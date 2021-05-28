СМИ опубликовали не тот законопроект об олигархах, - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что опубликованный в СМИ проект закона об олигархах - не тот, над которым работают в Офисе президента.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Именно тот проект, который появился недавно в СМИ - это не тот проект, который сегодня рассматривается в кабинете Владимира Александровича, в Офисе президента. Вы знаете, что он дал поручение аппарату СНБО, КМУ и ОП подготовить законопроект. Он не простой, он слишком сложный, но те комментарии и то, что в СМИ, не соответствует действительности", - сказал Данилов.

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Он добавил, что законопроект об олигархах будет состоять из двух частей.

"Журналисты не знают, что там еще есть вторая часть, которая обязательно будет идти как дополнение к первой".

Других деталей о разрабатываемом в ОП законопроекте Данилов не привел.

Также секретарь СНБО отметил, что "помимо закона об олигархах, должен быть антитрастовый закон, закон про лоббизм, про проверку отечественных и иностранных инвестиций в украинскую экономику, при этом речь идет об объектах критической инфраструктуры".

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Напомним, ранее издание "Зеркало недели" сообщило, что ему удалось прочитать текст законопроекта об олигархах. Журналисты говорят, что закон создает основания для "медиарейдерства" и может стать причиной крупной распродажи богатыми и влиятельными олигархами своих газет, интернет-сайтов, радиостанций и телеканалов.

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что журналисты читали не тот текст не того законопроекта. И вообще - рано еще говорить, что именно примет Рада, ведь с момента регистрации документ может претерпеть множество изменений. Редакция "Зеркала недели" ответила на это, что "Подоляку врать как дышать".