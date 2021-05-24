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США та Україна програли битву проти "Північного потоку - 2", - Süddeutsche Zeitung

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

США та Україна програли битву проти

Команда сьогоднішнього президента США Джо Байдена дала чітко зрозуміти, що переносить спротив проти "Північного потоку-2" на другий план заради іншої мети. А саме відновити відносини з ЄС, а особливо з Німеччиною, які залишилися дуже напруженими після Трампа.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це пише видання Süddeutsche Zeitung.

Але не лише Німеччина взяла гору в цьому протистоянні з США за газопровід. Найбільшим переможцем у конфлікті став Володимир Путін, який від самого початку критикував американські санкції проти проекту "Газпрому" й називав їх незаконними. Він неодноразово давав зрозуміти, що його сировинна "супердержава" зробить будь-що, щоб тільки збудувати "Північний потік-2". Нинішнє скасування жорстких американських санкцій проти газопроводу розхвалюють на сторінках російських ЗМІ як тріумф Путіна. Мовляв, він завдав гірку поразку США, а особливо Україні.

Читайте: Укладання "Північного потоку-2" продовжили у водах Німеччини

Зазначається, що Україна довгий час була найважливішою транзитною країною для постачання російського газу в Європу. Охоплена кризою бідна Україна втратить мільярди доларів від транзиту газу, якщо Росія запустить ГТС через Балтійське море в обхід, щоб перекачувати газ напряму в Німеччину. Україна вже давно звинувачує Росію у спробах зруйнувати її.

"США і Україна програли в битві проти "Північного потоку-2". Росія і "Газпром" можуть святкувати перемогу", - написав російський бізнес-портал "Взгляд".

Держдепартамент запровадив нові санкції проти низки російських кораблів й компаній. Але це лише "косметичні" заходи.

Уряд Байдена звинувачують тепер в тому, що він не запровадив реальних каральних заходів, які б зупинили "Північний потік-2". І зробив він це всупереч американським законам. Прес-секретар Білого дому Джен Псакі у минулий четвер запитали, чому Вашингтон нічого не зробив, щоб зупинити російський газопровід. На це вона відповіла так: як нинішній уряд повинен був зупинити проект в іншій країні, який був завершений на 95% ще до того, як Байден обійняв свою посаду?

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз" вітає рішення Мінфіну США щодо санкцій до компаній, що будують "Північний потік-2"

У той же час, республіканці в США остро критикують Байдена, звинувачуючи його в тому, що він зміцнив Путіна, відмовившись від жорстких санкцій. Сенатор Тед Круз сказав, що нинішній американський президент фактично "дав зелене світло" російській ГТС: "Джо Байден лізе в ліжко до Путіна, ворога Росії і Америки".

"Але він про дещо не згадує. Трамп, який прославився атаками проти Німеччини й відмовою боротися з Путіним, міг зробити набагато більше, щоб не допустити будівництво "Північного потоку-2". Ліберальна опозиція в Росії теж ображена. Вона критикує ЄС за те, що він підтримує існування системи Путіна, купуючи російський газ і нафту", - йдеться в повідомленні.

"Путін переміг, він всіх залякав", - сказав російський політолог Кирило Рогов.

Стягуючи війська до кордонів України, він довів, що може розпочати нову велику війну в будь-який момент. Зрештою, Захід вирішив здатися й примиритися з Росією, - сказав Рогов в інтерв'ю для "Эхо Москвы". Це була тактична перемога для Путіна. Але в довгостроковій перспективі він може програти, тому що США і Захід продовжать консолідацію військово-політичної стратегії проти Росії.

Також читайте: "Треба розібратися", - у Кремлі відреагували на нові санкції США щодо "Північного потоку-2"

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+26
США захотели проиграть и проиграли. А для нас останется война на полное уничтожение с кацапами
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24.05.2021 14:13
+19
ЗЕбилоид президент. Ничего удивительного
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24.05.2021 14:14
+18
"США и Украина проиграли в битве против "Северного потока-2".
Россия и "Газпром" могут праздновать победу", - написал российский бизнес-портал "Взгляд".

