Мінекономіки зобов'язало АЗС встановити ціни на бензин нижче 30 грн
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Міністерство економіки України оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої автозаправні станції можуть встановлювати свою націнку.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "РБК-Україна" з посиланням на дані Мінекономіки.
Чергові розрахунки станом на 21 травня надала НАК "Нафтогаз України".
Розрахункові ціни знижено для бензину з 25,22 грн до 24,84 грн за літр. Для дизельного палива ціни залишилися на рівні 20,89 грн за літр.
Тож з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 29,84 грн за літр, дизельного палива - 27,89 грн за літр.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів із 15 травня запровадив державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо. Постановою Кабміну була введена максимальна роздрібна націнка в розмірі 5 гривень на бензин і 7 гривень на дизельне паливо.
Одночасно була визначена середня вартість 1 літра бензину на рівні 25,22 грн і дизельного палива на рівні 20,89 грн. З урахуванням націнки максимальну межу роздрібної ціни на АЗС встановлено на рівні 30,22 грн для бензину і 27,89 грн для дизельного палива.
Згідно з постановою, НАК "Нафтогаз України" подає розрахунки Міністерству економіки щомісяця до 1, 11 і 21 числа.
Після цього 17 травня ціни на АЗС різко знизилися. Зокрема, кілька великих мереж АЗС знизили ціни на бензин А-95 на 1-2 гривні. Крім того, до рішення уряду середні ціни на дизельне паливо були вищими цінової межі в 27,89 грн. Мережі АЗС опустили ціни на 1-2 гривні, щоб відповідати новим вимогам.
Будь ласка, зачекайте...
Объем добычи нефти и газового конденсата в России в 2020 году составил 512,68 млн тонн.
Украине - 1,5 млн тонн.))))
Численность населения Казахстана на 1 августа 2020 года составила 18,7 млн человек.
Численность населения России на 1 января 2020 года составляла 146,7 млн человек.
В Казахстане добыча нефти на душу населения в 1,4 больше чем на засРашке, и в 120 раз больше чем в Украине....
Буде як у савєцкаму сайузі - ціни будуть маленьким але нірєна не буде...