США та Україна програли битву проти "Північного потоку - 2", - Süddeutsche Zeitung
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Команда сьогоднішнього президента США Джо Байдена дала чітко зрозуміти, що переносить спротив проти "Північного потоку-2" на другий план заради іншої мети. А саме відновити відносини з ЄС, а особливо з Німеччиною, які залишилися дуже напруженими після Трампа.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це пише видання Süddeutsche Zeitung.
Але не лише Німеччина взяла гору в цьому протистоянні з США за газопровід. Найбільшим переможцем у конфлікті став Володимир Путін, який від самого початку критикував американські санкції проти проекту "Газпрому" й називав їх незаконними. Він неодноразово давав зрозуміти, що його сировинна "супердержава" зробить будь-що, щоб тільки збудувати "Північний потік-2". Нинішнє скасування жорстких американських санкцій проти газопроводу розхвалюють на сторінках російських ЗМІ як тріумф Путіна. Мовляв, він завдав гірку поразку США, а особливо Україні.
Зазначається, що Україна довгий час була найважливішою транзитною країною для постачання російського газу в Європу. Охоплена кризою бідна Україна втратить мільярди доларів від транзиту газу, якщо Росія запустить ГТС через Балтійське море в обхід, щоб перекачувати газ напряму в Німеччину. Україна вже давно звинувачує Росію у спробах зруйнувати її.
"США і Україна програли в битві проти "Північного потоку-2". Росія і "Газпром" можуть святкувати перемогу", - написав російський бізнес-портал "Взгляд".
Держдепартамент запровадив нові санкції проти низки російських кораблів й компаній. Але це лише "косметичні" заходи.
Уряд Байдена звинувачують тепер в тому, що він не запровадив реальних каральних заходів, які б зупинили "Північний потік-2". І зробив він це всупереч американським законам. Прес-секретар Білого дому Джен Псакі у минулий четвер запитали, чому Вашингтон нічого не зробив, щоб зупинити російський газопровід. На це вона відповіла так: як нинішній уряд повинен був зупинити проект в іншій країні, який був завершений на 95% ще до того, як Байден обійняв свою посаду?
У той же час, республіканці в США остро критикують Байдена, звинувачуючи його в тому, що він зміцнив Путіна, відмовившись від жорстких санкцій. Сенатор Тед Круз сказав, що нинішній американський президент фактично "дав зелене світло" російській ГТС: "Джо Байден лізе в ліжко до Путіна, ворога Росії і Америки".
"Але він про дещо не згадує. Трамп, який прославився атаками проти Німеччини й відмовою боротися з Путіним, міг зробити набагато більше, щоб не допустити будівництво "Північного потоку-2". Ліберальна опозиція в Росії теж ображена. Вона критикує ЄС за те, що він підтримує існування системи Путіна, купуючи російський газ і нафту", - йдеться в повідомленні.
"Путін переміг, він всіх залякав", - сказав російський політолог Кирило Рогов.
Стягуючи війська до кордонів України, він довів, що може розпочати нову велику війну в будь-який момент. Зрештою, Захід вирішив здатися й примиритися з Росією, - сказав Рогов в інтерв'ю для "Эхо Москвы". Це була тактична перемога для Путіна. Але в довгостроковій перспективі він може програти, тому що США і Захід продовжать консолідацію військово-політичної стратегії проти Росії.
Будь ласка, зачекайте...
Було ліквідовано щонайменше 30 тисяч бойовиків і військовиків російської армії.
При Зеленському: Без бою віддані десятки квадратних кілометрів раніше відвойованої землі.
Діє заборона відкривати вогонь у відповідь під страхом кримінального провадження, вояки несуть односторонні втрати майже щодня без можливості відповісти.
Це сухі факти, на які у прихильників зеленського нема чим відповісти
Це і є прояви інфантильності та рабського менталітету.
Україна вийшла із зони впливу та зовнішнього керування росією.
Україна розвернула свій вектор розвитку на 180 градусів із сходу на захід.
Тому справжня свобода і незалежність, боротьба із впливом русифікації, декомунізація і багато чого ще це все здобутки революції.
