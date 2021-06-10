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"Рейдерство в партії "Голос". Партія записується на кумів-сватів", - депутатка "Голосу" Устінова

Політрада партії "Голос" напередодні з'їзду партії звільняє "неугодних" керівників обласних організацій та створює осередки-"пустушки".

Про це заявила нардепка "Голосу" Олександра Устінова, передає Цензор.НЕТ.

"Ось так виглядає рейдерство в партії в чистому вигляді. Коли партійні осередки записуються на кумів-сватів-помічників. За останній місяць головою партії і її посіпаками з політради були звільнені керівники "неугодних" обласних осередків, як то в Дніпропетровську, Чернівцях чи Херсоні. Такі собі "зачистки" перед з’їздом. На їх місце, як ви розумієте були призначені .... помічники Кіри Рудик, які мають такий же стосунок до міста, як я до Марсу. Ось, наприклад, замість Олексія Поповича, який з нуля ще до парламентських виборів створював осередок був призначений - Владислав Шелоков, помічник Кіри", - розповіла Устинова.

"Але це ще тільки початок. За останній місяць будо створено ще 5 нових осередків-"пустишок", де керівниками стали діючи депутати Київради від Голосу - Вася Попатенко (Луганський осередок)та Зоя Ярош (Миколаївський осередок). Ці депутати - вірні штики керівника киівського осередку, яким до речі керує Рудик (так-так вона і голова киівського осередку і національної партії). Саме вони голосували за всі одіозні дерибани землі в Києві, на які в Кличка не вистачало голосів і їх додавав Голос. Схоже, наша Жанна Д‘Арк-Княгиня Ольга-Маргарет Тетчер таки готується до з’їзду", - резюмувала Устінова.

Також читайте: Чернівецька обласна організація "Голосу" просить виключити з партії керівника політсили Рудик

Рейдерство в партії Голос. Партія записується на кумів-сватів, - депутатка Голосу Устінова 01
Рейдерство в партії Голос. Партія записується на кумів-сватів, - депутатка Голосу Устінова 02
Рейдерство в партії Голос. Партія записується на кумів-сватів, - депутатка Голосу Устінова 03
Рейдерство в партії Голос. Партія записується на кумів-сватів, - депутатка Голосу Устінова 04
Рейдерство в партії Голос. Партія записується на кумів-сватів, - депутатка Голосу Устінова 05
Рейдерство в партії Голос. Партія записується на кумів-сватів, - депутатка Голосу Устінова 06
Рейдерство в партії Голос. Партія записується на кумів-сватів, - депутатка Голосу Устінова 07

Нагадаємо, 7 червня стало відомо, що з партії "Голос" виходить волонтер і шоумен, колишній кандидат у мери Києва Сергій Притула. У партії його рішення пояснили особистими амбіціями і бажанням за всяку ціну отримати керівну посаду.

9 червня народний депутат фракції "Голос" Соломія Бобровська повідомила, що щонайменше десять парламентаріїв розглядають варіант виходу з партії і фракції.

Автор: 

рейдерство (399) Голос партія (512) Устінова Олександра (113) Рудик Кіра (104)


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Топ коментарі
+20
Здесь некоторые писали, что Вакарчук привёл в ВР честную и сильную партию.

"Рейдерство в партии "Голос". Партия записывается на кумов-сватов", - депутат "Голоса" Устинова - Цензор.НЕТ 1794
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10.06.2021 13:22
+15
"Пук" больше подойдет
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10.06.2021 13:41
+9
никогда такого не было и вот опять.......
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10.06.2021 13:13
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никогда такого не было и вот опять.......
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10.06.2021 13:13 Відповісти
Вакрачука на них нету
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10.06.2021 13:13 Відповісти
та хватит к обежеславу приставать. Он подписывал только годовой контракт
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10.06.2021 13:37 Відповісти
Денежек Пинчука накосили с Притулой малеха -- а дальше взятки гладки. Контракт отработан, можно снова в патриотов поиграть.
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10.06.2021 20:03 Відповісти
Все продати по бирику , все вірно
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10.06.2021 13:13 Відповісти
Устинова на фиг оно тебе нужно, не заморачивайся--читай историю партии "самопомощь".
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10.06.2021 13:18 Відповісти
Зачем читать, они уже уверенно идут тропой самопомочи!
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10.06.2021 13:53 Відповісти
Даже быстрее самонемочи в турборежиме ,да и что могло получится с партии ,которую финансировал Пинчук.
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10.06.2021 17:49 Відповісти
СКОРО БИКУВАНЯ ЗАКІНЧИТЬСЯ З ГОЛОСУ НА ПИСК.
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10.06.2021 14:46 Відповісти
Готовят на перепродажу?
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10.06.2021 13:20 Відповісти
Ого. Як видно з нагнітання пристрастей у ЗМІ, цей "ліберальний мєждусобойчік" почав претендувати на "відволікання уваги на негідний об'єкт". Виходить, за цим стоять спецслужби.
Паршиво...
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10.06.2021 13:20 Відповісти
Здесь некоторые писали, что Вакарчук привёл в ВР честную и сильную партию.

