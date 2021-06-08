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До друку пішов двотомник експерта Лукашевича про трагедію МН17

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

До друку пішов двотомник експерта Лукашевича про трагедію МН17

У книзі "Трагедія МН17. Правда і брехня" 1008 сторінок, 1814 ілюстрацій і 368 QR-кодів, що ведуть на відео і документи. Видання буде доступно в електронному та в паперовому варіантах.

Про це авіаційний експерт Вадим Лукашевич повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"1 008 сторінок. 1814 ілюстрацій. 368 QR-кодів, що ведуть на відео і документи. 2043 посилання на першоджерела. 813 імен. 6 етапів вичитування, включно з 4 етапами вичитки верстки. Після першої вичитки верстки було враховано 2830 зауважень і доповнень, за підсумками другої - ще 553, після третьої - 98. У фінальний варіант верстки було внесено 14 змін, і перед відправкою до друкарні - включено ще 3 доповнення. Ми доповнювали, покращували і шліфували верстку практично до останньої хвилини перед передачею в друкарню", - розповів Лукашевич про свою книгу.

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Тепер автор і видавництво збираються активувати понад дві тисячі посилань на першоджерела для електронної версії та підготувати до розсилки відеоматеріали й авторські ілюстрації.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

7 червня 2021 року почався розгляд справи по суті. Бойовики Ігор Гіркін і Леонід Харченко, а також російський генерал Сергій Дубинський, які є підозрюваними у справі, не з'явилися на засідання.
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Когда же посадки?
Пока вокруг танці з бубном
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08.06.2021 18:41 Відповісти
полная утрата малейших остатков хоть чего-то человеческогоВ печать ушел двухтомник эксперта Лукашевича о трагедии МН17 - Цензор.НЕТ 6953
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08.06.2021 18:43 Відповісти
Да, это Нидерланды. Танцевать на костях можно, а подойти и ******* могой в рыло - низя.
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08.06.2021 18:48 Відповісти
Хоч одна нормальна новина. В печать ушел двухтомник эксперта Лукашевича о трагедии МН17 - Цензор.НЕТ 4522
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08.06.2021 18:48 Відповісти
Марно.
Голандські судді гребуть нафтоєври лопатами.
Ще років 70 "розглядатимуть", як брудні свині.
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08.06.2021 18:54 Відповісти
Нічого подібного. Суд в Гаазі це вам не Печерський чи Вовчий. Вони дуже ретельно все перевіряють і тим більше що голландців постраждало найбільше.
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08.06.2021 20:04 Відповісти
Ничего подобного, возьмите теракт над Локерби 21 декабря 1988 года, 13 ноября 1991 года было выдвинуто обвинение против двух ливийцев, а совбез ООН ввёл санкции. Каддафи это вам не Путин, тут правосудие сработало быстро
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09.06.2021 09:41 Відповісти
За древностию событий теряется весь смысл правосудия
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09.06.2021 00:45 Відповісти
Е, ні. Нічого не втрачається, кара має БУТИ НЕВІДВОРОТНЬОЮ, і вона, таки, буде. Нюрнберзький трибунал теж не одразу відбувся,але одразу став КАНОНОМ, бо був підготовлений на "ять."
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09.06.2021 13:33 Відповісти
хорошо.
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09.06.2021 04:04 Відповісти
Мацкальські мразота скрізь, навіть, тут на "Цензорі" ,будь що, намагається дискредитувати і сам процес, і суддів чи, хоча б, щось, аж із стрінгів вистрибують, а їмп , чомусь, ніхто не вірить.
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09.06.2021 13:39 Відповісти
 
 