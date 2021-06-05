РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5507 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
4 096 75
Геращенко Ирина (1618) Зеленский (16555) олигарх (1016) Европейская Солидарность (998) Малюська Денис (292)

Статус олигарха будет определяться оппозиционностью к Банковой, - Ирина Геращенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Статус олигарха будет определяться оппозиционностью к Банковой, - Ирина Геращенко

Министр юстиции Денис Малюська в прямом эфире признал, что так называемый законопроект об олигархах направлен против пятого президента, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook пишет сопредседатель фракции "ЕС" Ирина Геращенко.

"Интересный вчера был эфир у Шустера. Сначала секретарь СНБО Данилов фактически перевел на Германию и Францию ​​ответственность за оккупацию Крыма и Донбасса. Затем Малюська в прямом эфире признал, что так называемый закон об олигархах принимается против одного человека - Порошенко. Забыв о презумпции невиновности, суды и Антимонопольный комитет, уже выдал на гора вердикт. Навязывая обществу мнение, что это не монополия в энергосекторе, не доение государственного бюджета, а оппозиционность к Банковой определяет статус олигарха", - пишет Геращенко.

"Министр юстиции Малюська, вместо проводить внятно юридическую экспертизу правительственных и президентских законопроектов на соответствие нормам ЕС, отдаляет украинскую правовую систему от европейской и от здравого смысла", - отметила Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроект о деолигархизации "неудобен" для ряда политиков и крупных бизнесменов. Мы хотим новые правила, которые изменят систему, - руководство "Слуги народа"

"Уровень правового невежества выпускника юрфака Криворожского университета Зеленского страна уже два года наблюдает каждый день. Когда на брифинге он называет людей убийцами. Когда внешнюю политику строит на обидах, а не партнерстве. Когда перебирает полномочия исполнительной и региональной власти. Каков поп, таков и приход. Каков юрист на Банковой, такие и в его команде", - констатирует народный депутат.

"Очевидно, что обещание об одном сроке - такая же ложь Зеленского, как и все остальные. Очевидно, что он начинает зачистку конкурентной среды. Вместо выстраивать внятно внешнюю политику, реально бороться с коррупцией, усиливать армию, Зеленский борется с оппонентами. Популизм и желание полной власти, полного контроля над СМИ, без которых второй срок невозможен, - определяют все инициативы Зеленского. Как и инициатива вбухать 7 млрд грн в университет Зеленского, где будут преподавать такие же безграмотные Малюськи. А теперь еще и референдум об олигархах анонсирован", - пишет Геращенко.

"Лучше вынесите на референдум вопрос, готовы ли мы в Украине строить Беларусь, потому что Лукашенко тоже когда-то пришел на один срок, на лозунгах борьбы с коррупцией. И уже 27 лет борется с "врагами", - резюмирует сопредседатель фракции "ЕС".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Малюська: Коломойский точно попадет в реестр олигархов

Автор: Вадим Куц
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+23
Статус олигарха будет определяться оппозиционностью к Банковой, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 5418
показать весь комментарий
05.06.2021 15:27
+22
Відповідь: Ну звичайно, що Порошенко!
показать весь комментарий
05.06.2021 15:31
+20
Статус олигарха будет определяться оппозиционностью к Банковой, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 3248
показать весь комментарий
05.06.2021 15:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Статус олигарха будет определяться оппозиционностью к Банковой, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 4674
показать весь комментарий
05.06.2021 15:21 Ответить
Відповідь: Ну звичайно, що Порошенко!
показать весь комментарий
05.06.2021 15:31 Ответить
Геращенко разве не знает, что олигархов не должно быть в стране вообще, от слова совсем?Олигарх - это противозаконно и антиконституционно. Олигарх - это миллиардер, который сует свое рыло во власть, подкупает власть в потрохами и заставляет работать на себя, а не на народ. Это нормально? Это законно? А? Геращенко притырашная, это по законам Украины?
показать весь комментарий
05.06.2021 17:07 Ответить
а комик-мульмиллионер с убыточными ооо, не платящими налоги это законно?
показать весь комментарий
05.06.2021 18:13 Ответить
Для ларисы-да. Бревно с секвойю в глазу у зелебобиков не только лишает возможности видеть,но и думать,все место в головах занято деревом.
показать весь комментарий
06.06.2021 04:29 Ответить
Непонимаю зачем комментировать зебильный бред ориентированный на долбодятлов 73%?! Всем уже давно понятно, что имитация бурной деятельности - это единственный способ продержатся у власти для зеленых мародеров.
показать весь комментарий
05.06.2021 15:22 Ответить


