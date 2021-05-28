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Данілов (1191) законопроєкт (1781) олігарх (688) шоу_Шустера (309)

ЗМІ опублікували не той законопроєкт про олігархів, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ЗМІ опублікували не той законопроєкт про олігархів, - Данілов

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що опублікований у ЗМІ проєкт закону про олігархів - не той, над яким працюють в Офісі президента.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Саме той проєкт, який з'явився нещодавно в ЗМІ - це не той проєкт, який сьогодні розглядається в кабінеті Володимира Олександровича, в Офісі президента. Ви знаєте, що він дав доручення апарату РНБО, КМУ та ОП підготувати законопроєкт. Він не простий, він занадто складний, але ті коментарі і те, що в ЗМІ, не відповідає дійсності", - сказав Данілов.

Він додав, що законопроєкт про олігархів складатиметься з двох частин.

Читайте також: "Дзеркало тижня" - ОП: "Подоляку брехати як дихати"

"Журналісти не знають, що там ще є друга частина, яка обов'язково буде йти як доповнення до першої".

Інших деталей про розроблюваний в ОП законопроєкт Данілов не надав.

Також секретар РНБО зазначив, що "крім закону про олігархів, має бути Антитрастівський закон, закон про лобізм, про перевірку вітчизняних та іноземних інвестицій в українську економіку, при цьому йдеться про об'єкти критичної інфраструктури".

Нагадаємо, раніше видання "Дзеркало тижня" повідомило, що йому вдалося прочитати текст законопроєкту про олігархів. Журналісти кажуть, що закон створює підстави для "медіарейдерства" і може стати причиною великого розпродажу багатими і впливовими олігархами своїх газет, інтернет-сайтів, радіостанцій і телеканалів.

Радник глави ОП Михайло Подоляк заявив, що журналісти читали не той текст не того законопроєкту. І взагалі - рано ще говорити, що саме ухвалить Рада, адже з моменту реєстрації документ може зазнати значних змін. Редакція "Дзеркала тижня" відповіла на це, що "Подоляку брехати як дихати".

