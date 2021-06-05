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Новини Політика України
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Геращенко Ірина (1130) Зеленський (17456) олігарх (688) Європейська Солідарність (1021) Малюська Денис (295)

Статус олігарха визначатиметься опозиційністю до Банкової, - Ірина Геращенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Статус олігарха визначатиметься опозиційністю до Банкової, - Ірина Геращенко

Міністр юстиції Денис Малюська в прямому ефірі визнав, що так званий законопроєкт про олігархів спрямований проти п'ятого президента, лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці пише співголова фракції "ЄС" Ірина Геращенко.

"Цікавий вчора був ефір у Шустера. Спочатку секретар РНБО Данілов фактично переклав на Німеччину і Францію відповідальність за окупацію Криму і Донбасу. Потім Малюська в прямому ефірі визнав, що так званий закон про олігархів приймається проти однієї людини - Порошенка. Забувши про презумпцію невинності, суди і Антимонопольний комітет вже видав на гора вердикт. Нав'язуючи суспільству думку, що це не монополія в енергосекторі, що не доїння державного бюджету, а опозиційність до Банкової визначає статус олігарха", - пише Геращенко.

"Міністр юстиції Малюська, замість проводити зрозумілу юридичну експертизу урядових і президентських законопроєктів на відповідність нормам ЄС, віддаляє українську правову систему від європейської і від здорового глузду", - зазначила Геращенко.

Читайте також: Законопроєкт про деолігархізацію "незручний" для деяких політиків і великих бізнесменів. Ми хочемо нові правила, які змінять систему, - керівництво "Слуги народу"

"Рівень правового невігластва випускника юрфаку Криворізького університету Зеленського країна вже два роки спостерігає щодня. Коли на брифінгу він називає людей вбивцями. Коли зовнішню політику будує на образах, а не партнерстві. Коли перебирає повноваження виконавчої і регіональної влади. Який піп, такий і прихід. Який юрист на Банковій, такі і в його команді", - констатує нардепка.

"Очевидно, що обіцянка про один термін - така ж брехня Зеленського, як і всі інші. Очевидно, що він починає зачистку конкурентного середовища. Замість вибудовувати зрозумілу зовнішню політику, реально боротися з корупцією, посилювати армію, Зеленський бореться з опонентами. Популізм і бажання повної влади, цілковитого контролю над медіа, без яких другий термін неможливий, визначають всі ініціативи Зеленського. Як і ініціатива вбухати 7 млрд грн на університет Зеленського, де викладатимуть такі ж безграмотні Малюськи. А тепер ще й референдум про олігархів анонсовано", - пише Геращенко.

"Краще винесіть на референдум питання, чи готові ми в Україні будувати Білорусь, бо Лукашенко теж колись прийшов на один термін, на гаслах боротьби з корупцією. І вже 27 років бореться з "ворогами", - резюмує співголова фракції "ЄС".

Читайте також: Малюська: Коломойський точно потрапить до реєстру олігархів
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Топ коментарі
+23
Статус олигарха будет определяться оппозиционностью к Банковой, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 5418
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05.06.2021 15:27
+22
Відповідь: Ну звичайно, що Порошенко!
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05.06.2021 15:31
+20
Статус олигарха будет определяться оппозиционностью к Банковой, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 3248
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05.06.2021 15:28
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Статус олигарха будет определяться оппозиционностью к Банковой, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 4674
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05.06.2021 15:21 Відповісти
Відповідь: Ну звичайно, що Порошенко!
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05.06.2021 15:31 Відповісти
Геращенко разве не знает, что олигархов не должно быть в стране вообще, от слова совсем?Олигарх - это противозаконно и антиконституционно. Олигарх - это миллиардер, который сует свое рыло во власть, подкупает власть в потрохами и заставляет работать на себя, а не на народ. Это нормально? Это законно? А? Геращенко притырашная, это по законам Украины?
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05.06.2021 17:07 Відповісти
а комик-мульмиллионер с убыточными ооо, не платящими налоги это законно?
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05.06.2021 18:13 Відповісти
Для ларисы-да. Бревно с секвойю в глазу у зелебобиков не только лишает возможности видеть,но и думать,все место в головах занято деревом.
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06.06.2021 04:29 Відповісти
Непонимаю зачем комментировать зебильный бред ориентированный на долбодятлов 73%?! Всем уже давно понятно, что имитация бурной деятельности - это единственный способ продержатся у власти для зеленых мародеров.
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05.06.2021 15:22 Відповісти


