"Рейдерство в партии "Голос". Партия записывается на кумов-сватов", - депутат "Голоса" Устинова

Политсовет партии "Голос" в преддверии съезда партии увольняет "неугодных" руководителей областных организаций и создает ячейки-"пустышки".

Об этом заявила нардеп "Голоса" Александра Устинова, передает Цензор.НЕТ.

"Вот так выглядит рейдерство в партии в чистом виде. Когда партийные ячейки записываются на кумовьев-сватов-помощников. За последний месяц председателем партии и ее пособниками из политсовета были уволены руководители "неугодных" областных организаций в Днепропетровске, Черновцах или Херсоне. Такие себе "зачистки" перед съездом. На их место, как вы понимаете были назначены .... помощники Киры Рудик, которые имеют такое отношение к городу, как я к Марсу. Вот например, вместо Алексея Поповича, который с нуля еще до парламентских выборов создавал ячейку был назначен - Владислав Шелоков, помощник Киры", - рассказала Устинова.

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"Но это еще только начало. За последний месяц будут созданы еще 5 новых ячеек-"пустышек", где руководителями стали действующие депутаты Киевсовета от "Голоса" - Вася Попатенко (Луганский центр) и Зоя Ярош (Николаевский центр). Эти депутаты - верные штыки руководителя киевской организации, которым кстати руководит Рудик (она и председатель киевской организации и национальной партии). Именно они голосовали за все одиозные дерибаны земли в Киеве, на которые у Кличко не хватало голосов и их добавлял "Голос". Похоже наша Жанна Д'Арк-Княгиня Ольга-Маргарет Тэтчер таки готовится к съезду", - резюмировала Устинова.















Напомним, 7 июня стало известно, что из партии "Голос" выходит волонтер и шоумен, бывший кандидат в мэры Киева Сергей Притула. В партии его решение объяснили личными амбициями и желанием любой ценой получить руководящую должность.

9 июня народный депутат фракции "Голос" Соломия Бобровская сообщила, что по меньшей мере десять парламентариев рассматривают вариант выхода из партии и фракции.