"Рейдерство в партії "Голос". Партія записується на кумів-сватів", - депутатка "Голосу" Устінова
Політрада партії "Голос" напередодні з'їзду партії звільняє "неугодних" керівників обласних організацій та створює осередки-"пустушки".
Про це заявила нардепка "Голосу" Олександра Устінова, передає Цензор.НЕТ.
"Ось так виглядає рейдерство в партії в чистому вигляді. Коли партійні осередки записуються на кумів-сватів-помічників. За останній місяць головою партії і її посіпаками з політради були звільнені керівники "неугодних" обласних осередків, як то в Дніпропетровську, Чернівцях чи Херсоні. Такі собі "зачистки" перед з’їздом. На їх місце, як ви розумієте були призначені .... помічники Кіри Рудик, які мають такий же стосунок до міста, як я до Марсу. Ось, наприклад, замість Олексія Поповича, який з нуля ще до парламентських виборів створював осередок був призначений - Владислав Шелоков, помічник Кіри", - розповіла Устинова.
"Але це ще тільки початок. За останній місяць будо створено ще 5 нових осередків-"пустишок", де керівниками стали діючи депутати Київради від Голосу - Вася Попатенко (Луганський осередок)та Зоя Ярош (Миколаївський осередок). Ці депутати - вірні штики керівника киівського осередку, яким до речі керує Рудик (так-так вона і голова киівського осередку і національної партії). Саме вони голосували за всі одіозні дерибани землі в Києві, на які в Кличка не вистачало голосів і їх додавав Голос. Схоже, наша Жанна Д‘Арк-Княгиня Ольга-Маргарет Тетчер таки готується до з’їзду", - резюмувала Устінова.
Нагадаємо, 7 червня стало відомо, що з партії "Голос" виходить волонтер і шоумен, колишній кандидат у мери Києва Сергій Притула. У партії його рішення пояснили особистими амбіціями і бажанням за всяку ціну отримати керівну посаду.
9 червня народний депутат фракції "Голос" Соломія Бобровська повідомила, що щонайменше десять парламентаріїв розглядають варіант виходу з партії і фракції.
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Паршиво...
Ну... допустим "Слух"....
или "Нюх"...
Вот такое "сознание" и определяет наше пещерное "бытие".
А обоснование такое: каждый народ живет так, как заслуживает. Был бы народ как в Японии, жили бы как японцы. А у нас если и наберется 10 - 15% порядочных людей, так они погоды не делают. Характер народа определяется большинством.
А еще закрадываются нехорошие мысли, что 900 лет назад было все то же самое.
Ось "Голос" отримам на виборах місцевих 350 *****тів , а тем не менш присутній ефірі на усіх каналах , хоча й 3-х років вони йще не існують . Але й Піала , й Пінчук , й Сорос, й Григорішин піклуються за їх . ЕС - вже 3 назви змінила . Й програми теж різні .
У ЖОПи зіс-голова вже других але чвари там між Льовочкіним , Бойко й *****-Кумом . Хоча усі розують , що керуют й фінансують їми з Лубянки .
Мені кажуть а ось Яценко ... Кому таке диво в піррях може подобатися . Мені точно ні ...
Але чи репутація Яценко чимось гірша за репутацію Пєті ? Чи Яценко робив гешефти більш огіднійши за Порошеківський постійний пермонентний конфлікт інтересів . Порошенко за останніх 20 років 17 років перебував на посадах не пересічний , а ключових . И в уряді зради Пахла-Ібуковича не побрегував . Яценко там був просто одна ***** ... А Пєтя був міністром ключового дерібану .
Але ж Яценко такой собі "Остап Бендер" - черкаського розливу . Лідерка там інша й ця особа як пішла з бізнесу 22 роки тому , так копійки не заробила в Україні на політиці й на відміну від інших топ-політиків до себе в список жодного члена родини не просувала . Ось Ющ навіть найменш корумпованний презідент після Кравчука . Але й в Юща й тут брат , там вчителька , так й синуля його відмітився в дуже ганебному епізоді ...
Я дивлюсь на людяність топ-політика , тобто на відношення до самих простих українців , як тримаєтся політик підчас зустрічей з виборцями . Як поводить з простими українцями члени його (її) родини . За надцять років будь який сноб обов"язково проявить себе . Й жлоб - теж . Й бидло вилізає інколи ...
Ось Вофа поїхав на фронт й ветерану нахамив , почав пальці вєїром роздвигати . Крівий Ріг поліз з "парня" . Пєтя вдарив людину з натовпу та й взагалом не вмів він ніколи поводити себе гідно на ефірах .
Мадам Ю за 20 років різних публічних мероприємств жодного раза не повела себе як сноб , як хамло , як бидло . Навпаки , навіть Богосранський вона відповідала витриманно , хоча олігархічна найманка Інка на на спупі літала по студіях й слюной бризгала . Ю визиває у більшості олігархічних найманці істерику й панічну атаку . Ось з "американського" Мілованова вмить поперла його бидляцька сутність , тільки він почав щось Юлі казати . Такий впевненний в собі але чомусь не вистчило витриманності й волі перевести диспут в економічне русло , хоча ж професор він . Скільки на ефірах розвелось економістів нібито з фахом . Але як бачуть вони Юлю , так скотуються до ейджизма й герндерного хамства й бидло лізе замість акедемічності .
Відомий факт історії в Україні , що лякався як вогню дебатів с Юлею не тільки тупий як кут дому Ібукович... але й Ющ , але й Пєтя , але й Вова . Не сам Вова , розумово , а ті його радники , які добре знали , що Юля вміє розмовляти не тільки з виборцями але на рівні Римского клубу , до якого Вові ніколи не доповзти .
Шо, про інвалідну коляску нагадати?
Мені тоді було 36 років . Я літав з тими зарядами . Вважав спотривної нагрузкої .
Прийшов на пляж після навчань , ліг на песок животом ... й встати вже не міг так скрутило .
Травматичний радікуль . Остерохандроз ... 4 людини мені допомогали встати на ноги . Біль в любих позиціях . Різка як сустави порванні (це теж знайоме) . Сидячи - в рази меньша біль . Добре , що не зміщення диску - бо то вгагалом дупа на усе життя . П"ять років лікувався до того момента , коли на свій страх й ризик вперше повернувся до тренажерного залу . Ортопед мені би наврядчи дозвіл би надав би . Тому й не ходжу . Тільки пояс . Лежа дойшов до 150 кг , коли розжирів до 100 кг . Але стоячи навіть 60 кг не беру . Усе з тугим поясом . Більше десяти років як тільки забуваю про пояс , так зразу навіть тачка в 20 кг визива болі на 2-3 доби .
Й тому в мене визива гомеричний регіт ті особи , хто не знаючи а нічого про травматичний радикуліт іронізує на рахунок коляски для людини , яка 3 роки просиділа в замкнутому , холодному приміщенні ...
Зразу очевидно , що ти ніколи не бачив людей , які можуть спати виключно на столі без матраса ! Й як можно розходити радикуль . Скільки требо робити спеціальної гімнастики для м"язів , щоб зняти захоплення нервом м"язів й навпаки .
Тільки куди вони зникли разом з ваучерами й розпіленими й роздеребаненими заводами ?!
Что общего у Вакарчука, Притулы, Рахманина, Козака и Белоцерковского, например? Ничего, это разные люди, работающие в разных сферах только на себя, на свои интересы.
Что у них какаято идеология, кроме заработать на политике есть?