 
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Топ коментарі
+36
Цей "інтелектуал" своїм базіканням підтвердив, що той треш, який опублікувало "ДТ", дійсно, один з зебільних "проектів" "велічайшего лідера".
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28.05.2021 23:53
+33
О,"совесть зебилов' Данилов тоже обосрался
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28.05.2021 23:43
+29
сєкрєтниє протоколи зєлєнскіх м.....ов
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28.05.2021 23:43
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сєкрєтниє протоколи зєлєнскіх м.....ов
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28.05.2021 23:43 Відповісти
Нет это игра в Путина и Лаврова
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29.05.2021 07:19 Відповісти
Там все простіше. "Ми всє прєзідєнти" в дії. Закинули качку-отримали нищівну критику-пішли гуляти.
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29.05.2021 08:59 Відповісти
Зе-козлота очередной раз проделывает номер с прощупыванием почвы: Сначала вбросили и смотрят схавает толпа или нет, если появляется сильный срач начинают рассказывать, что все то был чей-то вражеский вброс, а они совсем так делать не собирались, они хорошие и законопроект у них совсем другой.....
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29.05.2021 08:57 Відповісти
Обычная тактика шулеров. То, чем они и занимались в первой жизни.
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29.05.2021 10:53 Відповісти
О,"совесть зебилов' Данилов тоже обосрался
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28.05.2021 23:43 Відповісти
он там кстати хоть и с лугандона, но хоть пару слов в предложение может связать без листочка, в отличи от ЗЕ:!!!
СМИ опубликовали не тот законопроект об олигархах, - Данилов - Цензор.НЕТ 2886
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28.05.2021 23:46 Відповісти
Цей "інтелектуал" своїм базіканням підтвердив, що той треш, який опублікувало "ДТ", дійсно, один з зебільних "проектів" "велічайшего лідера".
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28.05.2021 23:53 Відповісти
Очень скоро...да даже уже скулит под кретина полностью)
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28.05.2021 23:57 Відповісти
Знову "висмикнуте з контексту"? Бідний "контекст" - "рвуть його усі, кому не ліньки, як мавпа - газету...
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29.05.2021 05:16 Відповісти
Данилав, ты ж лугандона, празднуй:
СМИ опубликовали не тот законопроект об олигархах, - Данилов - Цензор.НЕТ 2818
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28.05.2021 23:44 Відповісти
Олигарх, Олигофрен, какая раздница, ведь зеля тот еще аутист СМИ опубликовали не тот законопроект об олигархах, - Данилов - Цензор.НЕТ 3858
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28.05.2021 23:47 Відповісти
Гранаты у них не той системы?
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28.05.2021 23:47 Відповісти
все смешнее и смешнее.
то на саммит НАТО не зовут по техническим причинам,
но там хотя бы понятно - буба не той системы....
то законы не те публикуют.
ужас, шо творится....
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28.05.2021 23:48 Відповісти
Вата думает,что им кацапскицй"авось" поможет -не могут понять ,что эта фигня только у свинособак проходит
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29.05.2021 00:00 Відповісти
вата не думает - она следует руководящей и направляющей + трохи видосов
и все - даже в избытке....
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29.05.2021 00:05 Відповісти
А техническая причина одна - США намекнули отодвинуть Ермака от гостайны .
Зе проигнорировал по глупости .
А КТО ЖЕ ПРИ АГЕНТЕ МАЦКВЫ БУДЕТ ОБСУЖДАТЬ СТРАТЕГИИ ?
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29.05.2021 00:03 Відповісти
Уж по глупости ли? Как не, как, а Янелох. Скорее осознано проигнорировал.
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29.05.2021 08:13 Відповісти
цікаво, а чого РНБО займається законопроектом про олігархів? Хіба їхня функція?
Є ж жеж відповідне управління в апараті на банковій. Та й сам закон існує - про антимонопольну діяльність... Його тільки потрібно удосконалити стосовно олігархів.
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28.05.2021 23:51 Відповісти
a если на вопрос посмотреть глубже?
а угрожают ли олигархи национальной безопасности?
конечно да!
и вот он Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов -
на страже национальной безопасности и обороны как всегда.
помню другого Секретаря Совета национальной безопасности и обороны - пастор был последний кто там делом занимался....
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29.05.2021 00:03 Відповісти
Такою херньою Пастор не займався. Він займався в основному озброєннями.
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29.05.2021 00:11 Відповісти
вы подверждаете мои слова.
"помню другого Секретаря Совета национальной безопасности и обороны - пастор был последний кто там делом занимался...."
Данилов все брежневеет и бронзовеет до ярко зеленого оттенка...
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29.05.2021 00:15 Відповісти
Тому, що це єдина інстанція, яка дає хоч якісь результати.
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29.05.2021 08:57 Відповісти
Единственная назначенная инстанция занимающаяся не своим делом!

Данилов ,а что там с державним оборонном заказом ? Или для вас главное незаметно продать Путлеру Украину под видом борьбы с преступностью! А Собаковод пусть хулиганов с Бакановым ловит!
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29.05.2021 09:22 Відповісти
Да плевать на все на свете, друзья. Похер на зебоба, похер на Пороха. Похер на всех. Нам нужен закон про оружые. Нам нужен дикай запад, где все могут "стрелять" всех. Так и только тогда мы станем независмой нацией и даже шведцария соснет зеленого буйца ЗМІ опублікували не той законопроєкт про олігархів, - Данілов - Цензор.НЕТ 6014
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28.05.2021 23:51 Відповісти
з.ы. тузы эти два мягкотелых звидораса должны сами прийти на стрелку. ибо если они корд пришлют то я сикну на их конечно, я ж не ремба
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28.05.2021 23:56 Відповісти
Бухаешь прямо на форуме?
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28.05.2021 23:58 Відповісти
пятница жеж. А ты с друзьями в детстве не призывали сладкоежку, матюкальщика и другую нечисть?
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28.05.2021 23:59 Відповісти
Тому що скандаль с законом
Послали Данилова оправдываться 😀😀😀
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28.05.2021 23:57 Відповісти
Под стулом 🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗
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28.05.2021 23:59 Відповісти
Прямо сами СМИ придумали ЭТО ? СМИ - не юристы

«В Украине появилось четкое определение понятия "олигарх", а также прописаны методы борьбы с ними.
Кто может считаться "олигархом" и какие запреты для них подготовили в правительстве

