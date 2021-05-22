Законопроект о медиа доработают до конца мая, - "слуга народа" Потураев

Народные депутаты планируют доработать законопроект о медиа до конца мая.

Об этом сообщил член парламентской фракции "Слуга народа" и председатель комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев в интервью Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

Как отметил ведущий, в конце апреля Потураев рассказывал, что законопроект на финальном этапе, и его должны завершить до середины мая.

"Немного не успеваем. Думаю, что до конца мая закончим", - сказал Потураев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ткаченко про закон "О медиа": Это об ответственности и равных правах всех СМИ

Ведущий отметил, что, по данным Национального союза журналистов Украины, не одобряют этот текст законопроекту 85% редакторов газет.

"Мы вели диалог с журналистами. Я считаю, что значительным количеством членов НСЖУ просто манипулируют. И мы вели аж такой диалог, который ни один закон в Украине не проходил через такие ограничения", - заявил Потураев.

Напомним, 28 декабря 2019 года Народные депутаты от "Слуги народа" и "За майбутнє" подали в Верховную Раду законопроект 2693 о медиа. Инициаторами законопроекта стали 10 нардепов от "Слуги народа" и 1 из депутатской группы "За майбутнє", в частности, от СН экс-руководитель канала 1+1, принадлежащего олигарху Игорю Коломойскому, а ныне глава комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.

19 мая 2020 года Верховная Рада отправила законопроект о медиа на повторное первое чтение.

Также читайте: Путин подписал закон о штрафах за цитирование "СМИ - иноагентов" без упоминания об этом статусе

1 июля комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал парламенту принять за основу доработанный законопроект о медиа, несмотря на призывы общественных организаций и журналистов отклонить его.

В мае 2021 года Национальный союз журналистов Украины призвал Верховную Раду снять с рассмотрения законопроект "О медиа" и направить его в Венецианскую комиссию Совета Европы для анализа на соответствие европейским стандартам и обязательствам Украины перед ЕС.