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Мінекономіки зобов'язало АЗС встановити ціни на бензин нижче 30 грн

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Мінекономіки зобов'язало АЗС встановити ціни на бензин нижче 30 грн

Міністерство економіки України оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої автозаправні станції можуть встановлювати свою націнку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "РБК-Україна" з посиланням на дані Мінекономіки.

Чергові розрахунки станом на 21 травня надала НАК "Нафтогаз України".

Розрахункові ціни знижено для бензину з 25,22 грн до 24,84 грн за літр. Для дизельного палива ціни залишилися на рівні 20,89 грн за літр.

Тож з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 29,84 грн за літр, дизельного палива - 27,89 грн за літр.

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Нагадаємо, Кабінет Міністрів із 15 травня запровадив державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо. Постановою Кабміну була введена максимальна роздрібна націнка в розмірі 5 гривень на бензин і 7 гривень на дизельне паливо.

Одночасно була визначена середня вартість 1 літра бензину на рівні 25,22 грн і дизельного палива на рівні 20,89 грн. З урахуванням націнки максимальну межу роздрібної ціни на АЗС встановлено на рівні 30,22 грн для бензину і 27,89 грн для дизельного палива.

Згідно з постановою, НАК "Нафтогаз України" подає розрахунки Міністерству економіки щомісяця до 1, 11 і 21 числа.

Після цього 17 травня ціни на АЗС різко знизилися. Зокрема, кілька великих мереж АЗС знизили ціни на бензин А-95 на 1-2 гривні. Крім того, до рішення уряду середні ціни на дизельне паливо були вищими цінової межі в 27,89 грн. Мережі АЗС опустили ціни на 1-2 гривні, щоб відповідати новим вимогам.

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Топ коментарі
+36
Бенесуела близенько)
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23.05.2021 10:43
+31
Цены стой, раз-два
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23.05.2021 10:43
+24
Наступний крок - регульований курс бакса..Далі регульовані ціни на продукти..І так далі
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23.05.2021 10:48
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Хто сказал, шо автомобиль, это не роскошь?! (с)
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23.05.2021 12:12 Відповісти
Той хто сказав, мабуть зарплатня була ще меньше чим в мене... Мінекономіки зобов'язало АЗС встановити ціни на бензин нижче 30 грн - Цензор.НЕТ 8707
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23.05.2021 14:57 Відповісти
Автомобиль, может и не роскошь, а вот бензин...)))
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24.05.2021 10:40 Відповісти
Бензин, мы будем по тебе скучать...
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23.05.2021 11:41 Відповісти
Пусть едят пирожные... *)
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23.05.2021 11:47 Відповісти
А як так виходить, що ціни на бензин в Україні вищі за ціни на бензин в США, навіть не враховуючи американських доходів? Штатівські компанії працюють собі у збиток? Вірю Мінекономіки зобов'язало АЗС встановити ціни на бензин нижче 30 грн - Цензор.НЕТ 1081
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23.05.2021 12:04 Відповісти
За морем, телушка -- полушка... ...да рубль -- перевоз! (с)
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23.05.2021 12:13 Відповісти
Ну напевно тому що в США своя нафта. а в Україні імпортована.
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23.05.2021 17:36 Відповісти
Яка різниця, якщо ціни в світі + - однакові. А мито, та акциз розповсюджується на будь-яку нафту, звідки би вона не була. А це в свою чергу підвищує її собівартість.
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23.05.2021 20:40 Відповісти
Чому не 10 грн.?
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23.05.2021 12:21 Відповісти
Ну, так шас бодягой будем заправляцца! Попытки осчастливить нарид, напечатав побольше денежных знаков. А ну "икономиста" Миливанова послушаем-"как регулирование цен, повышает конкуренцию( бороздит просторы Большого театра)"!
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23.05.2021 13:00 Відповісти
ГовноШмыгаль бензель на шару с клованом имеют, а для лохов по 32 гривны
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23.05.2021 13:39 Відповісти
вог і окко ложила на вказівки уряду і зменшила знижки по програмах лояльності практично до нуля (якісь копійки). При цьому розіслали всім клієнтам сльозні смс, що зменшення знижки постійним клієнтам повязане з діями уряду)
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23.05.2021 14:32 Відповісти
А що ви придумаєте щоб харчі і комуналка не росли, га?
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23.05.2021 16:01 Відповісти
Эта страна корыто для зажранных олигархов, если была понятная система ценобразования: цена на мировых рынках на нефть равняется= в евро+ акциз в евро+ плюс надбавка дистрибьютора в евро + НДС и тогда все становиться понятно и прозрачно. С марта месяца цена на нефть на мировых рынках не растет, гривна держаться ниже 28 грн. за 1$, даже чуть укрепилась, предпосылок роста цены на топливо кроме жадности олигархов, которые деребанят этот рынок НЕТ. Мінекономіки зобов'язало АЗС встановити ціни на бензин нижче 30 грн - Цензор.НЕТ 594
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23.05.2021 19:16 Відповісти
у нас в Казахстане цены давно регулирует правительство, пока страна не обеспечена запасом на 6 месяцев , продавать нельзя другим странам, аи 92 - 10 гривен, 95 - 12 гривен, дизель - 11.8 гривен, авто газ - 4.2 гривны, и то мы считаем это дорого
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23.05.2021 20:21 Відповісти
Объем добычи нефти и конденсата Казахстана по итогам 2020 года составил 85,7 млн тонн.
Объем добычи нефти и газового конденсата в России в 2020 году составил 512,68 млн тонн.
Украине - 1,5 млн тонн.))))
Численность населения Казахстана на 1 августа 2020 года составила 18,7 млн человек.
Численность населения России на 1 января 2020 года составляла 146,7 млн человек.
В Казахстане добыча нефти на душу населения в 1,4 больше чем на засРашке, и в 120 раз больше чем в Украине....
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23.05.2021 23:50 Відповісти
Тепер тре відрелюгувати ціни на хліб, гречку, шапки - ушанки і ковбаса щоби була по 2,20...
Буде як у савєцкаму сайузі - ціни будуть маленьким але нірєна не буде...
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23.05.2021 21:05 Відповісти
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