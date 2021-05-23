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АЗС (385) бензин (289) Минэкономразвития (625)

Минэкономики обязало АЗС установить цены на бензин ниже 30 грн

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Минэкономики обязало АЗС установить цены на бензин ниже 30 грн

Министерство экономики Украины обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой автозаправочные станции могут устанавливать свою наценку.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на данные Минэкономики.

Очередные расчеты по состоянию на 21 мая предоставила НАК "Нафтогаз Украины".

Расчетные цены снижены для бензина 25,22 гривен до 24,84 гривен за литр. Для дизельного топлива цены остались на уровне 20,89 гривен за литр.

Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 29,84 гривен за литр, дизельного топлива - 27,89 гривен за литр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госрегулирование цен на топливо усилит конкуренцию на рынке АЗС, - советник главы ОП Милованов

Напомним, Кабинет Министров с 15 мая ввел государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо. Постановлением Кабмина была введена максимальная розничная наценка в размере 5 гривен на бензин и 7 гривен дизельное топливо.

Одновременно была определена средняя стоимость 1 литра бензина на уровне 25,22 гривен и дизельного топлива на уровне 20,89 гривен. С учетом наценки потолок розничной цены на АЗС установлен на уровне 30,22 гривен для бензина и 27,89 гривен для дизельного топлива.

Согласно постановлению, НАК "Нафтогаз Украины" подает расчеты Министерству экономики ежемесячно до 1, 11 и 21 числа.

После этого 17 мая цены на АЗС резко снизились. В частности, несколько крупных сетей АЗС опустили цены на бензин А-95 на 1-2 гривни. Кроме того, до решения правительства средние цены на дизельное топливо были выше ценового потолка в 27,89 гривен. Сети АЗС опустили цены на 1-2 гривни, чтобы соответствовать новым требованиям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если есть обоснованное подозрение о сговоре на рынке нефтепродуктов, надо активизировать АМКУ, а не вводить регулирование цен, - экономист Кухта

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+36
Бенесуела близенько)
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23.05.2021 10:43
+31
Цены стой, раз-два
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23.05.2021 10:43
+24
Наступний крок - регульований курс бакса..Далі регульовані ціни на продукти..І так далі
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23.05.2021 10:48
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Хто сказал, шо автомобиль, это не роскошь?! (с)
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23.05.2021 12:12 Ответить
Той хто сказав, мабуть зарплатня була ще меньше чим в мене... Мінекономіки зобов'язало АЗС встановити ціни на бензин нижче 30 грн - Цензор.НЕТ 8707
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23.05.2021 14:57 Ответить
Автомобиль, может и не роскошь, а вот бензин...)))
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24.05.2021 10:40 Ответить
Бензин, мы будем по тебе скучать...
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23.05.2021 11:41 Ответить
Пусть едят пирожные... *)
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23.05.2021 11:47 Ответить
А як так виходить, що ціни на бензин в Україні вищі за ціни на бензин в США, навіть не враховуючи американських доходів? Штатівські компанії працюють собі у збиток? Вірю Мінекономіки зобов'язало АЗС встановити ціни на бензин нижче 30 грн - Цензор.НЕТ 1081
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23.05.2021 12:04 Ответить
За морем, телушка -- полушка... ...да рубль -- перевоз! (с)
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23.05.2021 12:13 Ответить
Ну напевно тому що в США своя нафта. а в Україні імпортована.
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23.05.2021 17:36 Ответить
Яка різниця, якщо ціни в світі + - однакові. А мито, та акциз розповсюджується на будь-яку нафту, звідки би вона не була. А це в свою чергу підвищує її собівартість.
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23.05.2021 20:40 Ответить
Чому не 10 грн.?
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23.05.2021 12:21 Ответить
Ну, так шас бодягой будем заправляцца! Попытки осчастливить нарид, напечатав побольше денежных знаков. А ну "икономиста" Миливанова послушаем-"как регулирование цен, повышает конкуренцию( бороздит просторы Большого театра)"!
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23.05.2021 13:00 Ответить
ГовноШмыгаль бензель на шару с клованом имеют, а для лохов по 32 гривны
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23.05.2021 13:39 Ответить
вог і окко ложила на вказівки уряду і зменшила знижки по програмах лояльності практично до нуля (якісь копійки). При цьому розіслали всім клієнтам сльозні смс, що зменшення знижки постійним клієнтам повязане з діями уряду)
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23.05.2021 14:32 Ответить
А що ви придумаєте щоб харчі і комуналка не росли, га?
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23.05.2021 16:01 Ответить
Эта страна корыто для зажранных олигархов, если была понятная система ценобразования: цена на мировых рынках на нефть равняется= в евро+ акциз в евро+ плюс надбавка дистрибьютора в евро + НДС и тогда все становиться понятно и прозрачно. С марта месяца цена на нефть на мировых рынках не растет, гривна держаться ниже 28 грн. за 1$, даже чуть укрепилась, предпосылок роста цены на топливо кроме жадности олигархов, которые деребанят этот рынок НЕТ. Мінекономіки зобов'язало АЗС встановити ціни на бензин нижче 30 грн - Цензор.НЕТ 594
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23.05.2021 19:16 Ответить
у нас в Казахстане цены давно регулирует правительство, пока страна не обеспечена запасом на 6 месяцев , продавать нельзя другим странам, аи 92 - 10 гривен, 95 - 12 гривен, дизель - 11.8 гривен, авто газ - 4.2 гривны, и то мы считаем это дорого
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23.05.2021 20:21 Ответить
Объем добычи нефти и конденсата Казахстана по итогам 2020 года составил 85,7 млн тонн.
Объем добычи нефти и газового конденсата в России в 2020 году составил 512,68 млн тонн.
Украине - 1,5 млн тонн.))))
Численность населения Казахстана на 1 августа 2020 года составила 18,7 млн человек.
Численность населения России на 1 января 2020 года составляла 146,7 млн человек.
В Казахстане добыча нефти на душу населения в 1,4 больше чем на засРашке, и в 120 раз больше чем в Украине....
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23.05.2021 23:50 Ответить
Тепер тре відрелюгувати ціни на хліб, гречку, шапки - ушанки і ковбаса щоби була по 2,20...
Буде як у савєцкаму сайузі - ціни будуть маленьким але нірєна не буде...
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23.05.2021 21:05 Ответить
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