РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11611 посетитель онлайн
Новости Политика Украины
8 202 79
Данилов (1057) законопроект (3045) олигарх (1016) шоу_Шустера (315)

СМИ опубликовали не тот законопроект об олигархах, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

СМИ опубликовали не тот законопроект об олигархах, - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что опубликованный в СМИ проект закона об олигархах - не тот, над которым работают в Офисе президента.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Именно тот проект, который появился недавно в СМИ - это не тот проект, который сегодня рассматривается в кабинете Владимира Александровича, в Офисе президента. Вы знаете, что он дал поручение аппарату СНБО, КМУ и ОП подготовить законопроект. Он не простой, он слишком сложный, но те комментарии и то, что в СМИ, не соответствует действительности", - сказал Данилов.

Читайте: Подоляк: СМИ опубликовали "фантазии о законопроекте" об олигархах

Он добавил, что законопроект об олигархах будет состоять из двух частей.

"Журналисты не знают, что там еще есть вторая часть, которая обязательно будет идти как дополнение к первой".

Других деталей о разрабатываемом в ОП законопроекте Данилов не привел.

Также секретарь СНБО отметил, что "помимо закона об олигархах, должен быть антитрастовый закон, закон про лоббизм, про проверку отечественных и иностранных инвестиций в украинскую экономику, при этом речь идет об объектах критической инфраструктуры".

Также читайте: "Зеркало недели" - ОП: "Подоляку врать как дышать"

Напомним, ранее издание "Зеркало недели" сообщило, что ему удалось прочитать текст законопроекта об олигархах. Журналисты говорят, что закон создает основания для "медиарейдерства" и может стать причиной крупной распродажи богатыми и влиятельными олигархами своих газет, интернет-сайтов, радиостанций и телеканалов.

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что журналисты читали не тот текст не того законопроекта. И вообще - рано еще говорить, что именно примет Рада, ведь с момента регистрации документ может претерпеть множество изменений. Редакция "Зеркала недели" ответила на это, что "Подоляку врать как дышать"

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+36
Цей "інтелектуал" своїм базіканням підтвердив, що той треш, який опублікувало "ДТ", дійсно, один з зебільних "проектів" "велічайшего лідера".
показать весь комментарий
28.05.2021 23:53
+33
О,"совесть зебилов' Данилов тоже обосрался
показать весь комментарий
28.05.2021 23:43
+29
сєкрєтниє протоколи зєлєнскіх м.....ов
показать весь комментарий
28.05.2021 23:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
сєкрєтниє протоколи зєлєнскіх м.....ов
показать весь комментарий
28.05.2021 23:43 Ответить
Нет это игра в Путина и Лаврова
показать весь комментарий
29.05.2021 07:19 Ответить
Там все простіше. "Ми всє прєзідєнти" в дії. Закинули качку-отримали нищівну критику-пішли гуляти.
показать весь комментарий
29.05.2021 08:59 Ответить
Зе-козлота очередной раз проделывает номер с прощупыванием почвы: Сначала вбросили и смотрят схавает толпа или нет, если появляется сильный срач начинают рассказывать, что все то был чей-то вражеский вброс, а они совсем так делать не собирались, они хорошие и законопроект у них совсем другой.....
показать весь комментарий
29.05.2021 08:57 Ответить
Обычная тактика шулеров. То, чем они и занимались в первой жизни.
показать весь комментарий
29.05.2021 10:53 Ответить
О,"совесть зебилов' Данилов тоже обосрался
показать весь комментарий
28.05.2021 23:43 Ответить
он там кстати хоть и с лугандона, но хоть пару слов в предложение может связать без листочка, в отличи от ЗЕ:!!!
СМИ опубликовали не тот законопроект об олигархах, - Данилов - Цензор.НЕТ 2886
показать весь комментарий
28.05.2021 23:46 Ответить
Цей "інтелектуал" своїм базіканням підтвердив, що той треш, який опублікувало "ДТ", дійсно, один з зебільних "проектів" "велічайшего лідера".
показать весь комментарий
28.05.2021 23:53 Ответить
Очень скоро...да даже уже скулит под кретина полностью)
показать весь комментарий
28.05.2021 23:57 Ответить
Знову "висмикнуте з контексту"? Бідний "контекст" - "рвуть його усі, кому не ліньки, як мавпа - газету...
показать весь комментарий
29.05.2021 05:16 Ответить
Данилав, ты ж лугандона, празднуй:
СМИ опубликовали не тот законопроект об олигархах, - Данилов - Цензор.НЕТ 2818
показать весь комментарий
28.05.2021 23:44 Ответить
Олигарх, Олигофрен, какая раздница, ведь зеля тот еще аутист СМИ опубликовали не тот законопроект об олигархах, - Данилов - Цензор.НЕТ 3858
показать весь комментарий
28.05.2021 23:47 Ответить
Гранаты у них не той системы?
показать весь комментарий
28.05.2021 23:47 Ответить
все смешнее и смешнее.
то на саммит НАТО не зовут по техническим причинам,
но там хотя бы понятно - буба не той системы....
то законы не те публикуют.
ужас, шо творится....
показать весь комментарий
28.05.2021 23:48 Ответить
Вата думает,что им кацапскицй"авось" поможет -не могут понять ,что эта фигня только у свинособак проходит
показать весь комментарий
29.05.2021 00:00 Ответить
вата не думает - она следует руководящей и направляющей + трохи видосов
и все - даже в избытке....
показать весь комментарий
29.05.2021 00:05 Ответить
А техническая причина одна - США намекнули отодвинуть Ермака от гостайны .
Зе проигнорировал по глупости .
А КТО ЖЕ ПРИ АГЕНТЕ МАЦКВЫ БУДЕТ ОБСУЖДАТЬ СТРАТЕГИИ ?
показать весь комментарий
29.05.2021 00:03 Ответить
Уж по глупости ли? Как не, как, а Янелох. Скорее осознано проигнорировал.
показать весь комментарий
29.05.2021 08:13 Ответить
цікаво, а чого РНБО займається законопроектом про олігархів? Хіба їхня функція?
Є ж жеж відповідне управління в апараті на банковій. Та й сам закон існує - про антимонопольну діяльність... Його тільки потрібно удосконалити стосовно олігархів.
показать весь комментарий
28.05.2021 23:51 Ответить
a если на вопрос посмотреть глубже?
а угрожают ли олигархи национальной безопасности?
конечно да!
и вот он Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов -
на страже национальной безопасности и обороны как всегда.
помню другого Секретаря Совета национальной безопасности и обороны - пастор был последний кто там делом занимался....
показать весь комментарий
29.05.2021 00:03 Ответить
Такою херньою Пастор не займався. Він займався в основному озброєннями.
показать весь комментарий
29.05.2021 00:11 Ответить
вы подверждаете мои слова.
"помню другого Секретаря Совета национальной безопасности и обороны - пастор был последний кто там делом занимался...."
Данилов все брежневеет и бронзовеет до ярко зеленого оттенка...
показать весь комментарий
29.05.2021 00:15 Ответить
Тому, що це єдина інстанція, яка дає хоч якісь результати.
показать весь комментарий
29.05.2021 08:57 Ответить
Единственная назначенная инстанция занимающаяся не своим делом!