"Рейдерство в партии "Голос". Партия записывается на кумов-сватов", - депутат "Голоса" Устинова - Цензор.НЕТ 1794
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10.06.2021 13:22 Відповісти
в ВР завжди так - приходять честні а через рік маєтки лексуси.
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10.06.2021 15:42 Відповісти
Привів таких, як сам, і як ті, що за нього голосували.
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10.06.2021 19:41 Відповісти
Ну проголосовали лохи, которые поверили в "патриотическую" обертку от Пинчука. Чтобы так не попадать -- просто нужно иметь мозги а не зомбоящик в голове.
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10.06.2021 20:05 Відповісти
Привел, блдь...(( Славко охренел, привел мудаков и свалил. Не уважаю его с тех пор. Песенки, блдь, он поёт теперь.
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11.06.2021 07:48 Відповісти
Может попробовать переименовать?
Ну... допустим "Слух"....
или "Нюх"...
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10.06.2021 13:25 Відповісти
"Пук" больше подойдет
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10.06.2021 13:41 Відповісти
"Насморк", с соплями.
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10.06.2021 14:22 Відповісти
Можно проклинать и хихикать, но эта ситуация высвечивает главный порок всего народа: тотальную неспособность к конструктивной самоорганизации. То же самое можно видеть в любом дачном кооперативе, ОСМД и т.д. Все хотят командовать, никто не хочет отвечать, никому нельзя верить, и твой ближайший приятель не задумываясь "кинет" тебя при первой возможности. Или шайка с общепризнанным паханом, или анархия.
Вот такое "сознание" и определяет наше пещерное "бытие".
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10.06.2021 13:39 Відповісти
Бытие мое, да кто ты такой, чтобы за весь народ балаболить, балабол?
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10.06.2021 13:55 Відповісти
Вот и еще одна характерная черта: все знающие диванные комментаторы.
А обоснование такое: каждый народ живет так, как заслуживает. Был бы народ как в Японии, жили бы как японцы. А у нас если и наберется 10 - 15% порядочных людей, так они погоды не делают. Характер народа определяется большинством.
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10.06.2021 14:10 Відповісти
не 10-15 , а 0,5-1
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10.06.2021 14:25 Відповісти
Как мы живем зависит от наших политиков. А наши политики не порождение украинского народа. Это номенклатура бывшего ссср, селекцией выведенная для нас москвой из всяких мерзавцев и предателей. В процессе своего формирования они прошли исполнительский этап в проведении голодомора. В большинства этих людей деды этим занимались. Нквдисты оставили глубокий след, их внуки правнуки нами управляют.
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10.06.2021 20:33 Відповісти
І садовий один із них, тому й ставив палки в колеса проукраїнській владі, а його самонеміч часто ухилялася голосувати за державницькі закони. Голос з тієї ж когорти.
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11.06.2021 06:48 Відповісти
Ну приведи тогда примеры где это не так
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10.06.2021 14:35 Відповісти
Вовику, а він то правий, нажаль. Виправдання знайти можна, та від того не легше. Не ховати голову в пісок потрібно, а будити свідомість народу, інакше поглине нас мокша.
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10.06.2021 19:37 Відповісти
Ваше высказывание критикуют порохоботы. Они так же как и сам порох параноидально ненавидят украинский народ. Пороху надо валить на мальдивы навсегда.
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10.06.2021 20:37 Відповісти
Нет, только долбоклюев, вроде тебя, ну и зебилов, конечно.
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11.06.2021 03:51 Відповісти
Достаточно посмотреть, кого выбрал тупой народ - клоуна. Нормальных в нашей стране - 20% , к сожалению, меньшинство
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11.06.2021 07:49 Відповісти
+1 Воистину.
А еще закрадываются нехорошие мысли, что 900 лет назад было все то же самое.
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10.06.2021 14:24 Відповісти
и 900, и 9000
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10.06.2021 14:36 Відповісти
9000 лет назад было все то же самое....аптека -улица-фонарь"!
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10.06.2021 16:26 Відповісти
Чушь.
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10.06.2021 14:43 Відповісти
Рудик десь на "великих грошах" сиділа до своєї політичної "кар'єри"? Думаєте в політику вона пішла для того, щоб на волонтерських началах служити людям? Тоді Ви глибоко помиляєтеся...
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10.06.2021 13:40 Відповісти
Знаете, Рудык - молодая, тупая баба. И показала очередной пример, что таким лошицам не место в политике. Они - пустое место по результатам для людей. Я абсолютно не испытываю никакой женской солидарности с этими девочками в парламенте. И считаю, что им там не место. Ибо ума нет.
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11.06.2021 07:51 Відповісти
Ну и понятно, что бабла накосила. А теперь такое позорище этот Голос устроил, всё рассыпается.
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11.06.2021 07:53 Відповісти
партию как и достойную музыкальную группу за пол-годика не соберёшь
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10.06.2021 13:47 Відповісти
Шо опять дзвоніть Славку, хай розрулить.
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10.06.2021 13:47 Відповісти
Він гроші в олігархів отримав за те що проштовхнув у владу ставлеників олігархії, а далі йому до лампи.
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10.06.2021 20:40 Відповісти
Про що взагалі мова? Немає ніякої партії "Голос", є групка політичних прилипал на утриманні олігарха Пінчука. І яка різниця, скубуть там одне одного чи мають, головну зраду вже виконано - всупереч Конституції ці хвойди проголосували за продаж української землі іноземцям.
