За сутки не зафиксировано нарушений режима "тишины" на Донбассе, - штаб ОС

За прошедшие сутки, 2 июня и по состоянию на 7:00 утра 3 июня, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, накануне было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня. Российские оккупанты били из 82-мм минометов, пулеметов и СПГ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские войска с начала суток режим прекращения огня на Донбассе не нарушали, однако враг накапливает военную технику, - штаб ООС