Hush@tranquilmode 3 ч

я тут офіційного олігарха знайшов
(рабінович особисто замовляв цю "біографію"
(Ротт ватан ще той))

Статус олигарха будет определяться оппозиционностью к Банковой, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 8754
показать весь комментарий
05.06.2021 15:50 Ответить
Путін 2.
показать весь комментарий
05.06.2021 15:23 Ответить
Ему до Путина как до неба раком
показать весь комментарий
05.06.2021 15:49 Ответить
Но ведь Петр Алексеич-олигарх. Или вы это отрицаете? К слову сказать беня и олигарх и бандит.
показать весь комментарий
05.06.2021 15:24 Ответить
зеленський також олігарх.
показать весь комментарий
05.06.2021 15:25 Ответить
Зеленський за один сезон показу на росіі серіалу ,, свати" , отримав ПЯТЬ МІЛЛІОНІВ ЗЕЛЕНИХ від окупанта і жодноі копійки
не вніс в бюджет Украіни !
Мерзотник і ворюга вищоі гілдіі !
показать весь комментарий
05.06.2021 15:39 Ответить
Статус олигарха будет определяться оппозиционностью к Банковой, - Ирина Геращенко

Погнали Петруся отмазывать.
показать весь комментарий
05.06.2021 15:24 Ответить
Статус олигарха будет определяться оппозиционностью к Банковой, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 3248
показать весь комментарий
05.06.2021 15:28 Ответить
Отмазывать от чего?
показать весь комментарий
05.06.2021 15:47 Ответить
от зеленого бреда и соплей...
показать весь комментарий
05.06.2021 15:49 Ответить
Статус олигарха будет определяться оппозиционностью к Банковой, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 5418
показать весь комментарий
05.06.2021 15:27 Ответить
ага, з луївітонами напєрєвєс



свічка@svecha62





Дивлюся «Watchdogs.Розслідування».
От би в прайм-тайм по г+г показати!
Воно наші гроші взагалі не рахує.
Тільки на його собачок витрати 982 500 грн за 2 роки, з шампунями на 14 000 і черевичками за 17000. Не рахуючи шкарпеток для охоронців на 700 000.

Всі Лєнкіні шльопки, хустки, потворні піНжаки і дизайнерські прикраси закупляють з бюджетних грошей.
Нє, ну не має ж улюбленець публіки, долларовий мільйонер купувати вбрання своїй дружині власним коштом. Не для того він в *********** йшов.
показать весь комментарий
05.06.2021 16:12 Ответить
Ну, тепер треба ще статус "Вора в законе" ввести - хто має право коронувати, ну і все таке...
показать весь комментарий
05.06.2021 15:29 Ответить
Головні влрюгі в законі Беня і Зеоманський , ось з ким потрібно боротись !
показать весь комментарий
05.06.2021 15:36 Ответить
Ыгочка отмазывает Петруся
показать весь комментарий
05.06.2021 15:30 Ответить
Від чого відмазує ?
показать весь комментарий
05.06.2021 15:31 Ответить
один "олигарх" , а остальные "дети лейтенанта Шмидта"... Статус олигарха будет определяться оппозиционностью к Банковой, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 9087
показать весь комментарий
05.06.2021 15:31 Ответить
Статус олигарха должен быть увязан с мультимиллионным состоянием , наличием СМИ, участием в политической жизни страны и оказание влияния на эту жизнь.. У нас таких немало. ( особенно если учитывать только первый и третий пункт) Возьмите первую сотню из Форбс по Украине и все, хотя думаю что нужно брать первых три сотни.
показать весь комментарий
05.06.2021 15:31 Ответить
список воров "в законе" и список "олигархов" должно возглавлять само зе! потом #опа, вр, мвд и пр. "кровоciсi"
показать весь комментарий
05.06.2021 15:31 Ответить
Пам'ятаєте як в 2014 році наші олігархи з дітьми, жінками всі як один пішли боронити нашу рідну Країну. Один бив московита з Монако, інший наніс артудар з Лондона, третій на Bombardier BD-700 Global Express завдав авіаудару прямо по Москві.
показать весь комментарий
05.06.2021 15:32 Ответить
Ви ж називаєте Порошенко олігархом. Він хіба не боронив Україну?
показать весь комментарий
05.06.2021 16:28 Ответить
Цей закон порушує 24 конституційну статтю щодо обмеження людини за майновим станом.
Зокрема, законопроєкт обмежує право купувати активи, брати участь у великій приватизації.
Хоча в Україні вже є чинне обмеження для монополій і для бізнесу щодо купівлі активів, яке контролює
Антимонопольний комітет: "Для того, щоб олігархам чи великому бізнесу купити активи, потрібно взяти дозвіл з Антимонопольного комітету. Тому зараз у нас є достатньо інструментів для боротьби з олігархами , а не приймати дурнуваті ,
антиконституційні закони , як на паРаші !!
показать весь комментарий
05.06.2021 15:33 Ответить



