Замглавы фракции "Батькивщины" Соболев: Законопроект об олигархах создан только ради названия

Вместо закона об олигархах следует принять антитрастовое законодательство и закон об оффшорах.

Об этом заместитель главы фракции "Батькивщина" Сергей Соболев сказал в комментарии Цензор.НЕТ.

"Он создан только для названия. Если президент или его фракция действительно хотят бороться с таким явлением, как олигарх, то надо было внести два проекта закона. Первый - об антитрастовом законодательстве... Второй законопроект - об изменениях в налоговом законодательстве относительно оффшорных юрисдикций. Там, где отмываются все средства без уплаты налогов в Украине", - сказал он.

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Соболев предположил, что законопроект об олигархах "подали, потому что выбрали популярную тему".

"Давайте разберемся, а какие будут санкции после того, как кого признают олигархом? Хорошо, объявили тебя. Поставили клеймо "олигарх". Что дальше? Ты не можешь общаться с политиками? Вот так "проблема"! Обяжите каждого депутата декларировать, с кем он встречается, и все будет нормально. А то журналисты делают запросы: "Кто побывал в Офисе президента?" Отвечают: "У нас журналы посещения засекречены". Так рассекретьте! Еще покажите, кто заезжает через боковые въезды в ОП. Вот и будет борьба с олигархами", - добавил он.

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