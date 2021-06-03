РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12549 посетителей онлайн
Новости Общество Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
575 4
Донбасс (26945) операция Объединенных сил (4182)

За сутки не зафиксировано нарушений режима "тишины" на Донбассе, - штаб ОС

Новости Цензор.НЕТ Общество

За сутки не зафиксировано нарушений режима

За прошедшие сутки, 2 июня и по состоянию на 7:00 утра 3 июня, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - сказано в сообщении.

Как  сообщалось ранее, накануне было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня. Российские оккупанты били из 82-мм минометов, пулеметов и СПГ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские войска с начала суток режим прекращения огня на Донбассе не нарушали, однако враг накапливает военную технику, - штаб ООС

За сутки не зафиксировано нарушений режима тишины на Донбассе, - штаб ОС 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
За сутки не зафиксировано нарушений режима "тишины" на Донбассе, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2307
показать весь комментарий
03.06.2021 07:50 Ответить
и наступил мир...
показать весь комментарий
03.06.2021 08:02 Ответить
настроение не то....
(ихтамнеты укрылись пледом и читают Есенина... ну или тупо нажрались стекломоя)))
показать весь комментарий
03.06.2021 08:36 Ответить
Накануне встречи с Байденом ***** устроило тишину.
показать весь комментарий
03.06.2021 08:55 Ответить
 
 