Якщо ти цього не бачиш, то ти або дурник, або ворог. Не просто ж так ти свої коменти з під впн залишаш, москалик )
Ти мало того що інфантильний, так ще і вкрай глупий. Адже за часи попереднього президента зростання економіки не тільки відновилось, а і перевершило дореволюційні показники і це під час війни, після втрати значної частини промисловості, а у тебе який то край прірви. Саме це і є мотивацією для революції проти зеленського, відновити зростання та розвиток, та прибрати профанів та зрадників, які йому перешкоджають. І якщо для створення відповідних умов треба шатнути економіку, то це допустимо, адже вигода яку ми отримаємо повністю покриє ціну.
Але я бачу, аналіз та прорахування таких можливостей настільки складне для тебе, що навіть не має сенсу тобі пояснювати. ти просто не здатний зрозуміти через власну інфантильність та зашореність. Вчись думати, прораховувати, аналізувати.
p.s Банити тебе не треба, ти занадто забавний співрозмовник, щось на рівні дитини, можна посміятись з того як ти злишся
Бо на Захід треба весь час було тиснути, а цього ушльопка по щьочкє плескали й він радів...
це результат ********* вибору піввареникових остолопів...
Так це ще не було зустрічі з х**лом, яку вимолює ваш "животворящий".
І ви через оце відмовилися від діаспори, виблювавши на неї купу своїх нечистот ?
А "козак" не бачив - не знав, хто при владі в Україні з весни 2019 ?
І сектанти персонажа не знали теж ? Горлали, не змовкаючи, про свого нового месію (мішутці, надьці, володьці - привіт)
Якого воно тріщало і зробило передвиборною обіцянкою пріорітет України у своїй зовнішній політиці ?
А що до теми,то ми це все перед виборами казали.
Як не бачила довго коментів - переживала, чи ти ОК. Але писав потроху. Значить, більш-менш нормально, так ?
Про справи не питай ... На роботі - дурдом повний. Сьогодні вихідний, користуюся зайвим днем. Ніби потепліло, але ще перепади. Після +28 в суботу, +12 вчора. Все цвіте. Гарно.
Наші "борці" пообіцяли скасувати комендантську годину з 28-го. Ніхто не вірить, поки не настане. Щеплюють дітей ... Жахіття.
Тепер інфа зі Штатів про міокардити після чарівної вакцинки ... І місцеві почали висловлюватися: у них теж таке було, призначали ліки. Тромбози продовжуються.
Хочу пошукати, бо реально не бачила, знайома розказала про хвилю, яку підняли жінки в соцмережах і "експерти" мусили вже щось проквакати: про збиття менструального циклу після щеплення. Не бачив ?
Як ти ? Що в тебе ? Відпустку запланував ? Город посадив ?
В нас населення не спішить вакцинуватися.Навіть тутешні цензорята. Хоча це ж завжди потрібно проходити щеплення.Медична система ж не витримає,завжди тільки на вакцину від ковіду витрачати ресурси.А сьогодні ефіоп казав,що буде ще гірший вірус.Напевне щось нове готують.
У вас яку вакцину найбільше колють?
Поправки якісь нові приймають щодо французької.
Проблеми з ринком житла для оренди, на ринку нерухомості лихоманка триває (ціни злетіли, попит - теж), у працюючої частини суспільства - перевантаження, всі фактично перепрацьовують саме працюючи з дому, виснаження велике ...
Загалом у суспільстві - втома, народ уже забиває на обмеження, люди йдуть на пляж (у нас же не можна збиратися чи якось там обмежено пропускають), туди приїздить поліція, чекають відкриття хоча б терас ресторанів ... (минулого року все працювало без вакцинок і країна не вимерла), розсилають QR-cоde ощасливленим (щепленим), але ще не придумали, де його вимагати. Тиснуть паспортом вакцинації, але побоюються вводити, бо це зачіпає права людей.
Маніфестації все одно проводяться (говорять про санітарну дискримінацію і тиранію), правда, цих людей затавровують, а коли одноплемінники тлі та палестинці маніфестують на всю (до речі, побилися в центрі міста) - то можна.
От так і живем ...
Бережи себе, не перевтомлюйся, відпочивай.
Вір у те, що цей ідіотизм скінчиться. Бо щось забагато його стало.
Сад - це гарно.
Молодець.
Або продаватимеш урожай теж.
Я дуже люблю весну.