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Байден (2383) Путин (29858) Россия (91262) США (23185) Северный поток (1428)

США и Украина проиграли битву против "Северного потока - 2", - Süddeutsche Zeitung

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

США и Украина проиграли битву против

Команда сегодняшнего президента США Джо Байдена дала четко понять, что переносит сопротивление против "Северного потока-2" на второй план ради другой цели. А именно восстановить отношения с ЕС, а особенно с Германией, которые остались очень напряженными после Трампа

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом пишет издание Süddeutsche Zeitung.

Но не только Германия взяла верх в этом противостоянии с США за газопровод. Самым большим победителем в конфликте стал Владимир Путин, который с самого начала критиковал американские санкции против проекта "Газпрома" и называл их незаконными. Он неоднократно давал понять, что его сырьевая "сверхдержава" сделает что угодно, чтобы только построить "Северный поток-2". Нынешний отказ от жестких американских санкций против газопровода расхваливают на страницах российских СМИ как триумф Путина. Мол, он нанес горькое поражение США, а особенно Украине.

Отмечается, что Украина долгое время была важнейшей транзитной страной для поставок российского газа в Европу. Охвачена кризисом Украина потеряет миллиарды долларов от транзита газа, если Россия запустит ГТС через Балтийское море в обход, чтобы перекачивать газ напрямую в Германию. Украина уже давно обвиняет Россию в попытках разрушить ее.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Мне стыдно за подход Германии к "Северному потоку-2", - министр обороны Латвии Пабрикс

"США и Украина проиграли в битве против "Северного потока-2". Россия и "Газпром" могут праздновать победу", - написал российский бизнес-портал "Взгляд".

Госдепартамент ввел новые санкции против ряда российских кораблей и компаний. Но это, отмечается издание, лишь "косметические" мероприятия.

Правительство Байдена обвиняют теперь в том, что оно не ввело реальных карательных мер, которые бы остановили "Северный поток-2". И сделал он это вопреки американским законам. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в минувший четверг спросили, почему Вашингтон ничего не сделал, чтобы остановить российский газопровод. На это она ответила так: как нынешнее правительство должно было остановить проект в другой стране, который был завершен на 95% еще до того, как Байден занял свой пост?

Также читайте: "Надо разобраться", - в Кремле отреагировали на новые санкции США по "Северному потоку-2"

В то же время, республиканцы в США остро критикуют Байдена, обвиняя его в том, что он укрепил Путина, отказавшись от жестких санкций. Сенатор Тед Круз сказал, что нынешний американский президент фактически "дал зеленый свет" российской ГТС: "Джо Бйден лезет в постель к Путину, врагу России и Америки".

"Но он кое о чем не вспоминает. Трамп, который прославился выпадами против Германии и отказом бороться с Путиным, мог сделать гораздо больше, чтобы не допустить строительство "Северного потока-2". Либеральная оппозиция в России тоже оскорблена. Она критикует ЕС за то, что он поддерживает существование системы Путина, покупая российские газ и нефть", - говорится в сообщении.

"Путин победил, он всех запугал", - сказал российский политолог Кирилл Рогов.

Стягивая войска к границам Украины, он доказал, что может начать новую большую войну в любой момент. В конце концов, Запад решил сдаться и примириться с Россией, - сказал Рогов в интервью для "Эхо Москвы". Это была тактическая победа для Путина. Но в долгосрочной перспективе он может проиграть, потому что США и Запад продолжат консолидацию военно-политической стратегии против России.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+26
США захотели проиграть и проиграли. А для нас останется война на полное уничтожение с кацапами
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24.05.2021 14:13
+19
ЗЕбилоид президент. Ничего удивительного
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24.05.2021 14:14
+18
"США и Украина проиграли в битве против "Северного потока-2".
Россия и "Газпром" могут праздновать победу", - написал российский бизнес-портал "Взгляд".

