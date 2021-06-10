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Замглавы фракции "Батькивщины" Соболев: Законопроект об олигархах создан только ради названия

Замглавы фракции

Вместо закона об олигархах следует принять антитрастовое законодательство и закон об оффшорах.

Об этом заместитель главы фракции "Батькивщина" Сергей Соболев сказал в комментарии Цензор.НЕТ.

"Он создан только для названия. Если президент или его фракция действительно хотят бороться с таким явлением, как олигарх, то надо было внести два проекта закона. Первый - об антитрастовом законодательстве... Второй законопроект - об изменениях в налоговом законодательстве относительно оффшорных юрисдикций. Там, где отмываются все средства без уплаты налогов в Украине", - сказал он.

Читайте: Нардеп "Голоса" Юрчишин: цели закона об олигархах - популизм и цензура в СМИ

Соболев предположил, что законопроект об олигархах "подали, потому что выбрали популярную тему".

"Давайте разберемся, а какие будут санкции после того, как кого признают олигархом? Хорошо, объявили тебя. Поставили клеймо "олигарх". Что дальше? Ты не можешь общаться с политиками? Вот так "проблема"! Обяжите каждого депутата декларировать, с кем он встречается, и все будет нормально. А то журналисты делают запросы: "Кто побывал в Офисе президента?" Отвечают: "У нас журналы посещения засекречены". Так рассекретьте! Еще покажите, кто заезжает через боковые въезды в ОП. Вот и будет борьба с олигархами", - добавил он.

Также читайте: "Слуга народа" Неклюдов: Закон об олигархах ограничит "Prosecco party" с депутатами

Автор: 

законопроект (3220) олигарх (1027) Соболев Сергей (802)


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Топ комментарии
+11
Заступник голови фракції "Батьківщини" Соболєв: Законопроєкт про олігархів створено тільки заради назви - Цензор.НЕТ 9690
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10.06.2021 23:46
+9
Янелох прибере конкурентів на президентських виборах призначивши їх олігархами. Ось суть цього закону.
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10.06.2021 23:36
+9
Важко не погодитись. Поки зелені не розкрадуть усе і не звалять, не заспокоються.
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10.06.2021 23:37
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Коррупционеров даже неловко сравнивать со СВИНЬЯМИ.Даже те в конце концов наедаются.А эти ТВАРИ никак НЕ НАЖРУТСЯ...
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10.06.2021 23:36 Ответить
Янелох прибере конкурентів на президентських виборах призначивши їх олігархами. Ось суть цього закону.
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10.06.2021 23:36 Ответить
Маячня, у Зеленського і без цього нема конкурентів
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10.06.2021 23:46 Ответить
Важко не погодитись. Поки зелені не розкрадуть усе і не звалять, не заспокоються.
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10.06.2021 23:37 Ответить
Все украдено до них!
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10.06.2021 23:53 Ответить
О "Заслужений депутат ВР" обізвався !!!))))
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10.06.2021 23:38 Ответить
теж варіант.
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10.06.2021 23:40 Ответить
Заступник голови фракції "Батьківщини" Соболєв: Законопроєкт про олігархів створено тільки заради назви - Цензор.НЕТ 9690
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10.06.2021 23:46 Ответить
Народ дурний на всю голову
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10.06.2021 23:49 Ответить
может быть
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10.06.2021 23:52 Ответить
Уже было антикоррупционное бюро - коррупция куда-то делась ?
Возросли лишь зарплаты борцунов с ней.
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10.06.2021 23:54 Ответить
особам з клеймом "олігарх" зебіли хочуть заборонити пасивне виборче право
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11.06.2021 01:24 Ответить
Спасибо соболь ты наш соколинный глаз! И всё то ты видишь, знаешь, спокойно подсказываешь---куда, где, зачем, почём, спасибо конечно---итак запросто уже лет с 20. Может пора рыбу ловить с утра и до вечера? Дальше без тебя как нибудь.
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11.06.2021 02:28 Ответить
Дородний вузькоязичний зелебобік з 95-го криворізького мікрорайону намалювався нарешті?
Тю, і де ви такі мудаки беретесь?!
Чи це з Балалайні з-під VPN таргани лізуть?
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11.06.2021 02:45 Ответить
Здесь же форум---веди себя прилично---котях ты траншейный прошлогодний! Сходи к дверям, зыркни косорылый на номер с другой стороны---а вдруг 6? Где вы сохатые лохматые, кацюрбатые водитесь? Вас папуасов учишь-учишь---а оно опять насрал на пол! Тараканов хоть не трогай. Ищи шукач промеж пальцев ног не нюхая. Здрысни в люлю--спать пора. Ущучил текст?
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11.06.2021 03:07 Ответить
То ты у нас окащывается таракан!))
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11.06.2021 08:52 Ответить
Тут промолчу---хотя зачитать могу запросто! Ник прочёл---всё поздно идти где рубахи с длинным рукавом проверятся или вдруг на комиссию какую. Не ходи---не выпустят. Поешь пока харчей на воле. В тех конторах мало сейчас финансирования---повезло тебе!
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11.06.2021 20:37 Ответить
У одного Соболева интеллекту больше , чем всех фотографов й бодибилдеров из "Служек урода" вместе взятых ... Включая моложавого профессора-теоретика из Трускавца . Он ещё с "революции на граните" в ВР . Т.е. 30 лет .
И вот прикинь , за целых 30 лет , собачек на на платёжку менять не предлагал , в карантины не отрывался в своёй ресторации . Погонял бандитских никогда не носил . Пальцы веером перед бойцами не распускал (типа нелох) . Про некачественных детей не хохмил . И про корабельную сосну не быдлячил казарменными жудко-уймаром ..
И в магазине его с банкой краденного пива охранник не хапал . И тачка у него по-проще за 7 каденций в Раде , чем у десятка тех , у кого ВР это первая запись в трудовой .
Рим в 4-м веке кто только не брал . Это глупые историки горят , что хотели пограбить и поубивать всех . Реально варвары хотели просто тупо жить как римляне и даже пытались им подражать . Но только в Африке вест-готам что-то удалось . А в Риме прежнего расцвета только через тысячу лет , в эпоху Ренесанса и то поняв , что не папуасничать нужно строя акведуки из навоза и арки из песка молясь на магическое Cargo , а культуру перенимать , образование и технологии .