Hush@tranquilmode 3 ч

я тут офіційного олігарха знайшов
(рабінович особисто замовляв цю "біографію"
(Ротт ватан ще той))

Статус олигарха будет определяться оппозиционностью к Банковой, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 8754
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05.06.2021 15:50 Відповісти
Путін 2.
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05.06.2021 15:23 Відповісти
Ему до Путина как до неба раком
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05.06.2021 15:49 Відповісти
Но ведь Петр Алексеич-олигарх. Или вы это отрицаете? К слову сказать беня и олигарх и бандит.
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05.06.2021 15:24 Відповісти
зеленський також олігарх.
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05.06.2021 15:25 Відповісти
Зеленський за один сезон показу на росіі серіалу ,, свати" , отримав ПЯТЬ МІЛЛІОНІВ ЗЕЛЕНИХ від окупанта і жодноі копійки
не вніс в бюджет Украіни !
Мерзотник і ворюга вищоі гілдіі !
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05.06.2021 15:39 Відповісти
Статус олигарха будет определяться оппозиционностью к Банковой, - Ирина Геращенко

Погнали Петруся отмазывать.
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05.06.2021 15:24 Відповісти
Статус олигарха будет определяться оппозиционностью к Банковой, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 3248
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05.06.2021 15:28 Відповісти
Отмазывать от чего?
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05.06.2021 15:47 Відповісти
от зеленого бреда и соплей...
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05.06.2021 15:49 Відповісти
Статус олигарха будет определяться оппозиционностью к Банковой, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 5418
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05.06.2021 15:27 Відповісти
ага, з луївітонами напєрєвєс



свічка@svecha62





Дивлюся «Watchdogs.Розслідування».
От би в прайм-тайм по г+г показати!
Воно наші гроші взагалі не рахує.
Тільки на його собачок витрати 982 500 грн за 2 роки, з шампунями на 14 000 і черевичками за 17000. Не рахуючи шкарпеток для охоронців на 700 000.

Всі Лєнкіні шльопки, хустки, потворні піНжаки і дизайнерські прикраси закупляють з бюджетних грошей.
Нє, ну не має ж улюбленець публіки, долларовий мільйонер купувати вбрання своїй дружині власним коштом. Не для того він в *********** йшов.
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05.06.2021 16:12 Відповісти
Ну, тепер треба ще статус "Вора в законе" ввести - хто має право коронувати, ну і все таке...
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05.06.2021 15:29 Відповісти
Головні влрюгі в законі Беня і Зеоманський , ось з ким потрібно боротись !
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05.06.2021 15:36 Відповісти
Ыгочка отмазывает Петруся
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05.06.2021 15:30 Відповісти
Від чого відмазує ?
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05.06.2021 15:31 Відповісти
один "олигарх" , а остальные "дети лейтенанта Шмидта"... Статус олигарха будет определяться оппозиционностью к Банковой, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 9087
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05.06.2021 15:31 Відповісти
Статус олигарха должен быть увязан с мультимиллионным состоянием , наличием СМИ, участием в политической жизни страны и оказание влияния на эту жизнь.. У нас таких немало. ( особенно если учитывать только первый и третий пункт) Возьмите первую сотню из Форбс по Украине и все, хотя думаю что нужно брать первых три сотни.
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05.06.2021 15:31 Відповісти
список воров "в законе" и список "олигархов" должно возглавлять само зе! потом #опа, вр, мвд и пр. "кровоciсi"
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05.06.2021 15:31 Відповісти
Пам'ятаєте як в 2014 році наші олігархи з дітьми, жінками всі як один пішли боронити нашу рідну Країну. Один бив московита з Монако, інший наніс артудар з Лондона, третій на Bombardier BD-700 Global Express завдав авіаудару прямо по Москві.
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05.06.2021 15:32 Відповісти
Ви ж називаєте Порошенко олігархом. Він хіба не боронив Україну?
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05.06.2021 16:28 Відповісти
Цей закон порушує 24 конституційну статтю щодо обмеження людини за майновим станом.
Зокрема, законопроєкт обмежує право купувати активи, брати участь у великій приватизації.
Хоча в Україні вже є чинне обмеження для монополій і для бізнесу щодо купівлі активів, яке контролює
Антимонопольний комітет: "Для того, щоб олігархам чи великому бізнесу купити активи, потрібно взяти дозвіл з Антимонопольного комітету. Тому зараз у нас є достатньо інструментів для боротьби з олігархами , а не приймати дурнуваті ,
антиконституційні закони , як на паРаші !!
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05.06.2021 15:33 Відповісти



