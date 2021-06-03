За сутки не зафиксировано нарушений режима "тишины" на Донбассе, - штаб ОС
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За прошедшие сутки, 2 июня и по состоянию на 7:00 утра 3 июня, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - сказано в сообщении.
Как сообщалось ранее, накануне было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня. Российские оккупанты били из 82-мм минометов, пулеметов и СПГ.
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(ихтамнеты укрылись пледом и читают Есенина... ну или тупо нажрались стекломоя)))