А так ПТУшников в АН тоже можно выбрать , да и Ибукович ся не иначе как проффффесЫром называл . А тут к нему и Кива подтянулся . Токо бамбуковый самолёт папуасам никогда не привезёт магическое Cargo ...
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11.06.2021 06:05 Ответить
ребяты вам же понять надо...коррупцмя.. суды... а потом на встречу.....в июле....
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11.06.2021 03:46 Ответить
зрада. олигархи против.
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11.06.2021 05:05 Ответить
Ось за це я й за "Батьківщину" з 2004 року .

За точність діанозу без будь якого перебільшення й панічних атак як в Петі та в Голосу .

Коли 72% землі український хочуть продати агрокортелям й банкам , це не гра , це дійсно катастрофа , бо шр тоді захищають воякі на сході ? Офіси на Печерських пагорбах , чи то кілька заводів Піали з Пінчуком да Фірташем ?!

А коли дитячий садок грає в папірцеву боротьбу з олігархами , то й його значення не більше рівня середньої группи . До першого класу вже не дотягує ,,, Бєня реготав з тіх остольопів кілька днів . Ринат висловився в тому дусі , шо немає звички читати дитячі казки з бульварнії преси в сортирі .
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11.06.2021 05:42 Ответить
Дуже самодостатня, виважена, розумна, толерантна людина і аналітик. Соромно лише за його вибір партії(((
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11.06.2021 07:25 Ответить
Соболев прав. Законом об олигархах Зеля устраняет на пути возможных конкурентов на будущих выборах.
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11.06.2021 08:11 Ответить
Ну не совсем, скорее ради одного ненавистного олигарха, сами знаете кого 😁😁😁
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11.06.2021 08:59 Ответить
Вы Соболев с ума сошли, а куда Бубочка бабло будет складывать!
Тут блин Окружная пока за 100 потом 300 Лямов на подходе а он такое предлагает....ну нет слов !
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11.06.2021 10:20 Ответить
 
 