В печать ушел двухтомник эксперта Лукашевича о трагедии МН17

В книге "Трагедия МН17. Правда и ложь" 1008 страниц, 1814 иллюстраций и 368 QR-кодов, ведущих на видео и документы. Издание будет доступно в электронном и в бумажном вариантах.

Об этом авиационный эксперт Вадим Лукашевич сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"1008 страниц. 1814 иллюстраций. 368 QR-кодов, ведущих на видео и документы. 2043 ссылки на первоисточники. 813 имен. 6 этапов вычитки, включая 4 этапа вычитки верстки. После первой вычитки верстки было учтено 2830 замечаний и дополнений, по итогам второй – еще 553, после третьей – 98. В финальный вариант верстки было внесено 14 изменений, и перед отправкой в типографию – включено еще 3 дополнения. Мы дополняли, улучшали и шлифовали верстку практически до последней минуты перед передачей в типографию", - рассказал Лукашевич о своей книге.

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Теперь автор и издательство собираются активировать более двух тысяч ссылок на первоисточники для электронной версии и подготовить к рассылке видеоматериалы и авторские иллюстрации.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

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19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.