Согласно тексту проекта закона «Об олигархах», Министерство юстиции сформулировало свое определение, в котором говорится, что "олигархом" может являться человек:
1) Принимает участие в политической жизни.
2) Имеет значительное влияние на средства массовой информации.
Подразумевается, что гражданин занимает высокую должность в госаппарате (от президента до руководителя любого центрального органа исполнительной власти), связан с высокопоставленными чиновниками, финансирует или непосредственно руководид партией или просто имеет контроль над СМИ, которые «распространяют информацию политического характера».
3) Осуществляет контроль значительной по объему хозяйственной деятельностью.
К таким относятся лица, которые являются конечными бенефициарами естественных монополий, монополисты (50% в течение года подряд) товарных рынков или просто владельцы или бенефициары активов стоимостью более миллиона прожиточных минимумов (сейчас это 2,27 млрд грн, или 84 млн долл.).
Решение о признании лица олигархом принимают в СНБО на основании представления КМУ, члена СНБО, НБУ, СБУ или Антимонопольного комитета Украины и вступает в силу со дня официального опубликования соответствующего указа президента и обязательное для исполнения.
Официально признанного олигарха включать в «Реестр лиц, имеющих значительную экономическую и политическую вес в общественной жизни (олигархов)».
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28.05.2021 23:59 Відповісти
Правовые последствия попадания в Реестр процитируем дословно:
Лицам, которые включены в реестр, запрещается:
1) осуществлять взносы (прямо или опосредованно через других лиц) в поддержку политических партий в соответствии с Законом Украины «О политических партиях в Украине;
2) быть бенефициаром (в том числе иметь в собственности) или контроллером средства массовой информации, который распространяет информацию политического характера;
3) быть покупателем (бенефициаром покупателя) в процессе приватизации объектов большой приватизации.
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29.05.2021 00:00 Відповісти
медведчук не олігарх---------------у нього ж нічого немає.Та й всі вони перепишуть на дружин,коханок,малолітніх діток чи навіть на тещ.------------ну і насипе їм гравець солі на хвіст.
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29.05.2021 07:17 Відповісти
Звичайний трюк зелені. Зробити вкид і подивитись як реагують люди, а потім здати назад.
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29.05.2021 00:04 Відповісти
Да и банальную тупость не исключайте, Вангую...она привелет к досрочныи, бо чересчур жареным пахнет.
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29.05.2021 00:38 Відповісти
Та да , видать одна запятая где то не там стоит - вот уже и НЕ ТОТ закон !
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29.05.2021 00:06 Відповісти
Все смешалось в доме Облонских....РНБО править закони, міжнародні переговори веде непонятно хто , МЗС виражає стурбованність, МОЗ купляє куртки.....
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29.05.2021 00:25 Відповісти
ЗМІ опублікували не той законопроєкт про олігархів, - Данілов - Цензор.НЕТ 9586
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29.05.2021 03:50 Відповісти
ЗМІ опублікували не той законопроєкт про олігархів, - Данілов - Цензор.НЕТ 3909
то не то...
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29.05.2021 00:25 Відповісти
то конечно не то.....
- зеленые твари в доме - от ето то!
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29.05.2021 08:11 Відповісти
Ну вот, не тот закон опубликовали, типо, не тот дали для публикации, еще и не проверили набор шрифта...А зебики хоть в курсах, шо именно нужно было давать к публикации... Тормоза... Каарочи, ЗЕшлепериада рулит...