Источник: https://censor.net/ru/n3267104

А наследники Гитлера и Сталина в очередной раз объединились.
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24.05.2021 14:16
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Страница 3 из 3
Чехи будут черпать из СП-2? Пропала Европа...
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24.05.2021 16:56 Ответить
Йа-йа, не зміг. Але чомусь за словами жо байдена та блінкінда про підтримку України не стоїть ЖОДНОЇ РЕАЛЬНОЇ справи. Коли румунію та болгарію на початку 2000-х брали в НАТО там що, корупції менше було, ніж у нас? Треба було б - взяли. Значить - не треба. А умова про боротьбу з корупцією та реформи - то гнила відмазка. Бо з корупцією можна боротися вічно. До нуля її звести неможливо.
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24.05.2021 16:59 Ответить
Порошенко вже б мав ПДЧ і до кінця його другого терміну вже були б у НАТО, але ви не хотіли думати, тож не жалійтеся )
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24.05.2021 17:59 Ответить
Верните Петю . При нем бы давно уже жили по-новому припеваючи в полном шоколаде .С долларом за 10 грн и лучшим банкиром во Вселенной , без кацапов на Востоке и короновирусов кругом ... нам так не хватает его сладких сказок на ночь про его офигительные перемоги
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26.05.2021 23:32 Ответить
При Порошенко: Було звільнено десятки населених пунктів, у ході контрнаступу України.
Було ліквідовано щонайменше 30 тисяч бойовиків і військовиків російської армії.
При Зеленському: Без бою віддані десятки квадратних кілометрів раніше відвойованої землі.
Діє заборона відкривати вогонь у відповідь під страхом кримінального провадження, вояки несуть односторонні втрати майже щодня без можливості відповісти.