Источник: https://censor.net/ru/n3267104

А наследники Гитлера и Сталина в очередной раз объединились.
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24.05.2021 14:16
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Чехи будут черпать из СП-2? Пропала Европа...
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24.05.2021 16:56 Відповісти
Йа-йа, не зміг. Але чомусь за словами жо байдена та блінкінда про підтримку України не стоїть ЖОДНОЇ РЕАЛЬНОЇ справи. Коли румунію та болгарію на початку 2000-х брали в НАТО там що, корупції менше було, ніж у нас? Треба було б - взяли. Значить - не треба. А умова про боротьбу з корупцією та реформи - то гнила відмазка. Бо з корупцією можна боротися вічно. До нуля її звести неможливо.
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24.05.2021 16:59 Відповісти
Порошенко вже б мав ПДЧ і до кінця його другого терміну вже були б у НАТО, але ви не хотіли думати, тож не жалійтеся )
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24.05.2021 17:59 Відповісти
Верните Петю . При нем бы давно уже жили по-новому припеваючи в полном шоколаде .С долларом за 10 грн и лучшим банкиром во Вселенной , без кацапов на Востоке и короновирусов кругом ... нам так не хватает его сладких сказок на ночь про его офигительные перемоги
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26.05.2021 23:32 Відповісти
При Порошенко: Було звільнено десятки населених пунктів, у ході контрнаступу України.
Було ліквідовано щонайменше 30 тисяч бойовиків і військовиків російської армії.
При Зеленському: Без бою віддані десятки квадратних кілометрів раніше відвойованої землі.
Діє заборона відкривати вогонь у відповідь під страхом кримінального провадження, вояки несуть односторонні втрати майже щодня без можливості відповісти.

