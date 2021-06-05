Статус олігарха визначатиметься опозиційністю до Банкової, - Ірина Геращенко
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Міністр юстиції Денис Малюська в прямому ефірі визнав, що так званий законопроєкт про олігархів спрямований проти п'ятого президента, лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці пише співголова фракції "ЄС" Ірина Геращенко.
"Цікавий вчора був ефір у Шустера. Спочатку секретар РНБО Данілов фактично переклав на Німеччину і Францію відповідальність за окупацію Криму і Донбасу. Потім Малюська в прямому ефірі визнав, що так званий закон про олігархів приймається проти однієї людини - Порошенка. Забувши про презумпцію невинності, суди і Антимонопольний комітет вже видав на гора вердикт. Нав'язуючи суспільству думку, що це не монополія в енергосекторі, що не доїння державного бюджету, а опозиційність до Банкової визначає статус олігарха", - пише Геращенко.
"Міністр юстиції Малюська, замість проводити зрозумілу юридичну експертизу урядових і президентських законопроєктів на відповідність нормам ЄС, віддаляє українську правову систему від європейської і від здорового глузду", - зазначила Геращенко.
"Рівень правового невігластва випускника юрфаку Криворізького університету Зеленського країна вже два роки спостерігає щодня. Коли на брифінгу він називає людей вбивцями. Коли зовнішню політику будує на образах, а не партнерстві. Коли перебирає повноваження виконавчої і регіональної влади. Який піп, такий і прихід. Який юрист на Банковій, такі і в його команді", - констатує нардепка.
"Очевидно, що обіцянка про один термін - така ж брехня Зеленського, як і всі інші. Очевидно, що він починає зачистку конкурентного середовища. Замість вибудовувати зрозумілу зовнішню політику, реально боротися з корупцією, посилювати армію, Зеленський бореться з опонентами. Популізм і бажання повної влади, цілковитого контролю над медіа, без яких другий термін неможливий, визначають всі ініціативи Зеленського. Як і ініціатива вбухати 7 млрд грн на університет Зеленського, де викладатимуть такі ж безграмотні Малюськи. А тепер ще й референдум про олігархів анонсовано", - пише Геращенко.
"Краще винесіть на референдум питання, чи готові ми в Україні будувати Білорусь, бо Лукашенко теж колись прийшов на один термін, на гаслах боротьби з корупцією. І вже 27 років бореться з "ворогами", - резюмує співголова фракції "ЄС".
Будь ласка, зачекайте...
Hush@tranquilmode 3 ч
я тут офіційного олігарха знайшов
(рабінович особисто замовляв цю "біографію"
(Ротт ватан ще той))
не вніс в бюджет Украіни !
Мерзотник і ворюга вищоі гілдіі !
Погнали Петруся отмазывать.
свічка@svecha62
Дивлюся «Watchdogs.Розслідування».
От би в прайм-тайм по г+г показати!
Воно наші гроші взагалі не рахує.
Тільки на його собачок витрати 982 500 грн за 2 роки, з шампунями на 14 000 і черевичками за 17000. Не рахуючи шкарпеток для охоронців на 700 000.
Всі Лєнкіні шльопки, хустки, потворні піНжаки і дизайнерські прикраси закупляють з бюджетних грошей.
Нє, ну не має ж улюбленець публіки, долларовий мільйонер купувати вбрання своїй дружині власним коштом. Не для того він в *********** йшов.
Зокрема, законопроєкт обмежує право купувати активи, брати участь у великій приватизації.
Хоча в Україні вже є чинне обмеження для монополій і для бізнесу щодо купівлі активів, яке контролює
Антимонопольний комітет: "Для того, щоб олігархам чи великому бізнесу купити активи, потрібно взяти дозвіл з Антимонопольного комітету. Тому зараз у нас є достатньо інструментів для боротьби з олігархами , а не приймати дурнуваті ,
антиконституційні закони , як на паРаші !!
Роман Донік
@donikroman
Я так понимаю, «золотой дождь» в глаза Зеизбирателю по поводу "посадить Порошенко" решили заменить, сделав Порошенко официальным олигархом и на этой теме начать его прессовать.
Передайте там юристу Зеленскому, что у нас законы обратной силы не имеют. И если Порошенко до вступления закона в законную силу избавится (а он не даст себя просто так *******) хоть одного определения "олигарх", выписанного под него, то Володя в очередной раз лососнет тунца.
Точнее он его лососнет в любом случае. Ибо непроходимо и безнадежно туп.
Ті, хто мовчки спонсорували його режим, багатіли і далі.
А ті, хто мав сміливість критикувати Х-ла, або вже мертві, або сіли, як Ходорковський.
Alex Petrov
@Punisher_Cat
·3 июн.
Ахахаааааааа «Будівництво Київської обхідної дороги вивели з-під дії закону про "Прозорро"». Цена вопроса… СТО МИЛЛИАРДОВ гривен. Не, ну молодцы конечно ЗЕленые большевики. Им часом в Трускавце лекции не Азаров с Януковичем читали?
Это должно быть понятно даже первокласснику.
Иначе Коломойский будет решать - является Медведчук олигархом, или нет.
Если Кличко выдающийся боксёр и миллионер - его любят и уважают как спортсмена.
Если Гришко - оперный певец - его любят и уважают.
В Украине не так много честных больших денег - так и надо писать.
Правила игры в Украине созданы для успеха коррупционеров.
К богатым американцам украинского происхождения относятся с уважением.
Вам треба відповідати 3 з 4 критеріїв: бере участь у політичному житті;
має значний вплив на засоби масової інформації;
є кінцевим бенефіціарним власником монополії;
підтверджена вартість активів особи перевищує один мільйон прожиткових мінімумів (це 2 млрд 270 млн).
https://www.pravda.com.ua/columns/2021/06/3/7295863/
Якщо фінасовий ценз в законі трохи зменшити, тоді і Гідрант виявиться олігархом)