Це сухі факти, на які у прихильників зеленського нема чим відповісти США та Україна програли битву проти "Північного потоку - 2", - Süddeutsche Zeitung - Цензор.НЕТ 5576
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27.05.2021 17:16 Ответить
Володимир Горбатько Может и удивлю, но ни у Болгарии, ни у Румынии, не было территориальных споров, и вооруженных конфликтов на своей территории. НАТО нужен член, с такими проблемами?
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24.05.2021 17:12 Ответить
У Румунії був конфлікт - о. Змеїний
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24.05.2021 19:38 Ответить
При вступлении в НАТО, никакого спора не было. В суд румыны обратились только после вступления в альянс
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24.05.2021 20:03 Ответить
Наверное Байден испугался Путина. Если к примеру, США начнут строить нефтепровод из Канады в Америку, или автодорогу их Техасаа в Мексику, а Путин возьмёт и не разрешит и наложит санкции на США. Поэтому он и сдал назад.
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24.05.2021 17:32 Ответить
США строила нефтепровод из Канады в Америку при Трампе . Как пришел Бидон он наложил запрет на строительство . Теперь покупаем нефть у Венесуелы и России .
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24.05.2021 18:55 Ответить
Не волнуйтесь. Путин разрешит достроить и нефтепровод из Канады в Америку. Но только после сдачи в эксплуатацию СП2.
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24.05.2021 19:32 Ответить
Але є і плюс, чим сильніша криза в Україні тим слабше зеленський і тим скоріше ми його скинимо та поведемо до суду відповідати
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24.05.2021 17:58 Ответить
На зло кому ти збираєшся вуха відморозити?
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26.05.2021 00:26 Ответить
Просто треба вчитись думати та розподіляти цілі за пріоритетністю. Усунення антиукраїнської влади має більший пріоритет ніж економічне зростання, а тому пожертвувати фінансовим положенням цілком допустимо.
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26.05.2021 01:29 Ответить
Це правильно. Краще сидіти в злиднях, зате влада буде красти патріотично, в вишиванках, ще й гімн при цьому так гарно співаючи, зворушливо руку до грудей приклавши, другою рукою скрутивши дулю для народу...То це вже ми проходили, причому вже не раз.
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26.05.2021 20:31 Ответить
Бачиш, ти поки що не навчився думати і не можеш усвідомити доволі простих речей
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26.05.2021 20:43 Ответить
Згоден. Щоб розвалити економіку вщент, втопити свою країну в злиднях і лайні назло якимось москалям, комунякам чи ще комусь - ні, цього я усвідомити не можу. На відміну від вас, "патріотів", я ще не ворог своєї країни...
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26.05.2021 21:15 Ответить
Не можеш не тому, що ти не ворог, а тому що ти глупий та інфантильний. За твоєю логікою не треба було підіймати Майдан, творити революції. Подумаєш країна стає сателітом росії, втрачає незалежність, поліція лупцює невинних, зате долар по 8, навіщо щось змінювати ?
Це і є прояви інфантильності та рабського менталітету.
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28.05.2021 02:07 Ответить
Начебто після майдану щось змінилось. Хоча так, змінилось, але все тільки на гірше. Про незалежність краще помовч, може, зійдеш за хоча б трохи адекватного...
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28.05.2021 19:57 Ответить
Відбулись дві фундаментальні речі.
Україна вийшла із зони впливу та зовнішнього керування росією.
Україна розвернула свій вектор розвитку на 180 градусів із сходу на захід.
Тому справжня свобода і незалежність, боротьба із впливом русифікації, декомунізація і багато чого ще це все здобутки революції.
Якщо ти цього не бачиш, то ти або дурник, або ворог. Не просто ж так ти свої коменти з під впн залишаш, москалик )
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30.05.2021 16:16 Ответить
Мені завжди було цікаво: чому ви, упороті дебіли, абсолютно позбавлені будь-якого мислення? Чи ідіотизм останньої стадії у вас вроджений, чи ви до такого ступеня зазомбовані? Хоча це випадки ідентичні, бо нормальну людину зазомбувати неможливо. Невже ви, тупорилі упороті придурки, не бачите, що країна вже сім років на краю прірви, повністю розвалені всі державні інституції і економіка. Тільки абсолютний безмізкий ідіот може щось варнякати про якісь здобутки революції. А впн... Тому що навіть після цього посту мене забанять, як лютого ворога...
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31.05.2021 01:20 Ответить
Ахаха, зачетно у тебе пригоріло США та Україна програли битву проти "Північного потоку - 2", - Süddeutsche Zeitung - Цензор.НЕТ 4332
Ти мало того що інфантильний, так ще і вкрай глупий. Адже за часи попереднього президента зростання економіки не тільки відновилось, а і перевершило дореволюційні показники і це під час війни, після втрати значної частини промисловості, а у тебе який то край прірви. Саме це і є мотивацією для революції проти зеленського, відновити зростання та розвиток, та прибрати профанів та зрадників, які йому перешкоджають. І якщо для створення відповідних умов треба шатнути економіку, то це допустимо, адже вигода яку ми отримаємо повністю покриє ціну.
Але я бачу, аналіз та прорахування таких можливостей настільки складне для тебе, що навіть не має сенсу тобі пояснювати. ти просто не здатний зрозуміти через власну інфантильність та зашореність. Вчись думати, прораховувати, аналізувати.
p.s Банити тебе не треба, ти занадто забавний співрозмовник, щось на рівні дитини, можна посміятись з того як ти злишся США та Україна програли битву проти "Північного потоку - 2", - Süddeutsche Zeitung - Цензор.НЕТ 6953
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31.05.2021 03:57 Ответить
Про яке зростання економіки ти гундосиш, телепню? За рахунок чого воно відбулось? Тисячі нових підприємств навідкривали? Мільйони робочих місць створили? Твій "попередній президент" тільки й міг, що жебракувати по світу зі шматком автобуса та кацапськими паспортами, плакатись з трибун в зім"ятому костюмі, плазувати перед польськими пам"ятниками в дірявих шкарпетках та клянчити кредити. За роки його гетьманства зовнішній борг зріс з 37,536 млрд. доларів на кінець 2013 року до 50,462 млрд. доларів на кінець 2018-го. Тільки завдяки цим позикам та кабальній реструктизації боргів з горем навпіл вдалось уникнути дефолту. Про провалені з тріском всі 144 потужні реформи я взагалі мовчу... Та й що там говорити, здобутки ваших ідолів-попередників виявились такими, що 73 відсоткам українців довелось голосувати за нікчемного блазня, лиш би тільки здихатись великого "революцьонера-рехворматора" і "спасителя економіки"...
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31.05.2021 21:51 Ответить
США та Україна програли битву проти "Північного потоку - 2", - Süddeutsche Zeitung - Цензор.НЕТ 9331
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31.05.2021 01:20 Ответить
Навіть якщо цей СП-2 буде добуданий, і, якщо він запрацює, це ще не кінець світу. Є багато варіантів контролю його ефективності.
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24.05.2021 19:11 Ответить
ФАШИСТЫ !!!
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24.05.2021 19:43 Ответить
По великому рахунку програли українці, які обрали тупого клована.
Бо на Захід треба весь час було тиснути, а цього ушльопка по щьочкє плескали й він радів...
це результат ********* вибору піввареникових остолопів...
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24.05.2021 20:15 Ответить
БУДЕМ РЕЗАТЬ СВИНЕЙ - ОЛИГАРХОВ !)
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24.05.2021 21:35 Ответить
А де іконки "святого українського бідона" і =перемога= ? Я аж скучила ... Бо то не можна було зайти на гілку - аж в очах рябіло од пАТретів "великого українця".