Це сухі факти, на які у прихильників зеленського нема чим відповісти США та Україна програли битву проти "Північного потоку - 2", - Süddeutsche Zeitung - Цензор.НЕТ 5576
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27.05.2021 17:16 Відповісти
Володимир Горбатько Может и удивлю, но ни у Болгарии, ни у Румынии, не было территориальных споров, и вооруженных конфликтов на своей территории. НАТО нужен член, с такими проблемами?
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24.05.2021 17:12 Відповісти
У Румунії був конфлікт - о. Змеїний
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24.05.2021 19:38 Відповісти
При вступлении в НАТО, никакого спора не было. В суд румыны обратились только после вступления в альянс
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24.05.2021 20:03 Відповісти
Наверное Байден испугался Путина. Если к примеру, США начнут строить нефтепровод из Канады в Америку, или автодорогу их Техасаа в Мексику, а Путин возьмёт и не разрешит и наложит санкции на США. Поэтому он и сдал назад.
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24.05.2021 17:32 Відповісти
США строила нефтепровод из Канады в Америку при Трампе . Как пришел Бидон он наложил запрет на строительство . Теперь покупаем нефть у Венесуелы и России .
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24.05.2021 18:55 Відповісти
Не волнуйтесь. Путин разрешит достроить и нефтепровод из Канады в Америку. Но только после сдачи в эксплуатацию СП2.
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24.05.2021 19:32 Відповісти
Але є і плюс, чим сильніша криза в Україні тим слабше зеленський і тим скоріше ми його скинимо та поведемо до суду відповідати
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24.05.2021 17:58 Відповісти
На зло кому ти збираєшся вуха відморозити?
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26.05.2021 00:26 Відповісти
Просто треба вчитись думати та розподіляти цілі за пріоритетністю. Усунення антиукраїнської влади має більший пріоритет ніж економічне зростання, а тому пожертвувати фінансовим положенням цілком допустимо.
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26.05.2021 01:29 Відповісти
Це правильно. Краще сидіти в злиднях, зате влада буде красти патріотично, в вишиванках, ще й гімн при цьому так гарно співаючи, зворушливо руку до грудей приклавши, другою рукою скрутивши дулю для народу...То це вже ми проходили, причому вже не раз.
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26.05.2021 20:31 Відповісти
Бачиш, ти поки що не навчився думати і не можеш усвідомити доволі простих речей
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26.05.2021 20:43 Відповісти
Згоден. Щоб розвалити економіку вщент, втопити свою країну в злиднях і лайні назло якимось москалям, комунякам чи ще комусь - ні, цього я усвідомити не можу. На відміну від вас, "патріотів", я ще не ворог своєї країни...
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26.05.2021 21:15 Відповісти
Не можеш не тому, що ти не ворог, а тому що ти глупий та інфантильний. За твоєю логікою не треба було підіймати Майдан, творити революції. Подумаєш країна стає сателітом росії, втрачає незалежність, поліція лупцює невинних, зате долар по 8, навіщо щось змінювати ?
Це і є прояви інфантильності та рабського менталітету.
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28.05.2021 02:07 Відповісти
Начебто після майдану щось змінилось. Хоча так, змінилось, але все тільки на гірше. Про незалежність краще помовч, може, зійдеш за хоча б трохи адекватного...
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28.05.2021 19:57 Відповісти
Відбулись дві фундаментальні речі.
Україна вийшла із зони впливу та зовнішнього керування росією.
Україна розвернула свій вектор розвитку на 180 градусів із сходу на захід.
Тому справжня свобода і незалежність, боротьба із впливом русифікації, декомунізація і багато чого ще це все здобутки революції.
Якщо ти цього не бачиш, то ти або дурник, або ворог. Не просто ж так ти свої коменти з під впн залишаш, москалик )
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30.05.2021 16:16 Відповісти
Мені завжди було цікаво: чому ви, упороті дебіли, абсолютно позбавлені будь-якого мислення? Чи ідіотизм останньої стадії у вас вроджений, чи ви до такого ступеня зазомбовані? Хоча це випадки ідентичні, бо нормальну людину зазомбувати неможливо. Невже ви, тупорилі упороті придурки, не бачите, що країна вже сім років на краю прірви, повністю розвалені всі державні інституції і економіка. Тільки абсолютний безмізкий ідіот може щось варнякати про якісь здобутки революції. А впн... Тому що навіть після цього посту мене забанять, як лютого ворога...
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31.05.2021 01:20 Відповісти
Ахаха, зачетно у тебе пригоріло США та Україна програли битву проти "Північного потоку - 2", - Süddeutsche Zeitung - Цензор.НЕТ 4332
Ти мало того що інфантильний, так ще і вкрай глупий. Адже за часи попереднього президента зростання економіки не тільки відновилось, а і перевершило дореволюційні показники і це під час війни, після втрати значної частини промисловості, а у тебе який то край прірви. Саме це і є мотивацією для революції проти зеленського, відновити зростання та розвиток, та прибрати профанів та зрадників, які йому перешкоджають. І якщо для створення відповідних умов треба шатнути економіку, то це допустимо, адже вигода яку ми отримаємо повністю покриє ціну.
Але я бачу, аналіз та прорахування таких можливостей настільки складне для тебе, що навіть не має сенсу тобі пояснювати. ти просто не здатний зрозуміти через власну інфантильність та зашореність. Вчись думати, прораховувати, аналізувати.
p.s Банити тебе не треба, ти занадто забавний співрозмовник, щось на рівні дитини, можна посміятись з того як ти злишся США та Україна програли битву проти "Північного потоку - 2", - Süddeutsche Zeitung - Цензор.НЕТ 6953
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31.05.2021 03:57 Відповісти
Про яке зростання економіки ти гундосиш, телепню? За рахунок чого воно відбулось? Тисячі нових підприємств навідкривали? Мільйони робочих місць створили? Твій "попередній президент" тільки й міг, що жебракувати по світу зі шматком автобуса та кацапськими паспортами, плакатись з трибун в зім"ятому костюмі, плазувати перед польськими пам"ятниками в дірявих шкарпетках та клянчити кредити. За роки його гетьманства зовнішній борг зріс з 37,536 млрд. доларів на кінець 2013 року до 50,462 млрд. доларів на кінець 2018-го. Тільки завдяки цим позикам та кабальній реструктизації боргів з горем навпіл вдалось уникнути дефолту. Про провалені з тріском всі 144 потужні реформи я взагалі мовчу... Та й що там говорити, здобутки ваших ідолів-попередників виявились такими, що 73 відсоткам українців довелось голосувати за нікчемного блазня, лиш би тільки здихатись великого "революцьонера-рехворматора" і "спасителя економіки"...
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31.05.2021 21:51 Відповісти
США та Україна програли битву проти "Північного потоку - 2", - Süddeutsche Zeitung - Цензор.НЕТ 9331
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31.05.2021 01:20 Відповісти
Навіть якщо цей СП-2 буде добуданий, і, якщо він запрацює, це ще не кінець світу. Є багато варіантів контролю його ефективності.
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24.05.2021 19:11 Відповісти
ФАШИСТЫ !!!
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24.05.2021 19:43 Відповісти
По великому рахунку програли українці, які обрали тупого клована.
Бо на Захід треба весь час було тиснути, а цього ушльопка по щьочкє плескали й він радів...
це результат ********* вибору піввареникових остолопів...
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24.05.2021 20:15 Відповісти
БУДЕМ РЕЗАТЬ СВИНЕЙ - ОЛИГАРХОВ !)
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24.05.2021 21:35 Відповісти
А де іконки "святого українського бідона" і =перемога= ? Я аж скучила ... Бо то не можна було зайти на гілку - аж в очах рябіло од пАТретів "великого українця".

