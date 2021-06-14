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Лидеры стран НАТО договорились о разработке новой стратегии

Лидеры стран НАТО договорились о разработке новой стратегии

Участники саммита НАТО в понедельник обсудили создание новой стратегической концепции альянса и договорились пригласить генсека Йенса Столтенберга руководить этим процессом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы договорились попросить генсека возглавить процесс по разработке следующей стратегической концепции", - говорится в коммюнике по итогам саммита НАТО.

В документе отмечается, что союзники по НАТО проведут переговоры по новой концепции, а затем ее согласуют ходе постоянной сессии альянса. Лидеры стран НАТО, как ожидается, утвердят новую концепцию альянса на саммите в следующем году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решение о будущем членстве Украины - в силе, для Киева главное продвигать реформы, - саммит НАТО

Накануне Белый дом сообщил, что "союзники альянса договорятся пересмотреть стратегическую концепцию НАТО "с учетом политики России и вызовов со стороны Китая.

"Концепция должна учитывать агрессивную политику и действия России, а также вызовы со стороны Китайской народной Республики в отношении нашей коллективной безопасности, процветания и ценностей", - говорится в документе Белого дома.

Более того, союзники по НАТО выразили приверженность "разработке новых военных концепций и стратегий, которые укрепляют сдерживание" альянса, а также обороноспособность в ответ на "угрозы со стороны России" и других стран.

Также читайте: В НАТО призвали РФ исключить США и Чехию из списка недружественных стран

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в конце прошлой неделе заявил, что Североатлантическому альянсу требуется разработать новую стратегическую концепцию, так как нынешняя, одобренная в 2010 году, уже не учитывает современные геополитические реалии.

По его словам, НАТО в настоящее время сталкивается с новыми вызовами в сфере безопасности.

"Мы стали сталкиваться с новыми вызовами в сфере безопасности (...). И в том, что касается наших отношений с Россией, мы сейчас находимся на самом низком уровне со времен холодной войны" - заявил Столтенберг.

Также читайте: Столтенберг: Отношения НАТО и России - в "самой низшей точке" со времен окончания холодной войны

НАТО (9962) стратегия (191)


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Ідіоти будуть збиратись і киздіти ні про що поки путін їм не кине ядерну бомбу по штаб квартирі НАТО. Потім нові керівники НАТО виразять занепокоєність! Противно дивитись на цю нікчемність ідіотів!
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14.06.2021 19:08 Ответить
Да ясный перец,что Украина им пойух..
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14.06.2021 19:09 Ответить
Расторопные, ничего не скажешь... Молниеносная реакция!
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14.06.2021 19:11 Ответить
_Разработать, ****, стратегию... Мощно. Спустя 11 лет после нападения расии на ЕС и НАТО они решили - внимание! - разработать стратегию. Неадекаты грёбаные...
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14.06.2021 19:13 Ответить
НЕМЫТЫЕ ! !. .
. ПОЧЕМУ рф -СКРЫВАЕТ ПРЕСТУПНИКОВ, - которые ВИНОВНЫ в ТРАГЕДИИ 2 мая в Одессе ??. . . . Почему в ПИДЭРЭ ужэ который раз происходит съезд КРАЙНЕ ПРАВЫХ организацый Европы ( в Европе запрещены )) ..... . . Почему в Москве - МИД рф-организовывает встречи с террористами ТАЛЛИБАН , и платит им деньги за убийсвто солдат коалицыи ????. . . ....... .... И оооочень много еще -ПОЧЕМУ ?????????
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14.06.2021 19:13 Ответить
ольгинцы решили нас убедить,что нато функционирует неправильно .
наверное потому,что ***** не слушается?
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14.06.2021 19:50 Ответить
 
 