Бала-КЛАВА-КЛАВА-бала,
в БАЛА-к-ЛЕЮ едешь ты.
Почему не догоняешь? -(switch-oFF?)
...Ба-ка-ЛЕЯ все -в пути?
ЗЫ...Бакалея виновата: Бес меня попутал.
Балаклею, не пойму: с Балаклавой спутал.
По ушам моим проехал северный товарищ:
И народ теперь не слышу. Что мне делать? Каюсь.
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29.05.2021 00:32 Відповісти
Вiд тего вуя ся верне.
бо як куди дурне чкурне...
наш бiдоносець, ай не-не,
Вiд него ж Фьодоричем тхне...
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29.05.2021 05:05 Відповісти
Мультики продолжаются, панове, запасаемся попкорном. Ща конгресмены - на подъезде... нужно полагать , шо зебики насмешат не только нас, а потом СМИ краем пойдут, даже западные...
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29.05.2021 00:43 Відповісти
Вырвали из контекста ))). Ох уж эти сми, ну не дают работать. Путают все карты великим реформаторам )))ю
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29.05.2021 00:48 Відповісти
Спiваночка для наших НАЗАРЕТЯН
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29.05.2021 00:48 Відповісти
сею вею конопелечки ...золотесенькi - SURE эта песенка на всех песенных конкуасах, займет первое место, даже зебики подпишутся.
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29.05.2021 00:55 Відповісти
Та навчіться вже "зелених" розуміти з першого разу. Чи "чарівного" порошку не вистачить на всіх? Просто Сцикун хоче заборонити Пороху купувати кисневі концентратори та гвинтівки для армії. Заборона на фінансування благодійних проектів...
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29.05.2021 01:04 Відповісти
-Игорь Валерьевич, мы тут закон об олигархах готовим.
-что? Иду, иду, иду...
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29.05.2021 03:48 Відповісти
Шулери.
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29.05.2021 04:06 Відповісти
Вторая часть будет Актом Шермана??? Украине нужно сильнее Акта Шермана закон принять. 10% иметь разрешить только олигархам например по всему электричеству и нельзя разделять зеленую энергетику, а надо всю в суме 10% - нужно рынок создать большой и свободный. Платежки должны падать!
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29.05.2021 05:37 Відповісти
ЗМІ опублікували не той законопроєкт про олігархів, - Данілов - Цензор.НЕТ 1898
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29.05.2021 05:54 Відповісти
мечтают, чтобы не было богатых....
а мой прадед мечтал, чтобы не было бедных....
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29.05.2021 07:16 Відповісти
Я мечтаю, чтобы моей страной не правили воры.
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29.05.2021 09:59 Відповісти
И как, мечтатель, намечтал клованов, рад?
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29.05.2021 10:57 Відповісти
Нинішня влада -чемпіони по пройобам та обсирам.
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29.05.2021 07:18 Відповісти
ЗМІ опублікували не той законопроєкт про олігархів, - Данілов - Цензор.НЕТ 7452
Законопроект про олігархів, це якась маячня!
І я вам термоса взагалі нічого не винен!
А ось і це точно що повинен до скону тільки
своєму Великому повелителю ПУ Володимиру
Володимировичу ()(уйлу) і імперії паРаші!
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29.05.2021 07:37 Відповісти
совковая тупость этот закон, который еще и конституции противоречит.
может просто нужно ввести прогрессивный налог?.
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29.05.2021 07:45 Відповісти
103- телефон скорой, звони немедленно. Пока горячка совсем тебя не доконала.
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29.05.2021 08:15 Відповісти
Эко тебя вштымило...Тут скорая не поможет, тут нужен дюжий психиатр, а то и несколько
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29.05.2021 08:34 Відповісти
"Именно тот проект, который появился недавно в СМИ - это не тот проект,..." - цитата

ЗМІ опублікували не той законопроєкт про олігархів, - Данілов - Цензор.НЕТ 3188
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29.05.2021 08:03 Відповісти
Як завжди бла-бла, як завжди--брехня. Зелена чума все ще думає,що вона на сцені 95 кварталу. а реальність зовсім інша. провали в економіці,провали в державному управлінні,провали в міжнародних стосунках,провали в оборонній сфері. Корупція зростає геометричними темпами, але для зебілів все "какая разніца"
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29.05.2021 08:11 Відповісти
Кручу-верчу, н.......ь хочу. Схоже, що СМІ опубліковали саме той законопроект.
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29.05.2021 08:34 Відповісти
По стопам вована.
Всё сводится к контролю за сми.
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29.05.2021 08:42 Відповісти
Сейчас народу запудрят мозги, и в результате выдадут нагора тот закон, который никто кроме Зели и Бени не обсуждал.
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29.05.2021 09:56 Відповісти
вже два роки Зеля Гальмо блокує розвиток України..
обговорюємо її, косоротьку, постєльні сцени з мєндєлями-єрмаками, арешти патріотів, провали оборонних програм, постійні канікули імператриці по омана-катарах, епіцентрівські "Мрії" говнокомандувача, укуреного клоуна смерті..(
73%ві зебіли, ви зробили себе разом
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29.05.2021 10:07 Відповісти
Згадайте Булгакова : "Це не те посвідчення!"
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29.05.2021 11:46 Відповісти
Запустили тупо пробный шар, проверить на реакцию. Ваще нас за дебилов держат.
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29.05.2021 18:37 Відповісти
Запустили тупо пробный шар, проверить на реакцию. Ваще нас за дебилов держат.
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29.05.2021 19:10 Відповісти
у вас - проблемы со связью? чиперная скорость.
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29.05.2021 20:10 Відповісти
 
 