Роман Донік

@donikroman


Я так понимаю, «золотой дождь» в глаза Зеизбирателю по поводу "посадить Порошенко" решили заменить, сделав Порошенко официальным олигархом и на этой теме начать его прессовать.
Передайте там юристу Зеленскому, что у нас законы обратной силы не имеют. И если Порошенко до вступления закона в законную силу избавится (а он не даст себя просто так *******) хоть одного определения "олигарх", выписанного под него, то Володя в очередной раз лососнет тунца.
Точнее он его лососнет в любом случае. Ибо непроходимо и безнадежно туп.
показать весь комментарий
05.06.2021 15:47 Ответить
Не правильно понимаешь. )) Допросы по делу мертвечука идут. Петя в статусе "свидетеля". ПОКА. Статус олігарха визначатиметься опозиційністю до Банкової, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 2077 Статус олігарха визначатиметься опозиційністю до Банкової, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 3217
показать весь комментарий
05.06.2021 17:12 Ответить
Які ще послуги ти пропонуєш?
показать весь комментарий
05.06.2021 18:11 Ответить
Не ті, до яких ти звик. Статус олігарха визначатиметься опозиційністю до Банкової, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 9164 Статус олігарха визначатиметься опозиційністю до Банкової, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 5266
показать весь комментарий
05.06.2021 19:47 Ответить
Закон під нього спеціально розробили, нащім дурням темним
показать весь комментарий
05.06.2021 15:37 Ответить
Вообще какой то зебильный закон.
показать весь комментарий
05.06.2021 15:49 Ответить
так бы и назвали закон - закон про олигарха Порошенко...( а то по нормальному и законно предъявить нечего...а тут...такой закон цикавый, под который подходит только и исключительно один поперекгорлазелестоящий 5 Президент)))))
показать весь комментарий
05.06.2021 15:52 Ответить
Які рішення? Зелене РНБО - сходняк олігархічних та фсбшних служок. Жодного проукраїнського політика. Жодного.
показать весь комментарий
05.06.2021 16:07 Ответить
Якщо Ахметов не потрапить до переліку олігархів - тоді можна буде впевненно стверджувати про домінування політичного фактору.
показать весь комментарий
05.06.2021 16:10 Ответить
Министр юстиции назвал первых двух людей, которые могут попасть в реестр олигархов Но Коломойского же они тоже того... Статус олігарха визначатиметься опозиційністю до Банкової, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 9094
показать весь комментарий
05.06.2021 16:17 Ответить
Здешнюю "ылиту" беспокоит исключительно судьба только одного "частного предпринимателя", всех остальных, по их мнению, можно безоговорочно пустить в расход. ))
показать весь комментарий
05.06.2021 16:48 Ответить
Рюзьгє курва детектед
показать весь комментарий
05.06.2021 18:12 Ответить
Досить самокритично. ))
показать весь комментарий
05.06.2021 18:15 Ответить
А кого конкретних має на увазі???
показать весь комментарий
05.06.2021 16:21 Ответить
Тимошенко, что не ясно?
показать весь комментарий
05.06.2021 16:37 Ответить
Геращенко, а чому ти спокійно дивишся на захоплення влади Ослом? Де заклики до спротиву? Чому не організуєте акції протесту?
показать весь комментарий
05.06.2021 16:47 Ответить
Осла - у квартал95!
показать весь комментарий
05.06.2021 16:50 Ответить
Ира, не тормози. Сядут все.
показать весь комментарий
05.06.2021 16:52 Ответить
І ти теж сядеш,я особисто закриваюсь, і нафік всі сплати податків, нехай ЗЕ! сам сплачує пензії, а я почекаю, А гроші я тримаю в панчосі, ще з часів Яника. Слава Україні! Ми переможемо!
показать весь комментарий
05.06.2021 21:46 Ответить
к мнению такой авторитетной жынки стоит прислушаться Заслуженный журналист Украины (июнь 2000), кавалерша))) Ордена княгини Ольги III степени (2017), хотя недруги зовут иркой-прилипалой или банным листом)))
показать весь комментарий
05.06.2021 17:10 Ответить
Верно , прилипала и банный лист ...
показать весь комментарий
05.06.2021 18:40 Ответить
Х-ло №1 так само "боровся" з олігархами.
Ті, хто мовчки спонсорували його режим, багатіли і далі.
А ті, хто мав сміливість критикувати Х-ла, або вже мертві, або сіли, як Ходорковський.
показать весь комментарий
05.06.2021 17:26 Ответить



Alex Petrov

@Punisher_Cat

·3 июн.