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10.06.2021 13:59 Відповісти
Как вы ни садитесь, а в музыканты не годитесь. Эта партия в полном составе проголосовала за дерибан украинской земли. Полным составом она должна исчезнуть из политики.
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10.06.2021 14:00 Відповісти
Вакарчук, который привел этих обормотов в парламент, для меня больше не существует и как музыкант.
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10.06.2021 14:02 Відповісти
это такой же идиот как и криворогий шлимазл вовочка, тільки україномовний
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10.06.2021 14:37 Відповісти
Вакарчук протащил в парламент обормотов, которые проголосовали за аферу дерибана земли. На выборах они отобрали голоса у двух партий, которые проголосовали бы против дерибана земли но им не хватило только по 1% голосов. Если бы не эти обормоты то эти партии обе прошли бы. Это партии Смешко и Ляшко.
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10.06.2021 14:10 Відповісти
мля. шо ты несешь )) какое ляшко смешко
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10.06.2021 14:22 Відповісти
ляшко, смешко, страшко и дурко
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10.06.2021 14:38 Відповісти
Ну что ты несешь. Дурко это те кто проголосовал за дерибан земли. В том числе и хитрый порох. Он не умный но хитрый барыга.
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10.06.2021 20:45 Відповісти
Вакарчук відібрав голоси не у Ляшка і Смешка, а у партії "Європейська солідарність". Таке завдання ставив йому Пінчук, і вкакарчук успішно його виконав.
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10.06.2021 18:36 Відповісти
"Рейдерство в партії "Голос". Партія записується на кумів-сватів", - депутатка "Голосу" Устінова - Цензор.НЕТ 6008
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10.06.2021 14:11 Відповісти
пинчук с прочими совладельцами "голоса" договориться не может, вот и штормит типа партию.
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10.06.2021 14:15 Відповісти
Они расшумелись, пытаются напомнить избирателям о своем существовании. Чтобы о них до следующих выборов не забыли.
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10.06.2021 20:51 Відповісти
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10.06.2021 14:45 Відповісти
оце так пахне Україна. нюхайте
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10.06.2021 14:21 Відповісти
«Все политические партии в конце концов умирают, подавившись собственной ложью.» © Марк Твен
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10.06.2021 14:25 Відповісти
я не здамся без боюююююююююююююю--------------юююююю------ю-ююю-ю !!!!!!!!
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10.06.2021 14:29 Відповісти
Ось тому я й голосую за партія , яка з 20 років в політиці 17 років була в глухій опозиції й за 20 років жодна падла не може точно назвати , який олігарх її фінансує . Бо в олігархів канали ...
Ось "Голос" отримам на виборах місцевих 350 *****тів , а тем не менш присутній ефірі на усіх каналах , хоча й 3-х років вони йще не існують . Але й Піала , й Пінчук , й Сорос, й Григорішин піклуються за їх . ЕС - вже 3 назви змінила . Й програми теж різні .
У ЖОПи зіс-голова вже других але чвари там між Льовочкіним , Бойко й *****-Кумом . Хоча усі розують , що керуют й фінансують їми з Лубянки .
Мені кажуть а ось Яценко ... Кому таке диво в піррях може подобатися . Мені точно ні ...
Але чи репутація Яценко чимось гірша за репутацію Пєті ? Чи Яценко робив гешефти більш огіднійши за Порошеківський постійний пермонентний конфлікт інтересів . Порошенко за останніх 20 років 17 років перебував на посадах не пересічний , а ключових . И в уряді зради Пахла-Ібуковича не побрегував . Яценко там був просто одна ***** ... А Пєтя був міністром ключового дерібану .
Але ж Яценко такой собі "Остап Бендер" - черкаського розливу . Лідерка там інша й ця особа як пішла з бізнесу 22 роки тому , так копійки не заробила в Україні на політиці й на відміну від інших топ-політиків до себе в список жодного члена родини не просувала . Ось Ющ навіть найменш корумпованний презідент після Кравчука . Але й в Юща й тут брат , там вчителька , так й синуля його відмітився в дуже ганебному епізоді ...
Я дивлюсь на людяність топ-політика , тобто на відношення до самих простих українців , як тримаєтся політик підчас зустрічей з виборцями . Як поводить з простими українцями члени його (її) родини . За надцять років будь який сноб обов"язково проявить себе . Й жлоб - теж . Й бидло вилізає інколи ...
Ось Вофа поїхав на фронт й ветерану нахамив , почав пальці вєїром роздвигати . Крівий Ріг поліз з "парня" . Пєтя вдарив людину з натовпу та й взагалом не вмів він ніколи поводити себе гідно на ефірах .
Мадам Ю за 20 років різних публічних мероприємств жодного раза не повела себе як сноб , як хамло , як бидло . Навпаки , навіть Богосранський вона відповідала витриманно , хоча олігархічна найманка Інка на на спупі літала по студіях й слюной бризгала . Ю визиває у більшості олігархічних найманці істерику й панічну атаку . Ось з "американського" Мілованова вмить поперла його бидляцька сутність , тільки він почав щось Юлі казати . Такий впевненний в собі але чомусь не вистчило витриманності й волі перевести диспут в економічне русло , хоча ж професор він . Скільки на ефірах розвелось економістів нібито з фахом . Але як бачуть вони Юлю , так скотуються до ейджизма й герндерного хамства й бидло лізе замість акедемічності .
Відомий факт історії в Україні , що лякався як вогню дебатів с Юлею не тільки тупий як кут дому Ібукович... але й Ющ , але й Пєтя , але й Вова . Не сам Вова , розумово , а ті його радники , які добре знали , що Юля вміє розмовляти не тільки з виборцями але на рівні Римского клубу , до якого Вові ніколи не доповзти .
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10.06.2021 14:46 Відповісти
"Мадам Ю за 20 років різних публічних мероприємств жодного раза не повела себе як сноб , як хамло , як бидло"