Так це ще не було зустрічі з х**лом, яку вимолює ваш "животворящий".
І ви через оце відмовилися від діаспори, виблювавши на неї купу своїх нечистот ?
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24.05.2021 21:48 Ответить
Підтримаю поодиноких форумчан, які влучно звертають увану на нову мантру українських бідонобілів: винна тля. США та Україна програли битву проти "Північного потоку - 2", - Süddeutsche Zeitung - Цензор.НЕТ 4535
А "козак" не бачив - не знав, хто при владі в Україні з весни 2019 ?
І сектанти персонажа не знали теж ? Горлали, не змовкаючи, про свого нового месію (мішутці, надьці, володьці - привіт)
Якого воно тріщало і зробило передвиборною обіцянкою пріорітет України у своїй зовнішній політиці ?
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24.05.2021 21:54 Ответить
*увагу
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24.05.2021 21:54 Ответить
Привіт! Давно не спілкувалися. США та Україна програли битву проти "Північного потоку - 2", - Süddeutsche Zeitung - Цензор.НЕТ 2537 Як в тебе справи?

А що до теми,то ми це все перед виборами казали.
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24.05.2021 22:25 Ответить
Привіт ! США та Україна програли битву проти "Північного потоку - 2", - Süddeutsche Zeitung - Цензор.НЕТ 9515 Рада тебе бачити. Думала, сердишся за щось ...
Як не бачила довго коментів - переживала, чи ти ОК. Але писав потроху. Значить, більш-менш нормально, так ?

Про справи не питай ... США та Україна програли битву проти "Північного потоку - 2", - Süddeutsche Zeitung - Цензор.НЕТ 1307 На роботі - дурдом повний. Сьогодні вихідний, користуюся зайвим днем. Ніби потепліло, але ще перепади. Після +28 в суботу, +12 вчора. Все цвіте. Гарно.
Наші "борці" пообіцяли скасувати комендантську годину з 28-го. Ніхто не вірить, поки не настане. Щеплюють дітей ... Жахіття.
Тепер інфа зі Штатів про міокардити після чарівної вакцинки ... І місцеві почали висловлюватися: у них теж таке було, призначали ліки. Тромбози продовжуються.
Хочу пошукати, бо реально не бачила, знайома розказала про хвилю, яку підняли жінки в соцмережах і "експерти" мусили вже щось проквакати: про збиття менструального циклу після щеплення. Не бачив ?

Як ти ? Що в тебе ? Відпустку запланував ? Город посадив ?
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24.05.2021 22:34 Ответить
Я не серджуся.Бо ж немає за що. США та Україна програли битву проти "Північного потоку - 2", - Süddeutsche Zeitung - Цензор.НЕТ 1508 В мене все норм.Просто останнім часом,дуже зайнятий.

