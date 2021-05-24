США и Украина проиграли битву против "Северного потока - 2", - Süddeutsche Zeitung

Команда сегодняшнего президента США Джо Байдена дала четко понять, что переносит сопротивление против "Северного потока-2" на второй план ради другой цели. А именно восстановить отношения с ЕС, а особенно с Германией, которые остались очень напряженными после Трампа

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом пишет издание Süddeutsche Zeitung.

Но не только Германия взяла верх в этом противостоянии с США за газопровод. Самым большим победителем в конфликте стал Владимир Путин, который с самого начала критиковал американские санкции против проекта "Газпрома" и называл их незаконными. Он неоднократно давал понять, что его сырьевая "сверхдержава" сделает что угодно, чтобы только построить "Северный поток-2". Нынешний отказ от жестких американских санкций против газопровода расхваливают на страницах российских СМИ как триумф Путина. Мол, он нанес горькое поражение США, а особенно Украине.

Отмечается, что Украина долгое время была важнейшей транзитной страной для поставок российского газа в Европу. Охвачена кризисом Украина потеряет миллиарды долларов от транзита газа, если Россия запустит ГТС через Балтийское море в обход, чтобы перекачивать газ напрямую в Германию. Украина уже давно обвиняет Россию в попытках разрушить ее.

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"США и Украина проиграли в битве против "Северного потока-2". Россия и "Газпром" могут праздновать победу", - написал российский бизнес-портал "Взгляд".

Госдепартамент ввел новые санкции против ряда российских кораблей и компаний. Но это, отмечается издание, лишь "косметические" мероприятия.

Правительство Байдена обвиняют теперь в том, что оно не ввело реальных карательных мер, которые бы остановили "Северный поток-2". И сделал он это вопреки американским законам. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в минувший четверг спросили, почему Вашингтон ничего не сделал, чтобы остановить российский газопровод. На это она ответила так: как нынешнее правительство должно было остановить проект в другой стране, который был завершен на 95% еще до того, как Байден занял свой пост?

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В то же время, республиканцы в США остро критикуют Байдена, обвиняя его в том, что он укрепил Путина, отказавшись от жестких санкций. Сенатор Тед Круз сказал, что нынешний американский президент фактически "дал зеленый свет" российской ГТС: "Джо Бйден лезет в постель к Путину, врагу России и Америки".

"Но он кое о чем не вспоминает. Трамп, который прославился выпадами против Германии и отказом бороться с Путиным, мог сделать гораздо больше, чтобы не допустить строительство "Северного потока-2". Либеральная оппозиция в России тоже оскорблена. Она критикует ЕС за то, что он поддерживает существование системы Путина, покупая российские газ и нефть", - говорится в сообщении.

"Путин победил, он всех запугал", - сказал российский политолог Кирилл Рогов.

Стягивая войска к границам Украины, он доказал, что может начать новую большую войну в любой момент. В конце концов, Запад решил сдаться и примириться с Россией, - сказал Рогов в интервью для "Эхо Москвы". Это была тактическая победа для Путина. Но в долгосрочной перспективе он может проиграть, потому что США и Запад продолжат консолидацию военно-политической стратегии против России.

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