Данилов ,а что там с державним оборонном заказом ? Или для вас главное незаметно продать Путлеру Украину под видом борьбы с преступностью! А Собаковод пусть хулиганов с Бакановым ловит!
показать весь комментарий
29.05.2021 09:22 Ответить
Да плевать на все на свете, друзья. Похер на зебоба, похер на Пороха. Похер на всех. Нам нужен закон про оружые. Нам нужен дикай запад, где все могут "стрелять" всех. Так и только тогда мы станем независмой нацией и даже шведцария соснет зеленого буйца ЗМІ опублікували не той законопроєкт про олігархів, - Данілов - Цензор.НЕТ 6014
показать весь комментарий
28.05.2021 23:51 Ответить
з.ы. тузы эти два мягкотелых звидораса должны сами прийти на стрелку. ибо если они корд пришлют то я сикну на их конечно, я ж не ремба
показать весь комментарий
28.05.2021 23:56 Ответить
Бухаешь прямо на форуме?
показать весь комментарий
28.05.2021 23:58 Ответить
пятница жеж. А ты с друзьями в детстве не призывали сладкоежку, матюкальщика и другую нечисть?
показать весь комментарий
28.05.2021 23:59 Ответить
Тому що скандаль с законом
Послали Данилова оправдываться 😀😀😀
показать весь комментарий
28.05.2021 23:57 Ответить
Под стулом 🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗
показать весь комментарий
28.05.2021 23:59 Ответить
Прямо сами СМИ придумали ЭТО ? СМИ - не юристы

«В Украине появилось четкое определение понятия "олигарх", а также прописаны методы борьбы с ними.
Кто может считаться "олигархом" и какие запреты для них подготовили в правительстве

