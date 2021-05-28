ЗМІ опублікували не той законопроєкт про олігархів, - Данілов

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що опублікований у ЗМІ проєкт закону про олігархів - не той, над яким працюють в Офісі президента.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Саме той проєкт, який з'явився нещодавно в ЗМІ - це не той проєкт, який сьогодні розглядається в кабінеті Володимира Олександровича, в Офісі президента. Ви знаєте, що він дав доручення апарату РНБО, КМУ та ОП підготувати законопроєкт. Він не простий, він занадто складний, але ті коментарі і те, що в ЗМІ, не відповідає дійсності", - сказав Данілов.

Він додав, що законопроєкт про олігархів складатиметься з двох частин.

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"Журналісти не знають, що там ще є друга частина, яка обов'язково буде йти як доповнення до першої".

Інших деталей про розроблюваний в ОП законопроєкт Данілов не надав.

Також секретар РНБО зазначив, що "крім закону про олігархів, має бути Антитрастівський закон, закон про лобізм, про перевірку вітчизняних та іноземних інвестицій в українську економіку, при цьому йдеться про об'єкти критичної інфраструктури".

Нагадаємо, раніше видання "Дзеркало тижня" повідомило, що йому вдалося прочитати текст законопроєкту про олігархів. Журналісти кажуть, що закон створює підстави для "медіарейдерства" і може стати причиною великого розпродажу багатими і впливовими олігархами своїх газет, інтернет-сайтів, радіостанцій і телеканалів.

Радник глави ОП Михайло Подоляк заявив, що журналісти читали не той текст не того законопроєкту. І взагалі - рано ще говорити, що саме ухвалить Рада, адже з моменту реєстрації документ може зазнати значних змін. Редакція "Дзеркала тижня" відповіла на це, що "Подоляку брехати як дихати".