Роман Донік

@donikroman


Я так понимаю, «золотой дождь» в глаза Зеизбирателю по поводу "посадить Порошенко" решили заменить, сделав Порошенко официальным олигархом и на этой теме начать его прессовать.
Передайте там юристу Зеленскому, что у нас законы обратной силы не имеют. И если Порошенко до вступления закона в законную силу избавится (а он не даст себя просто так *******) хоть одного определения "олигарх", выписанного под него, то Володя в очередной раз лососнет тунца.
Точнее он его лососнет в любом случае. Ибо непроходимо и безнадежно туп.
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05.06.2021 15:47 Відповісти
Не правильно понимаешь. )) Допросы по делу мертвечука идут. Петя в статусе "свидетеля". ПОКА. Статус олігарха визначатиметься опозиційністю до Банкової, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 2077 Статус олігарха визначатиметься опозиційністю до Банкової, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 3217
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05.06.2021 17:12 Відповісти
Які ще послуги ти пропонуєш?
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05.06.2021 18:11 Відповісти
Не ті, до яких ти звик. Статус олігарха визначатиметься опозиційністю до Банкової, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 9164 Статус олігарха визначатиметься опозиційністю до Банкової, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 5266
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05.06.2021 19:47 Відповісти
Закон під нього спеціально розробили, нащім дурням темним
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05.06.2021 15:37 Відповісти
Вообще какой то зебильный закон.
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05.06.2021 15:49 Відповісти
так бы и назвали закон - закон про олигарха Порошенко...( а то по нормальному и законно предъявить нечего...а тут...такой закон цикавый, под который подходит только и исключительно один поперекгорлазелестоящий 5 Президент)))))
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05.06.2021 15:52 Відповісти
Які рішення? Зелене РНБО - сходняк олігархічних та фсбшних служок. Жодного проукраїнського політика. Жодного.
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05.06.2021 16:07 Відповісти
Якщо Ахметов не потрапить до переліку олігархів - тоді можна буде впевненно стверджувати про домінування політичного фактору.
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05.06.2021 16:10 Відповісти
Министр юстиции назвал первых двух людей, которые могут попасть в реестр олигархов Но Коломойского же они тоже того... Статус олігарха визначатиметься опозиційністю до Банкової, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 9094
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05.06.2021 16:17 Відповісти
Здешнюю "ылиту" беспокоит исключительно судьба только одного "частного предпринимателя", всех остальных, по их мнению, можно безоговорочно пустить в расход. ))
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05.06.2021 16:48 Відповісти
Рюзьгє курва детектед
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05.06.2021 18:12 Відповісти
Досить самокритично. ))
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05.06.2021 18:15 Відповісти
А кого конкретних має на увазі???
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05.06.2021 16:21 Відповісти
Тимошенко, что не ясно?
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05.06.2021 16:37 Відповісти
Геращенко, а чому ти спокійно дивишся на захоплення влади Ослом? Де заклики до спротиву? Чому не організуєте акції протесту?
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05.06.2021 16:47 Відповісти
Осла - у квартал95!
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05.06.2021 16:50 Відповісти
Ира, не тормози. Сядут все.
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05.06.2021 16:52 Відповісти
І ти теж сядеш,я особисто закриваюсь, і нафік всі сплати податків, нехай ЗЕ! сам сплачує пензії, а я почекаю, А гроші я тримаю в панчосі, ще з часів Яника. Слава Україні! Ми переможемо!
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05.06.2021 21:46 Відповісти
к мнению такой авторитетной жынки стоит прислушаться Заслуженный журналист Украины (июнь 2000), кавалерша))) Ордена княгини Ольги III степени (2017), хотя недруги зовут иркой-прилипалой или банным листом)))
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05.06.2021 17:10 Відповісти
Верно , прилипала и банный лист ...
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05.06.2021 18:40 Відповісти
Х-ло №1 так само "боровся" з олігархами.
Ті, хто мовчки спонсорували його режим, багатіли і далі.
А ті, хто мав сміливість критикувати Х-ла, або вже мертві, або сіли, як Ходорковський.
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05.06.2021 17:26 Відповісти



Alex Petrov

@Punisher_Cat

·3 июн.