Согласно тексту проекта закона «Об олигархах», Министерство юстиции сформулировало свое определение, в котором говорится, что "олигархом" может являться человек:
1) Принимает участие в политической жизни.
2) Имеет значительное влияние на средства массовой информации.
Подразумевается, что гражданин занимает высокую должность в госаппарате (от президента до руководителя любого центрального органа исполнительной власти), связан с высокопоставленными чиновниками, финансирует или непосредственно руководид партией или просто имеет контроль над СМИ, которые «распространяют информацию политического характера».
3) Осуществляет контроль значительной по объему хозяйственной деятельностью.
К таким относятся лица, которые являются конечными бенефициарами естественных монополий, монополисты (50% в течение года подряд) товарных рынков или просто владельцы или бенефициары активов стоимостью более миллиона прожиточных минимумов (сейчас это 2,27 млрд грн, или 84 млн долл.).
Решение о признании лица олигархом принимают в СНБО на основании представления КМУ, члена СНБО, НБУ, СБУ или Антимонопольного комитета Украины и вступает в силу со дня официального опубликования соответствующего указа президента и обязательное для исполнения.
Официально признанного олигарха включать в «Реестр лиц, имеющих значительную экономическую и политическую вес в общественной жизни (олигархов)».
показать весь комментарий
28.05.2021 23:59 Ответить
Правовые последствия попадания в Реестр процитируем дословно:
Лицам, которые включены в реестр, запрещается:
1) осуществлять взносы (прямо или опосредованно через других лиц) в поддержку политических партий в соответствии с Законом Украины «О политических партиях в Украине;
2) быть бенефициаром (в том числе иметь в собственности) или контроллером средства массовой информации, который распространяет информацию политического характера;
3) быть покупателем (бенефициаром покупателя) в процессе приватизации объектов большой приватизации.
показать весь комментарий
29.05.2021 00:00 Ответить
медведчук не олігарх---------------у нього ж нічого немає.Та й всі вони перепишуть на дружин,коханок,малолітніх діток чи навіть на тещ.------------ну і насипе їм гравець солі на хвіст.
показать весь комментарий
29.05.2021 07:17 Ответить
Звичайний трюк зелені. Зробити вкид і подивитись як реагують люди, а потім здати назад.
показать весь комментарий
29.05.2021 00:04 Ответить
Да и банальную тупость не исключайте, Вангую...она привелет к досрочныи, бо чересчур жареным пахнет.
показать весь комментарий
29.05.2021 00:38 Ответить
Та да , видать одна запятая где то не там стоит - вот уже и НЕ ТОТ закон !
показать весь комментарий
29.05.2021 00:06 Ответить
Все смешалось в доме Облонских....РНБО править закони, міжнародні переговори веде непонятно хто , МЗС виражає стурбованність, МОЗ купляє куртки.....
показать весь комментарий
29.05.2021 00:25 Ответить
ЗМІ опублікували не той законопроєкт про олігархів, - Данілов - Цензор.НЕТ 9586
показать весь комментарий
29.05.2021 03:50 Ответить
ЗМІ опублікували не той законопроєкт про олігархів, - Данілов - Цензор.НЕТ 3909
то не то...
показать весь комментарий
29.05.2021 00:25 Ответить
то конечно не то.....
- зеленые твари в доме - от ето то!
показать весь комментарий
29.05.2021 08:11 Ответить
Ну вот, не тот закон опубликовали, типо, не тот дали для публикации, еще и не проверили набор шрифта...А зебики хоть в курсах, шо именно нужно было давать к публикации... Тормоза... Каарочи, ЗЕшлепериада рулит...