Так це ще не було зустрічі з х**лом, яку вимолює ваш "животворящий".
І ви через оце відмовилися від діаспори, виблювавши на неї купу своїх нечистот ?
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24.05.2021 21:48 Відповісти
Підтримаю поодиноких форумчан, які влучно звертають увану на нову мантру українських бідонобілів: винна тля. США та Україна програли битву проти "Північного потоку - 2", - Süddeutsche Zeitung - Цензор.НЕТ 4535
А "козак" не бачив - не знав, хто при владі в Україні з весни 2019 ?
І сектанти персонажа не знали теж ? Горлали, не змовкаючи, про свого нового месію (мішутці, надьці, володьці - привіт)
Якого воно тріщало і зробило передвиборною обіцянкою пріорітет України у своїй зовнішній політиці ?
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24.05.2021 21:54 Відповісти
*увагу
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24.05.2021 21:54 Відповісти
Привіт! Давно не спілкувалися. США та Україна програли битву проти "Північного потоку - 2", - Süddeutsche Zeitung - Цензор.НЕТ 2537 Як в тебе справи?

А що до теми,то ми це все перед виборами казали.
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24.05.2021 22:25 Відповісти
Привіт ! США та Україна програли битву проти "Північного потоку - 2", - Süddeutsche Zeitung - Цензор.НЕТ 9515 Рада тебе бачити. Думала, сердишся за щось ...
Як не бачила довго коментів - переживала, чи ти ОК. Але писав потроху. Значить, більш-менш нормально, так ?

Про справи не питай ... США та Україна програли битву проти "Північного потоку - 2", - Süddeutsche Zeitung - Цензор.НЕТ 1307 На роботі - дурдом повний. Сьогодні вихідний, користуюся зайвим днем. Ніби потепліло, але ще перепади. Після +28 в суботу, +12 вчора. Все цвіте. Гарно.
Наші "борці" пообіцяли скасувати комендантську годину з 28-го. Ніхто не вірить, поки не настане. Щеплюють дітей ... Жахіття.
Тепер інфа зі Штатів про міокардити після чарівної вакцинки ... І місцеві почали висловлюватися: у них теж таке було, призначали ліки. Тромбози продовжуються.
Хочу пошукати, бо реально не бачила, знайома розказала про хвилю, яку підняли жінки в соцмережах і "експерти" мусили вже щось проквакати: про збиття менструального циклу після щеплення. Не бачив ?

Як ти ? Що в тебе ? Відпустку запланував ? Город посадив ?
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24.05.2021 22:34 Відповісти
Я не серджуся.Бо ж немає за що. США та Україна програли битву проти "Північного потоку - 2", - Süddeutsche Zeitung - Цензор.НЕТ 1508 В мене все норм.Просто останнім часом,дуже зайнятий.

