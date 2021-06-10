"Рейдерство в партії "Голос". Партія записується на кумів-сватів", - депутатка "Голосу" Устінова

Політрада партії "Голос" напередодні з'їзду партії звільняє "неугодних" керівників обласних організацій та створює осередки-"пустушки".

Про це заявила нардепка "Голосу" Олександра Устінова, передає Цензор.НЕТ.

"Ось так виглядає рейдерство в партії в чистому вигляді. Коли партійні осередки записуються на кумів-сватів-помічників. За останній місяць головою партії і її посіпаками з політради були звільнені керівники "неугодних" обласних осередків, як то в Дніпропетровську, Чернівцях чи Херсоні. Такі собі "зачистки" перед з’їздом. На їх місце, як ви розумієте були призначені .... помічники Кіри Рудик, які мають такий же стосунок до міста, як я до Марсу. Ось, наприклад, замість Олексія Поповича, який з нуля ще до парламентських виборів створював осередок був призначений - Владислав Шелоков, помічник Кіри", - розповіла Устинова.

"Але це ще тільки початок. За останній місяць будо створено ще 5 нових осередків-"пустишок", де керівниками стали діючи депутати Київради від Голосу - Вася Попатенко (Луганський осередок)та Зоя Ярош (Миколаївський осередок). Ці депутати - вірні штики керівника киівського осередку, яким до речі керує Рудик (так-так вона і голова киівського осередку і національної партії). Саме вони голосували за всі одіозні дерибани землі в Києві, на які в Кличка не вистачало голосів і їх додавав Голос. Схоже, наша Жанна Д‘Арк-Княгиня Ольга-Маргарет Тетчер таки готується до з’їзду", - резюмувала Устінова.

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Нагадаємо, 7 червня стало відомо, що з партії "Голос" виходить волонтер і шоумен, колишній кандидат у мери Києва Сергій Притула. У партії його рішення пояснили особистими амбіціями і бажанням за всяку ціну отримати керівну посаду.

9 червня народний депутат фракції "Голос" Соломія Бобровська повідомила, що щонайменше десять парламентаріїв розглядають варіант виходу з партії і фракції.