Ахахаааааааа Статус олігарха визначатиметься опозиційністю до Банкової, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 3406Статус олігарха визначатиметься опозиційністю до Банкової, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 3406Статус олігарха визначатиметься опозиційністю до Банкової, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 3406 «Будівництво Київської обхідної дороги вивели з-під дії закону про "Прозорро"». Цена вопроса… СТО МИЛЛИАРДОВ гривен. Не, ну молодцы конечно ЗЕленые большевики. Им часом в Трускавце лекции не Азаров с Януковичем читали?
Статус олігарха визначатиметься опозиційністю до Банкової, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 6885
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05.06.2021 17:43 Відповісти
Я не знаю чого ЄС так турбуєтся за олігархів ,всі прекрасно знають що в 90-х кучка гопоти і криміналітету наближених до Кравчука і Кучми прибрала всю власніть за безцінь,після такої прихватизацію вони тут нічого не створили, ні нових робочихї місць ,ні тим більше нових технологій ,гроші виводились в офшори ,олігархи збагачувались країна бідніла.Про яку опозиційність йдется так Порошенко згоден,решта олігархів вони опозиційні до самої держави Україна ,вони думають що їхня місія самозбагачуватись і грабувати Україну. Тому закон про деолігархизацію потрібен але щоб не вийшло як в росії правильні і неправельні олігархи, для одних закон ,для інших все якщо підтримують владу ,заодно телеканали повині бути тільки правельні ,тому турбуватись треба не за олігархів ,а за верховенства права і свободу слова.
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05.06.2021 18:00 Відповісти
Геращенко в обнимку с Медведчуком , помните ? Значит будет признана олигархом ? Придворная .авка тявкает по команде хозяина ....
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05.06.2021 18:36 Відповісти
гаврюша, ти дебіл?
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05.06.2021 21:54 Відповісти
Должны быть КРИТЕРИИ, ПРОТОКОЛ.
Это должно быть понятно даже первокласснику.
Иначе Коломойский будет решать - является Медведчук олигархом, или нет.
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05.06.2021 19:22 Відповісти
Самое "странное" что больше всех забеспокоились об олигархах члены партии ЕС. С учетом что в Украине слово " олигарх" ругательное, а богатых в бедной Украине не любят 90%, а то и 95% населения, это только снизит и так пошатнувшиеся рейтинги. Хотя понятно почему они это делают. Они защищают не всех олигархов, а одного.. ( косвенно двух). Не знаю правильно ли это с их стороны, но выглядит это неуклюже и вызывает на подсознании отрицательные эмоции. ( независимо от их наверное благих пожеланий)
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05.06.2021 19:42 Відповісти
Кто дал право навязывать стереотипы "В Украине не любят богатых..." ???
Если Кличко выдающийся боксёр и миллионер - его любят и уважают как спортсмена.
Если Гришко - оперный певец - его любят и уважают.
В Украине не так много честных больших денег - так и надо писать.
Правила игры в Украине созданы для успеха коррупционеров.
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05.06.2021 20:16 Відповісти
Но факт остается фактом в Украине ( да и не только) богатых не любят и это факт. По поводу Клично.. заработал на своей спортивной карьере, молодец ( хотя частенько ему усердно подыскивали соперника, иногда до смешного, под его победу) Ну да ладно, заработал честно и живи на честно заработанные, веди бизнес связанный с боксом, или вкладывай заработанные деньги во что другое или живи на дивиденды. Но Пидалику захотелось в политику ( с его тугодумием, "ораторскими способностями", самомнением, которое ему напели в уши и т.д), .. Что скажите из за любви к стране, народу или Киеву.. Да нет. к корыту и бабкам., с дружками из криминала и серым кардиналом Левочкиным ( с которым он скатался к Фирташу в Вену и делил посты после Майдана, кому быть мэром, а кому президентом. В общем я уважал его как спортсмена и то до определенного момента ( когда все стало постановочным до неприличия), а дальше в политике он стал вызывать только смех, черный юмор и стыд. ( Если помните Андрей Шевченко тоже поставил на кон свое спортивное имя и решил двинуться в политику с Натахой Королевской, обоср-ся по полной, и практически сгубил свое реноме в Украине.. вовремя подфартило, взяли тренером сборной и сложилось что удачно, и все забыли о его политических потугах и позоре. Теперь то он в эту реку точно не вернется. Можно сказать что чудом вывернулся) У Пидалика все сложнее, он влез во все это по самые гланды. И еще в добавок дебил. ( это не про бокс конечно), с его способностями в тренеры идти нельзя.. ученики не поймут "мысли".. Ну разве вышибалой в портовый кабак Гамбурга. Но есть деньги от спорта и еще больше от "политики" и от Киева.. так что можно просто безбедно жить в любимой Германии, Австрии ну или около этого.
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05.06.2021 23:00 Відповісти
В Украине не любят нечестно обогатившихся (а таких больше чем три четверти).
К богатым американцам украинского происхождения относятся с уважением.
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05.06.2021 23:40 Відповісти
В том то и дело относятся с уважением к богатым АМЕРИКАНЦАМ украинского происхождения, при этом желательно переселившимся туда как минимум до 1990 г. Тут с вами согласен. Это где то далеко, опять таки гордость за соплеменников, и не на краденные деньги. А к тем кто обогатился здесь в родных пенатах в суровые девяностые и после отношение однозначно негативное. Конечно есть нюансы, пока футбол был на вершине популярности за счет него олигархат как то поддерживал свое реноме, особенно наглядно это было по Ахметову. ( недаром практически все мультимиллионеры Украины обзавелись в свое время футбольными клубами. ( правда то время уже кануло в лету).
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06.06.2021 14:20 Відповісти
Переживает за своего работодателя, а то потом где она кормиться будет, ведь кроме трепа она больше ничего не умеет.
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05.06.2021 20:59 Відповісти
Як стати "олігархом"?
Вам треба відповідати 3 з 4 критеріїв: бере участь у політичному житті;
має значний вплив на засоби масової інформації;
є кінцевим бенефіціарним власником монополії;
підтверджена вартість активів особи перевищує один мільйон прожиткових мінімумів (це 2 млрд 270 млн).
https://www.pravda.com.ua/columns/2021/06/3/7295863/

