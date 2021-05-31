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Новости Политика Украины Дело Медведчука
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"ЕС" о "пленках Медведчука": Офис Президента пытается отвлечь украинцев от провала с НАТО и снятия санкций с "Северного потока-2"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Очередной материал журналистов Bihus.Info с пленками Медведчука - "яркий пример создания и распространения сериала фейков зеленой власти против главного политического противника Зеленского - Петра Порошенко".

Об єтом говорится в заявлении пресс-службы "Европейской Солидарности", информирует Цензор.НЕТ.

"Многие забыли, какой была ситуация в энергетической отрасли в конце 2014 года. Новости буквально пестрели следующими заголовками: "На Харьковщине из-за нехватки угля остановилась Змиевская ТЭС", "Запасов угля на ТЭС хватит едва ли на месяц", "Запасы угля для ТЭС Украины критически низкие", "Отключения электричества начались. Со столицы", "По всей стране начались отключения света", "В Украине будут отключать электроэнергию с 9:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00", "Аварийные отключения электроэнергии могут продолжаться всю зиму".

Абсолютно все медиа рисовали апокалиптическую картину: нехватка угля и веерные отключения электричества поставили страну на грань выживания.

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При этом речь шла о антраците - угле, на котором работало большинство украинских ТЭС; почти все украинские антрацитовые шахты оказались на оккупированной территории. А в мире его источники ограничены. Украина искала эти другие источники. И не только в ЮАР. Порошенко лично вел переговоры по углю во время визита в Австралию в декабре 2014 года и договорился с Трампом о контракте на уголь из Пенсильвании", - напоминают в пресс-службе.

Так указывают, что ситуация была "невероятным вызовом и угрозой украинской государственности в условиях прямой военной агрессии России".

"Страна тогда требовала от новоизбранного президента, в частности, света и тепла в домах, школах, больницах. Но Петр Порошенко получил ограбленной страну - без денег на счетах, без возможности быстро пополнить запасы угля. Россия прямо говорила о полной энергетической блокаде: газовой, нефтяной, угольной, которая "должна была поставить Киев на колени".

Для страны главной задачей было выжить, остановить агрессора и впоследствии получить энергетическую независимость от России. Для этого использовали любые возможности: от сложных дипломатических шахматных партий к простым решениям.

Также читайте: Все привыкли, что начиная с 2014 года Украина была участницей саммитов НАТО, но уже два года нас не приглашают, - Порошенко

Страна не замерзла. Мы прошли зиму 2014-2015 годов без потрясений (об этом хорошо свидетельствует отсутствие травматических воспоминаний у украинцев). Уже в конце 2015 года мы впервые в истории сумели отказаться от российских газа и электричества. Мы тогда надеялись - что навсегда", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что об этом Bihus.Info умалчивает, как и о другом "важном факте": поставки угля с территории ОРДЛО происходили с предприятий, которые находились в украинском правовом поле, "они здесь платили налоги аж до их захвата - и введения блокады решением СНБО Украины".

"В очередной раз отмечаем заказной характер всех трех программ Bihus.Info, изобилующие логическими нестыковками, предположениями и откровенной ложью. Заказчики этих псевдорасседований из Офиса Президента даже не скрывают свою причастность к созданию этих программ и анонсируют заранее те или иные подробности очередных фейков.

Считаем новый сериал попыткой власти отвлечь внимание от провала участия Украины на саммите НАТО и скандала по снятию санкций и достройку "Северного потока-2". Не случайно третья серия вышла накануне повышения тарифов для украинцев с 1 июня. Не стоит забывать, что власть Зеленского разрушила достижения Порошенко энергетической независимости Украины, восстановив импорт электроэнергии из России и только в 2020 году закупив угля из РФ и ОРДЛО на более чем 1 миллиард долларов США", - резюмирует пресс-служба "Европейской Солидарности".

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Напомним, 17 мая журналисты Bihus.Info обнародовали расследование, где фигурируют десятки аудиозаписей с голосом человека, похожим на голос политика Виктора Медведчука. Зафиксированные на записях переговоры велись с 2014 по 2018 годы - как с представителями "ДНР" и "ЛНР", так и с политическим окружением президента РФ Владимира Путина.

24 мая журналисты Bihus.Info опубликовали вторую часть "прослушки" разговоров Виктора Медведчука. Их расследование посвящено тому, каким образом в руках кума Путина оказался участок украинского нефтепровода.

31 мая на журналисты выложили третью часть. В ней говорится об угольных контрактах и переговорах с оккупантами.  

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+26
новая идея для Офиса перЗедента (просто "пленки Медведчука" не проканали)..

Порошенко заставляет бойцов ВСУ собирать для него клубнику на минных полях Донбасса..

