОН СУДДІ ЧАУСА, який не став чекати на зняття з нього недоторканності й накивав п'ятами.
Уявляєте, якби той Чаус отримав статус біженця й розв'язав язика: ну який тоді зі Смірнова генеральний прокурор?
І який гучний ляпас отримав би офіс Президента?.. Й все це - в очікуванні фільму-розслідування «Белінгкет» про ганебну вагнерівську історію за участі Єрмака.