Якщо фінасовий ценз в законі трохи зменшити, тоді і Гідрант виявиться олігархом)
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05.06.2021 21:08 Відповісти
Як казав Гордон,речь о фиксатом молдаванине?У которого есть друг молдавский Плахотнюк,куда можно сплавить Чауса Статус олігарха визначатиметься опозиційністю до Банкової, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 1803
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05.06.2021 21:14 Відповісти
Це єдиний шанс у ЗЕ! вибити почву з під ніг Пороха, або політика, або бізнес, цей закон проти Пороха без сумнівно, але далі мені цікавіше, Порох лідер партії, яку підтримує 25%, це що, ЗЕ! хоче вибити почву із під ніг Пороха, чи може він дебіл, або дійсно ЛОХ!, ааааа.... він таким чином вирішив відсторонити суперника і захватити владу, так це ж наступний диктатор після господіна ХУтіна і Лукашенка. Агов..., ЛЮДИ, отямтись, інакше завтра проснетесь в узурпованій Україні.
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05.06.2021 21:36 Відповісти
А посвідчення олігархам давати будуть? Статус олігарха визначатиметься опозиційністю до Банкової, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 2716 Чому зе-барани із всього намагаються зробити цирк?
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05.06.2021 22:05 Відповісти
Після падіння СССР, я виживала, як могла, аби тільки не повернутися взад, а зараз прийшов ЗЕ! і вирішив, шо я олігарх. В політику луди йшли щоб захистити свій бізнес, сплачували справно податки, утримували пенсіонерів, а тепер що? НАФІГ? а ні, Зе! ніфіга не нафіг, я то виживу, а чи виживуть , ті, яким ти обіцяв , "КІНЕЦЬ ЗУБОЖІННЯ"?
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05.06.2021 22:08 Відповісти
Статус олігарха визначатиметься опозиційністю до Банкової, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 8390
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06.06.2021 00:05 Відповісти
 
 