"ЕС" о "пленках Медведчука": Офис Президента пытается отвлечь украинцев от провала с НАТО и снятия санкций с "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 2453
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01.06.2021 00:00
+26
"ЄС" про "плівки Медведчука": Офіс Президента намагається відвернути увагу українців від провалу з НАТО і зняття санкцій з "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 8312/
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01.06.2021 00:12
+23
Да неужели? Кто, же интересно, так и не смог за 2 года удосужится и назначить главу миссии Украины при НАТО? Типа это нам не нужно.
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01.06.2021 00:05
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Я наверное что-то упустил. Насколько знаю, Гладковский только собирается подать в суд. Сын его до сих пор под следствием. Точнее, дело передано в суд.
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01.06.2021 10:57 Ответить
А самому посмотреть в сети не позволяет религия или что-то еще?

https://kurs.com.ua/novost/281954-gladkovskii-trebuet-ot-bihusinfo-2-mln-kompensacii
https://news.liga.net/politics/news/oleg-gladkovskiy-hochet-ot-bihusinfo-2-mln-grn-kompensatsii-za-syujet-o-shemah-v-oboronke
И дело младшего (там пытаются привязать взятку) сейчас идет так-же само "успешно", как и старшего. И если младший реально виновен -- пусть реально ищут и доказывают, а не играют в это тупой цирк. Даже ВАКС отказался рассматривать это дело как дело о коррупции.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/03/31/7288442/
https://hromadske.ua/ru/posts/delo-gladkovskogo-mladshego-o-rashisheniyah-v-oboronke-budet-rassmatrivat-ne-antikorrupcionnyj-sud
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01.06.2021 11:25 Ответить
Окончание срока давности не означает, что преступления не было (по Жукову). Это означает, что суда не будет.
Двое по этому делу уже признали свою вину, но поскольку пошли на сотрудничество, то вместо 5 лет с конфискацией отделались 1 годом условно.
Цитата из вашей последней ссылки. "Гладковский, по данным следствия, получал за это 50% от общей суммы прибыли участников схемы. 950 тысяч гривен он получил только за одну сделку. В НАБУ уверяют, что таких соглашений было больше. Следствие по ним пока что продолжается."
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01.06.2021 11:42 Ответить
Без проблем. Пусть продолжают, но если было что давать в суд, то почему тогда не подали в срок? А по поданному на младшего эпизоду ВАКС дело рассматривать отказался и передал его в обычный суд. И кстати, фигуранты этого типа "расследования" живут припеваючи.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/03/20/658351/
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01.06.2021 11:52 Ответить
ЖД это такая клоака! Не удивительно.
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01.06.2021 12:07 Ответить
Интересно, а кто же уничтожил мои комментарии по делу Свиногейта? Оставив Ваше вранье?
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01.06.2021 13:12 Ответить
"ЄС" про "плівки Медведчука": Офіс Президента намагається відвернути увагу українців від провалу з НАТО і зняття санкцій з "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 5752.
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01.06.2021 00:27 Ответить
Байден теперь не друг Петюни. Его фоточки с "другом Байденом" исчезли с форумов. "ЄС" про "плівки Медведчука": Офіс президента намагається відвернути увагу українців від провалу з НАТО і зняття санкцій з "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 3144
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01.06.2021 01:44 Ответить
Зеленський вводить санкції проти Медведчука - слава Байдену.

Байден відміняє санкції щодо ПП-2 - ганьба Зеленському.
Де логіка?
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01.06.2021 00:22 Ответить
Логика простая,тема с Медведчуком ширма,от клованов,снятие санкцие-провал внешней политики.Хотя какая внешняя политика от клоунов?Вместо правительства стало дебилов
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01.06.2021 00:33 Ответить
"ЄС" про "плівки Медведчука": Офіс президента намагається відвернути увагу українців від провалу з НАТО і зняття санкцій з "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 3652 "ЄС" про "плівки Медведчука": Офіс президента намагається відвернути увагу українців від провалу з НАТО і зняття санкцій з "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 8983 "ЄС" про "плівки Медведчука": Офіс президента намагається відвернути увагу українців від провалу з НАТО і зняття санкцій з "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 3652
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01.06.2021 01:44 Ответить
Откуда у них логика - отсутствует, как и мозги
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01.06.2021 07:39 Ответить
Да, зебилы, с логикой у вас жопа
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01.06.2021 09:32 Ответить
От операции по захвату вагнеровцев уже отвлекать не надо. "ЄС" про "плівки Медведчука": Офіс Президента намагається відвернути увагу українців від провалу з НАТО і зняття санкцій з "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 1797
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01.06.2021 00:30 Ответить
Надо быть совсем отмороженным,чтоб за два года не рубиться,что из себя представляет зекоманда -возобновят и ,скорей всего раньше,чем октябрь-можешь на соседнюю ветку пройти и убедиться
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01.06.2021 01:15 Ответить
А насколько нужно быть отмороженной чтоб не понять кем есть твоё божество ?
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01.06.2021 01:47 Ответить
Мне интересно другое, а Наливайченко слышал эти записи? Или Грицак полностью его отсек от данных прослушки? Во всяком случае из прослушки ясно, что перевозку нала курировал "первый запред СБУ" как говорил Медведчук, Грицак и был первым замначальника СБУ.
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01.06.2021 01:04 Ответить
"ЄС" про "плівки Медведчука": Офіс президента намагається відвернути увагу українців від провалу з НАТО і зняття санкцій з "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 7807 Заказ на кофе примете?

