Замглавы фракции "Батькивщины" Соболев: Законопроект об олигархах создан только ради названия
Вместо закона об олигархах следует принять антитрастовое законодательство и закон об оффшорах.
Об этом заместитель главы фракции "Батькивщина" Сергей Соболев сказал в комментарии Цензор.НЕТ.
"Он создан только для названия. Если президент или его фракция действительно хотят бороться с таким явлением, как олигарх, то надо было внести два проекта закона. Первый - об антитрастовом законодательстве... Второй законопроект - об изменениях в налоговом законодательстве относительно оффшорных юрисдикций. Там, где отмываются все средства без уплаты налогов в Украине", - сказал он.
Соболев предположил, что законопроект об олигархах "подали, потому что выбрали популярную тему".
"Давайте разберемся, а какие будут санкции после того, как кого признают олигархом? Хорошо, объявили тебя. Поставили клеймо "олигарх". Что дальше? Ты не можешь общаться с политиками? Вот так "проблема"! Обяжите каждого депутата декларировать, с кем он встречается, и все будет нормально. А то журналисты делают запросы: "Кто побывал в Офисе президента?" Отвечают: "У нас журналы посещения засекречены". Так рассекретьте! Еще покажите, кто заезжает через боковые въезды в ОП. Вот и будет борьба с олигархами", - добавил он.
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Коррупционеров даже неловко сравнивать со СВИНЬЯМИ.Даже те в конце концов наедаются.А эти ТВАРИ никак НЕ НАЖРУТСЯ...
Возросли лишь зарплаты борцунов с ней.
Тю, і де ви такі мудаки беретесь?!
Чи це з Балалайні з-під VPN таргани лізуть?
И вот прикинь , за целых 30 лет , собачек на на платёжку менять не предлагал , в карантины не отрывался в своёй ресторации . Погонял бандитских никогда не носил . Пальцы веером перед бойцами не распускал (типа нелох) . Про некачественных детей не хохмил . И про корабельную сосну не быдлячил казарменными жудко-уймаром ..
И в магазине его с банкой краденного пива охранник не хапал . И тачка у него по-проще за 7 каденций в Раде , чем у десятка тех , у кого ВР это первая запись в трудовой .
Рим в 4-м веке кто только не брал . Это глупые историки горят , что хотели пограбить и поубивать всех . Реально варвары хотели просто тупо жить как римляне и даже пытались им подражать . Но только в Африке вест-готам что-то удалось . А в Риме прежнего расцвета только через тысячу лет , в эпоху Ренесанса и то поняв , что не папуасничать нужно строя акведуки из навоза и арки из песка молясь на магическое Cargo , а культуру перенимать , образование и технологии .
А так ПТУшников в АН тоже можно выбрать , да и Ибукович ся не иначе как проффффесЫром называл . А тут к нему и Кива подтянулся . Токо бамбуковый самолёт папуасам никогда не привезёт магическое Cargo ...
За точність діанозу без будь якого перебільшення й панічних атак як в Петі та в Голосу .
Коли 72% землі український хочуть продати агрокортелям й банкам , це не гра , це дійсно катастрофа , бо шр тоді захищають воякі на сході ? Офіси на Печерських пагорбах , чи то кілька заводів Піали з Пінчуком да Фірташем ?!
А коли дитячий садок грає в папірцеву боротьбу з олігархами , то й його значення не більше рівня середньої группи . До першого класу вже не дотягує ,,, Бєня реготав з тіх остольопів кілька днів . Ринат висловився в тому дусі , шо немає звички читати дитячі казки з бульварнії преси в сортирі .
Тут блин Окружная пока за 100 потом 300 Лямов на подходе а он такое предлагает....ну нет слов !