Ахахаааааааа Статус олігарха визначатиметься опозиційністю до Банкової, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 3406Статус олігарха визначатиметься опозиційністю до Банкової, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 3406Статус олігарха визначатиметься опозиційністю до Банкової, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 3406 «Будівництво Київської обхідної дороги вивели з-під дії закону про "Прозорро"». Цена вопроса… СТО МИЛЛИАРДОВ гривен. Не, ну молодцы конечно ЗЕленые большевики. Им часом в Трускавце лекции не Азаров с Януковичем читали?
Статус олігарха визначатиметься опозиційністю до Банкової, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 6885
показать весь комментарий
05.06.2021 17:43 Ответить
Я не знаю чого ЄС так турбуєтся за олігархів ,всі прекрасно знають що в 90-х кучка гопоти і криміналітету наближених до Кравчука і Кучми прибрала всю власніть за безцінь,після такої прихватизацію вони тут нічого не створили, ні нових робочихї місць ,ні тим більше нових технологій ,гроші виводились в офшори ,олігархи збагачувались країна бідніла.Про яку опозиційність йдется так Порошенко згоден,решта олігархів вони опозиційні до самої держави Україна ,вони думають що їхня місія самозбагачуватись і грабувати Україну. Тому закон про деолігархизацію потрібен але щоб не вийшло як в росії правильні і неправельні олігархи, для одних закон ,для інших все якщо підтримують владу ,заодно телеканали повині бути тільки правельні ,тому турбуватись треба не за олігархів ,а за верховенства права і свободу слова.
показать весь комментарий
05.06.2021 18:00 Ответить
Геращенко в обнимку с Медведчуком , помните ? Значит будет признана олигархом ? Придворная .авка тявкает по команде хозяина ....
показать весь комментарий
05.06.2021 18:36 Ответить
гаврюша, ти дебіл?
показать весь комментарий
05.06.2021 21:54 Ответить
Должны быть КРИТЕРИИ, ПРОТОКОЛ.
Это должно быть понятно даже первокласснику.
Иначе Коломойский будет решать - является Медведчук олигархом, или нет.
показать весь комментарий
05.06.2021 19:22 Ответить
Самое "странное" что больше всех забеспокоились об олигархах члены партии ЕС. С учетом что в Украине слово " олигарх" ругательное, а богатых в бедной Украине не любят 90%, а то и 95% населения, это только снизит и так пошатнувшиеся рейтинги. Хотя понятно почему они это делают. Они защищают не всех олигархов, а одного.. ( косвенно двух). Не знаю правильно ли это с их стороны, но выглядит это неуклюже и вызывает на подсознании отрицательные эмоции. ( независимо от их наверное благих пожеланий)
показать весь комментарий
05.06.2021 19:42 Ответить
Кто дал право навязывать стереотипы "В Украине не любят богатых..." ???
Если Кличко выдающийся боксёр и миллионер - его любят и уважают как спортсмена.
Если Гришко - оперный певец - его любят и уважают.
В Украине не так много честных больших денег - так и надо писать.
Правила игры в Украине созданы для успеха коррупционеров.
показать весь комментарий
05.06.2021 20:16 Ответить
Но факт остается фактом в Украине ( да и не только) богатых не любят и это факт. По поводу Клично.. заработал на своей спортивной карьере, молодец ( хотя частенько ему усердно подыскивали соперника, иногда до смешного, под его победу) Ну да ладно, заработал честно и живи на честно заработанные, веди бизнес связанный с боксом, или вкладывай заработанные деньги во что другое или живи на дивиденды. Но Пидалику захотелось в политику ( с его тугодумием, "ораторскими способностями", самомнением, которое ему напели в уши и т.д), .. Что скажите из за любви к стране, народу или Киеву.. Да нет. к корыту и бабкам., с дружками из криминала и серым кардиналом Левочкиным ( с которым он скатался к Фирташу в Вену и делил посты после Майдана, кому быть мэром, а кому президентом. В общем я уважал его как спортсмена и то до определенного момента ( когда все стало постановочным до неприличия), а дальше в политике он стал вызывать только смех, черный юмор и стыд. ( Если помните Андрей Шевченко тоже поставил на кон свое спортивное имя и решил двинуться в политику с Натахой Королевской, обоср-ся по полной, и практически сгубил свое реноме в Украине.. вовремя подфартило, взяли тренером сборной и сложилось что удачно, и все забыли о его политических потугах и позоре. Теперь то он в эту реку точно не вернется. Можно сказать что чудом вывернулся) У Пидалика все сложнее, он влез во все это по самые гланды. И еще в добавок дебил. ( это не про бокс конечно), с его способностями в тренеры идти нельзя.. ученики не поймут "мысли".. Ну разве вышибалой в портовый кабак Гамбурга. Но есть деньги от спорта и еще больше от "политики" и от Киева.. так что можно просто безбедно жить в любимой Германии, Австрии ну или около этого.
показать весь комментарий
05.06.2021 23:00 Ответить
В Украине не любят нечестно обогатившихся (а таких больше чем три четверти).
К богатым американцам украинского происхождения относятся с уважением.
показать весь комментарий
05.06.2021 23:40 Ответить
В том то и дело относятся с уважением к богатым АМЕРИКАНЦАМ украинского происхождения, при этом желательно переселившимся туда как минимум до 1990 г. Тут с вами согласен. Это где то далеко, опять таки гордость за соплеменников, и не на краденные деньги. А к тем кто обогатился здесь в родных пенатах в суровые девяностые и после отношение однозначно негативное. Конечно есть нюансы, пока футбол был на вершине популярности за счет него олигархат как то поддерживал свое реноме, особенно наглядно это было по Ахметову. ( недаром практически все мультимиллионеры Украины обзавелись в свое время футбольными клубами. ( правда то время уже кануло в лету).
показать весь комментарий
06.06.2021 14:20 Ответить
Переживает за своего работодателя, а то потом где она кормиться будет, ведь кроме трепа она больше ничего не умеет.
показать весь комментарий
05.06.2021 20:59 Ответить
Як стати "олігархом"?
Вам треба відповідати 3 з 4 критеріїв: бере участь у політичному житті;
має значний вплив на засоби масової інформації;
є кінцевим бенефіціарним власником монополії;
підтверджена вартість активів особи перевищує один мільйон прожиткових мінімумів (це 2 млрд 270 млн).
https://www.pravda.com.ua/columns/2021/06/3/7295863/