В нас населення не спішить вакцинуватися.Навіть тутешні цензорята. США та Україна програли битву проти "Північного потоку - 2", - Süddeutsche Zeitung - Цензор.НЕТ 2301 Хоча це ж завжди потрібно проходити щеплення.Медична система ж не витримає,завжди тільки на вакцину від ковіду витрачати ресурси.А сьогодні ефіоп казав,що буде ще гірший вірус.Напевне щось нове готують. США та Україна програли битву проти "Північного потоку - 2", - Süddeutsche Zeitung - Цензор.НЕТ 8232

У вас яку вакцину найбільше колють?
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24.05.2021 22:52 Ответить
Не знаю, яку. Найбільше замовили АЗ, якщо не помиляюся. Розподіляють між провінціями. Термінів між двома дозами все одно не дотримують. То кричали, що це - дуже класно і ще ефективніше: першу - одна вакцинка, другу - інша фірмочка. Тепер нові "висновки": обидві мають бути ті самі. Професійність - "найвищого гатунку". Жаль, що в інших галузях іншим спеціалістам так не можна працювати і =боротися=.
Поправки якісь нові приймають щодо французької.
Проблеми з ринком житла для оренди, на ринку нерухомості лихоманка триває (ціни злетіли, попит - теж), у працюючої частини суспільства - перевантаження, всі фактично перепрацьовують саме працюючи з дому, виснаження велике ...
Загалом у суспільстві - втома, народ уже забиває на обмеження, люди йдуть на пляж (у нас же не можна збиратися чи якось там обмежено пропускають), туди приїздить поліція, чекають відкриття хоча б терас ресторанів ... (минулого року все працювало без вакцинок і країна не вимерла), розсилають QR-cоde ощасливленим (щепленим), але ще не придумали, де його вимагати. Тиснуть паспортом вакцинації, але побоюються вводити, бо це зачіпає права людей.
Маніфестації все одно проводяться (говорять про санітарну дискримінацію і тиранію), правда, цих людей затавровують, а коли одноплемінники тлі та палестинці маніфестують на всю (до речі, побилися в центрі міста) - то можна.
От так і живем США та Україна програли битву проти "Північного потоку - 2", - Süddeutsche Zeitung - Цензор.НЕТ 4578 ...
Бережи себе, не перевтомлюйся, відпочивай.
Вір у те, що цей ідіотизм скінчиться. Бо щось забагато його стало.
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24.05.2021 23:07 Ответить
Щось дуже багато критики дружньої нам країни-союзника, нашого ідеалу, оспіваної нашими патріотами...
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26.05.2021 00:30 Ответить
Vedana Я картоплі вже не саджаю.Махнув рукою. США та Україна програли битву проти "Північного потоку - 2", - Süddeutsche Zeitung - Цензор.НЕТ 3872 В мене новий сад,замість картоплі.
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24.05.2021 22:54 Ответить
Чудово ! США та Україна програли битву проти "Північного потоку - 2", - Süddeutsche Zeitung - Цензор.НЕТ 1630
Сад - це гарно.
Молодець.
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24.05.2021 23:09 Ответить
Сад це дуже чудово.Зараз в мене все цвіте.Травень найкращий місяць.А ще в мене петрушечка засіяна.Причому багато.Навіть приїжджали купляти. США та Україна програли битву проти "Північного потоку - 2", - Süddeutsche Zeitung - Цензор.НЕТ 476
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24.05.2021 23:12 Ответить
Ото варення навариш. США та Україна програли битву проти "Північного потоку - 2", - Süddeutsche Zeitung - Цензор.НЕТ 5637 Компотів наконсервуєш.
Або продаватимеш урожай теж.

Я дуже люблю весну. США та Україна програли битву проти "Північного потоку - 2", - Süddeutsche Zeitung - Цензор.НЕТ 5637
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25.05.2021 00:41 Ответить
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