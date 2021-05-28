СМИ опубликовали не тот законопроект об олигархах, - Данилов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что опубликованный в СМИ проект закона об олигархах - не тот, над которым работают в Офисе президента.
Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
"Именно тот проект, который появился недавно в СМИ - это не тот проект, который сегодня рассматривается в кабинете Владимира Александровича, в Офисе президента. Вы знаете, что он дал поручение аппарату СНБО, КМУ и ОП подготовить законопроект. Он не простой, он слишком сложный, но те комментарии и то, что в СМИ, не соответствует действительности", - сказал Данилов.
Он добавил, что законопроект об олигархах будет состоять из двух частей.
"Журналисты не знают, что там еще есть вторая часть, которая обязательно будет идти как дополнение к первой".
Других деталей о разрабатываемом в ОП законопроекте Данилов не привел.
Также секретарь СНБО отметил, что "помимо закона об олигархах, должен быть антитрастовый закон, закон про лоббизм, про проверку отечественных и иностранных инвестиций в украинскую экономику, при этом речь идет об объектах критической инфраструктуры".
Напомним, ранее издание "Зеркало недели" сообщило, что ему удалось прочитать текст законопроекта об олигархах. Журналисты говорят, что закон создает основания для "медиарейдерства" и может стать причиной крупной распродажи богатыми и влиятельными олигархами своих газет, интернет-сайтов, радиостанций и телеканалов.
Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что журналисты читали не тот текст не того законопроекта. И вообще - рано еще говорить, что именно примет Рада, ведь с момента регистрации документ может претерпеть множество изменений. Редакция "Зеркала недели" ответила на это, что "Подоляку врать как дышать".
Пожалуйста, подождите...
то на саммит НАТО не зовут по техническим причинам,
но там хотя бы понятно - буба не той системы....
то законы не те публикуют.
ужас, шо творится....
и все - даже в избытке....
Зе проигнорировал по глупости .
А КТО ЖЕ ПРИ АГЕНТЕ МАЦКВЫ БУДЕТ ОБСУЖДАТЬ СТРАТЕГИИ ?
Є ж жеж відповідне управління в апараті на банковій. Та й сам закон існує - про антимонопольну діяльність... Його тільки потрібно удосконалити стосовно олігархів.
а угрожают ли олигархи национальной безопасности?
конечно да!
и вот он Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов -
на страже национальной безопасности и обороны как всегда.
помню другого Секретаря Совета национальной безопасности и обороны - пастор был последний кто там делом занимался....
"помню другого Секретаря Совета национальной безопасности и обороны - пастор был последний кто там делом занимался...."
Данилов все брежневеет и бронзовеет до ярко зеленого оттенка...
Данилов ,а что там с державним оборонном заказом ? Или для вас главное незаметно продать Путлеру Украину под видом борьбы с преступностью! А Собаковод пусть хулиганов с Бакановым ловит!
Послали Данилова оправдываться 😀😀😀
«В Украине появилось четкое определение понятия "олигарх", а также прописаны методы борьбы с ними.
Кто может считаться "олигархом" и какие запреты для них подготовили в правительстве
Согласно тексту проекта закона «Об олигархах», Министерство юстиции сформулировало свое определение, в котором говорится, что "олигархом" может являться человек:
1) Принимает участие в политической жизни.
2) Имеет значительное влияние на средства массовой информации.
Подразумевается, что гражданин занимает высокую должность в госаппарате (от президента до руководителя любого центрального органа исполнительной власти), связан с высокопоставленными чиновниками, финансирует или непосредственно руководид партией или просто имеет контроль над СМИ, которые «распространяют информацию политического характера».
3) Осуществляет контроль значительной по объему хозяйственной деятельностью.
К таким относятся лица, которые являются конечными бенефициарами естественных монополий, монополисты (50% в течение года подряд) товарных рынков или просто владельцы или бенефициары активов стоимостью более миллиона прожиточных минимумов (сейчас это 2,27 млрд грн, или 84 млн долл.).
Решение о признании лица олигархом принимают в СНБО на основании представления КМУ, члена СНБО, НБУ, СБУ или Антимонопольного комитета Украины и вступает в силу со дня официального опубликования соответствующего указа президента и обязательное для исполнения.
Официально признанного олигарха включать в «Реестр лиц, имеющих значительную экономическую и политическую вес в общественной жизни (олигархов)».
Лицам, которые включены в реестр, запрещается:
1) осуществлять взносы (прямо или опосредованно через других лиц) в поддержку политических партий в соответствии с Законом Украины «О политических партиях в Украине;
2) быть бенефициаром (в том числе иметь в собственности) или контроллером средства массовой информации, который распространяет информацию политического характера;
3) быть покупателем (бенефициаром покупателя) в процессе приватизации объектов большой приватизации.
то не то...
- зеленые твари в доме - от ето то!
Бала-КЛАВА-КЛАВА-бала,
в БАЛА-к-ЛЕЮ едешь ты.
Почему не догоняешь? -(switch-oFF?)
...Ба-ка-ЛЕЯ все -в пути?
ЗЫ...Бакалея виновата: Бес меня попутал.
Балаклею, не пойму: с Балаклавой спутал.
По ушам моим проехал северный товарищ:
И народ теперь не слышу. Что мне делать? Каюсь.
бо як куди дурне чкурне...
наш бiдоносець, ай не-не,
Вiд него ж Фьодоричем тхне...
-что? Иду, иду, иду...
а мой прадед мечтал, чтобы не было бедных....
Законопроект про олігархів, це якась маячня!
І я вам термоса взагалі нічого не винен!
А ось і це точно що повинен до скону тільки
своєму Великому повелителю ПУ Володимиру
Володимировичу ()(уйлу) і імперії паРаші!
может просто нужно ввести прогрессивный налог?.
Всё сводится к контролю за сми.
обговорюємо її, косоротьку, постєльні сцени з мєндєлями-єрмаками, арешти патріотів, провали оборонних програм, постійні канікули імператриці по омана-катарах, епіцентрівські "Мрії" говнокомандувача, укуреного клоуна смерті..(
73%ві зебіли, ви зробили себе разом