Статус олигарха будет определяться оппозиционностью к Банковой, - Ирина Геращенко
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Министр юстиции Денис Малюська в прямом эфире признал, что так называемый законопроект об олигархах направлен против пятого президента, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook пишет сопредседатель фракции "ЕС" Ирина Геращенко.
"Интересный вчера был эфир у Шустера. Сначала секретарь СНБО Данилов фактически перевел на Германию и Францию ответственность за оккупацию Крыма и Донбасса. Затем Малюська в прямом эфире признал, что так называемый закон об олигархах принимается против одного человека - Порошенко. Забыв о презумпции невиновности, суды и Антимонопольный комитет, уже выдал на гора вердикт. Навязывая обществу мнение, что это не монополия в энергосекторе, не доение государственного бюджета, а оппозиционность к Банковой определяет статус олигарха", - пишет Геращенко.
"Министр юстиции Малюська, вместо проводить внятно юридическую экспертизу правительственных и президентских законопроектов на соответствие нормам ЕС, отдаляет украинскую правовую систему от европейской и от здравого смысла", - отметила Геращенко.
"Уровень правового невежества выпускника юрфака Криворожского университета Зеленского страна уже два года наблюдает каждый день. Когда на брифинге он называет людей убийцами. Когда внешнюю политику строит на обидах, а не партнерстве. Когда перебирает полномочия исполнительной и региональной власти. Каков поп, таков и приход. Каков юрист на Банковой, такие и в его команде", - констатирует народный депутат.
"Очевидно, что обещание об одном сроке - такая же ложь Зеленского, как и все остальные. Очевидно, что он начинает зачистку конкурентной среды. Вместо выстраивать внятно внешнюю политику, реально бороться с коррупцией, усиливать армию, Зеленский борется с оппонентами. Популизм и желание полной власти, полного контроля над СМИ, без которых второй срок невозможен, - определяют все инициативы Зеленского. Как и инициатива вбухать 7 млрд грн в университет Зеленского, где будут преподавать такие же безграмотные Малюськи. А теперь еще и референдум об олигархах анонсирован", - пишет Геращенко.
"Лучше вынесите на референдум вопрос, готовы ли мы в Украине строить Беларусь, потому что Лукашенко тоже когда-то пришел на один срок, на лозунгах борьбы с коррупцией. И уже 27 лет борется с "врагами", - резюмирует сопредседатель фракции "ЕС".
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Hush@tranquilmode 3 ч
я тут офіційного олігарха знайшов
(рабінович особисто замовляв цю "біографію"
(Ротт ватан ще той))
не вніс в бюджет Украіни !
Мерзотник і ворюга вищоі гілдіі !
Погнали Петруся отмазывать.
свічка@svecha62
Дивлюся «Watchdogs.Розслідування».
От би в прайм-тайм по г+г показати!
Воно наші гроші взагалі не рахує.
Тільки на його собачок витрати 982 500 грн за 2 роки, з шампунями на 14 000 і черевичками за 17000. Не рахуючи шкарпеток для охоронців на 700 000.
Всі Лєнкіні шльопки, хустки, потворні піНжаки і дизайнерські прикраси закупляють з бюджетних грошей.
Нє, ну не має ж улюбленець публіки, долларовий мільйонер купувати вбрання своїй дружині власним коштом. Не для того він в *********** йшов.
Зокрема, законопроєкт обмежує право купувати активи, брати участь у великій приватизації.
Хоча в Україні вже є чинне обмеження для монополій і для бізнесу щодо купівлі активів, яке контролює
Антимонопольний комітет: "Для того, щоб олігархам чи великому бізнесу купити активи, потрібно взяти дозвіл з Антимонопольного комітету. Тому зараз у нас є достатньо інструментів для боротьби з олігархами , а не приймати дурнуваті ,
антиконституційні закони , як на паРаші !!
Роман Донік
@donikroman
Я так понимаю, «золотой дождь» в глаза Зеизбирателю по поводу "посадить Порошенко" решили заменить, сделав Порошенко официальным олигархом и на этой теме начать его прессовать.
Передайте там юристу Зеленскому, что у нас законы обратной силы не имеют. И если Порошенко до вступления закона в законную силу избавится (а он не даст себя просто так *******) хоть одного определения "олигарх", выписанного под него, то Володя в очередной раз лососнет тунца.
Точнее он его лососнет в любом случае. Ибо непроходимо и безнадежно туп.
Ті, хто мовчки спонсорували його режим, багатіли і далі.
А ті, хто мав сміливість критикувати Х-ла, або вже мертві, або сіли, як Ходорковський.
Alex Petrov
@Punisher_Cat
·3 июн.
Ахахаааааааа «Будівництво Київської обхідної дороги вивели з-під дії закону про "Прозорро"». Цена вопроса… СТО МИЛЛИАРДОВ гривен. Не, ну молодцы конечно ЗЕленые большевики. Им часом в Трускавце лекции не Азаров с Януковичем читали?
Это должно быть понятно даже первокласснику.
Иначе Коломойский будет решать - является Медведчук олигархом, или нет.
Если Кличко выдающийся боксёр и миллионер - его любят и уважают как спортсмена.
Если Гришко - оперный певец - его любят и уважают.
В Украине не так много честных больших денег - так и надо писать.
Правила игры в Украине созданы для успеха коррупционеров.
К богатым американцам украинского происхождения относятся с уважением.
Вам треба відповідати 3 з 4 критеріїв: бере участь у політичному житті;
має значний вплив на засоби масової інформації;
є кінцевим бенефіціарним власником монополії;
підтверджена вартість активів особи перевищує один мільйон прожиткових мінімумів (це 2 млрд 270 млн).
https://www.pravda.com.ua/columns/2021/06/3/7295863/
Якщо фінасовий ценз в законі трохи зменшити, тоді і Гідрант виявиться олігархом)