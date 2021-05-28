ЗМІ опублікували не той законопроєкт про олігархів, - Данілов
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що опублікований у ЗМІ проєкт закону про олігархів - не той, над яким працюють в Офісі президента.
Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
"Саме той проєкт, який з'явився нещодавно в ЗМІ - це не той проєкт, який сьогодні розглядається в кабінеті Володимира Олександровича, в Офісі президента. Ви знаєте, що він дав доручення апарату РНБО, КМУ та ОП підготувати законопроєкт. Він не простий, він занадто складний, але ті коментарі і те, що в ЗМІ, не відповідає дійсності", - сказав Данілов.
Він додав, що законопроєкт про олігархів складатиметься з двох частин.
"Журналісти не знають, що там ще є друга частина, яка обов'язково буде йти як доповнення до першої".
Інших деталей про розроблюваний в ОП законопроєкт Данілов не надав.
Також секретар РНБО зазначив, що "крім закону про олігархів, має бути Антитрастівський закон, закон про лобізм, про перевірку вітчизняних та іноземних інвестицій в українську економіку, при цьому йдеться про об'єкти критичної інфраструктури".
Нагадаємо, раніше видання "Дзеркало тижня" повідомило, що йому вдалося прочитати текст законопроєкту про олігархів. Журналісти кажуть, що закон створює підстави для "медіарейдерства" і може стати причиною великого розпродажу багатими і впливовими олігархами своїх газет, інтернет-сайтів, радіостанцій і телеканалів.
Радник глави ОП Михайло Подоляк заявив, що журналісти читали не той текст не того законопроєкту. І взагалі - рано ще говорити, що саме ухвалить Рада, адже з моменту реєстрації документ може зазнати значних змін. Редакція "Дзеркала тижня" відповіла на це, що "Подоляку брехати як дихати".
Будь ласка, зачекайте...
то на саммит НАТО не зовут по техническим причинам,
но там хотя бы понятно - буба не той системы....
то законы не те публикуют.
ужас, шо творится....
и все - даже в избытке....
Зе проигнорировал по глупости .
А КТО ЖЕ ПРИ АГЕНТЕ МАЦКВЫ БУДЕТ ОБСУЖДАТЬ СТРАТЕГИИ ?
Є ж жеж відповідне управління в апараті на банковій. Та й сам закон існує - про антимонопольну діяльність... Його тільки потрібно удосконалити стосовно олігархів.
а угрожают ли олигархи национальной безопасности?
конечно да!
и вот он Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов -
на страже национальной безопасности и обороны как всегда.
помню другого Секретаря Совета национальной безопасности и обороны - пастор был последний кто там делом занимался....
"помню другого Секретаря Совета национальной безопасности и обороны - пастор был последний кто там делом занимался...."
Данилов все брежневеет и бронзовеет до ярко зеленого оттенка...
Данилов ,а что там с державним оборонном заказом ? Или для вас главное незаметно продать Путлеру Украину под видом борьбы с преступностью! А Собаковод пусть хулиганов с Бакановым ловит!
Послали Данилова оправдываться 😀😀😀
«В Украине появилось четкое определение понятия "олигарх", а также прописаны методы борьбы с ними.
Кто может считаться "олигархом" и какие запреты для них подготовили в правительстве
Согласно тексту проекта закона «Об олигархах», Министерство юстиции сформулировало свое определение, в котором говорится, что "олигархом" может являться человек:
1) Принимает участие в политической жизни.
2) Имеет значительное влияние на средства массовой информации.
Подразумевается, что гражданин занимает высокую должность в госаппарате (от президента до руководителя любого центрального органа исполнительной власти), связан с высокопоставленными чиновниками, финансирует или непосредственно руководид партией или просто имеет контроль над СМИ, которые «распространяют информацию политического характера».
3) Осуществляет контроль значительной по объему хозяйственной деятельностью.
К таким относятся лица, которые являются конечными бенефициарами естественных монополий, монополисты (50% в течение года подряд) товарных рынков или просто владельцы или бенефициары активов стоимостью более миллиона прожиточных минимумов (сейчас это 2,27 млрд грн, или 84 млн долл.).
Решение о признании лица олигархом принимают в СНБО на основании представления КМУ, члена СНБО, НБУ, СБУ или Антимонопольного комитета Украины и вступает в силу со дня официального опубликования соответствующего указа президента и обязательное для исполнения.
Официально признанного олигарха включать в «Реестр лиц, имеющих значительную экономическую и политическую вес в общественной жизни (олигархов)».
Лицам, которые включены в реестр, запрещается:
1) осуществлять взносы (прямо или опосредованно через других лиц) в поддержку политических партий в соответствии с Законом Украины «О политических партиях в Украине;
2) быть бенефициаром (в том числе иметь в собственности) или контроллером средства массовой информации, который распространяет информацию политического характера;
3) быть покупателем (бенефициаром покупателя) в процессе приватизации объектов большой приватизации.
то не то...
- зеленые твари в доме - от ето то!
Бала-КЛАВА-КЛАВА-бала,
в БАЛА-к-ЛЕЮ едешь ты.
Почему не догоняешь? -(switch-oFF?)
...Ба-ка-ЛЕЯ все -в пути?
ЗЫ...Бакалея виновата: Бес меня попутал.
Балаклею, не пойму: с Балаклавой спутал.
По ушам моим проехал северный товарищ:
И народ теперь не слышу. Что мне делать? Каюсь.
бо як куди дурне чкурне...
наш бiдоносець, ай не-не,
Вiд него ж Фьодоричем тхне...
-что? Иду, иду, иду...
а мой прадед мечтал, чтобы не было бедных....
Законопроект про олігархів, це якась маячня!
І я вам термоса взагалі нічого не винен!
А ось і це точно що повинен до скону тільки
своєму Великому повелителю ПУ Володимиру
Володимировичу ()(уйлу) і імперії паРаші!
может просто нужно ввести прогрессивный налог?.
Всё сводится к контролю за сми.
обговорюємо її, косоротьку, постєльні сцени з мєндєлями-єрмаками, арешти патріотів, провали оборонних програм, постійні канікули імператриці по омана-катарах, епіцентрівські "Мрії" говнокомандувача, укуреного клоуна смерті..(
73%ві зебіли, ви зробили себе разом