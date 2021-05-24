США и Украина проиграли битву против "Северного потока - 2", - Süddeutsche Zeitung
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Команда сегодняшнего президента США Джо Байдена дала четко понять, что переносит сопротивление против "Северного потока-2" на второй план ради другой цели. А именно восстановить отношения с ЕС, а особенно с Германией, которые остались очень напряженными после Трампа
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом пишет издание Süddeutsche Zeitung.
Но не только Германия взяла верх в этом противостоянии с США за газопровод. Самым большим победителем в конфликте стал Владимир Путин, который с самого начала критиковал американские санкции против проекта "Газпрома" и называл их незаконными. Он неоднократно давал понять, что его сырьевая "сверхдержава" сделает что угодно, чтобы только построить "Северный поток-2". Нынешний отказ от жестких американских санкций против газопровода расхваливают на страницах российских СМИ как триумф Путина. Мол, он нанес горькое поражение США, а особенно Украине.
Отмечается, что Украина долгое время была важнейшей транзитной страной для поставок российского газа в Европу. Охвачена кризисом Украина потеряет миллиарды долларов от транзита газа, если Россия запустит ГТС через Балтийское море в обход, чтобы перекачивать газ напрямую в Германию. Украина уже давно обвиняет Россию в попытках разрушить ее.
"США и Украина проиграли в битве против "Северного потока-2". Россия и "Газпром" могут праздновать победу", - написал российский бизнес-портал "Взгляд".
Госдепартамент ввел новые санкции против ряда российских кораблей и компаний. Но это, отмечается издание, лишь "косметические" мероприятия.
Правительство Байдена обвиняют теперь в том, что оно не ввело реальных карательных мер, которые бы остановили "Северный поток-2". И сделал он это вопреки американским законам. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в минувший четверг спросили, почему Вашингтон ничего не сделал, чтобы остановить российский газопровод. На это она ответила так: как нынешнее правительство должно было остановить проект в другой стране, который был завершен на 95% еще до того, как Байден занял свой пост?
В то же время, республиканцы в США остро критикуют Байдена, обвиняя его в том, что он укрепил Путина, отказавшись от жестких санкций. Сенатор Тед Круз сказал, что нынешний американский президент фактически "дал зеленый свет" российской ГТС: "Джо Бйден лезет в постель к Путину, врагу России и Америки".
"Но он кое о чем не вспоминает. Трамп, который прославился выпадами против Германии и отказом бороться с Путиным, мог сделать гораздо больше, чтобы не допустить строительство "Северного потока-2". Либеральная оппозиция в России тоже оскорблена. Она критикует ЕС за то, что он поддерживает существование системы Путина, покупая российские газ и нефть", - говорится в сообщении.
"Путин победил, он всех запугал", - сказал российский политолог Кирилл Рогов.
Стягивая войска к границам Украины, он доказал, что может начать новую большую войну в любой момент. В конце концов, Запад решил сдаться и примириться с Россией, - сказал Рогов в интервью для "Эхо Москвы". Это была тактическая победа для Путина. Но в долгосрочной перспективе он может проиграть, потому что США и Запад продолжат консолидацию военно-политической стратегии против России.
Пожалуйста, подождите...
Було ліквідовано щонайменше 30 тисяч бойовиків і військовиків російської армії.
При Зеленському: Без бою віддані десятки квадратних кілометрів раніше відвойованої землі.
Діє заборона відкривати вогонь у відповідь під страхом кримінального провадження, вояки несуть односторонні втрати майже щодня без можливості відповісти.
Це сухі факти, на які у прихильників зеленського нема чим відповісти
Це і є прояви інфантильності та рабського менталітету.
Україна вийшла із зони впливу та зовнішнього керування росією.
Україна розвернула свій вектор розвитку на 180 градусів із сходу на захід.
Тому справжня свобода і незалежність, боротьба із впливом русифікації, декомунізація і багато чого ще це все здобутки революції.