https://www.youtube.com/watch?v=uawg2FEORiU
https://www.youtube.com/watch?v=WyU-gJ2NTGc
https://www.youtube.com/watch?v=nSXzDGWmHgo
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01.06.2021 01:28 Ответить
На проценте от торговли они были.
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01.06.2021 08:22 Ответить
"ЄС" про "плівки Медведчука": Офіс президента намагається відвернути увагу українців від провалу з НАТО і зняття санкцій з "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 2282
https://www.youtube.com/watch?v=WyU-gJ2NTGc
https://www.youtube.com/watch?v=nSXzDGWmHgo
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01.06.2021 01:11 Ответить
Рейтинг у зеЛи и его банды летит в низ!их уже ничего не спасет!
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01.06.2021 02:22 Ответить
А ти дурниць не пиши і російську пропаганду не штовхай.
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01.06.2021 07:32 Ответить
Петро як і медведчук робили гроші на крові. Ніколи не вірте тим, хто піниться верхи на ескаваторах. Аудіоплівки- це документ. Які ще докази потрібні?…
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01.06.2021 04:55 Ответить
Для того, чтобы суд принял доказательство, оно должно соответствовать требованиям, установленным статьями 77-78 Гражданского процессуального кодекса Украины, то есть быть надлежащим и допустимым законом, полученным в порядке, установленном законом, и содержать информацию о том, что, собственно, доказывается. И они обязательно должны быть представлены в неизменном виде. И их любое изменение или любое другое вмешательство абсолютно не допускается.
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01.06.2021 11:34 Ответить

-
____________ТАРАС БУЛЬБА___________.
*
Язык оригинала, исторической повести Н В. Гоголя: Ясные паны! - плача произнес жид Янкель. - Таких панов еще никогда не видывано. Ей-Богу, никогда! Таких добрых, хороших и храбрых не было еще на свете !.. - Голос его замирал и дрожал от страха. - Как можно, чтобы мы думали про запорожцев ( украинцев) что-нибудь нехорошее! Те совсем не наши жиды, те (Вальцманы, Гройсманы...) что арендаторствуют (правили, грабили и воровали) на Украйне! Ей-богу, не наши! Та то совсем не жиды: то черт знает что. То такое, что только поплевать на него, да и бросить! Вот и они скажут то же. Не правда ли, ( Беня, Зеля, Пеня, Допа, Жуля,Гепа уже не скажет....) Шлема, Шмуль?.. Подтвердит и этот хоть и не жид но великий господин -повелитель нашего славного экс-клоуна ...резидента ЗЕли - капитулянта, кровавый фашист мордвин - )(уйло.
Просто жах! Видно світ перевернувся? Тепер такі Юди як Янкель підступно верховодять і запорожцями і всім українським народом -воїном! Грабують і продають територіальну цілісність і суверенітет Української держави.-
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01.06.2021 07:18 Ответить
Все. Хана летчику. Возьмут за жабры
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01.06.2021 07:35 Ответить
Я плакалъ "ЄС" про "плівки Медведчука": Офіс президента намагається відвернути увагу українців від провалу з НАТО і зняття санкцій з "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 2514
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01.06.2021 07:37 Ответить
Біг пес через овес...
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01.06.2021 07:58 Ответить
На рахунок НАТО згоден - це провал нинішньої влади.
А ось Північний поток-2 прекрасно собі будувався з 2016 по 2019 рік, за каденції Порошенка.

Тому, це не дуже вдале зауваження.
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01.06.2021 08:57 Ответить
т.е. в целом расследование норм и правда, просто ЕС пытается найти оправдание, верно?
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01.06.2021 10:21 Ответить
Вот и украинцы обзавелись собственным ху*лом
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01.06.2021 22:15 Ответить
Велике ЕКСКЛЮЗИВНЕ інтерв'ю Петра ПОРОШЕНКА з Валерієм Калнишем на «Прямому» телеканалі.
Чого чекати від зустрічі Байдена і Путіна?
Що буде з «Північним потоком-2»?
І хто стоїть за так званими «плівками Медведчука»?

Відповідді Петра Порошенка на актуальні запитання.
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10.06.2021 18:35 Ответить
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