Шо, про інвалідну коляску нагадати?
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10.06.2021 16:22 Відповісти
Я був заряджаєчим в 155 мм гармати . 3 тиждня навчання . Один заряд 30 кг , інший 40 . 40 хвилин під"їзд 7 хвилин на розвертання , 20 хвилин 50 -70 пострілів . Й так 16 часів за добу .
Мені тоді було 36 років . Я літав з тими зарядами . Вважав спотривної нагрузкої .
Прийшов на пляж після навчань , ліг на песок животом ... й встати вже не міг так скрутило .
Травматичний радікуль . Остерохандроз ... 4 людини мені допомогали встати на ноги . Біль в любих позиціях . Різка як сустави порванні (це теж знайоме) . Сидячи - в рази меньша біль . Добре , що не зміщення диску - бо то вгагалом дупа на усе життя . П"ять років лікувався до того момента , коли на свій страх й ризик вперше повернувся до тренажерного залу . Ортопед мені би наврядчи дозвіл би надав би . Тому й не ходжу . Тільки пояс . Лежа дойшов до 150 кг , коли розжирів до 100 кг . Але стоячи навіть 60 кг не беру . Усе з тугим поясом . Більше десяти років як тільки забуваю про пояс , так зразу навіть тачка в 20 кг визива болі на 2-3 доби .
Й тому в мене визива гомеричний регіт ті особи , хто не знаючи а нічого про травматичний радикуліт іронізує на рахунок коляски для людини , яка 3 роки просиділа в замкнутому , холодному приміщенні ...