Якщо ти цього не бачиш, то ти або дурник, або ворог. Не просто ж так ти свої коменти з під впн залишаш, москалик )
Ти мало того що інфантильний, так ще і вкрай глупий. Адже за часи попереднього президента зростання економіки не тільки відновилось, а і перевершило дореволюційні показники і це під час війни, після втрати значної частини промисловості, а у тебе який то край прірви. Саме це і є мотивацією для революції проти зеленського, відновити зростання та розвиток, та прибрати профанів та зрадників, які йому перешкоджають. І якщо для створення відповідних умов треба шатнути економіку, то це допустимо, адже вигода яку ми отримаємо повністю покриє ціну.
Але я бачу, аналіз та прорахування таких можливостей настільки складне для тебе, що навіть не має сенсу тобі пояснювати. ти просто не здатний зрозуміти через власну інфантильність та зашореність. Вчись думати, прораховувати, аналізувати.
p.s Банити тебе не треба, ти занадто забавний співрозмовник, щось на рівні дитини, можна посміятись з того як ти злишся
Бо на Захід треба весь час було тиснути, а цього ушльопка по щьочкє плескали й він радів...
це результат ********* вибору піввареникових остолопів...
Так це ще не було зустрічі з х**лом, яку вимолює ваш "животворящий".
І ви через оце відмовилися від діаспори, виблювавши на неї купу своїх нечистот ?
А "козак" не бачив - не знав, хто при владі в Україні з весни 2019 ?
І сектанти персонажа не знали теж ? Горлали, не змовкаючи, про свого нового месію (мішутці, надьці, володьці - привіт)
Якого воно тріщало і зробило передвиборною обіцянкою пріорітет України у своїй зовнішній політиці ?
А що до теми,то ми це все перед виборами казали.
Як не бачила довго коментів - переживала, чи ти ОК. Але писав потроху. Значить, більш-менш нормально, так ?
Про справи не питай ... На роботі - дурдом повний. Сьогодні вихідний, користуюся зайвим днем. Ніби потепліло, але ще перепади. Після +28 в суботу, +12 вчора. Все цвіте. Гарно.
Наші "борці" пообіцяли скасувати комендантську годину з 28-го. Ніхто не вірить, поки не настане. Щеплюють дітей ... Жахіття.
Тепер інфа зі Штатів про міокардити після чарівної вакцинки ... І місцеві почали висловлюватися: у них теж таке було, призначали ліки. Тромбози продовжуються.
Хочу пошукати, бо реально не бачила, знайома розказала про хвилю, яку підняли жінки в соцмережах і "експерти" мусили вже щось проквакати: про збиття менструального циклу після щеплення. Не бачив ?
Як ти ? Що в тебе ? Відпустку запланував ? Город посадив ?
В нас населення не спішить вакцинуватися.Навіть тутешні цензорята. Хоча це ж завжди потрібно проходити щеплення.Медична система ж не витримає,завжди тільки на вакцину від ковіду витрачати ресурси.А сьогодні ефіоп казав,що буде ще гірший вірус.Напевне щось нове готують.
У вас яку вакцину найбільше колють?
Поправки якісь нові приймають щодо французької.
Проблеми з ринком житла для оренди, на ринку нерухомості лихоманка триває (ціни злетіли, попит - теж), у працюючої частини суспільства - перевантаження, всі фактично перепрацьовують саме працюючи з дому, виснаження велике ...
Загалом у суспільстві - втома, народ уже забиває на обмеження, люди йдуть на пляж (у нас же не можна збиратися чи якось там обмежено пропускають), туди приїздить поліція, чекають відкриття хоча б терас ресторанів ... (минулого року все працювало без вакцинок і країна не вимерла), розсилають QR-cоde ощасливленим (щепленим), але ще не придумали, де його вимагати. Тиснуть паспортом вакцинації, але побоюються вводити, бо це зачіпає права людей.
Маніфестації все одно проводяться (говорять про санітарну дискримінацію і тиранію), правда, цих людей затавровують, а коли одноплемінники тлі та палестинці маніфестують на всю (до речі, побилися в центрі міста) - то можна.
От так і живем ...
Бережи себе, не перевтомлюйся, відпочивай.
Вір у те, що цей ідіотизм скінчиться. Бо щось забагато його стало.
Сад - це гарно.
Молодець.
Або продаватимеш урожай теж.
Я дуже люблю весну.