Бала-КЛАВА-КЛАВА-бала,
в БАЛА-к-ЛЕЮ едешь ты.
Почему не догоняешь? -(switch-oFF?)
...Ба-ка-ЛЕЯ все -в пути?
ЗЫ...Бакалея виновата: Бес меня попутал.
Балаклею, не пойму: с Балаклавой спутал.
По ушам моим проехал северный товарищ:
И народ теперь не слышу. Что мне делать? Каюсь.
показать весь комментарий
29.05.2021 00:32 Ответить
Вiд тего вуя ся верне.
бо як куди дурне чкурне...
наш бiдоносець, ай не-не,
Вiд него ж Фьодоричем тхне...
показать весь комментарий
29.05.2021 05:05 Ответить
Мультики продолжаются, панове, запасаемся попкорном. Ща конгресмены - на подъезде... нужно полагать , шо зебики насмешат не только нас, а потом СМИ краем пойдут, даже западные...
показать весь комментарий
29.05.2021 00:43 Ответить
Вырвали из контекста ))). Ох уж эти сми, ну не дают работать. Путают все карты великим реформаторам )))ю
показать весь комментарий
29.05.2021 00:48 Ответить
Спiваночка для наших НАЗАРЕТЯН
показать весь комментарий
29.05.2021 00:48 Ответить
сею вею конопелечки ...золотесенькi - SURE эта песенка на всех песенных конкуасах, займет первое место, даже зебики подпишутся.
показать весь комментарий
29.05.2021 00:55 Ответить
Та навчіться вже "зелених" розуміти з першого разу. Чи "чарівного" порошку не вистачить на всіх? Просто Сцикун хоче заборонити Пороху купувати кисневі концентратори та гвинтівки для армії. Заборона на фінансування благодійних проектів...
показать весь комментарий
29.05.2021 01:04 Ответить
-Игорь Валерьевич, мы тут закон об олигархах готовим.
-что? Иду, иду, иду...
показать весь комментарий
29.05.2021 03:48 Ответить
Шулери.
показать весь комментарий
29.05.2021 04:06 Ответить
Вторая часть будет Актом Шермана??? Украине нужно сильнее Акта Шермана закон принять. 10% иметь разрешить только олигархам например по всему электричеству и нельзя разделять зеленую энергетику, а надо всю в суме 10% - нужно рынок создать большой и свободный. Платежки должны падать!
показать весь комментарий
29.05.2021 05:37 Ответить
ЗМІ опублікували не той законопроєкт про олігархів, - Данілов - Цензор.НЕТ 1898
показать весь комментарий
29.05.2021 05:54 Ответить
мечтают, чтобы не было богатых....
а мой прадед мечтал, чтобы не было бедных....
показать весь комментарий
29.05.2021 07:16 Ответить
Я мечтаю, чтобы моей страной не правили воры.
показать весь комментарий
29.05.2021 09:59 Ответить
И как, мечтатель, намечтал клованов, рад?
показать весь комментарий
29.05.2021 10:57 Ответить
Нинішня влада -чемпіони по пройобам та обсирам.
показать весь комментарий
29.05.2021 07:18 Ответить
ЗМІ опублікували не той законопроєкт про олігархів, - Данілов - Цензор.НЕТ 7452
Законопроект про олігархів, це якась маячня!
І я вам термоса взагалі нічого не винен!
А ось і це точно що повинен до скону тільки
своєму Великому повелителю ПУ Володимиру
Володимировичу ()(уйлу) і імперії паРаші!
показать весь комментарий
29.05.2021 07:37 Ответить
совковая тупость этот закон, который еще и конституции противоречит.
может просто нужно ввести прогрессивный налог?.
показать весь комментарий
29.05.2021 07:45 Ответить
103- телефон скорой, звони немедленно. Пока горячка совсем тебя не доконала.
показать весь комментарий
29.05.2021 08:15 Ответить
Эко тебя вштымило...Тут скорая не поможет, тут нужен дюжий психиатр, а то и несколько
показать весь комментарий
29.05.2021 08:34 Ответить
"Именно тот проект, который появился недавно в СМИ - это не тот проект,..." - цитата

ЗМІ опублікували не той законопроєкт про олігархів, - Данілов - Цензор.НЕТ 3188
показать весь комментарий
29.05.2021 08:03 Ответить
Як завжди бла-бла, як завжди--брехня. Зелена чума все ще думає,що вона на сцені 95 кварталу. а реальність зовсім інша. провали в економіці,провали в державному управлінні,провали в міжнародних стосунках,провали в оборонній сфері. Корупція зростає геометричними темпами, але для зебілів все "какая разніца"
показать весь комментарий
29.05.2021 08:11 Ответить
Кручу-верчу, н.......ь хочу. Схоже, що СМІ опубліковали саме той законопроект.
показать весь комментарий
29.05.2021 08:34 Ответить
По стопам вована.
Всё сводится к контролю за сми.
показать весь комментарий
29.05.2021 08:42 Ответить
Сейчас народу запудрят мозги, и в результате выдадут нагора тот закон, который никто кроме Зели и Бени не обсуждал.
показать весь комментарий
29.05.2021 09:56 Ответить
вже два роки Зеля Гальмо блокує розвиток України..
обговорюємо її, косоротьку, постєльні сцени з мєндєлями-єрмаками, арешти патріотів, провали оборонних програм, постійні канікули імператриці по омана-катарах, епіцентрівські "Мрії" говнокомандувача, укуреного клоуна смерті..(
73%ві зебіли, ви зробили себе разом
показать весь комментарий
29.05.2021 10:07 Ответить
Згадайте Булгакова : "Це не те посвідчення!"
показать весь комментарий
29.05.2021 11:46 Ответить
Запустили тупо пробный шар, проверить на реакцию. Ваще нас за дебилов держат.
показать весь комментарий
29.05.2021 18:37 Ответить
Запустили тупо пробный шар, проверить на реакцию. Ваще нас за дебилов держат.
показать весь комментарий
29.05.2021 19:10 Ответить
у вас - проблемы со связью? чиперная скорость.
показать весь комментарий
29.05.2021 20:10 Ответить
 
 