Зразу очевидно , що ти ніколи не бачив людей , які можуть спати виключно на столі без матраса ! Й як можно розходити радикуль . Скільки требо робити спеціальної гімнастики для м"язів , щоб зняти захоплення нервом м"язів й навпаки .
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10.06.2021 18:41 Відповісти
От "Голоса" в Раде очень приличные люди с хорошим средним возрастом. Очень странно.
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10.06.2021 15:09 Відповісти
А как у них со средним ростом?
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10.06.2021 15:29 Відповісти
... и средним весом?
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10.06.2021 15:30 Відповісти
и средним умом, а также средней совестью )
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10.06.2021 15:45 Відповісти
Як же ж , пом"ятаю , як білаги по Раді ті депутати , які запевняли , що від ваучерної прихватизації "прийде справжній господар й порядок наведе" ....

Тільки куди вони зникли разом з ваучерами й розпіленими й роздеребаненими заводами ?!
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10.06.2021 18:48 Відповісти
Приватизация была проведена правильно. Ваучеры получили забитые совковые люди, не знающие своих прав и не умеющие их отстаивать. Сейчас в Северной Корее проведи приватизацию - эффект будет один в один.
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14.06.2021 02:10 Відповісти
А где певец? Почему молчит его голос. Охрип что ли?
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10.06.2021 18:03 Відповісти
прийшли - урвали - пішли ....- диванні політпроекти олігархів...- "виборец" як завжди лох та терпила....- а чому , а тому що не ідейно і не не за ПРИНЦИПАМИ...
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10.06.2021 18:07 Відповісти
Пінчук не сивочолий, він майже лисий.
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10.06.2021 18:53 Відповісти
Самопомич -2 повторило судьбу самопомочи-1 ,при чем до мелочей .
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10.06.2021 18:54 Відповісти
Тут, що влучно вчинив ПОП.. То відхід від БПП і створення ЄС... Долучились кілька колишніх, толкових (в політплані) "самопомічівців"... Сподіваюсь, толкові "голосвіці" теж так вчинять...
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10.06.2021 21:00 Відповісти
Был Голос стал Голос (Б) Рудик превращает партию в голос банковой
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10.06.2021 19:43 Відповісти
Они уже давно голос банковой. Уже давно вместе с СН проголосовали за дерибан земли. А это они создают шум, чтобы о них не забыли избиратели. Технологии.
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10.06.2021 21:36 Відповісти
Если вы посыпались, значит, Голос это не партия - просто тусовка случайных людей - "либералов" в широком смысле слова)
Что общего у Вакарчука, Притулы, Рахманина, Козака и Белоцерковского, например? Ничего, это разные люди, работающие в разных сферах только на себя, на свои интересы.
Что у них какаято идеология, кроме заработать на политике есть?
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11.06.2021 02:33 Відповісти
это не партия- купа гивна
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11.06.2021 05:06 Відповісти
Буря в стакане воды.
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11.06.2021 07:26 Відповісти
 
 