Якщо фінасовий ценз в законі трохи зменшити, тоді і Гідрант виявиться олігархом)
показать весь комментарий
05.06.2021 21:08 Ответить
Як казав Гордон,речь о фиксатом молдаванине?У которого есть друг молдавский Плахотнюк,куда можно сплавить Чауса Статус олігарха визначатиметься опозиційністю до Банкової, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 1803
показать весь комментарий
05.06.2021 21:14 Ответить
Це єдиний шанс у ЗЕ! вибити почву з під ніг Пороха, або політика, або бізнес, цей закон проти Пороха без сумнівно, але далі мені цікавіше, Порох лідер партії, яку підтримує 25%, це що, ЗЕ! хоче вибити почву із під ніг Пороха, чи може він дебіл, або дійсно ЛОХ!, ааааа.... він таким чином вирішив відсторонити суперника і захватити владу, так це ж наступний диктатор після господіна ХУтіна і Лукашенка. Агов..., ЛЮДИ, отямтись, інакше завтра проснетесь в узурпованій Україні.
показать весь комментарий
05.06.2021 21:36 Ответить
А посвідчення олігархам давати будуть? Статус олігарха визначатиметься опозиційністю до Банкової, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 2716 Чому зе-барани із всього намагаються зробити цирк?
показать весь комментарий
05.06.2021 22:05 Ответить
Після падіння СССР, я виживала, як могла, аби тільки не повернутися взад, а зараз прийшов ЗЕ! і вирішив, шо я олігарх. В політику луди йшли щоб захистити свій бізнес, сплачували справно податки, утримували пенсіонерів, а тепер що? НАФІГ? а ні, Зе! ніфіга не нафіг, я то виживу, а чи виживуть , ті, яким ти обіцяв , "КІНЕЦЬ ЗУБОЖІННЯ"?
показать весь комментарий
05.06.2021 22:08 Ответить
Статус олігарха визначатиметься опозиційністю до Банкової, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 8390
показать весь комментарий
06.06.2021 00:05 Ответить
 
 