В нас населення не спішить вакцинуватися.Навіть тутешні цензорята. США та Україна програли битву проти "Північного потоку - 2", - Süddeutsche Zeitung - Цензор.НЕТ 2301 Хоча це ж завжди потрібно проходити щеплення.Медична система ж не витримає,завжди тільки на вакцину від ковіду витрачати ресурси.А сьогодні ефіоп казав,що буде ще гірший вірус.Напевне щось нове готують. США та Україна програли битву проти "Північного потоку - 2", - Süddeutsche Zeitung - Цензор.НЕТ 8232

У вас яку вакцину найбільше колють?
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24.05.2021 22:52 Відповісти
Не знаю, яку. Найбільше замовили АЗ, якщо не помиляюся. Розподіляють між провінціями. Термінів між двома дозами все одно не дотримують. То кричали, що це - дуже класно і ще ефективніше: першу - одна вакцинка, другу - інша фірмочка. Тепер нові "висновки": обидві мають бути ті самі. Професійність - "найвищого гатунку". Жаль, що в інших галузях іншим спеціалістам так не можна працювати і =боротися=.
Поправки якісь нові приймають щодо французької.
Проблеми з ринком житла для оренди, на ринку нерухомості лихоманка триває (ціни злетіли, попит - теж), у працюючої частини суспільства - перевантаження, всі фактично перепрацьовують саме працюючи з дому, виснаження велике ...
Загалом у суспільстві - втома, народ уже забиває на обмеження, люди йдуть на пляж (у нас же не можна збиратися чи якось там обмежено пропускають), туди приїздить поліція, чекають відкриття хоча б терас ресторанів ... (минулого року все працювало без вакцинок і країна не вимерла), розсилають QR-cоde ощасливленим (щепленим), але ще не придумали, де його вимагати. Тиснуть паспортом вакцинації, але побоюються вводити, бо це зачіпає права людей.
Маніфестації все одно проводяться (говорять про санітарну дискримінацію і тиранію), правда, цих людей затавровують, а коли одноплемінники тлі та палестинці маніфестують на всю (до речі, побилися в центрі міста) - то можна.
От так і живем США та Україна програли битву проти "Північного потоку - 2", - Süddeutsche Zeitung - Цензор.НЕТ 4578 ...
Бережи себе, не перевтомлюйся, відпочивай.
Вір у те, що цей ідіотизм скінчиться. Бо щось забагато його стало.
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24.05.2021 23:07 Відповісти
Щось дуже багато критики дружньої нам країни-союзника, нашого ідеалу, оспіваної нашими патріотами...
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26.05.2021 00:30 Відповісти
Vedana Я картоплі вже не саджаю.Махнув рукою. США та Україна програли битву проти "Північного потоку - 2", - Süddeutsche Zeitung - Цензор.НЕТ 3872 В мене новий сад,замість картоплі.
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24.05.2021 22:54 Відповісти
Чудово ! США та Україна програли битву проти "Північного потоку - 2", - Süddeutsche Zeitung - Цензор.НЕТ 1630
Сад - це гарно.
Молодець.
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24.05.2021 23:09 Відповісти
Сад це дуже чудово.Зараз в мене все цвіте.Травень найкращий місяць.А ще в мене петрушечка засіяна.Причому багато.Навіть приїжджали купляти. США та Україна програли битву проти "Північного потоку - 2", - Süddeutsche Zeitung - Цензор.НЕТ 476
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24.05.2021 23:12 Відповісти
Ото варення навариш. США та Україна програли битву проти "Північного потоку - 2", - Süddeutsche Zeitung - Цензор.НЕТ 5637 Компотів наконсервуєш.
Або продаватимеш урожай теж.

Я дуже люблю весну. США та Україна програли битву проти "Північного потоку - 2", - Süddeutsche Zeitung - Цензор.НЕТ 5637
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25.05.2021 00:41 Відповісти
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